Красивые снаружи, капризные внутри: модели, которые превращают езду в бесконечный квест по СТО

Многие считают, что покупка популярного автомобиля — гарантия надёжности. Но профессиональные автомеханики уверяют: за блестящей репутацией некоторых моделей скрываются постоянные поломки и дорогостоящие ремонты. Об этом сообщает издание auto.blitz.bg.
Даже известные бренды не застрахованы от неудачных серий. На сервисах регулярно появляются одни и те же автомобили с типовыми проблемами — от неисправных коробок передач до капризной электроники.
По словам специалистов, на рынке подержанных машин есть несколько моделей, которые они сами предпочитают обходить стороной. Речь идёт не о редких экземплярах, а о популярных авто, известных своим "характером".
Американский внедорожник Jeep Grand Cherokee пользуется заслуженной любовью за мощность и комфорт, но, по словам автомехаников, модели 2011-2014 годов отличаются проблемными автоматическими коробками передач. Нередко выходит из строя и электроника: от датчиков до центральных блоков управления.
Мастера признаются, что эти машины часто возвращаются на ремонт после недолгой эксплуатации. Замена АКПП или блока управления обходится в круглую сумму, а оригинальные запчасти стоят недёшево.
Компактный кроссовер с яркой внешностью стал модным в своё время, но механики предупреждают — конструкция, особенно трансмиссия CVT, стала источником множества жалоб.
Ремонт вариатора обходится дорого, а найти специалистов, умеющих качественно его обслужить, бывает сложно. Владельцы отмечают и повышенный расход масла. Поэтому даже невысокая цена на вторичном рынке часто оказывается обманчивым плюсом.
Chrysler Sebring создавался как конкурент японским седанам, но реализация подвела. По словам автомехаников, особенно проблемными считаются версии начала 2000-х годов.
Качество сборки и надёжность узлов оставляли желать лучшего: постоянные мелкие неисправности, проблемы с подвеской и электроникой, трудности в диагностике. Даже при кажущейся доступности модель быстро превращается в "чёрную дыру" для бюджета владельца.
Городской микрокар Smart Fortwo выглядит идеально для тесных улиц, но на практике обслуживание оказывается дорогим. Из-за специфической конструкции и ограниченного числа поставщиков запчастей даже несложный ремонт требует времени и средств.
Механики отмечают, что доступ к узлам ограничен, а работы часто требуют ювелирной точности. Поэтому советуют тщательно взвесить решение о покупке, особенно если автомобиль старше пяти лет.
Чтобы понять, стоит ли покупать подержанный автомобиль, важно учитывать не только цену, но и потенциальные расходы.
Механики подчёркивают: даже если цена кажется выгодной, истинные затраты могут оказаться выше ожидаемого.
Опытные мастера советуют не полагаться только на бренд и репутацию, а проверять конкретный автомобиль.
Следуя этим шагам, можно избежать разочарования и непредвиденных трат.
Изучите рейтинги надёжности и мнения автомехаников — они отражают реальные расходы на обслуживание.
Да, если ремонт подтверждён документами и выполнен в сертифицированном сервисе.
Оба показателя значимы: свежая машина с большим пробегом может быть в худшем состоянии, чем старая с бережным использованием.
Закажите техническую экспертизу перед покупкой, особенно у моделей с плохой репутацией.
Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.