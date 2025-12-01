Список, после которого захочется проверить тормоза:самые аварийные машины года и их скрытые риски

Данные страховых компаний могут многое рассказать о реальной ситуации на дорогах, особенно если рассматривать статистику аварийности по маркам и моделям. В 2025 году эксперты исследовали, какие автомобили чаще других становятся участниками ДТП, и результаты удивили даже аналитиков — лидерами оказались преимущественно китайские бренды. Исследование показало, что тенденции меняются быстрее, чем ожидалось, и некоторые популярные модели попали в список с неожиданно высокими значениями. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan UNI-V

Как формировали антирейтинг и почему он вызвал интерес

Страховые компании, отвечающие за оформление ОСАГО, фиксируют все случаи, при которых владельцы автомобилей обращаются для регистрации страхового события. Именно такие данные позволяют объективно оценить частоту аварийности: показатели не зависят от субъективного мнения, а формируются через реальную статистику. В рамках исследования за 2025 год собрали сведения сразу от нескольких крупных страховщиков, что сделало результаты более представительными.

Особенно заметной оказалась тенденция, связанная с автомобилями китайских брендов. Они активно завоёвывают рынок, предлагают широкий выбор оснащения и доступную стоимость, но одновременно всё чаще оказываются в списках моделей, которые попадают в ДТП. Эксперты подчёркивают, что высокий спрос и растущая доля на дорогах неизбежно влияют на статистику: чем больше машин, тем больше страховых случаев. Однако значительная концентрация аварийности в отдельных моделях всё же привлекла внимание.

Кроме того, в антирейтинг попали не только китайские автомобили — в статистике присутствуют и российские модели, и известные корейские бренды. Это показывает, что проблема не привязана к одному производителю, а связана с сочетанием факторов: стилем вождения, особенностями транспорта, опытом владельцев и ситуацией на дорогах.

Что показывают данные разных страховых компаний

Компания "Согласие" назвала тройку лидеров, которые в 2025 году чаще всего попадали в ДТП по данным ОСАГО. В неё вошли Changan Uni-V, Voyah Free и Omoda S5. В расширенный список добавили также "Москвич 3", Jaecoo J8, Chery Tiggo 4, GAC GS8, Jaecoo J7, Omoda C5 и Jetour Dashing. Аналитики отмечают, что многие из этих моделей активно продаются, и их популярность резко выросла за последние два года, что могло стать одним из факторов высоких показателей.

"Ингострах" предоставил собственную статистику, где лидеры по маркам оказались иными. Наиболее часто в ДТП участвовали автомобили Toyota, Kia, Lada, Hyundai и Nissan. При этом среди конкретных моделей чаще всего оформляли страховые случаи Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta. Эти машины занимают заметную долю в автопарке страны, и на них приходится более половины всех зафиксированных ДТП в выборке компании.

Отдельно был подготовлен аналитический отчёт "Ренессанс Страхование", где оценивалась относительная аварийность — насколько модель превышает средний показатель. Абсолютным лидером стал Chery Arrizo 8, чья частота ДТП оказалась выше усреднённого уровня более чем на 220%. Следом расположились Hyundai Porter, Geely Emgrand, Exeed LX и Kia K5.

Такой подход позволяет понять не просто количество аварий, но и то, насколько конкретная модель попадает в ДТП чаще, чем можно было бы ожидать по среднему парку.

Что стоит за цифрами: объяснение тенденций

Статистика показывает не только частоту аварий, но и косвенные изменения в поведении водителей. Растущая популярность китайских автомобилей говорит о том, что их доля на дорогах увеличивается, а вместе с ней и число страховых обращений. Одновременно многие модели становятся первыми машинами для новичков, что тоже влияет на вероятность ДТП.

Второй важный фактор — развитие цифровых сервисов. Всё больше автомобилистов оформляют европротоколы без приезда сотрудников ГИБДД. Только за октябрь 2025 года было оформлено рекордные 32,7 тыс. электронных уведомлений, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Это ускоряет процесс фиксации аварий и делает данные более прозрачными.

Также растет разнообразие моделей на рынке, а автомобили с большим количеством электронных ассистентов в некоторых случаях создают иллюзию повышенной безопасности. Эксперты отмечают, что чувство уверенности иногда приводит к более рисковой манере вождения, что влияет на статистику.

Какие группы автомобилей попадают в ДТП чаще

Китайские марки лидируют по количеству страховых случаев — отчасти из-за роста продаж и большого числа новых владельцев. Корейские модели часто появляются в статистике благодаря огромному автопарку — Solaris, Rio и Granta популярны многие годы. Российские автомобили сохраняют высокие показатели аварийности по причине широкого распространения и доступности. Европейские и японские авто реже попадают в антирейтинги, но присутствуют в отдельных сегментах. Коммерческий транспорт вроде Hyundai Porter имеет повышенную частоту ДТП из-за специфики эксплуатации.

Такое сравнение показывает, что частота столкновений зависит не только от марки, но и от условий использования, сегмента и типа владельцев.

Популярные вопросы о самых аварийных автомобилях

Опасно ли покупать модель, которая попала в антирейтинг?

Нет, сама по себе модель не делает машину аварийной — многое зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.

Можно ли считать китайские автомобили менее безопасными?

Статистика аварийности отражает частоту столкновений, но не уровень пассивной и активной безопасности.

Будут ли подобные рейтинги публиковаться каждый год?

Да, страховые компании регулярно обновляют данные и формируют новые обзоры.