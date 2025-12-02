Пауза, которая работает против машины: остановки на светофорах выдают слабое место этой системы

Частые остановки повысили риск сухого трения в двигателе — Tekniikan Maailma

Обычный светофор может рассказать о современном автопроме больше, чем кажется. Каждый раз, когда двигатель замолкает на красный, а затем снова оживает на зелёный, в работу вступает технология, ставшая символом компромисса между экологией и ресурсом двигателя. Речь о системе "старт/стоп", которая экономит топливо, но вызывает немало вопросов у автовладельцев. Об этом сообщает издание "Tekniikan Maailma".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кнопка Start-Stop в автомобиле

Как работает система и почему она вызывает споры

Система "старт/стоп" автоматически глушит двигатель, когда автомобиль останавливается, и вновь запускает его при нажатии на педаль газа. Идея проста: меньше времени на холостом ходу — меньше расхода топлива и выбросов. Однако за очевидной выгодой скрываются технические нюансы, способные существенно сократить срок службы отдельных узлов двигателя.

Исследование, показало, как повторные циклы запуска и остановки влияют на износ шатунных подшипников. Для подшипников нормальная работа возможна только при достаточном давлении масла. Когда двигатель запускается, давление не возникает мгновенно, и металлические поверхности на короткое время соприкасаются напрямую.

Испытания подтвердили: даже при прогретом моторе риск сохраняется

Согласно эксперименту MIK Motoren INT, разница между "холодным" маслом (22°C) и "тёплым" (110°C) почти не влияет на то, сколько секунд подшипники остаются без смазки после запуска. В обоих случаях двигатель несколько секунд работает "всухую". При этом тест длился 84 часа, что соответствует примерно году эксплуатации автомобиля с системой "старт/стоп" в городском режиме. Все три типа подшипников, использованных в испытании, после цикла показали признаки износа покрытия.

Таким образом, технология, задуманная для снижения выбросов, стала предметом дискуссий среди специалистов. Многие автовладельцы предпочитают отключать "старт/стоп" вручную, считая, что польза для окружающей среды не компенсирует потенциальные затраты на ремонт.

Что происходит при частом использовании "старт/стоп"

Повторные запуски двигателя приводят к увеличению нагрузки на стартер и аккумулятор. Современные стартеры усилены, но даже их ресурс не бесконечен. У некоторых производителей реализованы альтернативные решения — например, система Valeo i-StARS или стартер с маховиком, которые минимизируют механическую нагрузку.

Тем не менее основная проблема остаётся прежней — масляное давление не успевает сформироваться. Некоторые инженеры предлагают решение в виде гидроаккумулятора или электрического масляного насоса, которые подают масло до запуска двигателя. Это позволило бы сократить "сухое" трение и продлить срок службы подшипников, особенно в турбированных моторах, где требуется дополнительная смазка турбины после выключения двигателя.

Сравнение систем: классический двигатель против "старт/стоп"

При оценке эффективности технологий важно учитывать не только экономию топлива, но и совокупный износ компонентов.

Без системы "старт/стоп":

— двигатель работает непрерывно, но без циклических нагрузок;

— стартер и аккумулятор испытывают стандартные нагрузки;

— расход топлива выше на 5-10% в городском цикле.

С системой "старт/стоп":

— экономия топлива достигает 3-8%;

— нагрузка на стартер и аккумулятор выше;

— увеличивается риск микроскопического износа подшипников.

Вывод очевиден: выгода есть, но она ограничена. Для коротких поездок и городской езды эффект системы может быть ощутим, однако при интенсивной эксплуатации риски для ресурса двигателя возрастают.

Плюсы и минусы технологии

Чтобы объективно оценить систему, важно рассмотреть обе стороны.

Плюсы:

Снижение расхода топлива и выбросов CO₂.

Тишина на светофорах и снижение вибраций в салоне.

Улучшение экологического рейтинга автомобиля.

Минусы:

Повышенный износ подшипников и стартера.

Неравномерная нагрузка на систему смазки.

Зависимость от исправности аккумулятора и электроники.

В ряде случаев пользователи отмечают, что система срабатывает не вовремя, особенно при коротких остановках, что снижает комфорт езды. Тем не менее большинство производителей продолжают развивать технологию, оптимизируя её алгоритмы.

Советы по эксплуатации системы "старт/стоп"

Не используйте систему на коротких поездках. Частые холодные пуски вредят двигателю. Следите за состоянием масла. Используйте только рекомендованное производителем, с нужной вязкостью. Проверяйте аккумулятор. Система не активируется при низком заряде, что может быть признаком износа батареи. Не отключайте систему постоянно. Современные версии уже адаптированы под типичные сценарии движения. Дайте двигателю прогреться. При холодном запуске лучше дать мотору несколько минут стабильной работы.

Популярные вопросы о системе "старт/стоп"

1. Сколько экономит система топлива?

В среднем 3-8% в городском цикле, в зависимости от режима вождения и объёма двигателя.

2. Можно ли отключать систему навсегда?

Да, но производители не рекомендуют делать это постоянно — оптимизация алгоритмов уже снизила нагрузку на узлы.

3. Что лучше: "старт/стоп" или гибридная система?

Гибриды обеспечивают более плавный запуск и мгновенное давление масла за счёт электромотора, поэтому они безопаснее для двигателя.

4. Почему система не срабатывает зимой?

При низких температурах масло густеет, и электроника блокирует функцию, чтобы не вызвать износ подшипников.