Популярность против реальности: самый покупаемый авто чаще других возвращается в ремонт

Самым неисправным авто рынка стала Tesla Model Y — TÜV

Вес годового отчёта TÜV всегда вызывает большой интерес, но в этот раз внимание специалистов привлекла неожиданная деталь: одним из самых неисправных автомобилей рынка оказался настоящий бестселлер. Это заставило экспертов ещё раз задуматься о том, как возраст и качество обслуживания влияют на безопасность машин на дорогах Германии. Об этом сообщает autotypos. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Tesla Model 3

Рост числа неисправностей: что показывает отчёт TÜV

Немецкий TÜV ежегодно проводит масштабное исследование технического состояния автомобилей, и свежие данные вновь подтвердили тревожную тенденцию. Из почти 9,5 миллионов проведённых проверок выяснилось, что 21,5% автомобилей не проходили техосмотр из-за серьёзных или опасных дефектов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос, что говорит о постепенном ухудшении состояния автопарка.

Параллельно выросло и число мелких неисправностей — на 12,3%. Эксперты подчёркивают, что накопление таких дефектов часто предшествует более крупным поломкам, особенно если машина редко обслуживается у специалистов. Учитывая рост среднего возраста автомобилей в Германии, ситуация становится понятной: чем старше транспорт, тем выше вероятность, что элементы подвески, тормозная система, осветительные приборы и уплотнители нуждаются в замене.

Автомобилисты всё чаще продлевают срок службы машин, а значит, инспекторам приходится сталкиваться с более широким спектром проблем. В отчёте говорится, что примерно каждый десятый автомобиль возрастом около пяти лет не проходит повторный техосмотр, а среди машин старше 15 лет доля непрошедших превышает треть.

Какие модели оказались самыми надёжными в младших категориях

Среди автомобилей возрастом 2-3 года наилучшие результаты показали несколько электрических моделей. Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron и Fiat 500e продемонстрировали удивительно низкий уровень дефектов. Это говорит о том, что даже при увеличении числа электромобилей на дорогах они успешно проходят технический контроль.

Позитивную динамику продемонстрировали Volkswagen ID.3 и линейка ID.4-ID.5, что показывает постепенное улучшение их технической стабильности. Однако Skoda Enyaq и Dacia Spring отстали по показателям, а в конце списка оказалась Tesla Model Y — 17,3% выявленных дефектов. Tesla Model 3 заняла место чуть выше, но также показала повышенный процент неисправностей.

В категории бензиновых и гибридных моделей лучшим стал Mazda 2 — всего 2,9% дефектов. Это зелёный сигнал для тех, кто выбирает компактный и надёжный вариант городской машины.

Лидеры по возрастным категориям: кто держится лучше всех

Во всех остальных возрастных категориях картина получилась неоднородной. Среди машин 4-5 лет лучше всего себя показали Volkswagen Golf Sportsvan и Volkswagen T-Roc. В группе 6-7 лет T-Roc вновь подтвердил свою устойчивость, оказавшись на вершине рейтинга.

Среди автомобилей возрастом 8-9 лет лидирует Mazda CX-3, которая уже несколько лет стабильно занимает верхние строчки по надёжности. В десятилетней категории на первом месте оказался Mercedes-B-Class, что подтверждает репутацию марки.

Среди автомобилей 12-13 лет лучшим был признан Volkswagen Touareg — показатель дефектов составил всего 17,9%. Это особенно впечатляет, учитывая высокий средний пробег у машин такого класса.

Наиболее проблемные автомобили: почему бестселлер оказался внизу рейтинга

Одним из самых обсуждаемых моментов отчёта стал тот факт, что один из популярных автомобилей немецкого рынка оказался в числе наиболее проблемных. Хотя модель хорошо продаётся, её техническое состояние часто оставляет желать лучшего. Эксперты объясняют это тем, что массовые автомобили нередко эксплуатируют интенсивно и обслуживают нерегулярно.

Большинство критических дефектов связано с подвеской, утечками масла, неисправными тормозными трубками, износом рулевых тяг и поломками амортизаторов. Эти неисправности становятся особенно опасными, когда машина достигает возраста около 10-12 лет.

Контролирующие органы отмечают, что около 135 000 автомобилей ежегодно выявляют опасные дефекты, а 12 000 машин признаются небезопасными и снимаются с эксплуатации. Девять из десяти таких автомобилей старше 10 лет, что делает возраст ключевым фактором риска.

Электромобили и автомобили с ДВС в рейтинге TÜV

Развитие рынка электромобилей стимулировало TÜV включить в отчёт отдельную категорию. Сравнение показывает:

Электромобили демонстрируют низкий процент дефектов на первых годах эксплуатации, так как у них меньше деталей в двигательной системе. Однако с увеличением срока службы растут риски износа подвески и компонентов аккумулятора.

Автомобили с ДВС показывают более стабильную динамику по возрастным группам, особенно среди моделей с хорошей историей обслуживания. Их слабые места — тормозные системы, выхлоп и уплотнения двигателя.

В целом электромобили быстрее теряют позиции по мере старения, особенно если пропускать сервисные интервалы.

Плюсы и минусы старых автомобилей на рынке

Старые машины становятся привлекательными из-за более доступной цены, однако в отчётах TÜV хорошо видны и слабые стороны.

Преимущества:

возможность купить автомобиль высокого класса по относительно низкой стоимости;

хорошо изученная статистика дефектов;

широкий выбор запчастей и сервисов;

предсказуемость технических проблем при правильном подборе модели.

Недостатки:

повышенный риск скрытых дефектов;

увеличение стоимости ремонта с возрастом;

необходимость тщательного осмотра перед покупкой;

высокая доля автомобилей, не проходящих техосмотр с первого раза.

Советы по выбору подержанного автомобиля, который прослужит долго

Чтобы свести риски к минимуму, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких шагов.

Изучайте отчёты TÜV и аналогичные рейтинги — это покажет реальные проблемные зоны моделей. Проверяйте машину на подъемнике — только так можно увидеть состояние подвески и утечек. Изучайте историю обслуживания — регулярные визиты в сервис говорят о надёжности. Осторожно относитесь к слишком низкому пробегу — он может быть искусственно занижен. Перед покупкой проводите диагностику тормозной системы и электрики. Для электромобилей уточняйте состояние батареи — её ресурс определяет стоимость эксплуатации. Сравнивайте несколько моделей одной категории, чтобы выбрать лучшую с учётом статистики TÜV.

Популярные вопросы о неисправных и надёжных автомобилях по данным TÜV

Почему старые автомобили всё чаще не проходят техосмотр?

Потому что растёт средний возраст автопарка, а многие машины эксплуатируются без регулярного обслуживания.

Какие новые автомобили показывают лучшую надёжность?

Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron и Fiat 500e лидируют в категории 2-3 лет.

Какой автомобиль оказался самым надёжным среди 12-13-летних?

Volkswagen Touareg с показателем дефектов 17,9%.

Какие неисправности чаще всего находят?

Утечки масла, проблемы с тормозными трубками, изношенные амортизаторы, дефекты подвески и осветительных приборов.