Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мех, очки и большие аксессуары стали трендом 2025-2026 — стилист Ведерникова
Подъём на носки с падением на пятки встряхивает всё тело
Простой ужин из картофеля и фарша можно приготовить за час
Скарлетт Йоханссон вновь публично заступилась за Вуди Аллена
Хвоя помогает улучшить почву и защищает растения от болезней — "Антонов Сад"
Парацетамол признан фактором риска для сперматозоидов — Daily Mail
Меган Маркл раскритиковали за негигиеничный рецепт индейки
Археологи нашли в Перу потерянный город Пеньико возрастом около 4000 лет — Earth
Экс-супруг Дженнифер Лопес обвинил её в изменах и лжи

Зима началась — и вместе с ней новые риски: водителям напомнили о штрафах за летние шины

Юристы напомнили о штрафе за летние шины с 1 декабря — Александр Шумский
Авто

С 1 декабря в России вступили в силу сезонные правила, касающиеся эксплуатации шин. Автомобилисты, не заменившие летнюю резину на зимнюю, рискуют получить штраф. Об этом напомнили юристы, подчеркнув, что проверять состояние покрышек могут во всех регионах страны.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Когда вступает сезонный запрет

Период обязательного использования зимней резины установлен с 1 декабря по 28 февраля. В это время запрещается эксплуатация автомобилей с летними шинами, не предназначенными для низких температур. Норма закреплена в техническом регламенте Таможенного союза и действует на всей территории России.

Правило введено для снижения аварийности на дорогах. Летние шины становятся жесткими при морозе и теряют сцепление, тогда как зимняя резина сохраняет эластичность и устойчивость на снегу и льду.

Руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский отметил, что контролировать соблюдение требования могут в любом регионе, независимо от климатических особенностей.

Штраф и возможные последствия

За езду зимой на шинах не по сезону предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспекторы ГИБДД вправе также выдать предписание об устранении нарушения — в этом случае водитель обязан заменить шины в установленный срок.

Если указание проигнорировано, при повторной проверке возможен запрет на эксплуатацию транспортного средства до устранения несоответствия. Таким образом, небольшое нарушение может обернуться дополнительными расходами и временными неудобствами.

Как проходят проверки

Контроль за сезонностью шин проводится выборочно. Проверка возможна во время остановки автомобиля на дороге, при оформлении документов или в ходе профилактических мероприятий.

Юристы отмечают, что зимой инспекторы ГИБДД нередко обращают внимание не только на тип шин, но и на состояние протектора. Для зимних покрышек минимально допустимая глубина рисунка составляет 4 миллиметра. Если она меньше, резина считается изношенной и не соответствует требованиям безопасности.

Ведущий специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин пояснил, что сотрудники ГАИ вправе проверять сезонность резины в течение всех трёх зимних месяцев — декабря, января и февраля.

Почему важно своевременно менять шины

Использование летней резины зимой напрямую влияет на управляемость и тормозной путь автомобиля. При понижении температуры летняя смесь твердеет, колёса хуже сцепляются с дорогой, увеличивается риск заноса.

Зимние шины, напротив, имеют особый состав и рисунок протектора, что позволяет им сохранять гибкость и устойчивость даже на укатанном снегу или обледенелом покрытии.

Переход на зимнюю резину — это не только требование закона, но и вопрос личной безопасности водителя и окружающих.

Сравнение: зимние, летние и всесезонные шины

1. Летние шины
Обеспечивают отличное сцепление при температуре выше +7 °C, но становятся скользкими и жёсткими при морозе.

2. Зимние шины
Созданы для эксплуатации при отрицательных температурах. Мягкая резина и глубокие ламели протектора улучшают сцепление на снегу и льду.

3. Всесезонные шины
Подходят для регионов с мягким климатом, но в условиях сильных морозов и снегопадов уступают зимним по эффективности.

Вывод: оптимальный выбор в холодное время года — сертифицированные зимние шины с маркировкой M+S или изображением снежинки.

Плюсы и минусы сезонного контроля

Введение ответственности за использование неподходящей резины позволило улучшить дисциплину водителей и снизить количество аварий. Однако у меры есть и обратная сторона.

Плюсы:

  • Рост безопасности на дорогах в зимний период.

  • Единые правила для всех регионов.

  • Меньше аварий по причине неправильного выбора шин.

Минусы:

  • Дополнительные расходы на покупку и хранение второго комплекта.

  • Возможные споры о сезонности в регионах с мягкой зимой.

  • Сложности с проверкой во время оттепелей.

Тем не менее большинство экспертов считают штраф оправданным, поскольку он способствует снижению аварийности.

Советы шаг за шагом: как избежать штрафа

  1. Заранее проверьте маркировку шин — символ "снежинки" или надпись M+S подтверждают зимний тип.

  2. Убедитесь, что глубина протектора не меньше 4 мм.

  3. Замените летние покрышки до 1 декабря, чтобы не нарушать закон.

  4. Контролируйте давление в шинах — при холоде оно снижается.

  5. Проверяйте состояние колёс и дисков перед каждой поездкой.

  6. Храните снятые летние шины в прохладном и сухом месте, вдали от прямого солнца.

Следуя этим простым рекомендациям, можно избежать штрафа и сделать поездки зимой безопаснее.

Популярные вопросы о штрафе за летние шины

1. Когда вступает запрет на летнюю резину?
С 1 декабря по 28 февраля включительно.

2. Какой предусмотрен штраф?
Размер штрафа — 500 рублей, дополнительно может быть выдано предписание о замене шин.

3. Можно ли использовать всесезонные шины зимой?
Да, если они имеют маркировку M+S или снежинку, подтверждающую зимние свойства.

4. Проверяют ли инспекторы ГИБДД сезонность шин?
Да, особенно в зимние месяцы. Проверка возможна в любом регионе страны.

5. Есть ли исключения для южных регионов?
Нет, базовый срок обязателен для всех, но местные власти могут его продлить или скорректировать в зависимости от климата.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Авто
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Экс-супруг Дженнифер Лопес обвинил её в изменах и лжи
Привлечение туристов из Китая будет способствовать росту доходов России — Салаева
Фрагменты оружия найдены у мерян в Ивановской области — академик Николай Макаров
Автоэксперт Кабанов предупредил о росте цен на машины до 13 млн рублей
Использование мягкого скраба снижает шелушение губ зимой — косметолог Горлова
Иран заочно приговорил режиссёра Джафара Панахи к году тюрьмы
Влага между стёклами указывает на разгерметизацию стеклопакета
Созданы патчи для увлажнения рта и тонуса мышц — Сеченовский университет
Круговая тренировка ускоряет сжигание калорий благодаря гантелям — тренеры
Собчак саркастично ответила на слухи об эмиграции Урганта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.