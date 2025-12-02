Зимние шины 2025 потрясли рынок: премиальные бренды провалились там, где должны были блистать

Nokian дали лучший тормозной путь на сухом покрытии — Tyre Reviews

8:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбор зимних шин часто кажется предсказуемым: премиальные бренды ожидаемо занимают первые строчки, а менее известные модели остаются в хвосте. Однако свежий сравнительный тест фрикционных покрышек для зимы 2025 года буквально перевернул привычную картину, показав удивительные результаты на льду, мокром и сухом асфальте. Некоторые известные производители не смогли подтвердить репутацию, а неожиданные модели вышли вперед. Об этом сообщает портал Tyre Reviews.



Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) автомобиль на льду

Как проводили тест и какие шины участвовали

В испытания вошли фрикционные зимние шины скандинавского типа, рассчитанные на суровый климат и экстремально низкие температуры. Все модели тестировали в популярном типоразмере 205/55 R16. В список вошли продукты ведущих производителей: Continental VikingContact 8, Goodyear UltraGrip Ice 3, Michelin X-Ice Snow, Nokian Hakkapeliitta R5 и корейская Marshal I'Zen KW31. Для сравнения добавили одну европейскую фрикционную модель и шипованную шину, чтобы оценить поведение разных технологий в идентичных условиях.

Тест включал 21 дисциплину: от ускорения и торможения на льду до управляемости на мокром асфальте и уровня шума. Такой широкий набор испытаний позволил увидеть сильные и слабые стороны каждой модели не только в "родной" снежной среде, но и на типичных для межсезонья покрытиях.

На снегу большинство моделей показали уверенные результаты. Даже аутсайдеры отставали от лидеров незначительно, но динамика прохождения виражей и реакция на заносы отличались заметно. Некоторые покрышки потеряли баллы именно за непредсказуемость поведения.

Как шины вели себя на снегу: неожиданные выводы

На снегу почти все участники справились достойно. Такие испытания традиционно считаются "домашним полем" скандинавских фрикционок, и именно здесь чаще всего проявляется их основная сила — мягкий состав и способность цепляться за рыхлый покров.

Goodyear получили высокие оценки за стабильную управляемость и предсказуемость в поворотах. Continental отличились точностью реакций, но иногда провоцировали занос на резких маневрах. Nokian показали сбалансированное поведение — мягкое, но уверенное. Michelin приятно удивили способностью держать снег, но сцепление исчезало резко, что усложняло контроль.

Marshal оказались слабее остальных: хоть время круга и было не критичным, реакции на поворотах заметно уступали, а восстановление после заноса происходило слишком медленно. Это говорит о менее развитой структуре ламелей и мягкости резиновой смеси.

Отдельное внимание уделили шипованной модели — она показала средний результат, поскольку рыхлый снег не всегда даёт шипам преимущество. Европейская фрикционная шина неожиданно превзошла слабейшего участника, продемонстрировав лучшее сцепление.

На льду: сильнейшие и слабейшие

Испытания на льду изменили расстановку сил. Continental, Nokian и Goodyear стали лидерами благодаря лёгкости управления и уверенным реакциям. Они позволяли корректировать траекторию без резких срывов.

Michelin держали лёд неплохо, но требовали большой внимательности: их реакции были более плавными и медленными. Marshal снова оказались в самом низу рейтинга, подтвердив слабое сцепление в экстремально скользких условиях.

Интересным стало поведение шипованной модели: на шероховатой поверхности она проигрывала фрикционным шинам, но на гладком льду сразу выходила вперёд. Этот результат подчёркивает важность структуры покрытия: мягкая фрикционная резина "нащупывает" микроповерхности, а шипы выигрывают именно там, где сцепиться за неровности уже нечем.

На мокром асфальте: кто разочаровал больше всего

Именно мокрый асфальт стал дисциплиной, в которой произошли самые громкие провалы. Michelin показали худшее время круга, и их поведение признали нестабильным: слабое сцепление передней оси делало управление непредсказуемым. Marshal склонялись к избыточной поворачиваемости, что тоже опасно, хотя рулявая информативность у них оказалась неплохой.

Goodyear показали сбалансированные характеристики, Continental — уверенную стабильность, а Nokian неожиданно стали лучшими в дисциплине. Это особенно удивило на фоне того, что бренд традиционно воспринимают как "лёдового чемпиона", а не мастера дождевых покрытий.

Шипованные шины на мокром асфальте не тестировались, чтобы не искажать общую картину. Европейская фрикционная Continental выступила лучше Marshal, что подтверждает слабость корейской модели именно в условиях, требующих жёсткого бокового сцепления.

Сухой асфальт и комфорт: стабильность против неожиданностей

На сухой трассе различия оказались минимальными. Nokian уверенно заняли лидирующую позицию, сразу за ними расположились Goodyear и Continental. Несмотря на хорошее сцепление, все модели склонны к лёгкому скольжению на резких маневрах — типичная черта скандинавских фрикционок.

Тормозной путь лучше всего оказался у Nokian. Michelin снова оказались позади, что для бренда необычно, поскольку их летние и всесезонные модели традиционно считаются одними из самых сильных в дисциплинах торможения.

В плане комфорта Goodyear и Nokian получили высокие оценки за мягкость хода. Continental отличились наименьшим уровнем шума. Marshal же могут увеличить расход топлива — их сопротивление качению заметно выше среднего.

Сравнение моделей: чем отличились участники

Чтобы понять, какие шины подходят различным стилям вождения, полезно сравнить их характеристики.

Continental — самый сбалансированный вариант, показывающий стабильные результаты на большинстве покрытий. Goodyear уверенно выступили в управляемости и предсказуемости. Nokian стали лучшими на асфальте и показали достойный уровень на снегу, но на гладком льду чуть уступили конкурентам. Michelin разочаровали в дисциплинах на мокром и сухом покрытии. Marshal показали слабые результаты во всех ключевых испытаниях.

Советы по выбору зимних шин 2025 года

Определите свой климат: для снежных регионов подойдут скандинавские фрикционки, для ледяных трасс — шипованные. Учитывайте стиль езды: если важна управляемость на асфальте, выбирайте Nokian или Goodyear. Для максимальной универсальности подойдут модели Continental. Избегайте слабых бюджетных моделей, если дороги зимой часто обледеневают. Оценивайте не только сцепление, но и шумность, расход топлива и комфорт.

Популярные вопросы о зимних шинах 2025

Какие шины стали победителями теста?

Лучший общий результат показали Continental благодаря стабильности во всех дисциплинах.

Почему Michelin провалились?

Они хорошо держали снег, но показывали слабые результаты на мокром и сухом асфальте.

Стоит ли рассматривать Marshal?

Нет, модель заметно уступила остальным участникам и не справилась с ключевыми испытаниями.

Нужны ли шипы?

Только если вы часто ездите по гладкому льду — там шипованные шины дают преимущество.