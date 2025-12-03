Машина становится заложником долга: в каком случае авто увезут, даже если вы не знали о штрафах

При неуплате штрафов приставы могут списать авто в счёт долга

Истории о том, как у водителей "забирают" машину из-за неоплаченных штрафов, регулярно появляются в новостях. Кто-то уверяет, что инспектор ГИБДД вправе сразу отправить автомобиль на штрафстоянку, другие сомневаются — ведь в правилах нет такого пункта. На самом деле всё происходит иначе, и инспектор здесь лишь первый участник длинной цепочки.

Кто на самом деле может изъять автомобиль

Как объясняет портал njcar.ru, сотрудники ГИБДД не обладают правом самостоятельно забирать транспортное средство. Их полномочия ограничены оформлением административного правонарушения и составлением протокола.

Дальше система работает автоматически: штраф попадает в базу данных, водитель получает уведомление — чаще всего через Госуслуги. Если оплата не поступает в течение 60 дней, дело передаётся в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). И уже приставы получают право:

блокировать банковские счета;

списывать средства;

накладывать арест на имущество должника, включая автомобиль.

Как обычный штраф превращается в арест машины

Пример прост. Допустим, водитель получил штраф за грязный номер или превышение скорости, но не оплатил его вовремя. Сначала начисляются пени, затем дело уходит приставам. Если у человека нет денег на счетах, а из имущества только машина, пристав имеет право арестовать её и реализовать на торгах.

Когда сумма задолженности достигает крупных размеров — от нескольких сотен тысяч рублей и выше - арест становится почти неизбежным. Машину забирают не из-за отдельного штрафа, а из-за совокупности долгов, объединённых в одно исполнительное производство.

Почему инспектор присутствует при изъятии

Часто машину забирают прямо на дороге, и водителю кажется, что решение принял инспектор. На деле ГАИ лишь обеспечивает сопровождение приставов. Если на автомобиле числится арест, данные об этом отражаются в единой базе. При проверке документов инспектор получает сигнал и передаёт информацию приставам.

После этого транспорт отправляют на эвакуации на спецстоянку, где он остаётся до решения вопроса о продаже или погашении долга.

Когда автомобиль действительно могут забрать

Машину арестовывают только при крупной задолженности. Суммы в 50-100 тысяч рублей, как правило, не приводят к изъятию. Но если долг приближается к стоимости самого автомобиля (например, составляет треть его рыночной цены), пристав может признать изъятие экономически оправданным.

После ареста автомобиль выставляют на торги. Вырученные деньги направляют на погашение долга. Если остаётся остаток, его возвращают владельцу.

Если же автомобиль не удаётся продать — торги срываются или никто не проявляет интереса, — цену снижают и проводят повторную процедуру. В исключительных случаях машина признаётся неликвидной и отправляется на утилизацию.

Почему ГИБДД не занимается продажей таких машин

Формально арестованные автомобили оформляются через ФССП, но не переходят в собственность ГИБДД. Продажей занимается служба судебных приставов или доверенные организации. ГАИ лишь фиксирует факт ареста и обеспечивает безопасность на дороге.

На практике для инспекции такой "груз" обременителен: хранение и продажа старых машин экономически невыгодны. Поэтому ГАИ не зарабатывает на конфискациях, а просто исполняет административные процедуры.

Как избежать ареста автомобиля

Регулярно проверяйте штрафы: через Госуслуги, сайт ГИБДД или приложение ФССП.

через Госуслуги, сайт ГИБДД или приложение ФССП. Оплачивайте задолженности в срок: у вас есть 20 дней для получения скидки 50%.

у вас есть 20 дней для получения скидки 50%. Следите за уведомлениями: если штраф пришёл по почте, дата вручения считается днём получения.

если штраф пришёл по почте, дата вручения считается днём получения. Проверяйте ограничения на автомобиль перед продажей или поездкой за границу.

перед продажей или поездкой за границу. Не игнорируйте повестки приставов: личное обращение часто помогает урегулировать вопрос без ареста.

Часто задаваемые вопросы

Может ли инспектор ГИБДД сам арестовать автомобиль

Нет, он лишь фиксирует наличие ареста, наложенного приставами.

Что делать, если машину арестовали

Свяжитесь с приставом, оплатите задолженность и получите постановление об отмене ареста.

Как узнать, есть ли ограничения на автомобиль

На сайте ФССП или в сервисе Автокод.

Могут ли забрать машину за один неоплаченный штраф

Нет. Арест возможен только при значительной совокупной задолженности.