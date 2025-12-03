Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британия вводит плату на пробег электромобилей с 2028 года — Correio Do Estado
В Антарктиде обнаружены неизвестные морские животные — профессор Ян Стругнелл
Гранатная рябина показала высокую урожайность
Мороз загустил жидкость ГУР и усилил шум насоса по данным AutomotiveGlory
Алексей Учитель назвал сценарии главной проблемой российского кино
Ким Кардашьян обвинили в чипировании мозгов американцев
Соусы со сливками сворачиваются из-за резкого нагрева — кулинары
В Санкт-Петербурге в 2025 году вырос спрос на промпт-инженеров
Владельцы добавляют лекарства в аптечку питомца для ЧС — кинолог Голубев

Машина становится заложником долга: в каком случае авто увезут, даже если вы не знали о штрафах

При неуплате штрафов приставы могут списать авто в счёт долга
4:54
Авто

Истории о том, как у водителей "забирают" машину из-за неоплаченных штрафов, регулярно появляются в новостях. Кто-то уверяет, что инспектор ГИБДД вправе сразу отправить автомобиль на штрафстоянку, другие сомневаются — ведь в правилах нет такого пункта. На самом деле всё происходит иначе, и инспектор здесь лишь первый участник длинной цепочки.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Кто на самом деле может изъять автомобиль

Как объясняет портал njcar.ru, сотрудники ГИБДД не обладают правом самостоятельно забирать транспортное средство. Их полномочия ограничены оформлением административного правонарушения и составлением протокола.

Дальше система работает автоматически: штраф попадает в базу данных, водитель получает уведомление — чаще всего через Госуслуги. Если оплата не поступает в течение 60 дней, дело передаётся в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). И уже приставы получают право:

  • блокировать банковские счета;
  • списывать средства;
  • накладывать арест на имущество должника, включая автомобиль.

Как обычный штраф превращается в арест машины

Пример прост. Допустим, водитель получил штраф за грязный номер или превышение скорости, но не оплатил его вовремя. Сначала начисляются пени, затем дело уходит приставам. Если у человека нет денег на счетах, а из имущества только машина, пристав имеет право арестовать её и реализовать на торгах.

Когда сумма задолженности достигает крупных размеров — от нескольких сотен тысяч рублей и выше - арест становится почти неизбежным. Машину забирают не из-за отдельного штрафа, а из-за совокупности долгов, объединённых в одно исполнительное производство.

Почему инспектор присутствует при изъятии

Часто машину забирают прямо на дороге, и водителю кажется, что решение принял инспектор. На деле ГАИ лишь обеспечивает сопровождение приставов. Если на автомобиле числится арест, данные об этом отражаются в единой базе. При проверке документов инспектор получает сигнал и передаёт информацию приставам.

После этого транспорт отправляют на эвакуации на спецстоянку, где он остаётся до решения вопроса о продаже или погашении долга.

Когда автомобиль действительно могут забрать

Машину арестовывают только при крупной задолженности. Суммы в 50-100 тысяч рублей, как правило, не приводят к изъятию. Но если долг приближается к стоимости самого автомобиля (например, составляет треть его рыночной цены), пристав может признать изъятие экономически оправданным.

После ареста автомобиль выставляют на торги. Вырученные деньги направляют на погашение долга. Если остаётся остаток, его возвращают владельцу.

Если же автомобиль не удаётся продать — торги срываются или никто не проявляет интереса, — цену снижают и проводят повторную процедуру. В исключительных случаях машина признаётся неликвидной и отправляется на утилизацию.

Почему ГИБДД не занимается продажей таких машин

Формально арестованные автомобили оформляются через ФССП, но не переходят в собственность ГИБДД. Продажей занимается служба судебных приставов или доверенные организации. ГАИ лишь фиксирует факт ареста и обеспечивает безопасность на дороге.

На практике для инспекции такой "груз" обременителен: хранение и продажа старых машин экономически невыгодны. Поэтому ГАИ не зарабатывает на конфискациях, а просто исполняет административные процедуры.

Как избежать ареста автомобиля

  • Регулярно проверяйте штрафы: через Госуслуги, сайт ГИБДД или приложение ФССП.
  • Оплачивайте задолженности в срок: у вас есть 20 дней для получения скидки 50%.
  • Следите за уведомлениями: если штраф пришёл по почте, дата вручения считается днём получения.
  • Проверяйте ограничения на автомобиль перед продажей или поездкой за границу.
  • Не игнорируйте повестки приставов: личное обращение часто помогает урегулировать вопрос без ареста.

Часто задаваемые вопросы

Может ли инспектор ГИБДД сам арестовать автомобиль

Нет, он лишь фиксирует наличие ареста, наложенного приставами.

Что делать, если машину арестовали

Свяжитесь с приставом, оплатите задолженность и получите постановление об отмене ареста.

Как узнать, есть ли ограничения на автомобиль

На сайте ФССП или в сервисе Автокод.

Могут ли забрать машину за один неоплаченный штраф

Нет. Арест возможен только при значительной совокупной задолженности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пять минут движений в день укрепляют мышцы и сердце — Muscle Booster
Новости спорта
Пять минут движений в день укрепляют мышцы и сердце — Muscle Booster
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Авто
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которых лучше не впускать на участок
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Последние материалы
Владельцы добавляют лекарства в аптечку питомца для ЧС — кинолог Голубев
Воздух в системе отопления вызывает охлаждение нижней части радиаторов — Malatec
В Антарктиде нашли останки динозавров возрастом 71 млн лет
При неуплате штрафов приставы могут списать авто в счёт долга
Трёхточечная техника помогает скорректировать форму бровей
Одуванчик поднимает кальций из глубоких слоёв почвы на поверхность
Во Владивостоке мужчине со свадьбы вправили вывих плеча — Восток-Медиа
Сын Алёны Водонаевой раскритиковал мать за яркие цвета в одежде
АвтоВАЗ планирует наладить производство и открыть дилерский центр Lada в Иране
Разные формы стрелок помогают сбалансировать пропорции лица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.