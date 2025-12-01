Руль до упора — чек на ремонт: старый миф бьёт по автомобилям сильнее многих ям

Водители продолжают выворачивать колёса из-за мифов об эвакуации

Ситуация, когда водитель ставит автомобиль с вывернутыми колесами, на первый взгляд кажется безобидной. Но в реальности именно такой способ парковки вызывает множество споров и устойчивых мифов среди автолюбителей. Водители уверены, что так машина будет защищена от эвакуации или непредвиденного движения. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".

Почему водители продолжают выворачивать колёса

Многим кажется, что парковка с вывернутыми колесами способна помешать эвакуатору, особенно если машина стоит под запрещающим знаком. Такой подход объясняют тем, что погрузочная платформа якобы может работать корректно только в том случае, если колёса выставлены прямо. Это убеждение передается из поколения в поколение, но не имеет технического подтверждения.

Сегодня эвакуаторы оснащаются краном-манипулятором и грузовыми стропами, позволяющими фиксировать легковой автомобиль в любом положении. Конструкция креплений специально рассчитана на то, чтобы удерживать машину независимо от того, как стоят передние колёса. Оборудование цепляется за четыре колеса, обеспечивая устойчивость и безопасный подъём.

По этой причине выкручивать руль в надежде защитить машину от отправки на штрафстоянку бессмысленно. Если автомобиль стоит с нарушением Правил дорожного движения, его эвакуируют независимо от положения колес. Единственное разумное решение — избегать остановки в зоне действия запретов.

Когда парковка с вывернутыми колесами действительно оправдана

Несмотря на распространённые мифы, у такого способа парковки есть вполне реальные задачи — обеспечение безопасности машины на уклоне. На наклонной поверхности автомобиль всегда подвержен дополнительным рискам: его может потянуть вниз под весом, а неисправный ручник лишь усиливает вероятность самопроизвольного движения.

В этих условиях вывернутые в сторону бордюра колёса создают дополнительную механическую страховку. Если автомобиль сдёрнет с тормоза, колёса упрятся в бордюр и не дадут машине скатиться на проезжую часть. Такой подход рекомендуют многие автоинструкторы и он предусмотрен ПДД — особенно в местах с выраженными уклонами.

Этот совет особенно актуален в условиях городских кварталов с перепадами высоты, старых дворов, построенных без строгой горизонтальной планировки, а также районов с характерными для холмистой местности уклонами.

Почему не стоит выкручивать руль до упора

Водители нередко используют полное выкручивание руля при маневрировании на тесных парковках, не задумываясь о том, что сильная нагрузка может негативно сказаться на системе рулевого управления. Особенно это касается машин, оборудованных гидроусилителем руля.

Работа ГУРа основана на циркуляции масла по системе. Сильное сопротивление, возникающее при максимальном положении рейки, приводит к повышению давления в патрубках. На новых машинах это, как правило, незаметно, но на автомобилях с пробегом изношенные шланги и уплотнения — частая проблема. Резкое повышение давления может спровоцировать течь, что в дальнейшем скажется и на управляемости, и на стоимости ремонта.

Многие считают, что подобная проблема отсутствует в автомобилях с электроусилителем руля, но здесь скрывается важный нюанс. Многие производители используют не чистый ЭУР, а электро-гидроусилитель. Внешне он кажется "электрическим", но конструктивно остаётся гидравлической системой с теми же уязвимыми элементами: патрубками и рейкой. Это означает, что риск повреждений при выкрученном до упора руле остаётся тем же.

Как действовать на уклонах и в ограниченном пространстве

Оптимальная стратегия — избегать полного выворачивания руля при маневрировании, если автомобиль имеет большой пробег или признаки износа рулевой системы. Но в случае парковки на значительном уклоне это правило уступает место безопасности. Здесь вывернутые колеса выступают важным элементом страховки, особенно если машина тяжёлая, с большим дорожным просветом или высоким центром тяжести.

При этом важно помнить: при заглушенном двигателе насос гидроусилителя не работает, а значит, давление в системе не растёт. Это снижает нагрузку на патрубки и делает подобную парковку безопасной для ГУРа.

Сравнение разных типов рулевых усилителей

Разные автомобили используют различные конструкции усилителей руля. Каждый из вариантов имеет свои особенности работы и эксплуатации, которые водителю важно учитывать при парковке и маневрировании.

ГУР отличается наличием масляного насоса и гидравлических магистралей. Он плавно работает и помогает в управлении, но требует регулярного контроля жидкости. Изношенные шланги могут стать причиной утечек, а работа на максимальных нагрузках ускоряет износ.

Электроусилитель работает за счёт электрического мотора, избавляя водителя от необходимости следить за уровнем масла. Он проще в обслуживании и точнее в управлении.

Электро-гидроусилитель объединяет черты двух систем, обеспечивая высокую гибкость, но сохраняя гидравлическую часть — а значит, и её ограничения.

Такое сравнение показывает, что выбор типа усилителя напрямую влияет на эксплуатацию автомобиля, особенно в условиях плотных парковок и регулярных манёвров.

Плюсы и минусы парковки с вывернутыми колёсами

Использование такого метода имеет и очевидные преимущества, и риски. Чтобы водителю было проще ориентироваться, можно выделить ключевые моменты.

Плюсы:

повышенная безопасность на уклоне;

механическая страховка при отказе ручника;

снижение риска самопроизвольного движения;

соответствие требованиям ПДД на уклонных участках.

Минусы:

повышенная нагрузка на изношенные элементы ГУРа;

риск повреждений при максимальном положении руля;

непонимание водителями, когда этот метод действительно необходим;

бесполезность в качестве "защиты" от эвакуации.

Советы по безопасной парковке

При регулярной эксплуатации автомобиля важно соблюдать несколько рекомендаций, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасность.

Ставьте автомобиль на уклоне только с вывернутыми в сторону бордюра колёсами. Не держите руль вывернутым до упора во время маневрирования на площадке. Проверяйте состояние шлангов ГУРа и уровень жидкости. На старых машинах избегайте резких вращений рулём. При парковке на ровной поверхности оставляйте колёса в прямом положении. Не рассчитывайте на выкрученный руль как на способ избежать эвакуации. При сомнениях в состоянии рулевой системы обращайтесь в сервис.

Популярные вопросы о парковке с вывернутыми колёсами

1. Нужно ли всегда выворачивать колеса при парковке?

Нет. Это делается только на уклонах. На ровной поверхности рекомендуют оставлять колеса прямо, чтобы снизить нагрузку на рулевую систему.

2. Может ли выкрученный руль защитить от эвакуации?

Нет. Современные эвакуаторы фиксируют машину независимо от положения колес.

3. Опасно ли выкручивать руль до упора?

Для машин с изношенным ГУРом — да. Риск течей и перегрузки патрубков увеличивается, особенно при частых манёврах.