Автопром перешёл в другие руки: решение выкупить завод Hyundai оголило смену сил в индустрии

Changan выкупает завод Hyundai для выпуска моделей Deepal
8:54
Авто

Перестройка китайского автопрома ускоряется, и каждый новый шаг локальных игроков чётко показывает, где теперь центр тяжести индустрии. Решение Changan выкупить завод Hyundai стало не просто редевелопментом производственной площадки, а показательным маркером системного сдвига на рынке. Этот переход подтверждает растущее влияние китайских брендов, которые активно расширяют присутствие в сегменте электромобилей и усиливают контроль над ключевыми активами. Об этом сообщает "CHINA MOTORS".

Hyundai
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Hyundai

Changan усиливает производство Deepal для расширения линейки электромобилей

Развитие Deepal стало для Changan одним из наиболее ресурсных направлений — марка быстро закрепилась в сегменте премиальных EV, где конкуренция ежедневно растёт. Переориентация бывшей площадки Hyundai под выпуск моделей Deepal позволяет компании снять производственные ограничения, которые начали проявляться на фоне растущего спроса в Китае и за его пределами. Масштабирование мощности даёт возможность стабилизировать логистику, быстрее вводить обновления в модельный ряд и готовить платформу под следующие поколения электрокаров.

Новый актив выгоден Changan не только из-за готовой инфраструктуры. Завод Hyundai сохранил отлаженные процессы, систему контроля качества и персонал с опытом работы на высоконагруженном конвейере. Для производителя это шанс сразу включиться в ритм и не тратить время на создание производственного цикла с нуля. Такой подход давно стал нормой для местных брендов, которые стремятся выходить на рынок с минимальными задержками.

Интерес к Deepal растёт не только благодаря технологической начинке. Покупатели ценят сочетание высокого пробега, экономичности, энергоэффективной электроники и цен, которые заметно ниже, чем у конкурентов в схожем сегменте. Подготовка бывшего завода Hyundai — это логичный шаг на фоне планов Changan вывести на рынок новые EV-модели, включая кроссоверы и седаны с продвинутыми системами помощи водителю.

Почему иностранные бренды уступают позиции в Китае

Китайский рынок давно перестал быть площадкой, где глобальные автоконцерны диктуют правила. Локальные бренды обходят их в темпах вывода новых EV, стоимости батарей, скорости внедрения софта и способности работать в тесной связке с экосистемами крупных цифровых игроков. Hyundai стал очередным примером бренда, который не смог адаптироваться к меняющимся условиям, как ранее это произошло с Nissan и Honda. Несмотря на хорошо выстроенную историю в Китае, модели Hyundai уступили конкурентам в цене, технологиях и локальных сервисах.

Параллельно китайские технологические компании поднимают планку ожиданий: пользователи привыкли к постоянным OTA-обновлениям, элементам автономного вождения и глубокому интегрированию машин в повседневные цифровые сервисы. Именно здесь иностранные бренды часто проигрывают — их циклы обновления длиннее, а стоимость компонентов выше.

Поскольку Changan смог встроить Deepal в этот новый контекст, расширение производства выглядит логичным шагом. Перенос фокуса с традиционных ДВС на софт, электронику и батарейные технологии превращает бывший завод Hyundai в часть новой общей архитектуры отрасли.

Как Deepal конкурирует с NIO, Zeekr и Li Auto

В премиальном сегменте EV в Китае конкуренция идёт не на уровне дизайна или комфорта — ключевую роль играет программная часть, эффективность батарей и доступность технологий. Deepal сумел быстро войти в число заметных игроков благодаря моделям S07 и SL03, которые показали высокие продажи в городах восточного и южного Китая. Машины в этом сегменте выбирают не только для ежедневных поездок, но и для дальних маршрутов, что делает запас хода и интеллектуальные системы управления критическими параметрами.

Ответ Deepal на вызовы рынка заключается в стратегии трёх опор:

  1. оптимизация энергетической платформы;

  2. снижение себестоимости без сокращения функционала;

  3. постоянное обновление софта по воздуху.

