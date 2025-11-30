Грядёт эпоха дорогих ключей: ценники растут лавиной, а доступные авто тают, будто снег под дождём

Автоэксперт Кабанов предупредил о росте цен на машины до 13 млн рублей

Автоэксперт Кабанов в разговоре с изданием подчеркнул, что повышение утильсбора станет ключевым фактором будущего удорожания техники. Он отмечает, что нынешние модели стоимостью около полутора миллионов рублей через два десятилетия могут приблизиться к ценам городского жилья. По его оценке, ценник способен вырасти до примерно 13 млн рублей, если политика тарифов и сборов продолжит движение в текущем направлении. Такую динамику специалист связывает с постепенным ужесточением условий ввоза и сокращением доступных льгот.

В этом контексте эксперт напоминает, что подорожание не будет равномерным и особенно заметными окажутся изменения в сегменте массовых автомобилей. Он указывает, что при сохранении действующих мер покупатели рискуют в будущем столкнуться с дефицитом наиболее востребованных моделей. И хотя оценка выглядит радикальной, она отражает тенденцию, которую участники рынка обсуждают уже не первый год.

Ограничение льгот и влияние на покупателей

Кабанов обращает внимание на то, что решающим моментом станет введение новых правил утильсбора. С 1 декабря 2025 года льготы перестают действовать для частных лиц, которые ввозят машины мощнее 160 лошадиных сил. Теперь такие автомобили приравниваются к коммерческим поставкам, а сборы для этого сегмента достигают значительных сумм. Это означает, что расходы на покупку импортных машин среднего и высокого класса заметно вырастут.

Часть рынка уже реагирует на грядущие изменения, и потребители стремятся разобраться, какие модели окажутся доступнее в долгосрочной перспективе. В ходе обсуждения эксперт отметил, что наиболее выгодными остаются машины мощностью до 160 лошадиных сил, поскольку они по-прежнему подпадают под льготы. "На данный момент выгоднее всего брать машины мощностью до 160 лошадиных сил, которые попадают под льготы. Сейчас такое время, когда тянуть не стоит и надо покупать при первой возможности", — говорит эксперт. Такое заявление подчёркивает, что неопределённость на рынке усиливает интерес к моделям базового и среднего сегмента.

Смещение спроса и ожидания рынка

Сокращение льгот и рост финансовой нагрузки на покупателей неизбежно приведут к перераспределению спроса. По словам Кабанова, ограничение по мощности фактически формирует новый ценовой коридор, в котором часть россиян будет вынуждена пересматривать свои планы относительно приобретения автомобиля. И хотя полностью спрогнозировать поведение рынка трудно, тенденция на удорожание уже становится частью стратегического планирования дилеров и покупателей, сообщает издание "Постньюс".

Эксперты полагают, что подобные изменения повлекут за собой и дополнительные сложности для импортеров, которые столкнутся с увеличением расходов и снижением привлекательности некоторых моделей. Так что влияние новой системы утильсбора окажется многоуровневым, затрагивая как частных покупателей, так и бизнес-структуры. В результате рынок будет двигаться в сторону меньшего разнообразия и роста цен, что уже заметно в текущих обсуждениях отрасли.