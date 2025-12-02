Зимние шины 2025 потрясли рынок: премиальные бренды провалились там, где должны были блистать

Выбор зимних шин часто кажется предсказуемым: премиальные бренды ожидаемо занимают первые строчки, а менее известные модели остаются в хвосте. Однако свежий сравнительный тест фрикционных покрышек для зимы 2025 года буквально перевернул привычную картину, показав удивительные результаты на льду, мокром и сухом асфальте. Некоторые известные производители не смогли подтвердить репутацию, а неожиданные модели вышли вперед. Об этом сообщает портал Tyre Reviews.
В испытания вошли фрикционные зимние шины скандинавского типа, рассчитанные на суровый климат и экстремально низкие температуры. Все модели тестировали в популярном типоразмере 205/55 R16. В список вошли продукты ведущих производителей: Continental VikingContact 8, Goodyear UltraGrip Ice 3, Michelin X-Ice Snow, Nokian Hakkapeliitta R5 и корейская Marshal I'Zen KW31. Для сравнения добавили одну европейскую фрикционную модель и шипованную шину, чтобы оценить поведение разных технологий в идентичных условиях.
Тест включал 21 дисциплину: от ускорения и торможения на льду до управляемости на мокром асфальте и уровня шума. Такой широкий набор испытаний позволил увидеть сильные и слабые стороны каждой модели не только в "родной" снежной среде, но и на типичных для межсезонья покрытиях.
На снегу большинство моделей показали уверенные результаты. Даже аутсайдеры отставали от лидеров незначительно, но динамика прохождения виражей и реакция на заносы отличались заметно. Некоторые покрышки потеряли баллы именно за непредсказуемость поведения.
На снегу почти все участники справились достойно. Такие испытания традиционно считаются "домашним полем" скандинавских фрикционок, и именно здесь чаще всего проявляется их основная сила — мягкий состав и способность цепляться за рыхлый покров.
Goodyear получили высокие оценки за стабильную управляемость и предсказуемость в поворотах. Continental отличились точностью реакций, но иногда провоцировали занос на резких маневрах. Nokian показали сбалансированное поведение — мягкое, но уверенное. Michelin приятно удивили способностью держать снег, но сцепление исчезало резко, что усложняло контроль.
Marshal оказались слабее остальных: хоть время круга и было не критичным, реакции на поворотах заметно уступали, а восстановление после заноса происходило слишком медленно. Это говорит о менее развитой структуре ламелей и мягкости резиновой смеси.
Отдельное внимание уделили шипованной модели — она показала средний результат, поскольку рыхлый снег не всегда даёт шипам преимущество. Европейская фрикционная шина неожиданно превзошла слабейшего участника, продемонстрировав лучшее сцепление.
Испытания на льду изменили расстановку сил. Continental, Nokian и Goodyear стали лидерами благодаря лёгкости управления и уверенным реакциям. Они позволяли корректировать траекторию без резких срывов.
Michelin держали лёд неплохо, но требовали большой внимательности: их реакции были более плавными и медленными. Marshal снова оказались в самом низу рейтинга, подтвердив слабое сцепление в экстремально скользких условиях.
Интересным стало поведение шипованной модели: на шероховатой поверхности она проигрывала фрикционным шинам, но на гладком льду сразу выходила вперёд. Этот результат подчёркивает важность структуры покрытия: мягкая фрикционная резина "нащупывает" микроповерхности, а шипы выигрывают именно там, где сцепиться за неровности уже нечем.
Именно мокрый асфальт стал дисциплиной, в которой произошли самые громкие провалы. Michelin показали худшее время круга, и их поведение признали нестабильным: слабое сцепление передней оси делало управление непредсказуемым. Marshal склонялись к избыточной поворачиваемости, что тоже опасно, хотя рулявая информативность у них оказалась неплохой.
Goodyear показали сбалансированные характеристики, Continental — уверенную стабильность, а Nokian неожиданно стали лучшими в дисциплине. Это особенно удивило на фоне того, что бренд традиционно воспринимают как "лёдового чемпиона", а не мастера дождевых покрытий.
Шипованные шины на мокром асфальте не тестировались, чтобы не искажать общую картину. Европейская фрикционная Continental выступила лучше Marshal, что подтверждает слабость корейской модели именно в условиях, требующих жёсткого бокового сцепления.
На сухой трассе различия оказались минимальными. Nokian уверенно заняли лидирующую позицию, сразу за ними расположились Goodyear и Continental. Несмотря на хорошее сцепление, все модели склонны к лёгкому скольжению на резких маневрах — типичная черта скандинавских фрикционок.
Тормозной путь лучше всего оказался у Nokian. Michelin снова оказались позади, что для бренда необычно, поскольку их летние и всесезонные модели традиционно считаются одними из самых сильных в дисциплинах торможения.
В плане комфорта Goodyear и Nokian получили высокие оценки за мягкость хода. Continental отличились наименьшим уровнем шума. Marshal же могут увеличить расход топлива — их сопротивление качению заметно выше среднего.
Чтобы понять, какие шины подходят различным стилям вождения, полезно сравнить их характеристики.
Continental — самый сбалансированный вариант, показывающий стабильные результаты на большинстве покрытий. Goodyear уверенно выступили в управляемости и предсказуемости. Nokian стали лучшими на асфальте и показали достойный уровень на снегу, но на гладком льду чуть уступили конкурентам. Michelin разочаровали в дисциплинах на мокром и сухом покрытии. Marshal показали слабые результаты во всех ключевых испытаниях.
Определите свой климат: для снежных регионов подойдут скандинавские фрикционки, для ледяных трасс — шипованные.
Учитывайте стиль езды: если важна управляемость на асфальте, выбирайте Nokian или Goodyear.
Для максимальной универсальности подойдут модели Continental.
Избегайте слабых бюджетных моделей, если дороги зимой часто обледеневают.
Оценивайте не только сцепление, но и шумность, расход топлива и комфорт.
Какие шины стали победителями теста?
Лучший общий результат показали Continental благодаря стабильности во всех дисциплинах.
Почему Michelin провалились?
Они хорошо держали снег, но показывали слабые результаты на мокром и сухом асфальте.
Стоит ли рассматривать Marshal?
Нет, модель заметно уступила остальным участникам и не справилась с ключевыми испытаниями.
Нужны ли шипы?
Только если вы часто ездите по гладкому льду — там шипованные шины дают преимущество.