Такие практики позволяют марке удерживать темп на уровне NIO и Zeekr, которые агрессивно инвестируют в R&D и инфраструктуру зарядки. Новый завод станет операционной базой, где Deepal сможет быстрее внедрять пакеты модернизации, тестировать свежие технологические решения и интегрировать новые компоненты батарейных систем.

Сравнение моделей Deepal S07 и Deepal SL03

Рынок электромобилей в Китае показывает, что покупатели всё чаще выбирают модели с широким функционалом и разными форматами кузова. Чтобы лучше понимать позиционирование линейки Deepal, важно сравнить две наиболее популярные модели суббренда.

Сравнение Deepal S07 и Deepal SL03

Deepal S07 ориентирован на аудиторию, которой важен кроссоверный формат, увеличенный клиренс и расширенный функционал для повседневных маршрутов на разных типах дорог. Deepal SL03 — это более компактный седан, который выделяется энергоэффективностью, сниженным расходом и акцентом на городской ритм. При этом обе модели обеспечивают запас хода до 700 км, оснащаются продвинутыми мультимедийными системами и поддерживают расширенный набор цифровых сервисов.

S07 лучше подходит для дальних поездок по смешанному дорожному профилю. SL03 выигрывает в сегменте городской мобильности, где важны экономичность и маневренность. Такое распределение позволяет Changan охватывать разные категории покупателей и эффективно удерживать долю в динамично меняющемся премиальном EV-сегменте.

Плюсы и минусы моделей Deepal

Чтобы оценить практическую сторону эксплуатации, стоит обратить внимание на сильные и слабые стороны моделей Deepal. Этот анализ пригодится тем, кто рассматривает покупку электромобиля как инструмент для ежедневной мобильности.

Плюсы Deepal:

  • высокая энергоэффективность;
  • развитые мультимедийные и цифровые сервисы;
  • конкурентная цена по сравнению с аналогами премиального сегмента;
  • расширенные возможности обновления софта.

Минусы Deepal:

  • ограниченная инфраструктура зарядки в ряде регионов Китая;
  • небольшое количество официальных сервисных центров за пределами крупных городов;
  • зависимость от OTA-обновлений, что может требовать стабильного подключения;
  • быстрый темп обновления модельного ряда, который может влиять на остаточную стоимость машин предыдущих поколений.

Советы по выбору электромобиля в Китае

Переход на EV требует грамотного подхода, особенно если покупатель ориентируется на модели премиального сегмента. Чтобы минимизировать риски и получить максимум от автомобиля, стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов.

  1. анализировать доступность зарядной инфраструктуры в районе эксплуатации;

  2. учитывать реальный, а не заявленный диапазон хода — он зависит от стиля езды и погоды;

  3. проверять частоту OTA-обновлений и функциональность фирменного приложения;

  4. учитывать стоимость страховки и доступность оригинальных запчастей, так как цены могут различаться в зависимости от региона.

Правильный подбор модели позволит снизить затраты на обслуживание, повысить удобство владения и обеспечить долгосрочную устойчивость эксплуатации.

Популярные вопросы о покупке электромобилей в Китае

Как выбрать электромобиль среди множества китайских моделей?
Важно учитывать стиль езды, привычные маршруты, возможности зарядки и стоимость сервисного обслуживания. Оптимальным решением станет модель с широким функционалом и поддержкой OTA-обновлений.

Что лучше: седан или кроссовер в сегменте EV?
Кроссовер подойдёт тем, кто регулярно ездит по смешанным маршрутам и нуждается в повышенном клиренсе. Седан обеспечивает экономичность и лучше приспособлен к городской среде.

Сколько стоит обслуживание премиальных китайских электромобилей?
Стоимость зависит от региона, но в среднем эксплуатация EV обходится дешевле ДВС-моделей благодаря меньшему числу механических узлов и сниженным затратам на топливо.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
