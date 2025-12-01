Страховые компании умывают руки: что скрывается за затягиванием ремонта автомобилей

Дефицит деталей стал главным фактором задержек ремонта — автоэксперт Васильев

Авто

Основная причина задержек при ремонте автомобилей по страховке — дефицит комплектующих, вызванный разрывом поставок и уходом иностранных производителей с российского рынка. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Ранее "Известия" сообщили, что число жалоб россиян на страховые компании из-за срыва сроков ремонта достигло максимума почти за три года. По данным службы финансового уполномоченного, за девять месяцев 2025 года поступило около 101 тысяч обращений — на 16% больше, чем годом ранее.

По словам Васильева, оформление ДТП сегодня не вызывает затруднений — большинство случаев можно зафиксировать дистанционно, через европротокол. Основные сложности начинаются, когда владелец автомобиля обращается в страховую компанию за ремонтом.

"Проблема в том, что многие автопроизводители покинули российский рынок, и цепочки поставок запчастей оказались разорваны. Получить нужные детали становится все труднее, особенно для машин европейских, японских и корейских брендов. Даже при желании страховые компании не всегда способны уложиться в установленные законом сроки", — отметил эксперт.

Он пояснил, что из-за дефицита комплектующих и роста их стоимости страховщики все чаще предлагают денежные выплаты вместо направления автомобиля на ремонт. Однако, подчеркнул Васильев, полученной суммы зачастую недостаточно для полного восстановления транспортного средства.

"Если повреждения требуют использования оригинальных деталей, лучше дождаться ремонта у официального партнера. Но если возможно восстановить автомобиль с применением качественных аналогов, иногда разумнее согласиться на компенсацию и самостоятельно организовать ремонт. Это позволяет сэкономить время и избежать затяжных споров со страховой компанией", — добавил специалист.

По словам Васильева, если страховая компания существенно нарушает сроки ремонта, автовладелец имеет право подать в суд, но судебные разбирательства часто занимают много времени и не всегда заканчиваются в пользу клиента. В большинстве случаев, добавил он, разумнее оценить масштаб повреждений и принять решение — дождаться ремонта или получить выплату и устранить неисправности самостоятельно.