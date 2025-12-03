Квадратный или прямой — форма неважна: ГОСТ оставляет свободу, но наказание приходит за мелочи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Подход к оформлению автомобильных номеров в России меняется не за счёт новых правил, а благодаря вниманию к деталям, которые часто остаются незамеченными. При этом содержание номера остаётся под строгим контролем, и именно от него зависят возможные санкции для водителя.

Автомобильный номер без флага
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобильный номер без флага

Допустимые формы и штатные особенности

Автоюрист движения "Свобода выбора" Сергей Радько подчеркнул, что водители вправе выбирать форму номерного знака. На практике используются как традиционные прямоугольные таблички, так и квадратные двухстрочные варианты, которые нередко требуют современные модели, особенно автомобили китайских брендов. Такие машины адаптированы под российский рынок, но посадочные места под номер у них иногда остаются оригинальными, что влияет на выбор владельцев.

"В плане типа номеров никаких ограничений нет. Есть национальный стандарт, но если штатное место установки на автомобиле рассчитано под квадратный номер — он называется двухстрочный, — то вполне можно сделать такой и установить", — говорит автоюрист Сергей Радько. По его словам, многие водители ставят двухстрочные знаки не только из-за конструктивных особенностей машин, но и по соображениям удобства, так как оба формата допускаются законом.

Строгость требований к содержанию

Если тип таблички остаётся на усмотрение водителя, то информационная часть номера регулируется жёстко. Комбинация букв и цифр должна полностью совпадать с данными, присвоенными автомобилю ГИБДД. Помимо этого, внешний вид знака обязан соответствовать государственному стандарту: белый фон, чёрные символы и обязательный триколор, введённый с 1 января 2025 года.

В качестве примеров иной практики автоюрист приводит зарубежные варианты. В Беларуси, например, для электромобилей используются зелёные знаки, аналогичные решения применяются в Китае. Но в России подобных исключений нет, и попытки украшать номер или менять его цвет расцениваются как нарушение.

Ответственность за изменение и сокрытие номеров

Любое отклонение от требований может обернуться наказанием по статье 12.2 КоАП РФ. За грязный или нечитаемый номер предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако, как отмечает эксперт, такие ситуации неоднозначны. В отдельных случаях загрязнение расценивают как намеренное сокрытие символов, что ведёт к более серьёзным последствиям, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Иногда грязный знак может быть приравнен к управлению автомобилем с видоизмененными номерами. Теоретически ведь можно умышленно нанести грязь на номер, чтобы закрыть хотя бы одну цифру", — отмечает Радько. Практика знает случаи, когда водителей за это лишали прав, поэтому постоянная очистка номеров остаётся обязательной.

Если же владелец сознательно меняет знак — например, заклеивает одну из цифр, — ему грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до трёх месяцев. За использование устройств, которые скрывают номер или затрудняют его идентификацию, срок лишения может достигать одного года.

Рамки и допустимые аксессуары

Отдельно юрист уточняет, что рамки для регистрационных знаков разрешены любые, если они не закрывают символы и не имеют скрытого функционала. Под запрет попадают только конструкции, которые позволяют быстро демонтировать знак или изменять его положение, что может препятствовать распознаванию.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
