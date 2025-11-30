Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер

Комитет Госдумы предложил отклонить поправки о штрафах с камер

7:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Законопроект, предлагавший отменять штрафы, вынесенные с камер, установленных с нарушениями, после четырёх лет без движения вновь попал в повестку Госдумы. Но парламентский комитет по государственному строительству и законодательству предложил отклонить инициативу, посчитав её утратившей актуальность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Умные камеры над дорогой в Москве

Причина — в том, что за это время законодательство уже изменилось: в 2023 году внесены поправки в закон "Об автомобильных дорогах", которые закрепили перечень мест, где допускается установка комплексов фото- и видеофиксации нарушений.

"К необоснованному привлечению граждан к административной ответственности при отсутствии событий административного правонарушения приводит некорректная работа СТС, а не её качество", — говорится в заключении комитета.

История вопроса

Законопроект был принят в первом чтении ещё в декабре 2021 года. Документ предполагал, что если камера установлена с нарушениями требований законодательства, то зафиксированные ею штрафы должны аннулироваться.

Однако после обсуждения инициатива не продвинулась дальше. За четыре года в этой сфере произошли изменения: были приняты новые нормы, уточняющие правила размещения технических средств и порядок их сертификации.

Сейчас камеры могут устанавливаться только на основании согласованных списков, утверждённых уполномоченными органами. Эти списки формируются с учётом аварийности, плотности движения и других факторов.

Почему отказались от поправок

Комитет Госдумы под руководством Павла Крашенинникова предложил отклонить законопроект, объяснив, что необходимость в нём отпала. Вместо этого депутаты считают важным наладить техническое обслуживание и контроль за состоянием оборудования.

Фактически парламентарии признали, что причина необоснованных штрафов чаще кроется не в самих местах установки камер, а в некорректной работе оборудования.

Проблема некорректных штрафов

Несмотря на законодательные изменения, жалобы на ошибочные постановления продолжают поступать. Среди распространённых случаев:

фиксация движения в момент, когда автомобиль стоял на месте;

двойное начисление штрафа за одно и то же нарушение;

неправильная идентификация госномера.

Подобные ситуации возникают из-за технических сбоев, ошибок программного обеспечения или устаревших комплексов фиксации.

Именно поэтому депутаты считают, что введение единых требований к размещению камер не решит проблему, если оборудование будет неисправным или плохо обслуживаемым.

Что изменилось после 2023 года

Поправки, внесённые в закон "Об автомобильных дорогах", установили чёткий порядок размещения систем фотовидеофиксации. Теперь камеры могут устанавливаться только в местах, включённых в реестр утверждённых зон контроля.

Этот реестр формируется совместно с региональными властями и правоохранительными органами. Таким образом, появление новых камер без согласования исключено.

Кроме того, комплексы обязаны иметь сертификаты соответствия и метрологическую поверку. Без этих документов использование камер для фиксации нарушений недопустимо.

Сравнение старой и новой систем

Параметр До 2023 года После 2023 года Места установки не имели единого реестра утверждаются официально Сертификация оборудования не контролировалась централизованно обязательна поверка и сертификат Ответственность за ошибки возлагалась на владельца комплекса ответственность разделена между оператором и государством Возможность обжалования ограничена расширена через региональные центры обработки данных

Эти изменения сделали систему прозрачнее, но проблема технических неисправностей остаётся.

Плюсы и минусы сохранения текущей модели

Плюсы:

сохраняется непрерывность контроля дорожного движения;

предотвращается рост аварийности;

повышается дисциплина водителей;

упрощается администрирование штрафов.

Минусы:

сохраняется риск ошибок при фиксации;

оборудование не всегда проходит регулярное обслуживание;

оспаривание штрафов остаётся сложной процедурой.

Советы шаг за шагом: как действовать, если штраф ошибочный

Проверьте данные постановления. Сверьте номер машины, дату и время нарушения. Перейдите на портал Госуслуг или официальный сайт ГИБДД, чтобы увидеть фото- и видеоматериалы. Если ошибка очевидна — подайте жалобу в течение 10 дней с момента получения постановления. Приложите доказательства: запись с видеорегистратора, чеки с парковки, свидетельские показания. Отслеживайте статус обращения. Если жалоба отклонена — можно обратиться в суд.

Популярные вопросы о штрафах с дорожных камер

Можно ли оспорить штраф, если камера установлена неправильно?

Да, если доказано, что устройство размещено вне утверждённого перечня или без метрологической поверки.

Сколько времени хранится информация о нарушении?

Обычно данные находятся в системе до 12 месяцев после вынесения постановления.

Как узнать, где установлены камеры?

Актуальные данные публикуются на сайтах региональных органов ГИБДД и центров организации дорожного движения.

Почему штраф пришёл дважды?

Возможен сбой в системе обработки данных или дублирование из разных комплексов. В этом случае следует направить обращение в ЦОДД.

Есть ли ответственность за неисправные камеры?

Да, оператор оборудования обязан проводить регулярное обслуживание и метрологическую проверку.

Что обсуждают дальше

В Госдуме предлагают не только сохранить действующую систему, но и усилить контроль за качеством обслуживания камер. Речь идёт о создании единых стандартов для операторов, введении регламента поверки и обновления комплексов.

Особое внимание уделяется финансированию - многие регионы не имеют средств на замену устаревшего оборудования, что и становится причиной ошибок.

"Следует обсуждать вопрос своевременного обслуживания СТС, замены и поддержания их в работоспособном состоянии, выделения финансирования на эти цели", — отмечается в пояснениях к документу.

Когда рассмотрят окончательно

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 2 декабря. Если решение об отклонении поддержат, проект окончательно снимут с рассмотрения. При этом работа по совершенствованию системы фиксации нарушений продолжится в рамках действующих законов.

Отказ от идеи отмены штрафов с "неправильно установленных" камер не означает, что проблема решена. Но акцент переносится на качество и обслуживание оборудования, а не на его местоположение.

Главная цель — обеспечить справедливое применение наказаний и исключить ошибки, возникающие по вине техники. Новый подход призван не отменять штрафы, а повысить точность и прозрачность контроля.