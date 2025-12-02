Зима началась — и вместе с ней новые риски: водителям напомнили о штрафах за летние шины

Юристы напомнили о штрафе за летние шины с 1 декабря — Александр Шумский

С 1 декабря в России вступили в силу сезонные правила, касающиеся эксплуатации шин. Автомобилисты, не заменившие летнюю резину на зимнюю, рискуют получить штраф. Об этом напомнили юристы, подчеркнув, что проверять состояние покрышек могут во всех регионах страны.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Когда вступает сезонный запрет

Период обязательного использования зимней резины установлен с 1 декабря по 28 февраля. В это время запрещается эксплуатация автомобилей с летними шинами, не предназначенными для низких температур. Норма закреплена в техническом регламенте Таможенного союза и действует на всей территории России.

Правило введено для снижения аварийности на дорогах. Летние шины становятся жесткими при морозе и теряют сцепление, тогда как зимняя резина сохраняет эластичность и устойчивость на снегу и льду.

Руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский отметил, что контролировать соблюдение требования могут в любом регионе, независимо от климатических особенностей.

Штраф и возможные последствия

За езду зимой на шинах не по сезону предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспекторы ГИБДД вправе также выдать предписание об устранении нарушения — в этом случае водитель обязан заменить шины в установленный срок.

Если указание проигнорировано, при повторной проверке возможен запрет на эксплуатацию транспортного средства до устранения несоответствия. Таким образом, небольшое нарушение может обернуться дополнительными расходами и временными неудобствами.

Как проходят проверки

Контроль за сезонностью шин проводится выборочно. Проверка возможна во время остановки автомобиля на дороге, при оформлении документов или в ходе профилактических мероприятий.

Юристы отмечают, что зимой инспекторы ГИБДД нередко обращают внимание не только на тип шин, но и на состояние протектора. Для зимних покрышек минимально допустимая глубина рисунка составляет 4 миллиметра. Если она меньше, резина считается изношенной и не соответствует требованиям безопасности.

Ведущий специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин пояснил, что сотрудники ГАИ вправе проверять сезонность резины в течение всех трёх зимних месяцев — декабря, января и февраля.

Почему важно своевременно менять шины

Использование летней резины зимой напрямую влияет на управляемость и тормозной путь автомобиля. При понижении температуры летняя смесь твердеет, колёса хуже сцепляются с дорогой, увеличивается риск заноса.

Зимние шины, напротив, имеют особый состав и рисунок протектора, что позволяет им сохранять гибкость и устойчивость даже на укатанном снегу или обледенелом покрытии.

Переход на зимнюю резину — это не только требование закона, но и вопрос личной безопасности водителя и окружающих.

Сравнение: зимние, летние и всесезонные шины

1. Летние шины

Обеспечивают отличное сцепление при температуре выше +7 °C, но становятся скользкими и жёсткими при морозе.

2. Зимние шины

Созданы для эксплуатации при отрицательных температурах. Мягкая резина и глубокие ламели протектора улучшают сцепление на снегу и льду.

3. Всесезонные шины

Подходят для регионов с мягким климатом, но в условиях сильных морозов и снегопадов уступают зимним по эффективности.

Вывод: оптимальный выбор в холодное время года — сертифицированные зимние шины с маркировкой M+S или изображением снежинки.

Плюсы и минусы сезонного контроля

Введение ответственности за использование неподходящей резины позволило улучшить дисциплину водителей и снизить количество аварий. Однако у меры есть и обратная сторона.

Плюсы:

Рост безопасности на дорогах в зимний период.

Единые правила для всех регионов.

Меньше аварий по причине неправильного выбора шин.

Минусы:

Дополнительные расходы на покупку и хранение второго комплекта.

Возможные споры о сезонности в регионах с мягкой зимой.

Сложности с проверкой во время оттепелей.

Тем не менее большинство экспертов считают штраф оправданным, поскольку он способствует снижению аварийности.

Советы шаг за шагом: как избежать штрафа

Заранее проверьте маркировку шин — символ "снежинки" или надпись M+S подтверждают зимний тип. Убедитесь, что глубина протектора не меньше 4 мм. Замените летние покрышки до 1 декабря, чтобы не нарушать закон. Контролируйте давление в шинах — при холоде оно снижается. Проверяйте состояние колёс и дисков перед каждой поездкой. Храните снятые летние шины в прохладном и сухом месте, вдали от прямого солнца.

Следуя этим простым рекомендациям, можно избежать штрафа и сделать поездки зимой безопаснее.

Популярные вопросы о штрафе за летние шины

1. Когда вступает запрет на летнюю резину?

С 1 декабря по 28 февраля включительно.

2. Какой предусмотрен штраф?

Размер штрафа — 500 рублей, дополнительно может быть выдано предписание о замене шин.

3. Можно ли использовать всесезонные шины зимой?

Да, если они имеют маркировку M+S или снежинку, подтверждающую зимние свойства.

4. Проверяют ли инспекторы ГИБДД сезонность шин?

Да, особенно в зимние месяцы. Проверка возможна в любом регионе страны.

5. Есть ли исключения для южных регионов?

Нет, базовый срок обязателен для всех, но местные власти могут его продлить или скорректировать в зависимости от климата.