Железо на колёсах, но всё ещё нелегал: один недостающий документ превращает авто в экспонат

СБКТС обязателен для завершения таможенной очистки и оформления ЭПТС

Иногда на пути к долгожданной регистрации недавно ввезённого автомобиля появляется требование предоставить СБКТС. Такой документ нужен не всем, но без него невозможно ни пройти таможенные процедуры, ни оформить ЭПТС. Разобраться в тонкостях важно заранее, чтобы избежать задержек и непредвиденных расходов. Подробности о назначении СБКТС, его связи с ЭПТС и ОТТС и порядке оформления приводит Autonews.

Что такое СБКТС и кому он нужен

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что конкретный автомобиль, мотоцикл, автобус, грузовик или прицеп соответствует нормам безопасности и экологии стран Таможенного союза. Документ оформляется на единичное ТС — то есть на конкретный экземпляр, а не модель в целом.

К данной категории относятся автомобили и мототехника, конструкция которых индивидуально изменена до начала эксплуатации; самодельные машины, собранные из отдельных агрегатов; техника, ранее поставлявшаяся по гособоронзаказу и выводимая в гражданский оборот; новые автомобили, никогда не допущенные к движению за пределами Таможенного союза; а также подержанные ТС старше трёх лет, привезённые из стран, не входящих в союз.

СБКТС оформляется при ввозе легковых автомобилей, мототехники категорий L, грузовиков N1-N3, автобусов М1-М3, троллейбусов, прицепов и полуприцепов категории O. Без этого документа невозможно завершить таможенную очистку и поставить автомобиль на учёт.

Когда СБКТС не требуется

Есть ряд ситуаций, когда оформление не нужно. Сюда относится временный ввоз автомобиля до шести месяцев, а также ретротехника — легковые машины и мотоциклы старше 30 лет и грузовики старше 50 лет. Документ не нужен для спортивной техники, не предназначенной для дорог общего пользования, машин со скоростью не выше 25 км/ч, внедорожных большегрузных ТС и шасси.

Особые исключения предусмотрены для техники, поставляемой для нужд национальной безопасности, транспорта международных и дипломатических организаций и автомобилей участников госпрограмм помощи вынужденным переселенцам и беженцам.

Зачем нужен СБКТС и как он связан с ЭРА-ГЛОНАСС и ЭПТС

Получение СБКТС — обязательная часть допуска автомобиля к эксплуатации. Без него невозможно оформить ЭПТС — электронный паспорт, в котором фиксируются сведения о ТС, история собственников и данные таможни.

СБКТС подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям технического регламента и может участвовать в дорожном движении. Документ также необходим для установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, обеспечивающей автоматическую передачу данных при ДТП.

Чем СБКТС отличается от ОТТС

ОТТС подтверждает соответствие техническому регламенту типа транспортного средства, то есть модели или модификации, выпускаемой серийно либо ввозимой партиями. Получают ОТТС только заводы-производители или их представители.

СБКТС, напротив, оформляется на индивидуальный экземпляр автомобиля. Даже если у модели есть действующее ОТТС, в случае индивидуальных изменений конструкции потребуется именно СБКТС.

Как работают лаборатории, оформляющие СБКТС

Свидетельство выдаётся аккредитованными испытательными лабораториями. Владелец подает заявку и комплект документов, а лаборатория в течение трёх дней принимает предварительное решение. После этого автомобиль предоставляется для осмотра, идентификации и экспертизы.

Специалисты проверяют соответствие конструкции нормам, оценивают внесённые изменения и при необходимости проводят испытания. Если обнаружены несоответствия, их требуется устранить и пройти экспертизу повторно. По итогам проверки данные о СБКТС вносятся в государственный реестр.

Процедура обычно занимает от 3 до 10 рабочих дней. Стоимость начинается примерно от 35 тысяч рублей и зависит от региона, категории ТС и сложности экспертизы.

Документы для оформления и подготовка автомобиля

Для оформления СБКТС физическому лицу нужны копия паспорта, ИНН, ПТС, документ о праве собственности, подтверждение экологического класса, описание ТС по форме техрегламента, а также фотографии автомобиля: вид с четырёх сторон, номера агрегатов и снимки модифицированных узлов. Для самодельных ТС требуется документ о присвоении идентификационного номера.

Если автомобиль изготовлен на базе сертифицированной модели, предоставляется перечень изменений конструкции и техническая документация на доработанные элементы. Юридические лица дополнительно подают ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Иногда перед экспертизой требуется подготовка: например, модернизация двигателя автомобиля ниже "Евро-5" или замена поворотников на соответствующие требованиям.

Сравнение СБКТС, ОТТС и ЭПТС

СБКТС — документ для единичных транспортных средств. Он подтверждает безопасность конкретного экземпляра.

ОТТС относится к серийному производству или массовому ввозу и оформляется производителями.

ЭПТС — электронная база данных о транспортном средстве, оформляемая после допуска автомобиля к эксплуатации.

Логика последовательности такова: СБКТС → таможенная очистка → ЭПТС. ОТТС при этом действует на уровне модели и не заменяет свидетельство безопасности конструкции.

Плюсы и минусы самостоятельного оформления

Самостоятельное оформление позволяет контролировать весь процесс и лучше понимать требования техрегламента. Это помогает экономить на услугах посредников и выбирать удобную лабораторию.

Преимущества самостоятельного оформления:

экономия при грамотной подготовке;

понимание нюансов конструкции;

свобода выбора лаборатории.

Но есть и минусы: сбор документов требует времени, а ошибки могут повлечь повторную экспертизу и дополнительные расходы. Посредники же помогают подготовить документы и машину, но их услуги повышают итоговую стоимость.

Советы по получению СБКТС

Убедитесь, что СБКТС действительно требуется для вашей ситуации. Изучите требования техрегламента и перечень документов. Выберите аккредитованную лабораторию с хорошим опытом. Подготовьте пакет документов и фотографии. Проверьте автомобиль на соответствие световой техники и экологическим нормам. Подайте заявку и предоставьте автомобиль в назначенные сроки. После получения СБКТС убедитесь, что документ появился в реестре.

Популярные вопросы о СБКТС

Как понять, нужен ли СБКТС?

Если автомобиль ввезён из страны вне Таможенного союза, имеет индивидуальные доработки или относится к самодельным ТС, оформление, как правило, обязательно.

Сколько занимает оформление и сколько стоит?

Обычно 3-10 рабочих дней. Стоимость — от 35 тысяч рублей, зависит от лаборатории и сложности экспертизы.

Как проверить подлинность СБКТС?

На сайте Росстандарта по VIN-номеру. Сведения появляются в реестре в течение 48 часов после оформления.

Можно ли ездить без СБКТС?

Если документ обязателен, эксплуатация без него невозможна: нельзя завершить таможенную очистку, получить ЭПТС и зарегистрировать автомобиль.

Чем СБКТС отличается от ОТТС?

ОТТС — документ производителя для серийной модели. СБКТС — проверка конкретного экземпляра.