Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резиновые ленты укрепляюь спину и улучшают осанку — Сэвидж и Чакоян
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Полина Гагарина появилась на концерте в повседневной одежде
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук: Зеленскому указали на дверь
Елена Товстик потеряла надежду на примирение с мужем
Аргинин снизил агрегацию амилоида в тестах учёные университета Киндай
Победить старение одной таблеткой невозможно — генетик Карасев
ЕЦБ отказал в выплате кредита Украине за счет российских активов
Малые загрузки стиральных машин ускоряют износ техники и тканей — Better H&G

Премиум возвращается: почему рынок дорогих авто в России впервые за год пошёл в рост

Продажи премиум-авто в России выросли на 13 % в октябре — автоаналитики
Авто

Премиальный сегмент автомобильного рынка России после года спада вновь продемонстрировал рост. В октябре 2025 года продажи новых машин класса "люкс" увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первый положительный результат за последние 12 месяцев, свидетельствующий о стабилизации спроса на автомобили верхнего ценового уровня.

Exeed Exlantix E02
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Exeed Exlantix E02

Рост премиального сегмента: ключевые цифры

По итогам октября 2025 года в России реализовано 17,6 тысячи новых премиум-автомобилей, что на 13% больше, чем годом ранее. Положительная динамика стала первым сигналом восстановления сегмента, который долгое время находился под давлением из-за ограниченного импорта, роста цен и сокращения модельного ряда.

Эксперты отмечают, что рост стал возможен благодаря адаптации рынка и активному присутствию новых брендов из Китая, которые заняли освободившуюся нишу. При этом часть европейских и японских производителей постепенно возвращается к более устойчивым объемам продаж через локализованные каналы.

Лидеры продаж: кто занял верхние строчки рейтинга

Безусловным лидером месяца стал Exeed - премиальное подразделение Chery, продавшее 2863 автомобиля. Марка укрепила позиции благодаря расширению модельной линейки и доступной цене при высоком уровне оснащения.

На втором месте оказалась BMW - 2344 машины, что на 44% больше, чем в октябре прошлого года. Устойчивый интерес к бренду объясняется поставками через параллельный импорт и стабильным спросом на модели X-серии.

Третью строчку занял Tank с результатом 2296 автомобилей, что на 17% меньше, чем годом ранее. Несмотря на спад, бренд сохраняет сильные позиции благодаря сочетанию внедорожных характеристик и премиального уровня отделки.

Далее следуют Hongqi (1698 авто, +97%) и Voyah (1576 авто, +187%) - оба бренда демонстрируют впечатляющий прирост за счет активного продвижения и расширения дилерской сети. Свыше тысячи машин реализовали Li Auto и Mercedes-Benz, при этом немецкий производитель продолжает работать в ограниченном формате.

Новая структура премиум-рынка

Данные за октябрь подтверждают окончательное перераспределение сил в сегменте. Если ранее доминировали традиционные европейские марки, то теперь значительную долю занимают китайские производители. Их успех связан не только с ценовой политикой, но и с улучшением качества, дизайна и технологий.

Марки Exeed, Hongqi, Voyah и Li Auto формируют новый облик премиум-класса в России. Они предлагают высокий уровень комфорта и богатое оснащение при сравнительно доступной цене.

В то же время бренды вроде BMW и Mercedes-Benz остаются символом статуса и сохраняют стабильный спрос среди клиентов, ориентированных на классические стандарты качества.

Сравнение: премиум-рынок 2024 и 2025 годов

Для оценки динамики стоит сравнить ключевые показатели за последние два года.

1. Объем продаж.
В 2024 году наблюдался спад примерно на 15% из-за сокращения поставок и переориентации импорта. В 2025 году рынок вернулся к росту, прибавив 13% по итогам октября.

2. География брендов.
В прошлом году основными поставщиками оставались немецкие и японские компании, сейчас лидируют китайские премиальные марки.

3. Средняя стоимость.
Из-за изменения структуры рынка средняя цена премиального автомобиля снизилась примерно на 8-10%, что сделало сегмент доступнее.

4. Модельное разнообразие.
Ассортимент расширился: появились электромобили, гибриды и новые кроссоверы, ранее недоступные в России.

Вывод: премиум-сегмент прошёл фазу адаптации и начал восстанавливаться за счёт новых игроков и увеличения предложения.

Плюсы и минусы текущей ситуации на рынке

Плюсы:

  • Возврат положительной динамики после года спада.

  • Рост доступности премиальных автомобилей за счёт китайских брендов.

  • Расширение модельного ряда, включая гибридные версии.

  • Повышение конкуренции и технологического разнообразия.

Минусы:

  • Ограниченные поставки европейских марок.

  • Рост серого импорта и сложности с гарантией.

  • Снижение доли традиционных премиальных брендов.

  • Различия в сервисной инфраструктуре новых марок.

В целом рынок остаётся устойчивым и продолжает приспосабливаться к новым реалиям.

Советы шаг за шагом при выборе премиум-автомобиля

  1. Определите, что для вас важнее: бренд, технологии или комфорт.

  2. Сравните условия обслуживания — у новых марок может быть ограниченная сеть сервисов.

  3. Обратите внимание на происхождение автомобиля и наличие гарантии.

  4. Проверьте возможность обновления ПО и наличие запасных частей.

  5. Для электромобилей оцените инфраструктуру зарядных станций в вашем регионе.

  6. Сравните предложения по страхованию и остаточной стоимости при перепродаже.

Такой подход позволит выбрать автомобиль, сочетающий престиж, надежность и практичность.

Популярные вопросы о премиум-рынке России

1. Какие бренды сейчас лидируют в премиум-сегменте?
Exeed, BMW, Tank, Hongqi и Voyah занимают верхние позиции по продажам.

2. Почему китайские бренды укрепляют позиции?
Благодаря активным поставкам, доступной цене и улучшенному качеству сборки.

3. Вернутся ли европейские марки в прежних объемах?
Пока прогноз сдержанный: поставки ограничены, но спрос сохраняется.

4. Какова средняя цена премиум-автомобиля в России?
Около 6-8 миллионов рублей в зависимости от комплектации и бренда.

5. Какие модели наиболее популярны?
Кроссоверы и внедорожники занимают более 70% сегмента, тогда как седаны постепенно уступают долю.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
В Госдуму внесут законопроект о наказании за буллинг и кибербуллинг
Вика Цыганова резко высказалась о деле Ларисы Долиной
Диетологи уточнили, что безопасно есть красную рыбу не более трёх раз в неделю
Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2025 года
Ваня Дмитриенко заявил, что возрастные поклонницы ставят его в неловкое положение
Поросль усиливается из-за повреждений корней взрослых деревьев
Цены на живые русские и удмуртские ёлки остались на уровне прошлого года
Город направил 5,052 млрд ₽ на программу развития транспорта — Житников
Гамсутль сохранил древнюю каменную застройку — историки
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.