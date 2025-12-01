Список, после которого захочется проверить тормоза:самые аварийные машины года и их скрытые риски

Данные страховых компаний могут многое рассказать о реальной ситуации на дорогах, особенно если рассматривать статистику аварийности по маркам и моделям. В 2025 году эксперты исследовали, какие автомобили чаще других становятся участниками ДТП, и результаты удивили даже аналитиков — лидерами оказались преимущественно китайские бренды. Исследование показало, что тенденции меняются быстрее, чем ожидалось, и некоторые популярные модели попали в список с неожиданно высокими значениями. Об этом сообщает Autonews.
Страховые компании, отвечающие за оформление ОСАГО, фиксируют все случаи, при которых владельцы автомобилей обращаются для регистрации страхового события. Именно такие данные позволяют объективно оценить частоту аварийности: показатели не зависят от субъективного мнения, а формируются через реальную статистику. В рамках исследования за 2025 год собрали сведения сразу от нескольких крупных страховщиков, что сделало результаты более представительными.
Особенно заметной оказалась тенденция, связанная с автомобилями китайских брендов. Они активно завоёвывают рынок, предлагают широкий выбор оснащения и доступную стоимость, но одновременно всё чаще оказываются в списках моделей, которые попадают в ДТП. Эксперты подчёркивают, что высокий спрос и растущая доля на дорогах неизбежно влияют на статистику: чем больше машин, тем больше страховых случаев. Однако значительная концентрация аварийности в отдельных моделях всё же привлекла внимание.
Кроме того, в антирейтинг попали не только китайские автомобили — в статистике присутствуют и российские модели, и известные корейские бренды. Это показывает, что проблема не привязана к одному производителю, а связана с сочетанием факторов: стилем вождения, особенностями транспорта, опытом владельцев и ситуацией на дорогах.
Компания "Согласие" назвала тройку лидеров, которые в 2025 году чаще всего попадали в ДТП по данным ОСАГО. В неё вошли Changan Uni-V, Voyah Free и Omoda S5. В расширенный список добавили также "Москвич 3", Jaecoo J8, Chery Tiggo 4, GAC GS8, Jaecoo J7, Omoda C5 и Jetour Dashing. Аналитики отмечают, что многие из этих моделей активно продаются, и их популярность резко выросла за последние два года, что могло стать одним из факторов высоких показателей.
"Ингострах" предоставил собственную статистику, где лидеры по маркам оказались иными. Наиболее часто в ДТП участвовали автомобили Toyota, Kia, Lada, Hyundai и Nissan. При этом среди конкретных моделей чаще всего оформляли страховые случаи Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta. Эти машины занимают заметную долю в автопарке страны, и на них приходится более половины всех зафиксированных ДТП в выборке компании.
Отдельно был подготовлен аналитический отчёт "Ренессанс Страхование", где оценивалась относительная аварийность — насколько модель превышает средний показатель. Абсолютным лидером стал Chery Arrizo 8, чья частота ДТП оказалась выше усреднённого уровня более чем на 220%. Следом расположились Hyundai Porter, Geely Emgrand, Exeed LX и Kia K5.
Такой подход позволяет понять не просто количество аварий, но и то, насколько конкретная модель попадает в ДТП чаще, чем можно было бы ожидать по среднему парку.
Статистика показывает не только частоту аварий, но и косвенные изменения в поведении водителей. Растущая популярность китайских автомобилей говорит о том, что их доля на дорогах увеличивается, а вместе с ней и число страховых обращений. Одновременно многие модели становятся первыми машинами для новичков, что тоже влияет на вероятность ДТП.
Второй важный фактор — развитие цифровых сервисов. Всё больше автомобилистов оформляют европротоколы без приезда сотрудников ГИБДД. Только за октябрь 2025 года было оформлено рекордные 32,7 тыс. электронных уведомлений, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Это ускоряет процесс фиксации аварий и делает данные более прозрачными.
Также растет разнообразие моделей на рынке, а автомобили с большим количеством электронных ассистентов в некоторых случаях создают иллюзию повышенной безопасности. Эксперты отмечают, что чувство уверенности иногда приводит к более рисковой манере вождения, что влияет на статистику.
Китайские марки лидируют по количеству страховых случаев — отчасти из-за роста продаж и большого числа новых владельцев.
Корейские модели часто появляются в статистике благодаря огромному автопарку — Solaris, Rio и Granta популярны многие годы.
Российские автомобили сохраняют высокие показатели аварийности по причине широкого распространения и доступности.
Европейские и японские авто реже попадают в антирейтинги, но присутствуют в отдельных сегментах.
Коммерческий транспорт вроде Hyundai Porter имеет повышенную частоту ДТП из-за специфики эксплуатации.
Такое сравнение показывает, что частота столкновений зависит не только от марки, но и от условий использования, сегмента и типа владельцев.
Опасно ли покупать модель, которая попала в антирейтинг?
Нет, сама по себе модель не делает машину аварийной — многое зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.
Можно ли считать китайские автомобили менее безопасными?
Статистика аварийности отражает частоту столкновений, но не уровень пассивной и активной безопасности.
Будут ли подобные рейтинги публиковаться каждый год?
Да, страховые компании регулярно обновляют данные и формируют новые обзоры.
