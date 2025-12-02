Премиум возвращается: почему рынок дорогих авто в России впервые за год пошёл в рост

Продажи премиум-авто в России выросли на 13 % в октябре — автоаналитики

Премиальный сегмент автомобильного рынка России после года спада вновь продемонстрировал рост. В октябре 2025 года продажи новых машин класса "люкс" увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первый положительный результат за последние 12 месяцев, свидетельствующий о стабилизации спроса на автомобили верхнего ценового уровня.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Exeed Exlantix E02

Рост премиального сегмента: ключевые цифры

По итогам октября 2025 года в России реализовано 17,6 тысячи новых премиум-автомобилей, что на 13% больше, чем годом ранее. Положительная динамика стала первым сигналом восстановления сегмента, который долгое время находился под давлением из-за ограниченного импорта, роста цен и сокращения модельного ряда.

Эксперты отмечают, что рост стал возможен благодаря адаптации рынка и активному присутствию новых брендов из Китая, которые заняли освободившуюся нишу. При этом часть европейских и японских производителей постепенно возвращается к более устойчивым объемам продаж через локализованные каналы.

Лидеры продаж: кто занял верхние строчки рейтинга

Безусловным лидером месяца стал Exeed - премиальное подразделение Chery, продавшее 2863 автомобиля. Марка укрепила позиции благодаря расширению модельной линейки и доступной цене при высоком уровне оснащения.

На втором месте оказалась BMW - 2344 машины, что на 44% больше, чем в октябре прошлого года. Устойчивый интерес к бренду объясняется поставками через параллельный импорт и стабильным спросом на модели X-серии.

Третью строчку занял Tank с результатом 2296 автомобилей, что на 17% меньше, чем годом ранее. Несмотря на спад, бренд сохраняет сильные позиции благодаря сочетанию внедорожных характеристик и премиального уровня отделки.

Далее следуют Hongqi (1698 авто, +97%) и Voyah (1576 авто, +187%) - оба бренда демонстрируют впечатляющий прирост за счет активного продвижения и расширения дилерской сети. Свыше тысячи машин реализовали Li Auto и Mercedes-Benz, при этом немецкий производитель продолжает работать в ограниченном формате.

Новая структура премиум-рынка

Данные за октябрь подтверждают окончательное перераспределение сил в сегменте. Если ранее доминировали традиционные европейские марки, то теперь значительную долю занимают китайские производители. Их успех связан не только с ценовой политикой, но и с улучшением качества, дизайна и технологий.

Марки Exeed, Hongqi, Voyah и Li Auto формируют новый облик премиум-класса в России. Они предлагают высокий уровень комфорта и богатое оснащение при сравнительно доступной цене.

В то же время бренды вроде BMW и Mercedes-Benz остаются символом статуса и сохраняют стабильный спрос среди клиентов, ориентированных на классические стандарты качества.

Сравнение: премиум-рынок 2024 и 2025 годов

Для оценки динамики стоит сравнить ключевые показатели за последние два года.

1. Объем продаж.

В 2024 году наблюдался спад примерно на 15% из-за сокращения поставок и переориентации импорта. В 2025 году рынок вернулся к росту, прибавив 13% по итогам октября.

2. География брендов.

В прошлом году основными поставщиками оставались немецкие и японские компании, сейчас лидируют китайские премиальные марки.

3. Средняя стоимость.

Из-за изменения структуры рынка средняя цена премиального автомобиля снизилась примерно на 8-10%, что сделало сегмент доступнее.

4. Модельное разнообразие.

Ассортимент расширился: появились электромобили, гибриды и новые кроссоверы, ранее недоступные в России.

Вывод: премиум-сегмент прошёл фазу адаптации и начал восстанавливаться за счёт новых игроков и увеличения предложения.

Плюсы и минусы текущей ситуации на рынке

Плюсы:

Возврат положительной динамики после года спада.

Рост доступности премиальных автомобилей за счёт китайских брендов.

Расширение модельного ряда, включая гибридные версии.

Повышение конкуренции и технологического разнообразия.

Минусы:

Ограниченные поставки европейских марок.

Рост серого импорта и сложности с гарантией.

Снижение доли традиционных премиальных брендов.

Различия в сервисной инфраструктуре новых марок.

В целом рынок остаётся устойчивым и продолжает приспосабливаться к новым реалиям.

Советы шаг за шагом при выборе премиум-автомобиля

Определите, что для вас важнее: бренд, технологии или комфорт. Сравните условия обслуживания — у новых марок может быть ограниченная сеть сервисов. Обратите внимание на происхождение автомобиля и наличие гарантии. Проверьте возможность обновления ПО и наличие запасных частей. Для электромобилей оцените инфраструктуру зарядных станций в вашем регионе. Сравните предложения по страхованию и остаточной стоимости при перепродаже.

Такой подход позволит выбрать автомобиль, сочетающий престиж, надежность и практичность.

Популярные вопросы о премиум-рынке России

1. Какие бренды сейчас лидируют в премиум-сегменте?

Exeed, BMW, Tank, Hongqi и Voyah занимают верхние позиции по продажам.

2. Почему китайские бренды укрепляют позиции?

Благодаря активным поставкам, доступной цене и улучшенному качеству сборки.

3. Вернутся ли европейские марки в прежних объемах?

Пока прогноз сдержанный: поставки ограничены, но спрос сохраняется.

4. Какова средняя цена премиум-автомобиля в России?

Около 6-8 миллионов рублей в зависимости от комплектации и бренда.

5. Какие модели наиболее популярны?

Кроссоверы и внедорожники занимают более 70% сегмента, тогда как седаны постепенно уступают долю.