Авто угоняют по новым правилам: преступники выбрали бренды, ещё вчера никому не нужные

Авто

Вопрос автомобильных угонов в 2025 году стал особенно актуальным, поскольку тенденции заметно изменились по сравнению с предыдущими сезонами. Новые предпочтения злоумышленников, региональные особенности и неожиданные лидеры антирейтингов заставили страховщиков внимательно проанализировать происходящее. Изучение данных показывает, что спрос на отдельные марки стремительно растет, а привычные фавориты уступают место другим производителям. Об этом сообщает Autonews.

Угощик пытается взломать автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Угощик пытается взломать автомобиль

Корейские и китайские марки: неожиданные лидеры интереса угонщиков

Страховые компании фиксируют устойчивый интерес угонщиков к популярным моделям известных брендов, однако расстановка сил заметно меняется. Аналитики компании "ВСК" отмечают, что в 2025 году автомобили корейского происхождения — Hyundai и Kia — стали наиболее уязвимыми для преступников. На каждую из этих марок приходится около 17% от всех страховых случаев, связанных с кражами. Эксперты связывают это с широкой распространенностью машин, спросом на комплектующие и быстрой ликвидностью на вторичном рынке. В числе других часто угоняемых брендов названы Lexus с долей 14%, Lada с показателем около 11%, а также Toyota, Mitsubishi и Mercedes-Benz.

Похожую картину демонстрирует и рейтинг компании "Зетта Страхование". Там также сообщают о лидирующей позиции Hyundai среди заявленных случаев, хотя точное количество угонов не раскрывается. Компания "РЕСО-Гарантия" формирует иной список: по их статистике, чаще всего угоняемыми транспортными средствами стали машины Toyota, а также Lexus, Skoda, Hyundai и Lada. Эти данные подтверждают, что популярность бренда и объем его парка напрямую влияет на привлекательность для злоумышленников.

Представители страховой компании "Согласие" поделились неожиданными результатами. Их специалист отметил, что наиболее часто в 2025 году угоняли китайские автомобили JAC. Далее следуют Nissan и Lada, что резко отличает их статистику от других страховщиков. Такая разница может быть вызвана особенностями клиентской базы, а также концентрацией определённых марок в конкретных регионах.

В "Ингосстрахе" сообщили, что не фиксируют большого количества угонов в текущем году, но уточнили, что отдельного внимания требуют случаи невозврата из лизинга грузовиков FAW Oryx и Shacman. Эта тенденция отражает растущий интерес злоумышленников не только к легковым автомобилям, но и к коммерческой технике.

Китайские автомобили: рост спроса на запчасти и изменения в статистике

Несмотря на распространённое мнение о меньшей привлекательности китайских автомобилей для преступников, в 2025 году ситуация начала меняться. Аналитики "ВСК" сообщают, что доля угонов таких машин выросла до 8,5%, хотя ещё год назад составляла около 3%. По словам представителя компании, наиболее часто злоумышленники обращают внимание на Chery и Lixiang.

"Примерно 3% страховых случаев приходится на каждую из этих марок от общего числа угонов", — подчеркнул аналитик компании "ВСК".

Страховая компания "Согласие" приводит схожие данные: владельцы Geely и Chery чаще других обращались по поводу угонов. Как пояснил представитель фирмы, подобные автомобили нередко похищают для разборки, поскольку спрос на комплектующие стабильно растет.

"Это машины массового сегмента, которые чаще угоняют для разбора на запчасти", — объяснил представитель страховой фирмы.

При этом специалист добавил, что отсутствие широкого рынка б/у комплектующих снижает интерес к перепродаже целых автомобилей с перебитыми идентификационными номерами. В результате преступникам сложнее найти покупателей, и многие предпочитают схемы с разбором на детали.

Наблюдается и другая тенденция — небольшое снижение общего числа угонов китайских машин. Представители "Согласия" уточнили, что за первые три квартала 2025 года они зафиксировали только один случай кражи, тогда как за аналогичный период прошлого года — два. Интересно, что в 2024 году угонялись модели Omoda и Exeed, а в 2025-м — JAC. В компании "Зетта Страхование" заявили об отсутствии угонов китайских автомобилей среди их клиентов.

