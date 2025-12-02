Декабрь ужесточает правила: от летней резины до утилизационного сбора — главное в изменениях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Начало зимы принесёт водителям сразу несколько важных изменений в законодательстве. Повышение утилизационного сбора, обязательный переход на зимние шины, обновлённые справочники ОСАГО и последний срок уплаты транспортного налога — всё это начнёт действовать уже в декабре. Эксперты предупреждают: часть мер затронет всех без исключения автомобилистов. Об этом сообщает carexpo.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рост утилизационного сбора

Главное изменение месяца — резкое повышение утилизационного сбора на ввоз автомобилей с мощностью двигателя более 160 л. с. Теперь частные лица будут платить сбор по коммерческим ставкам, которые в некоторых случаях превышают несколько миллионов рублей.

Власти объясняют решение поддержкой отечественного автопрома, однако специалисты рынка отмечают, что мера может привести к сокращению импорта и снижению поступлений в бюджет. Для автомобилей с небольшой мощностью тарифы останутся прежними, но для премиальных и мощных моделей ввоз станет экономически невыгодным.

"Фактически частный импорт автомобилей мощнее 160 лошадиных сил прекращается. Это ограничит выбор и повлияет на рынок подержанных машин", — отмечают эксперты отрасли.

Обязательная зимняя резина

С 1 декабря по 28 февраля автомобили должны быть оснащены зимними шинами с маркировкой M+S или символом "снежинки”. Нарушителей ждёт штраф 500 рублей.

Хотя сумма санкции осталась прежней, в ГИБДД обещают усилить контроль - особенно в регионах с частыми авариями на скользких дорогах. Проверки будут проходить не только на стационарных постах, но и при патрулировании.

Зимние шины обеспечивают сцепление с дорогой при отрицательных температурах. Использование летней резины в холодный период повышает риск ДТП и может повлечь лишение страховой выплаты при аварии.

Замена продлённых водительских прав

В период пандемии многим водителям разрешили продлить срок действия водительских удостоверений без посещения ГИБДД. Однако теперь все продлённые права необходимо заменить до конца декабря 2025 года.

После этой даты управление автомобилем с просроченным документом будет считаться вождением без прав, что грозит штрафом до 15 000 рублей и эвакуацией машины на штрафстоянку.

Чтобы избежать очередей, специалисты советуют заранее записаться на приём через портал Госуслуги или ближайшее отделение МФЦ.

Срок уплаты транспортного налога

1 декабря — последний день для внесения транспортного налога за 2024 год. Начиная со 2 декабря, ФНС начнёт начислять пени и получит право автоматически списывать задолженность с банковских счетов.

Автомобилисты, которые не оплатят налог вовремя, могут столкнуться с блокировкой счетов, ограничением на регистрацию машины и начислением дополнительных штрафов.

Специалисты рекомендуют заранее проверить наличие задолженности через Личный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение ФНС России.

Обновление справочников ОСАГО

19 декабря вступают в силу обновлённые справочники Российского союза автостраховщиков (РСА). Эти документы используются для расчёта стоимости ремонта при страховых выплатах.

Средняя цена запчастей, по предварительным данным, увеличится примерно на 1%. Однако для китайских автомобилей наблюдается тенденция к удешевлению деталей - это связано с ростом поставок и конкуренцией брендов.

Для водителей это значит, что стоимость ОСАГО может незначительно измениться, а ремонт после аварий станет дороже в среднем на несколько тысяч рублей.

Советы водителям на декабрь

  • Проверьте дату окончания водительских прав и запишитесь на замену заранее.
  • Убедитесь, что установлены зимние шины с нужной маркировкой.
  • Оплатите транспортный налог до 1 декабря, чтобы избежать пени.
  • Если планируете ввоз автомобиля, уточните новые ставки утилизационного сбора.
  • Ознакомьтесь с обновлёнными тарифами ОСАГО — это поможет при планировании страховки на следующий год.

Популярные вопросы

Когда вступает в силу требование по зимним шинам

С 1 декабря по 28 февраля включительно.

Кого коснётся повышение утилизационного сбора

Физических лиц, ввозящих автомобили мощностью более 160 л. с. из-за рубежа.

Что будет, если не заменить продлённые права вовремя

Такое вождение приравнивается к управлению без прав и влечёт штраф до 15 000 рублей.

Как узнать, начислили ли пени за транспортный налог

Информацию можно проверить в личном кабинете на сайте ФНС.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
