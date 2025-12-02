УАЗ уходит под землю — и неожиданно выживает: дизель показывает поведение, которого никто не ожидал

Дизельный УАЗ Хантер прошёл половину пробега в штольнях рудника

Под землёй техника ведёт себя иначе: резкие перепады температуры, плотная пыль и ограниченное пространство превращают любой заезд в испытание на выносливость. В этих условиях и проходит проверку УАЗ Хантер с дизельным двигателем. Машина уже преодолела значительную часть маршрута в штольнях Березовского рудника и стала одним из самых обсуждаемых проектов у специалистов подземной логистики.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrzej Otrębski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ Хантер

Дизельный эксперимент

Испытания организованы на предприятии ОАО "Беларуськалий", где компактные внедорожники УАЗ давно используются для перемещения оперативных служб. В подземном автопарке насчитывается 41 такая машина, и их востребованность объяснима. Полный привод, манёвренность и простая конструкция позволяют уверенно работать в узких коридорах рудника, где тяжёлая техника не справляется. Но все эти преимущества до последнего времени сочетались с бензиновыми моторами, что создавало технологические и топливные ограничения.

Переход к дизелю должен изменить расстановку сил. В таких условиях менее взрывоопасное топливо становится весомым аргументом, а повышенный моторесурс способен снизить нагрузку на сервисные службы. В шахтах, где каждая задержка отражается на темпах добычи, устойчивость и ремонтопригодность техники превращаются в ключевые показатели. Поэтому эксперимент с новым двигателем рассматривают как возможный шаг к обновлению всего парка.

Что находится под капотом

В качестве силового агрегата, по предварительным оценкам, используется польский дизель Andoria, который ранее ставился на модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123. Эти версии хорошо зарекомендовали себя в суровой эксплуатации и стали прототипами для первых специализированных разработок. Ещё в 2008 году нижегородская компания "Техносервис" создала линейку машин "Курьер", адаптированных именно для подземных работ и собранных на базе УАЗов тех лет.

Текущий опытный образец уже прошёл более 500 километров по выработкам — половину требуемого пробега для завершения испытаний. Такой ресурс позволяет оценивать не только устойчивость двигателя, но и работу трансмиссии, подвески и других узлов в специфической среде. В случае успеха инженеры рассчитывают получить универсальную модель, способную заменить несколько существующих типов машин, сообщает 110km.ru.

Перспективы внедрения

Решение о серийном использовании дизельных внедорожников на рудниках будет приниматься после полного цикла испытаний. Если технические показатели подтвердят ожидания, предприятие сможет унифицировать автопарк и упростить логистику запчастей. Это даст не только экономический эффект, но и позволит локализовать значимую часть технологических процессов, связанных с обслуживанием подземного транспорта.

Подобный шаг может оказаться ориентиром и для других компаний отрасли, которые ищут компактную и надёжную технику для работы в ограниченном пространстве шахт. В случае положительного результата проект продемонстрирует, насколько адаптация серийного внедорожника способна изменить подход к перевозкам под землёй.