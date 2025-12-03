Квадратный или прямой — форма неважна: ГОСТ оставляет свободу, но наказание приходит за мелочи

Подход к оформлению автомобильных номеров в России меняется не за счёт новых правил, а благодаря вниманию к деталям, которые часто остаются незамеченными. При этом содержание номера остаётся под строгим контролем, и именно от него зависят возможные санкции для водителя.
Автоюрист движения "Свобода выбора" Сергей Радько подчеркнул, что водители вправе выбирать форму номерного знака. На практике используются как традиционные прямоугольные таблички, так и квадратные двухстрочные варианты, которые нередко требуют современные модели, особенно автомобили китайских брендов. Такие машины адаптированы под российский рынок, но посадочные места под номер у них иногда остаются оригинальными, что влияет на выбор владельцев.
"В плане типа номеров никаких ограничений нет. Есть национальный стандарт, но если штатное место установки на автомобиле рассчитано под квадратный номер — он называется двухстрочный, — то вполне можно сделать такой и установить", — говорит автоюрист Сергей Радько. По его словам, многие водители ставят двухстрочные знаки не только из-за конструктивных особенностей машин, но и по соображениям удобства, так как оба формата допускаются законом.
Если тип таблички остаётся на усмотрение водителя, то информационная часть номера регулируется жёстко. Комбинация букв и цифр должна полностью совпадать с данными, присвоенными автомобилю ГИБДД. Помимо этого, внешний вид знака обязан соответствовать государственному стандарту: белый фон, чёрные символы и обязательный триколор, введённый с 1 января 2025 года.
В качестве примеров иной практики автоюрист приводит зарубежные варианты. В Беларуси, например, для электромобилей используются зелёные знаки, аналогичные решения применяются в Китае. Но в России подобных исключений нет, и попытки украшать номер или менять его цвет расцениваются как нарушение.
Любое отклонение от требований может обернуться наказанием по статье 12.2 КоАП РФ. За грязный или нечитаемый номер предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако, как отмечает эксперт, такие ситуации неоднозначны. В отдельных случаях загрязнение расценивают как намеренное сокрытие символов, что ведёт к более серьёзным последствиям, сообщает Общественная Служба Новостей.
"Иногда грязный знак может быть приравнен к управлению автомобилем с видоизмененными номерами. Теоретически ведь можно умышленно нанести грязь на номер, чтобы закрыть хотя бы одну цифру", — отмечает Радько. Практика знает случаи, когда водителей за это лишали прав, поэтому постоянная очистка номеров остаётся обязательной.
Если же владелец сознательно меняет знак — например, заклеивает одну из цифр, — ему грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до трёх месяцев. За использование устройств, которые скрывают номер или затрудняют его идентификацию, срок лишения может достигать одного года.
Отдельно юрист уточняет, что рамки для регистрационных знаков разрешены любые, если они не закрывают символы и не имеют скрытого функционала. Под запрет попадают только конструкции, которые позволяют быстро демонтировать знак или изменять его положение, что может препятствовать распознаванию.
