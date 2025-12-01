Привычная корзина стала миной: почти каждый второй водитель сталкивался с контрафактом

Онлайн-каналы становятся главным источником подделок по данным Автостат

Многие водители по привычке заказывают автотовары онлайн, рассчитывая лишь на экономию и удобство, но именно этот канал стал самым рискованным для покупки поддельных запчастей. Новые данные показывают, что масштабы проблемы оказались куда шире, чем предполагали даже скептики. Итоги исследования заставляют пересмотреть привычные сценарии обслуживания автомобиля. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Автотовары

Где автовладельцы чаще всего сталкиваются с подделками

Исследование показывает тревожную картину: интернет-площадки и связанные с ними пункты выдачи превратились в крупнейшую точку входа контрафакта. Цифры подтверждают, что риск наткнуться на поддельные детали заметно выше именно там, где покупатели привыкли искать доступные цены.

Согласно данным опроса, 49% автовладельцев хотя бы однажды получали контрафактную запчасть, а распределение каналов выглядит так, что онлайн-ритейл уверенно занимает первые позиции по проблемности. Это оказалось ожидаемым для части рынка, однако общая глубина проблемы всё равно удивляет.

Интересно, что розничные магазины автозапчастей, которые традиционно считают более надёжными, почти не отстают по уровню риска. Для массового потребителя это означает, что сам факт офлайн-витрины совсем не гарантирует подлинность товара.

При этом рынки автозапчастей, долгие годы считавшиеся "зоной риска", демонстрируют противоположный результат: в реальности они оказались примерно в пять раз безопаснее онлайн-площадок. Причина в том, что значительная часть продавцов на рынках работает стабильно и дорожит репутацией, а многие контрафактные партии физически не доходят до этих точек из-за иной структуры поставок.

Самыми безопасными оказались крупные гипермаркеты и сервисные станции официальных дилеров. Их закупочные требования и многоступенчатые проверки делают попадание подделок значительно сложнее, а внутренние регламенты ограничивают возможность работы с непроверенными поставщиками.

Подробная статистика каналов

Степень риска авторы исследования оценивали по доле покупателей, сталкивавшихся с фальшивыми запчастями в каждом канале:

Интернет-магазины с ПВЗ — 60%. Обычные интернет-магазины — 58,2%. Розничные магазины автозапчастей — 48%. Онлайн-ритейлеры со своей офлайн-сетью — 37,6%. Рынки автозапчастей — 12,4%. СТО официальных дилеров — 7,1%. Супермаркеты и гипермаркеты — 7,1%. Прочие сервисы — 6,8%.

Подчеркнём, что почти половина водителей в целом сталкивалась с контрафактом хотя бы однажды, а это означает системность проблемы, а не разовые случаи.

Почему контрафакт так легко проникает в онлайн-ритейл

Чтобы понять, почему интернет-каналы оказались самыми уязвимыми, нужно учитывать особенности логистики и масштабов маркетплейсов. Большие объёмы поставок и многочисленные продавцы позволяют контрафакту маскироваться среди оригинала, а покупатели редко изучают происхождение товара.

Зачастую подделку невозможно определить визуально без опыта, поскольку копируются не только упаковка, но и маркировка. При этом конечный покупатель обычно получает товар в пункте выдачи уже после оплаты и не имеет возможности тщательно осмотреть деталь до её установки.

Особенно критичны поддельные шины, моторные масла, свечи зажигания, колодки и элементы выхлопной системы. Снижение качества этих товаров может приводить к повреждению двигателя, потере управляемости или замедленной реакции тормозов.

Как покупателям защититься от фальшивок

Большинство водителей не готовы отказаться от онлайн-покупок — прежде всего из-за более низких цен. Но осведомлённость о рисках позволяет значительно сократить вероятность ошибки.

Для начала нужно проверять маркировку обязательных категорий товаров. Наличие наклейки "Честный знак" с QR-кодом — ключевой индикатор прозрачности происхождения продукта. Если код не считывается, это повод задуматься о возможной "серой" схеме поставки.

Следующий шаг — изучение карточки товара и истории продавца. Маркетплейсы предоставляют рейтинг, количество отзывов, дату регистрации магазина и ассортимент. Стоит насторожиться, если магазин появился недавно, а ассортимент слишком широк для небольшого продавца.

Дополнительно важно обращать внимание на цену: слишком низкая стоимость по сравнению с конкурентами нередко свидетельствует о поддельной партии. Это особенно актуально для масел, тормозных систем, фильтров и расходных материалов для ТО.

Онлайн-маркетплейсы и традиционные каналы продаж

Чтобы увидеть разницу между каналами, полезно сравнить их по ключевым параметрам: прозрачность поставок, возможность проверки товара и реальный уровень риска.

Онлайн-маркетплейсы выигрывают по доступности и цене, но проигрывают по контролю качества. На рынке автозапчастей офлайн-точки часто выигрывают в плане проверки происхождения товара, однако цены могут быть выше.

Гипермаркеты и дилерские СТО отличаются строгими регламентами и минимальным уровнем риска, но их ассортимент обычно ограничен, а стоимость выше средней.

Такое сравнение помогает сформировать осознанный подход к покупкам, ориентированный на безопасность и надёжность для самого автомобиля.

Плюсы и минусы популярных каналов покупки запчастей

Водители выбирают каналы по разным причинам, однако понимание преимуществ и недостатков каждого помогает избежать ошибок.

Преимущества онлайн-магазинов очевидны: большой ассортимент, удобная доставка, низкие цены. Но при этом существует высокий риск контрафакта, слабая проверка поставщиков и ограниченные возможности визуального контроля товара до покупки.

Физические розничные магазины предлагают консультации и возможность осмотра товара, но не дают стопроцентной гарантии подлинности и иногда завышают цены.

Рынки автозапчастей обеспечивают неплохой выбор и зачастую позволяют торговаться, однако требуют навыков оценки оригинальности товара.

СТО и гипермаркеты максимально защищены от подделок, но ассоциируются с более высокой стоимостью и меньшей гибкостью выбора.

Советы по безопасной покупке автозапчастей

Для тех, кто регулярно обслуживает автомобиль своими силами, полезно придерживаться набора базовых шагов:

Проверяйте наличие маркировки "Честный знак" на обязательных категориях товаров. Изучайте продавца: возраст магазина, отзывы, рейтинг, специализацию. Не выбирайте чрезвычайно дешёвые предложения по брендовым категориям. Сравнивайте артикулы и упаковку с оригинальными фото производителя. Проверяйте QR-коды и серийные номера, если это предусмотрено категорией товара.

Эти действия помогают минимизировать риски и сохранить автомобиль в рабочем состоянии, особенно когда речь идёт о критически важных узлах.

