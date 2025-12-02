Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не успели переобуться — и уже в ловушке: мороз делает резину жёсткой, а ответственность — неизбежной

С 1 декабря езда на летних шинах в России запрещена по техрегламенту
8:34
Авто

Начало календарной зимы в России традиционно приносит не только смену погоды, но и обновление требований к автомобилям. Многие водители воспринимают сезонную замену шин как рекомендацию, однако действующее законодательство делает это обязательным условием эксплуатации транспорта. Нарушение нормы может обернуться предупреждением или штрафом. Об этом сообщает Rambler.

Машина на морозе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машина на морозе

Зачем зимой требуются специальные шины

Каждый холодный сезон на российских дорогах начинает действовать правило, которое предписывает водителям использовать зимнюю резину. Суть требования проста: автомобиль в морозный период должен иметь достаточное сцепление с дорогой, иначе обычная летняя резина превращается в источник опасности. Скользкое покрытие, снежные переметы и гололёд делают машину непредсказуемой, особенно при экстренном торможении или прохождении поворотов.

С 1 декабря по 28 февраля эксплуатация автомобиля на летних шинах приравнивается к управлению транспортным средством с технической неисправностью. Эту норму закрепляют действующие технические регламенты, и она распространяется на все регионы страны без исключения. По мнению экспертов, такие меры позволяют снизить количество аварий в период резкого похолодания, когда дорожное покрытие изменяется буквально в течение нескольких часов.

Для многих автомобилистов требование не является неожиданностью: рынки, шиномонтажи и сервисы традиционно переходят на зимний график задолго до начала сезона. Тем не менее ежегодно остаются те, кто откладывает переобувку до последнего и сталкивается с последствиями в виде штрафов и административных предупреждений.

Какие требования предъявляются к зимним шинам

Технический регламент чётко описывает, какие шины считаются зимними и допускаются к использованию в этот период. Требования направлены на обеспечение надёжного сцепления с дорогой и предотвращение аварий.

Допускаются покрышки с маркировкой M+S, которая указывает на пригодность к эксплуатации в условиях грязи и снега. Альтернативой является значок в виде снежинки на трёхвершинной горе (3PMSF) — такую маркировку получили шины, прошедшие специальное тестирование. При этом допускается как шипованная резина, так и нешипованная, более известная как "липучка". Главное условие заключается в том, что тип шин должен быть одинаковым на всех колёсах автомобиля: смешивать разные виды в зимний период запрещено.

Немаловажным параметром является глубина протектора. Зимние покрышки должны иметь остаточную глубину не менее 4 мм. Это связано с особенностями взаимодействия шины со снежным и ледяным покрытием: низкий протектор значительно ухудшает сцепление, что делает использование таких шин небезопасным. Автомобилистам рекомендуют проверять состояние резины заранее, чтобы избежать сложностей при первом снегопаде.

"Остаточная глубина протектора не меньше 4 мм — обязательное условие. Зимние шины одинакового типа должны быть установлены на всех колёсах", — отмечается в информации, опубликованной "Рамблер".

Благодаря этим требованиям шины эффективно работают в условиях низких температур, обеспечивают стабильность автомобиля и уменьшают риск аварийных ситуаций, которые в зимнюю пору особенно часты на российских дорогах.

Что грозит за нарушение сезонного правила

Штраф за езду на летней резине зимой составляет 500 рублей. На первый взгляд сумма выглядит незначительной, однако ответственность может включать и другие меры воздействия. Инспектор вправе ограничиться предупреждением, если нарушение совершено впервые, а водитель готов оперативно устранить проблему. В отдельных случаях сотрудник ДПС может провести разъяснительную беседу и оформить письменное предупреждение — оно служит своеобразным сигналом о недопустимости повторного нарушения в течение года.

Автомобиль не задерживают и не отправляют на штрафстоянку, что отличает эту норму от случаев, связанных с более серьёзными техническими неисправностями. Тем не менее водителям важно помнить, что повторные нарушения могут привести к более внимательному контролю со стороны инспекторов.

Сезонная смена шин — не просто формальность, а ключевой элемент безопасности. На зимней дороге даже опытный водитель может потерять управление, если его автомобиль не адаптирован к изменившимся условиям. Использование летних покрышек в морозы значительно удлиняет тормозной путь и увеличивает вероятность столкновений.

Сравнение: зимние и летние шины в холодный сезон

Разница между зимними и летними покрышками зимой особенно заметна. Летняя резина изготавливается из более жёсткого состава, который на морозе становится ещё тверже. Это приводит к ухудшению сцепления и недопустимо опасным последствиям.

Зимние шины, наоборот, создаются из мягких материалов, которые сохраняют эластичность и стабильность даже при низких температурах. Технологические особенности протектора позволяют эффективно удалять снег, воду и ледяную крошку, снижая риск скольжения. В условиях гололеда такая разница становится критичной.

Если сравнить тормозной путь автомобилей на разных шинах, зимняя резина показывает преимущество в несколько метров, а иногда и десятков метров, особенно на укатанном снегу. Это расстояние способно предотвратить ДТП или уменьшить его последствия. Поэтому эксплуатация летних шин зимой воспринимается как нарушение, которое может поставить под угрозу не только водителя, но и других участников движения.

Плюсы и минусы сезонной замены шин

Использование зимних покрышек — обязательная часть безопасной эксплуатации автомобиля в холодное время года. Важно понимать основные преимущества и возможные недостатки данного правила.

Преимущества:

  • улучшенное сцепление с дорогой;
  • уменьшение тормозного пути на снегу и льду;
  • более стабильное поведение автомобиля при резких манёврах;
  • соответствие требованиям ПДД и исключение штрафов.

Возможные недостатки:

  • необходимость сезонной замены, занимающей время;
  • дополнительные расходы на покупку комплекта шин;
  • необходимость хранения второго комплекта;
  • повышенный износ зимней резины на сухом асфальте при потеплении.

Осознание этих факторов помогает водителям заранее планировать расходы и избегать непредвиденных ситуаций, связанных с правилами эксплуатации автомобиля зимой.

Советы по выбору зимних шин

Чтобы покупка зимней резины была максимально эффективной, важно учитывать несколько практических рекомендаций.

  1. Определите условия эксплуатации: городской режим, трасса, регион с частыми снегопадами или умеренным климатом.

  2. Выбирайте только сертифицированные шины с маркировками M+S или 3PMSF.

  3. Проверьте дату производства: покрышки старше пяти лет теряют часть характеристик.

  4. Следите за глубиной протектора: оптимальный запас должен превышать минимальные нормы.

  5. Покупайте полный комплект четырёх шин, чтобы избежать различий в поведении автомобиля.

  6. Не экономьте на качестве — это напрямую влияет на безопасность.

  7. Проводите переобувку заранее, избегая сезонных очередей в сервисах.

Популярные вопросы о зимних шинах

  1. Можно ли ездить зимой на всесезонных шинах?
    Допускаются модели с маркировкой M+S или 3PMSF, однако их эффективность может быть ниже, чем у специализированной зимней резины.

  2. Что будет, если инспектор обнаружит летнюю резину в январе?
    Вы получите предупреждение или штраф в 500 рублей, но автомобиль не будут эвакуировать.

  3. Нужны ли шипы в городе?
    Шипованная резина полезна на обледенелых дорогах, однако в мегаполисах достаточно качественной "липучки".

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
