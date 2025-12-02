Новичок нарушил порядок на рынке SUV: как в четвёрку лучших ворвался российский клон Creta

Российский рынок кроссоверов пополнился новым лидером — Solaris HC впервые вошёл в топ-4 самых продаваемых SUV в стране. За последнюю неделю модель разошлась тиражом более тысячи экземпляров, что стало серьёзным достижением для относительно новой марки на рынке.
По итогам прошлой недели в России было реализовано 1 074 новых Solaris HC - кроссоверов, являющихся локальной версией популярной Hyundai Creta. Автомобиль производится на российском предприятии и стал одной из самых обсуждаемых новинок в сегменте.
Модель уверенно ворвалась в топ-4 самых продаваемых кроссоверов, обойдя ряд сильных конкурентов. Этот результат подтверждает высокий интерес к автомобилям с узнаваемым дизайном и проверенной технической базой, адаптированной под российские условия.
Лидерами рейтинга остаются:
Haval Jolion - 1 592 проданных автомобиля.
Tenet T7 - 1 337 единиц.
Tenet T4 - 1 243 единицы.
Solaris HC - 1 074 автомобиля.
Geely Monjaro - 968 машин.
Также в десятку вошли Belgee X50, Belgee X7 и отечественные Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, сохраняющие стабильный спрос среди любителей классических внедорожников.
Основной причиной успеха Solaris HC стала комбинация проверенной конструкции и современного оснащения. Модель унаследовала техническую платформу и дизайн от Hyundai Creta, но получила локальную адаптацию и поддержку российских дилеров.
Ключевые факторы, повлиявшие на рост продаж:
знакомый потребителю облик и качество сборки;
адаптация под климатические и дорожные условия России;
наличие запасных частей и гарантийного обслуживания;
конкурентная цена относительно китайских и корейских аналогов.
Solaris HC позиционируется как городской кроссовер с расширенными возможностями для активного использования, что делает его привлекательным для широкой аудитории.
Важную роль в росте продаж сыграла локальная сборка модели. Это позволило производителю удержать стоимость автомобиля на приемлемом уровне и ускорить поставки дилерам.
На фоне дефицита некоторых импортных моделей Solaris HC оказался доступной альтернативой с высоким уровнем оснащения — мультимедийной системой, обогревом сидений, камерами кругового обзора и современными системами безопасности.
Такая комбинация факторов помогла модели быстро завоевать доверие покупателей, особенно в регионах, где спрос на практичные и надёжные автомобили традиционно высок.
1. Solaris HC против Haval Jolion.
Haval Jolion остаётся лидером продаж благодаря агрессивному дизайну и широкой дилерской сети. Однако Solaris HC выигрывает в доступности и более привычном управлении.
2. Solaris HC против Tenet T7.
Tenet T7 предлагает просторный салон и мощный двигатель, но дороже в обслуживании. Solaris HC выглядит более сбалансированным по соотношению цена/качество.
3. Solaris HC против Geely Monjaro.
Geely Monjaro — флагманский кроссовер, ориентированный на премиум-сегмент, тогда как Solaris HC рассчитан на массового потребителя, предлагая функциональность без излишней роскоши.
Вывод: Solaris HC занимает нишу доступного, но современного SUV с комфортом и надежностью, близкими к уровню международных брендов.
Плюсы:
Узнаваемая конструкция и надёжная платформа.
Комфортная подвеска, адаптированная под российские дороги.
Широкий выбор комплектаций и цветов.
Наличие запасных частей и локального обслуживания.
Конкурентная цена относительно аналогов.
Минусы:
Меньшая узнаваемость бренда по сравнению с азиатскими конкурентами.
Скромная динамика базовых версий.
Ограниченный выбор дополнительных опций.
Отсутствие полноприводной версии в некоторых комплектациях.
Тем не менее, модель показывает стабильную динамику и уверенно закрепляется в списке самых популярных кроссоверов.
Определите комплектацию в зависимости от условий эксплуатации — город или загород.
Сравните предложения дилеров: возможны скидки или программы рассрочки.
Проверьте наличие автомобиля в нужном цвете и с нужной трансмиссией.
Уточните условия гарантии и сервисного обслуживания.
При тест-драйве оцените работу подвески и шумоизоляцию.
Для дополнительной защиты рассмотрите установку антикоррозийного покрытия.
Такой подход поможет выбрать оптимальную версию и убедиться, что Solaris HC подходит именно под ваши задачи.
1. Что такое Solaris HC?
Это российская версия Hyundai Creta, адаптированная под местные условия и собираемая на отечественных мощностях.
2. Почему модель стала популярной?
Благодаря сочетанию проверенной платформы, доступной цены и хорошего уровня оснащения.
3. Есть ли у Solaris HC полный привод?
Некоторые комплектации предусматривают передний привод, полноприводная версия ожидается позже.
4. Сколько стоит Solaris HC?
Цена варьируется в зависимости от комплектации, но остаётся конкурентной относительно китайских аналогов.
5. Планируется ли расширение продаж по регионам?
Да, поставки активно растут, и модель уже доступна у большинства крупных дилеров по всей стране.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.