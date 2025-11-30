Десять лет пролетели незаметно: любая остановка инспектора превращается в лотерею

Передача управления водителю с просроченными правами влечёт штраф 30 тыс. рублей

Авто

Иногда водители уверены, что могут спокойно пользоваться удостоверением, срок которого формально истёк, полагаясь на временные послабления последних лет. Но уже скоро ситуация изменится, и тем, кто затянет с обновлением документа, могут грозить как штрафы, так и более серьёзные последствия в случае ДТП. Разобраться в новых правилах важно заранее, чтобы не оказаться в числе нарушителей и избежать лишних трат. Об этом сообщает Autonews.

Кому и почему нужно менять водительские права

В России водительское удостоверение действует десять лет, после чего его требуется заменить. Иногда необходимость возникает раньше — при смене фамилии или иных данных, повреждении или утрате документа. В 2022 году власти ввели временные послабления: права, срок действия которых заканчивался с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го, автоматически продлевались. Затем такие же меры распространили на 2024 и 2025 годы.

Суть такой поддержки сводилась к снижению административной нагрузки на граждан и бизнес. Однако важно, что временное продление не касалось тех, кто изменил личные данные, утратил удостоверение или получил запрет на управление. С 1 января 2026 года действие всех отсрочек прекращается, и просроченные документы придётся заменить в стандартном порядке.

Юристы отмечают, что затягивать с процедурой не стоит. Для оформления нового удостоверения нужна действующая медсправка, а её получение включает посещение психоневрологического и наркологического диспансеров, прохождение комиссии и запись на выдачу прав. Именно поэтому эксперты рекомендуют планировать процедуру заранее.

Как наказывают водителей с просроченными правами

По действующему законодательству управлять автомобилем с истекшим сроком водительского удостоверения нельзя. Нарушителя ждёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей по ч. 1 ст. 12.7 КоАП. Дополнительно водителя отстранят от управления, а машину отправят на штрафстоянку — все расходы за хранение также ложатся на владельца.

Если собственник автомобиля передал управление человеку с просроченными правами, нарушителем становится и он. Закон прямо фиксирует подобную ответственность:

"Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб.", — говорится в упомянутой статье КоАП.

Автоюрист Сергей Радько подчёркивает, что повторное нарушение не влияет на санкции — штраф и помещение машины на стоянку будут применены вновь.

"Но за передачу управления автомобилем привлечь к ответственности сложнее — человека нет рядом, значит его нужно вызывать, искать. Как правило, этого не делается. Наказывают именно того, кто находился за рулем", — отметил Радько.

Однако последствия могут оказаться куда серьёзнее, если водитель с просроченными правами стал виновником аварии.

"Если это ДТП с последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью или смерти пострадавшего, то факт просроченных прав также будет учитываться, а водитель-виновник понесет более жесткое наказание, вплоть до лишения свободы", — пояснил автоюрист Лев Воропаев.

В МВД уточняют, что избежать штрафов можно только в одном случае — если после истечения срока удостоверением не пользовались вовсе, то есть водитель не садился за руль.

Скидка на штрафы и особенности оплаты

Большинство нарушений по 12-й статье КоАП предусматривают скидку 25% при оплате штрафа в течение 30 дней — это касается и просроченного удостоверения.

"Получить скидку на штраф за это правонарушение можно, как и на многие другие штрафы, указанные в 12-й статье Кодекса об административных правонарушениях", — подтвердил Воропаев.

Оплатить постановление можно через "Госуслуги" или любым другим привычным способом. Однако скидка не действует при вождении в состоянии опьянения, отказе от медицинского освидетельствования, повторном нарушении, а также если водитель стал виновником ДТП, повлекшего вред здоровью.

Когда и как правильно менять водительские права

Юристы подчёркивают, что откладывать замену прав до последнего дня не стоит.

"Озаботиться заменой прав надо хотя бы за две-три недели до истечения срока действия документа. Водителю нужно получить медсправку, а это не так просто: нужно ехать в психдиспансер по месту жительства, в наркодиспансер, проходить медицинскую комиссию и только потом записываться на данную процедуру", — рассказал Радько.

Для замены водительских прав понадобятся паспорт, старое удостоверение, оплаченная госпошлина, заявление и медсправка. Если менялись персональные данные, необходимо приложить подтверждающие документы.

Сравнение: вовремя заменённые права и просроченное удостоверение

Понимание различий помогает увидеть, насколько серьёзные риски создаёт просроченное удостоверение.

Вовремя заменённые права:

водитель свободно управляет автомобилем;

отсутствуют штрафы и риски эвакуации машины;

корректно работает страховое покрытие;

исключаются проблемы при ДТП.

Просроченные права:

штраф 5-15 тыс. руб.;

эвакуация автомобиля на штрафстоянку;

возможные проблемы с выплатами по ОСАГО;

ужесточение санкций при ДТП с тяжкими последствиями.

Плюсы и минусы замены прав через МФЦ или онлайн

Замена удостоверения может проводиться разными способами — у каждого есть особенности.

МФЦ

Плюсы:

удобная запись;

консультация на месте;

возможность оформить заявление с помощью специалиста.

Минусы:

высокая загруженность отделений;

необходимость личного визита дважды — подача и получение.

"Госуслуги"

Плюсы:

скидка 30% на госпошлину;

быстрое оформление заявления;

минимальные личные визиты.

Минусы:

требуется подтверждённая учётная запись;

иногда сложно найти свободные даты записи.

Советы по своевременной замене прав

Проверьте срок действия удостоверения заранее — не менее чем за месяц. Получите медсправку заранее, учитывая очередь в диспансеры. Подготовьте документы и оплатите госпошлину заранее, чтобы ускорить процесс. Запишитесь на замену прав через МФЦ или "Госуслуги". Не садитесь за руль после истечения срока действия документа — это исключит штраф и эвакуацию.

Популярные вопросы о замене просроченных прав

Какой штраф грозит за езду с просроченными правами?

От 5 до 15 тысяч рублей, плюс отстранение от управления и эвакуация автомобиля.

Могут ли наказать владельца автомобиля, если за рулём был другой человек?

Да. За передачу управления человеку без действующих прав предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

Когда нужно менять права после временного продления?

Все удостоверения, срок которых истёк в 2022–2025 годах, должны быть заменены до конца действия продления — к 2026 году.

Можно ли получить скидку на штраф?

Да, при оплате в течение 30 дней можно получить 25% скидки. Исключения — тяжёлые нарушения, такие как опьянение и повторность.