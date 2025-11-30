Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер

Законопроект, предлагавший отменять штрафы, вынесенные с камер, установленных с нарушениями, после четырёх лет без движения вновь попал в повестку Госдумы. Но парламентский комитет по государственному строительству и законодательству предложил отклонить инициативу, посчитав её утратившей актуальность.
Причина — в том, что за это время законодательство уже изменилось: в 2023 году внесены поправки в закон "Об автомобильных дорогах", которые закрепили перечень мест, где допускается установка комплексов фото- и видеофиксации нарушений.
"К необоснованному привлечению граждан к административной ответственности при отсутствии событий административного правонарушения приводит некорректная работа СТС, а не её качество", — говорится в заключении комитета.
Законопроект был принят в первом чтении ещё в декабре 2021 года. Документ предполагал, что если камера установлена с нарушениями требований законодательства, то зафиксированные ею штрафы должны аннулироваться.
Однако после обсуждения инициатива не продвинулась дальше. За четыре года в этой сфере произошли изменения: были приняты новые нормы, уточняющие правила размещения технических средств и порядок их сертификации.
Сейчас камеры могут устанавливаться только на основании согласованных списков, утверждённых уполномоченными органами. Эти списки формируются с учётом аварийности, плотности движения и других факторов.
Комитет Госдумы под руководством Павла Крашенинникова предложил отклонить законопроект, объяснив, что необходимость в нём отпала. Вместо этого депутаты считают важным наладить техническое обслуживание и контроль за состоянием оборудования.
Фактически парламентарии признали, что причина необоснованных штрафов чаще кроется не в самих местах установки камер, а в некорректной работе оборудования.
Несмотря на законодательные изменения, жалобы на ошибочные постановления продолжают поступать. Среди распространённых случаев:
Подобные ситуации возникают из-за технических сбоев, ошибок программного обеспечения или устаревших комплексов фиксации.
Именно поэтому депутаты считают, что введение единых требований к размещению камер не решит проблему, если оборудование будет неисправным или плохо обслуживаемым.
Поправки, внесённые в закон "Об автомобильных дорогах", установили чёткий порядок размещения систем фотовидеофиксации. Теперь камеры могут устанавливаться только в местах, включённых в реестр утверждённых зон контроля.
Этот реестр формируется совместно с региональными властями и правоохранительными органами. Таким образом, появление новых камер без согласования исключено.
Кроме того, комплексы обязаны иметь сертификаты соответствия и метрологическую поверку. Без этих документов использование камер для фиксации нарушений недопустимо.
|Параметр
|До 2023 года
|После 2023 года
|Места установки
|не имели единого реестра
|утверждаются официально
|Сертификация оборудования
|не контролировалась централизованно
|обязательна поверка и сертификат
|Ответственность за ошибки
|возлагалась на владельца комплекса
|ответственность разделена между оператором и государством
|Возможность обжалования
|ограничена
|расширена через региональные центры обработки данных
Эти изменения сделали систему прозрачнее, но проблема технических неисправностей остаётся.
Плюсы:
Минусы:
Проверьте данные постановления. Сверьте номер машины, дату и время нарушения.
Перейдите на портал Госуслуг или официальный сайт ГИБДД, чтобы увидеть фото- и видеоматериалы.
Если ошибка очевидна — подайте жалобу в течение 10 дней с момента получения постановления.
Приложите доказательства: запись с видеорегистратора, чеки с парковки, свидетельские показания.
Отслеживайте статус обращения. Если жалоба отклонена — можно обратиться в суд.
Можно ли оспорить штраф, если камера установлена неправильно?
Да, если доказано, что устройство размещено вне утверждённого перечня или без метрологической поверки.
Сколько времени хранится информация о нарушении?
Обычно данные находятся в системе до 12 месяцев после вынесения постановления.
Как узнать, где установлены камеры?
Актуальные данные публикуются на сайтах региональных органов ГИБДД и центров организации дорожного движения.
Почему штраф пришёл дважды?
Возможен сбой в системе обработки данных или дублирование из разных комплексов. В этом случае следует направить обращение в ЦОДД.
Есть ли ответственность за неисправные камеры?
Да, оператор оборудования обязан проводить регулярное обслуживание и метрологическую проверку.
В Госдуме предлагают не только сохранить действующую систему, но и усилить контроль за качеством обслуживания камер. Речь идёт о создании единых стандартов для операторов, введении регламента поверки и обновления комплексов.
Особое внимание уделяется финансированию - многие регионы не имеют средств на замену устаревшего оборудования, что и становится причиной ошибок.
"Следует обсуждать вопрос своевременного обслуживания СТС, замены и поддержания их в работоспособном состоянии, выделения финансирования на эти цели", — отмечается в пояснениях к документу.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 2 декабря. Если решение об отклонении поддержат, проект окончательно снимут с рассмотрения. При этом работа по совершенствованию системы фиксации нарушений продолжится в рамках действующих законов.
Отказ от идеи отмены штрафов с "неправильно установленных" камер не означает, что проблема решена. Но акцент переносится на качество и обслуживание оборудования, а не на его местоположение.
Главная цель — обеспечить справедливое применение наказаний и исключить ошибки, возникающие по вине техники. Новый подход призван не отменять штрафы, а повысить точность и прозрачность контроля.
