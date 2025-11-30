Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влияние микробиоты на эмоциональное состояние объяснила нутрициолог Петрова
Цены на авто вырастут на 5–10 процентов в течение полугода — Сергей Целиков
Маршрут Корона хребтов России объединил две тропы рассказ издания
Подъём ног к стулу улучшает подвижность тазобедренных суставов — Пирс
Всеволод Шиловский женился в первый раз из жалости к девушке
Скворцы точнее попугаев копируют сложные звуки — GISMETEO
Квантовый интернет на горизонте: забудьте про старую Всемирную паутину
У диких кошек белые отметины снижали шансы на выживание
Круглый стол и лёгкие стулья помогут сделать столовую просторнее — Southern Living

Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер

Комитет Госдумы предложил отклонить поправки о штрафах с камер
7:30
Авто

Законопроект, предлагавший отменять штрафы, вынесенные с камер, установленных с нарушениями, после четырёх лет без движения вновь попал в повестку Госдумы. Но парламентский комитет по государственному строительству и законодательству предложил отклонить инициативу, посчитав её утратившей актуальность.

Умные камеры над дорогой в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Умные камеры над дорогой в Москве

Причина — в том, что за это время законодательство уже изменилось: в 2023 году внесены поправки в закон "Об автомобильных дорогах", которые закрепили перечень мест, где допускается установка комплексов фото- и видеофиксации нарушений.

"К необоснованному привлечению граждан к административной ответственности при отсутствии событий административного правонарушения приводит некорректная работа СТС, а не её качество", — говорится в заключении комитета.

История вопроса

Законопроект был принят в первом чтении ещё в декабре 2021 года. Документ предполагал, что если камера установлена с нарушениями требований законодательства, то зафиксированные ею штрафы должны аннулироваться.

Однако после обсуждения инициатива не продвинулась дальше. За четыре года в этой сфере произошли изменения: были приняты новые нормы, уточняющие правила размещения технических средств и порядок их сертификации.

Сейчас камеры могут устанавливаться только на основании согласованных списков, утверждённых уполномоченными органами. Эти списки формируются с учётом аварийности, плотности движения и других факторов.

Почему отказались от поправок

Комитет Госдумы под руководством Павла Крашенинникова предложил отклонить законопроект, объяснив, что необходимость в нём отпала. Вместо этого депутаты считают важным наладить техническое обслуживание и контроль за состоянием оборудования.

Фактически парламентарии признали, что причина необоснованных штрафов чаще кроется не в самих местах установки камер, а в некорректной работе оборудования.

Проблема некорректных штрафов

Несмотря на законодательные изменения, жалобы на ошибочные постановления продолжают поступать. Среди распространённых случаев:

  • фиксация движения в момент, когда автомобиль стоял на месте;
  • двойное начисление штрафа за одно и то же нарушение;
  • неправильная идентификация госномера.

Подобные ситуации возникают из-за технических сбоев, ошибок программного обеспечения или устаревших комплексов фиксации.

Именно поэтому депутаты считают, что введение единых требований к размещению камер не решит проблему, если оборудование будет неисправным или плохо обслуживаемым.

Что изменилось после 2023 года

Поправки, внесённые в закон "Об автомобильных дорогах", установили чёткий порядок размещения систем фотовидеофиксации. Теперь камеры могут устанавливаться только в местах, включённых в реестр утверждённых зон контроля.

Этот реестр формируется совместно с региональными властями и правоохранительными органами. Таким образом, появление новых камер без согласования исключено.

Кроме того, комплексы обязаны иметь сертификаты соответствия и метрологическую поверку. Без этих документов использование камер для фиксации нарушений недопустимо.

Сравнение старой и новой систем

Параметр До 2023 года После 2023 года
Места установки не имели единого реестра утверждаются официально
Сертификация оборудования не контролировалась централизованно обязательна поверка и сертификат
Ответственность за ошибки возлагалась на владельца комплекса ответственность разделена между оператором и государством
Возможность обжалования ограничена расширена через региональные центры обработки данных

Эти изменения сделали систему прозрачнее, но проблема технических неисправностей остаётся.

