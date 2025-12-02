Если застрял — значит, не на Savana: пикап, который пройдёт даже там, где кончается интернет

Mitsubishi выпустила пикап Triton Savana ограниченной серии — производитель

Компания Mitsubishi представила в Бразилии лимитированную версию своего пикапа под названием Triton Savana. Новая модификация создана на базе топовой комплектации Katana и предназначена для любителей приключений и бездорожья. Производитель выпустит всего 80 экземпляров этого внедорожного автомобиля, что делает его настоящим коллекционным экземпляром.

Фото: Own work by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mitsubishi Triton

Новый взгляд на пикап Mitsubishi Triton

Специальная серия Triton Savana стала ответом на растущий интерес к утилитарным автомобилям с повышенной проходимостью и комфортом. Внешне модель отличается агрессивным дизайном, в котором функциональные элементы сочетаются с выразительной стилистикой.

Автомобиль получил защитные накладки на кузов, расширенные колесные арки, боковые подножки и багажник на крыше. Все эти детали подчеркивают готовность модели к экспедициям и эксплуатации вдали от асфальта. Кроме того, установлены чёрные 18-дюймовые колёсные диски с внедорожными шинами, обеспечивающими сцепление на сложных покрытиях.

Для преодоления водных преград предусмотрен шноркель, позволяющий проходить брод глубиной до 800 миллиметров. Этот элемент делает пикап пригодным для условий, где большинство обычных автомобилей теряют проходимость.

Технические особенности и производительность

Под капотом Triton Savana установлен проверенный 2,4-литровый дизельный двигатель с двумя турбинами, развивающий 202 лошадиные силы и 470 Н·м крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей плавное переключение и оптимальную передачу тяги на все колёса.

Полный привод реализован через фирменную систему Super Select II, позволяющую водителю выбирать режим движения в зависимости от типа покрытия — от асфальта до рыхлого песка или гравия.

Такая комбинация делает Triton Savana не просто пикапом, а универсальным транспортом, готовым к дальним путешествиям и суровым условиям эксплуатации.

Эксклюзивность и стоимость

В продажу поступит всего 80 экземпляров Mitsubishi Triton Savana. Это подчёркивает лимитированный статус модели и ориентированность на энтузиастов марки и коллекционеров.

Стартовая цена автомобиля составляет около 65 100 долларов США, что ставит его в один ряд с премиальными внедорожными пикапами. Для сравнения, стандартные версии Triton стоят значительно дешевле, но не обладают столь богатым оснащением и экстремальной проходимостью.

Mitsubishi позиционирует Savana как автомобиль, объединяющий комфорт городского пикапа и возможности полноценного экспедиционного внедорожника.

Сравнение: Triton Savana и Katana

Поскольку Savana создана на базе комплектации Katana, отличия между ними особенно интересны с точки зрения технических и визуальных характеристик.

1. Внешний дизайн.

Katana сохраняет классический образ пикапа, а Savana выглядит более агрессивно благодаря защитным накладкам, шноркелю и массивному багажнику.

2. Проходимость.

У Savana улучшена геометрия кузова и увеличена защита днища. Возможность преодолевать брод до 800 мм — одно из главных преимуществ спецверсии.

3. Оснащение.

Savana оснащается внедорожными шинами, 18-дюймовыми чёрными дисками и дополнительными элементами безопасности для бездорожья.

4. Цена и тираж.

Katana — серийная версия, тогда как Savana выпущена ограниченным тиражом, что повышает её статус и коллекционную ценность.

Вывод: Savana — это Katana, доведённая до уровня профессионального внедорожного пикапа.

Плюсы и минусы Mitsubishi Triton Savana

Плюсы:

Повышенная проходимость благодаря шноркелю и системе полного привода Super Select II.

Эксклюзивность и ограниченный тираж.

Богатое оснащение и выразительный внешний вид.

Мощный дизельный двигатель с высоким крутящим моментом.

Минусы:

Высокая стоимость по сравнению с обычными версиями.

Ограниченная доступность — всего 80 машин.

Увеличенный вес из-за дополнительного оборудования.

Возможная сложность обслуживания из-за специфических деталей.

Несмотря на эти нюансы, для поклонников марки и ценителей внедорожной эстетики Triton Savana представляет собой редкую возможность приобрести уникальный автомобиль.

Советы шаг за шагом при выборе лимитированного пикапа

Определите приоритеты — ежедневное использование или внедорожные путешествия. Проверьте происхождение и сертификацию автомобиля — лимитированные версии часто предлагаются по предзаказу. Обратите внимание на тип шин и их пригодность к местным условиям. Уточните наличие сервисных центров, знакомых с особенностями модели. Сравните стоимость с аналогами на рынке, учитывая редкость и уровень оснащения. Выберите оптимальный способ страхования, особенно если автомобиль планируется использовать за пределами города.

Такая стратегия поможет оценить все преимущества лимитированных внедорожных моделей и сделать покупку максимально осознанной.

Популярные вопросы о Mitsubishi Triton Savana

1. Сколько экземпляров Mitsubishi Triton Savana будет выпущено?

Всего 80 автомобилей, что делает модель эксклюзивной.

2. Какая мощность двигателя у Triton Savana?

2,4-литровый дизельный мотор с двумя турбинами выдаёт 202 л. с. и 470 Н·м.

3. Какой у пикапа тип привода?

Полный привод Super Select II с возможностью выбора режимов под разные покрытия.

4. Чем Savana отличается от версии Katana?

Дополнительной защитой кузова, шноркелем, багажником на крыше, внедорожными шинами и улучшенной геометрией для бездорожья.

5. Какая цена Mitsubishi Triton Savana?

Около 65 100 долларов США в базовой комплектации.