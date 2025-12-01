Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужской фитнес укрепляет мышцы и снижает риск травм заявили тренеры
Рост ногтей зависит от увлажнения кутикулы и ногтевой пластины
Кудрявцева предостерегла от новой мошеннической схемы с военкоматом
Потемнение подмышек часто связано с механическим раздражением
Редкий гелий-3 обнаружен в глубинной мантии — Nature Geoscience
Курение увеличивает риск рака лёгких в 5–6 раз — по данным врачей
Поза ребёнка мягко снимает давление с поясницы — эксперт Рами Хашиш
Бумажный пакет, похожий на осиное гнездо, отпугивает пчёл — modenavoltapagina
Самцы фугу строят песочные узоры для нереста

Красивые снаружи, капризные внутри: модели, которые превращают езду в бесконечный квест по СТО

Некоторые седаны начала 2000-х отличаются низким качеством сборки — BLITZ
5:31
Авто

Многие считают, что покупка популярного автомобиля — гарантия надёжности. Но профессиональные автомеханики уверяют: за блестящей репутацией некоторых моделей скрываются постоянные поломки и дорогостоящие ремонты. Об этом сообщает издание auto.blitz.bg.

Jeep Grand Cherokee
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jeep Grand Cherokee

Когда популярность не означает надёжность

Даже известные бренды не застрахованы от неудачных серий. На сервисах регулярно появляются одни и те же автомобили с типовыми проблемами — от неисправных коробок передач до капризной электроники.

По словам специалистов, на рынке подержанных машин есть несколько моделей, которые они сами предпочитают обходить стороной. Речь идёт не о редких экземплярах, а о популярных авто, известных своим "характером".

Jeep Grand Cherokee: харизма с изъяном

Американский внедорожник Jeep Grand Cherokee пользуется заслуженной любовью за мощность и комфорт, но, по словам автомехаников, модели 2011-2014 годов отличаются проблемными автоматическими коробками передач. Нередко выходит из строя и электроника: от датчиков до центральных блоков управления.

Мастера признаются, что эти машины часто возвращаются на ремонт после недолгой эксплуатации. Замена АКПП или блока управления обходится в круглую сумму, а оригинальные запчасти стоят недёшево.

Nissan Juke: дизайн против надёжности

Компактный кроссовер с яркой внешностью стал модным в своё время, но механики предупреждают — конструкция, особенно трансмиссия CVT, стала источником множества жалоб.

Ремонт вариатора обходится дорого, а найти специалистов, умеющих качественно его обслужить, бывает сложно. Владельцы отмечают и повышенный расход масла. Поэтому даже невысокая цена на вторичном рынке часто оказывается обманчивым плюсом.

Chrysler Sebring: американец с японскими амбициями

Chrysler Sebring создавался как конкурент японским седанам, но реализация подвела. По словам автомехаников, особенно проблемными считаются версии начала 2000-х годов.

Качество сборки и надёжность узлов оставляли желать лучшего: постоянные мелкие неисправности, проблемы с подвеской и электроникой, трудности в диагностике. Даже при кажущейся доступности модель быстро превращается в "чёрную дыру" для бюджета владельца.

Smart Fortwo: маленький, но хлопотный

Городской микрокар Smart Fortwo выглядит идеально для тесных улиц, но на практике обслуживание оказывается дорогим. Из-за специфической конструкции и ограниченного числа поставщиков запчастей даже несложный ремонт требует времени и средств.

Механики отмечают, что доступ к узлам ограничен, а работы часто требуют ювелирной точности. Поэтому советуют тщательно взвесить решение о покупке, особенно если автомобиль старше пяти лет.

Сравнение: надёжность против затрат

Чтобы понять, стоит ли покупать подержанный автомобиль, важно учитывать не только цену, но и потенциальные расходы.

  • Jeep Grand Cherokee: комфорт и проходимость, но дорогой ремонт АКПП.
  • Nissan Juke: оригинальный дизайн, но слабый вариатор.
  • Chrysler Sebring: просторный салон, но низкая надёжность сборки.
  • Smart Fortwo: экономия топлива, но сложности с обслуживанием.

Механики подчёркивают: даже если цена кажется выгодной, истинные затраты могут оказаться выше ожидаемого.

Плюсы и минусы покупки популярных моделей

Преимущества

  • Широкий выбор на вторичном рынке.
  • Доступность базовых запчастей.
  • Простота перепродажи.

Недостатки

  • Частые проблемы с трансмиссией и электрикой.
  • Дорогие оригинальные детали.
  • Риск скрытых дефектов.

Опытные мастера советуют не полагаться только на бренд и репутацию, а проверять конкретный автомобиль.

Советы перед покупкой подержанного авто

  • Изучите отзывы владельцев и статистику типичных поломок по конкретным годам выпуска.
  • Запросите историю обслуживания — особенно важно наличие отметок о ремонте трансмиссии.
  • Проведите независимую диагностику у мастера, который не связан с продавцом.
  • Оцените стоимость ключевых запчастей заранее — особенно коробки передач и блоков управления.
  • Не ведитесь на низкую цену: в ремонте такие машины быстро "догоняют" экономию.

Следуя этим шагам, можно избежать разочарования и непредвиденных трат.

Популярные вопросы

Как узнать, что модель проблемная

Изучите рейтинги надёжности и мнения автомехаников — они отражают реальные расходы на обслуживание.

Стоит ли брать машину с заменённой коробкой передач

Да, если ремонт подтверждён документами и выполнен в сертифицированном сервисе.

Что важнее — год выпуска или пробег

Оба показателя значимы: свежая машина с большим пробегом может быть в худшем состоянии, чем старая с бережным использованием.

Как избежать скрытых дефектов

Закажите техническую экспертизу перед покупкой, особенно у моделей с плохой репутацией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Новости спорта
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Она помнит зло дольше, чем человек: учёные столкнулись с существом, которое не знает прощения
Она помнит зло дольше, чем человек: учёные столкнулись с существом, которое не знает прощения
Последние материалы
Редкий гелий-3 обнаружен в глубинной мантии — Nature Geoscience
Курение увеличивает риск рака лёгких в 5–6 раз — по данным врачей
Поза ребёнка мягко снимает давление с поясницы — эксперт Рами Хашиш
Бумажный пакет, похожий на осиное гнездо, отпугивает пчёл — modenavoltapagina
Самцы фугу строят песочные узоры для нереста
Рецепт пирога 3 стакана исключает замес теста — кулинары
Автосалоны продают трейд-ин авто по верхней планке рынка
Избыточная влага провоцирует гниение корней в террариумах
Международные трассы Афганистана обеспечили удобное движение — Известия
Иду Галич восхитила диета Натальи Орейро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.