Плюсы и минусы сохранения текущей модели

Плюсы:

  • сохраняется непрерывность контроля дорожного движения;
  • предотвращается рост аварийности;
  • повышается дисциплина водителей;
  • упрощается администрирование штрафов.

Минусы:

  • сохраняется риск ошибок при фиксации;
  • оборудование не всегда проходит регулярное обслуживание;
  • оспаривание штрафов остаётся сложной процедурой.

Советы шаг за шагом: как действовать, если штраф ошибочный

  1. Проверьте данные постановления. Сверьте номер машины, дату и время нарушения.

  2. Перейдите на портал Госуслуг или официальный сайт ГИБДД, чтобы увидеть фото- и видеоматериалы.

  3. Если ошибка очевидна — подайте жалобу в течение 10 дней с момента получения постановления.

  4. Приложите доказательства: запись с видеорегистратора, чеки с парковки, свидетельские показания.

  5. Отслеживайте статус обращения. Если жалоба отклонена — можно обратиться в суд.

Популярные вопросы о штрафах с дорожных камер

Можно ли оспорить штраф, если камера установлена неправильно?
Да, если доказано, что устройство размещено вне утверждённого перечня или без метрологической поверки.

Сколько времени хранится информация о нарушении?
Обычно данные находятся в системе до 12 месяцев после вынесения постановления.

Как узнать, где установлены камеры?
Актуальные данные публикуются на сайтах региональных органов ГИБДД и центров организации дорожного движения.

Почему штраф пришёл дважды?
Возможен сбой в системе обработки данных или дублирование из разных комплексов. В этом случае следует направить обращение в ЦОДД.

Есть ли ответственность за неисправные камеры?
Да, оператор оборудования обязан проводить регулярное обслуживание и метрологическую проверку.

Что обсуждают дальше

В Госдуме предлагают не только сохранить действующую систему, но и усилить контроль за качеством обслуживания камер. Речь идёт о создании единых стандартов для операторов, введении регламента поверки и обновления комплексов.

Особое внимание уделяется финансированию - многие регионы не имеют средств на замену устаревшего оборудования, что и становится причиной ошибок.

"Следует обсуждать вопрос своевременного обслуживания СТС, замены и поддержания их в работоспособном состоянии, выделения финансирования на эти цели", — отмечается в пояснениях к документу.

Когда рассмотрят окончательно

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 2 декабря. Если решение об отклонении поддержат, проект окончательно снимут с рассмотрения. При этом работа по совершенствованию системы фиксации нарушений продолжится в рамках действующих законов.

Отказ от идеи отмены штрафов с "неправильно установленных" камер не означает, что проблема решена. Но акцент переносится на качество и обслуживание оборудования, а не на его местоположение.

Главная цель — обеспечить справедливое применение наказаний и исключить ошибки, возникающие по вине техники. Новый подход призван не отменять штрафы, а повысить точность и прозрачность контроля.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Последние материалы
У диких кошек белые отметины снижали шансы на выживание
Круглый стол и лёгкие стулья помогут сделать столовую просторнее — Southern Living
Мультфильм "Эльф и украденное Рождество" вернёт веру в чудо
Плов в рукаве запекается при 180–200°C около 45 минут
Комитет Госдумы предложил отклонить поправки о штрафах с камер
Тёмный оттенок Espresso Brown занял место в трендах 2026 — Улыбка Радуги
Врачи подтвердили, что регулярное употребление яблок улучшает здоровье
Пиратский корабль Уида принес сокровища на 400 млн долларов — New-science
Глазницы расширяются с возрастом по данным Университета Рочестера
Подкормка яблонь фосфором и калием усиливает рост и плоды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.