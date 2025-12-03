Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия

Средний возраст немецких авто вырос до 10,6 лет — CAR & MOTOR

Когда речь заходит о подержанных автомобилях, большинство автовладельцев уверены: чем старше машина, тем выше риск неожиданных поломок и расходов. Но свежий отчёт TÜV разрушает этот стереотип — среди десятилетних моделей есть такие, что годами не заглядывают в мастерские и продолжают радовать стабильностью. Об этом сообщает CAR & MOTOR.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen touareg

Как TÜV определяет самые надёжные автомобили

Ежегодный отчёт TÜV считается одним из самых объективных исследований технического состояния машин в Европе. Немецкий технический контроль — строгий и детальный: специалисты оценивают состояние подвески, тормозов, оптики, кузовных элементов, узлов двигателя и элементов безопасности. Исследование охватывает широкий парк автомобилей — в текущем отчёте анализировали данные по 216 различным моделям, ежедневно находящимся в эксплуатации на дорогах Германии.

Выводы инспекторов в этом году оказались тревожными. Сразу 21,5% автомобилей не смогли пройти проверку с первого раза. Одной из причин назвали возраст автопарка: средний показатель достиг 10,6 лет, хотя ещё несколько лет назад он держался на уровне 9 лет. Уже более четверти немецких машин старше 15 лет, и это заметно влияет на техническое состояние. Среди характерных проблем — отказ осветительных приборов, утечки масла, изношенные амортизаторы и неисправности тормозной системы.

Несмотря на общий рост неисправностей, отчёт TÜV всё же позволяет выделить модели, которые демонстрируют впечатляющую надёжность даже спустя годы. Именно среди них впервые была вручена "Премия долгосрочного качества" — знак отличия для машин возрастом 12-13 лет, сохраняющих образцовое техническое состояние.

Лидеры среди подержанных автомобилей по версии TÜV

Абсолютным победителем рейтинга стал Volkswagen Touareg. Этот внедорожник сумел показать дефектность всего 17,9% — и это при среднем пробеге около 204 тысяч километров. Для модели такого класса и возраста подобный показатель считается выдающимся. Touareg подтвердил репутацию автомобиля, который способен десятилетиями выдерживать высокие нагрузки.

На втором месте расположился Mercedes-Benz B-Class с уровнем выявленных проблем 19% и средним пробегом около 124 тысяч километров. Модель давно известна сочетанием практичности, умеренного расхода и качественной подвески, что и позволило ей сохранять стабильные позиции в рейтингах.

Третье место досталось Mercedes-Benz GLE/ML. Несмотря на внушительный средний пробег — 193 тысячи километров — уровень дефектов составил всего 19,3%. Это один из самых убедительных результатов в классе крупных внедорожников, где эксплуатационные нагрузки традиционно выше.

Для сравнения, машины аналогичного возраста в среднем демонстрируют уровень дефектности около 28,4%. То есть лидеры отчёта почти в полтора раза надёжнее типичных "одноклассников".

Как распределились бренды по общей надёжности

Помимо конкретных моделей, TÜV представил рейтинг производителей, оценив автомобили возрастом 10-11 лет. Лидером стала компания Mercedes-Benz: средний показатель дефектов у автомобилей бренда составил лишь 18,5%. Второе место заняла Audi с показателем 19,2%, а третье — Toyota с уровнем 22%.

Отдельно отмечается специфика немецкого рынка. В Германии традиционно высоко ценят местные бренды, а развитая дилерская сеть упрощает техническое обслуживание. Однако эксперты подчёркивают: даже при таком факторе высокие результаты моделей в рейтинге — показатель их реальной надёжности.

Сравнение лидирующих моделей и средних показателей

Сравнивая результаты лучших автомобилей со средними значениями по автопарку, можно увидеть разницу в качестве обслуживания, конструкции и ресурсе узлов.

Volkswagen Touareg демонстрирует один из самых низких показателей дефектности среди автомобилей старше 12 лет. Его сильная сторона — надёжная трансмиссия и крепкая подвеска, рассчитанная на тяжёлые условия эксплуатации. В среднем по категории внедорожники такого возраста имеют куда больший список поломок, особенно по амортизаторам и тормозам.

Mercedes-Benz B-Class выделяется устойчивостью к возрастным изменениям благодаря продуманной эргономике и качественной сборке. В то время как многие компакт-модели теряют рабочие характеристики к десятому году службы, B-Class сохраняет надёжность электроники и подвески.

Mercedes GLE/ML — представитель класса тяжёлых SUV — показывает лучшую динамику по сравнению с аналогами, которые обычно страдают от высокой нагрузки на ходовую. Этот автомобиль заметно опережает большинство одноклассников по сохранению ресурса основных деталей.

Плюсы и минусы подержанных автомобилей старше 10 лет

Покупка машины возрастом 10-15 лет может быть выгодной, но важно учитывать особенности технического состояния.

Преимущества таких автомобилей заключаются в том, что лучшие из них уже доказали свою надёжность на практике. Они имеют проверенную репутацию, а уровень дефектов известен благодаря отчётам TÜV и другим исследованиям. Кроме того, стоимость таких машин значительно ниже, чем новых моделей, хотя эксплуатационные характеристики по-прежнему остаются достойными.

Однако есть и минусы. Даже самые надёжные автомобили требуют регулярного обслуживания. Некоторые детали неизбежно изнашиваются, особенно если машина эксплуатировалась активно. Покупателю важно учитывать пробег, сервисную историю и состояние подвески. На рынке подержанных машин встречаются экземпляры с "скрученным" пробегом, что усложняет объективную оценку.

Дополнительным фактором является стоимость крупных компонентов — коробок передач, систем полного привода, элементов двигателя. У премиальных моделей ремонт может быть ощутимо дороже, чем у бюджетных.

Советы по выбору надёжного автомобиля возрастом 10-15 лет

Чтобы покупка подержанного автомобиля была успешной, важно соблюдать несколько рекомендаций.

Во-первых, стоит проверять результаты рейтингов TÜV, ориентируясь не только на бренд, но и на конкретную модель. Это позволяет избежать машин с системными проблемами.

Во-вторых, перед покупкой необходимо провести детальный технический осмотр. Даже надёжные модели требуют проверки тормозной системы, амортизаторов, состояния электрики и трансмиссии.

В-третьих, обязательно изучайте историю обслуживания. Полный сервисный пакет, подтверждённый документами, говорит о том, что владелец заботился о машине.

В-четвёртых, желательно выбирать автомобили с реальным, а не минимизированным пробегом.

Машины, которые долго стояли без движения, изнашиваются не меньше, чем активно эксплуатируемые.

Популярные вопросы о самых надёжных подержанных автомобилях

Какой автомобиль признан самым надёжным среди 12-13-летних моделей?

По данным TÜV, лучшим стал Volkswagen Touareg с уровнем дефектов 17,9%.

Какие бренды лидируют по общей надёжности десятилетних машин?

Mercedes-Benz, Audi и Toyota возглавляют рейтинг производителей по показателям дефектности.

Стоит ли покупать крупный внедорожник старше 10 лет?

Да, если речь идёт о моделях, показавших высокие результаты в отчётах TÜV. Однако важно учитывать стоимость обслуживания.

Почему автопарк Германии показывает рост числа неисправных машин?

Причина — увеличение среднего возраста автомобилей и стремительный рост доли машин старше 15 лет.