География угонов: где чаще всего исчезают автомобили

Регионы России демонстрируют существенные различия в уровне риска. В 2025 году Москва остается лидером по количеству угонов. По данным компании "ВСК", на столицу приходится около 28% всех случаев. Следом идут Санкт-Петербург с показателем 20% и Краснодарский край — 11%. Чуть меньшая, но стабильная доля угонов фиксируется в Дагестане, Татарстане, Кемеровской, Рязанской, Ярославской, Тверской и Брянской областях, а также в Хабаровском крае.

Страховщики отмечают, что пик преступной активности приходится на ранние утренние часы и глубокую ночь.

"Около 34% угонов происходит в период с 07:00 до 11:00, еще 26% — с 00:00 до 06:00", — резюмировал представитель "ВСК".

Компания "Согласие" подтверждает эти наблюдения: в их антирейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Ставрополь. "РЕСО-Гарантия" также выделяет столицу и северную столицу как наиболее опасные регионы. Там уточняют, что чаще всего преступники похищают машины с придомовых территорий рано утром, а также со стоянок торговых центров в дневные часы. Аналитики "Зетта Страхование" добавляют в "черный список" Ярославскую область и Татарстан.

Сравнение: какие бренды угоняют чаще всего

Чтобы понять расстановку сил, важно сопоставить данные нескольких страховщиков.

  1. Hyundai и Kia — лидеры в отчетах "ВСК" и "Зетта Страхование".

  2. Toyota и Lexus — на первых местах у "РЕСО-Гарантия".

  3. JAC — неожиданно возглавляет статистику "Согласия".

  4. Geely, Chery, Lixiang — демонстрируют рост интереса угонщиков.

Разброс данных объясняется различиями клиентской базы, количеством застрахованных автомобилей и региональными особенностями. Однако все страховщики сходятся в одном: популярные модели массового сегмента остаются наиболее привлекательными для преступников.

Плюсы и минусы систем защиты

Страховщики и специалисты по безопасности рекомендуют комплексный подход. Разнообразие противоугонных средств позволяет формировать гибкую стратегию, которая усложняет работу злоумышленников.

Среди преимуществ стоит выделить:

  • дополнительные механические блокировки затрудняют доступ к ключевым узлам;
  • системы скрытого монтажа создают дополнительные препятствия;
  • установка оборудования у дилеров повышает надежность эксплуатации.

К недостаткам можно отнести:

  • повышенные затраты на установку сложных комплексов;
  • необходимость регулярного обслуживания и проверки;
  • ограниченный эффект при использовании только одного метода защиты.

Советы по защите автомобиля

  1. Устанавливайте комплексную противоугонную систему, сочетающую электронные и механические решения.

  2. Обращайтесь исключительно к сертифицированным установочным центрам.

  3. Храните автомобиль на охраняемых парковках, избегайте темных дворов.

  4. Используйте современные системы слежения с мобильными уведомлениями.

  5. Регулярно обновляйте прошивки сигнализаций и проверяйте исправность оборудования.

"Такой подход не только гарантирует корректный монтаж оборудования, но и обеспечивает его надежную эксплуатацию в дальнейшем", — заключил коммерческий директор компании "Цербер-М" Валерий Самбул.

Популярные вопросы об угонах автомобилей

1. Какие автомобили угоняют чаще всего?
Чаще всего похищают популярные модели массовых брендов — Hyundai, Kia, Toyota, а также отдельные китайские марки, что связано с высоким спросом на запчасти.

2. Как снизить риск угона?
Использование комплексной защиты, надежной сигнализации, механических блокировок и охраняемых парковок значительно снижает вероятность кражи.

3. Какие регионы наиболее опасны?
Лидерами по числу угонов остаются Москва, Санкт-Петербург и крупные южные регионы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Подвесные раковины экономят пространство в ванной
Популярные Hyundai, Kia, Toyota и Lexus чаще других угоняют в 2025 году
Страны ЕС отказывают Бельгии в гарантиях по поводу российских активов
Исследование показало, что матки-куколки не подают сигнал болезни, сообщает Lefigaro
Многослойный салат с курицей и ананасом советуют приготовить на праздник кулинары
Майли Сайрус показала кольцо на премьере, намекнув на помолвку
Диана Гурцкая рассказала, как сын подарил ей шикарный букет
Борная кислота действует как отравленная приманка для муравьёв
Собаки используют более 30 сигналов тела для коммуникации — "Белновости"
Утренний приём кофе признан оптимальным для бодрости — диетолог Антон Поляков
