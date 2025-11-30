Россия врывается в игру электрокаров: рост инфраструктуры выталкивает ДВС на обочину

Росатом расширил экосистему электротранспорта от добычи до батарей

Российский авторынок переживает момент, когда электромобили перестают быть экспериментом и входят в статус новых "рабочих лошадок" для водителей и бизнеса. Технологическая повестка меняется так быстро, что традиционные ДВС всё чаще оказываются в роли аутсайдеров. Интерес к электротяге подогревают и новые игроки, и инфраструктурные изменения, и тренды глобального рынка. Об этом сообщает Autonews

Фото: commons.wikimedia.org by FireW0K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль Атом

Электромобилизация как новый стандарт реальности

Электротранспорт окончательно перестал восприниматься как игрушка для энтузиастов. Водители всё увереннее уходят от ДВС в сторону батареек, потому что увидели на практике: эксплуатация становится проще, тише и дешевле, а драйв от вождения — выше. На рынке уверенно растёт выбор моделей из Китая, которые закрывают нишу доступных машин и отбирают бюджеты у классических авто с внутренним сгоранием. Плюс локальные производства подхватывают волну, расширяя линейки и удерживая цены.

Как отмечает Autonews со ссылкой на "Автостат", даже подержанный сегмент показывает рекордный рост: продажи электрокаров с пробегом уверенно обновляют максимумы. Это говорит о том, что технология перестала быть нишевой и постепенно становится массовой. По данным на лето 2025 года, парк электромобилей, исключая гибриды, достиг 65 200 машин — и это только начало.

Российский рынок, который когда-то осторожничал, теперь активно перестраивается под запросы тех, кто предпочитает экономию на сервисе, предсказуемость в эксплуатации и гибкость зарядной инфраструктуры. И судя по динамике, сегмент электротранспорта становится ядром автомобильной трансформации.

База под развитием: зарядная сеть растёт быстрее спроса

Один из самых живучих мифов о "нехватке зарядок" сейчас разлетается в щепки. Как подчёркивает топ-менеджмент из топливного дивизиона "Росатома", страна уже сравнялась с ведущими европейскими рынками по обеспеченности инфраструктурой. На территории работают около 8200 зарядных точек, из них 4400 — быстрые станции, позволяющие восполнить заряд за короткое время. При этом на одну зарядку приходится примерно восемь электромобилей — для растущего рынка это крайне комфортный показатель.

Россия по обеспеченности зарядной инфраструктурой уже не уступает ведущим европейским странам, — отметил представитель топливного дивизиона Александр Бухвалов.

Под крылом госкорпорации сегодня действует свыше 250 зарядных станций в 15 регионах, но планы куда масштабнее: к 2030 году сеть должна вырасти более чем до 11 тысяч объектов. Особый фокус делается на хабы высокой вместимости — такие точки позволяют заряжать сразу несколько машин и идеально подходят для такси и каршерингов, где тайминг критичен.

Параллельно тестируются мобильные зарядки, которые выезжают к водителю при необходимости, и станции со встроенными накопителями, позволяющие раздавать быстрый ток даже в местах с минимальной сетевой мощностью. Такие решения важны для трасс и малых городов — они формируют новый уровень удобства и стимулируют переход на электротягу.

Длинная цепочка технологий: как Росатом строит экосистему электротранспорта

Электромобильность — это уже не просто машина на батарейке, а большой промышленный цикл. "Росатом" активно заходит на каждое звено этого процесса: от добычи лития до выпуска батарей, электроприводов и зарядных систем. Такой подход обеспечивает независимость от импорта и создаёт технологическую подушку для дальнейшего роста.

Госкорпорация делает ставку на переработку аккумуляторов — возврат ценных материалов обратно в производство снижает себестоимость и уменьшает воздействие на экологию. Замкнутый цикл позволяет системно контролировать ресурс, качество и влияние продукции на природу.

Параллельно идут программы популяризации. Пилоты в регионах, такие как электрокаршеринг Калининграда, формируют привычку использовать электротранспорт в повседневности. Сегодня его внедряют не только в легковой сегмент, но и в логистику, городские перевозки и даже водный транспорт.

Такие инициативы поднимают интерес к технологиям и доказывают, что электротяга — это не вещь в себе, а универсальный инструмент для самых разных задач.

Будущее в режиме реального времени

Факты за 2025 год показывают: электромобили перестали быть экзотикой. В стране насчитывается более 138,5 тысячи электрокаров и подключаемых гибридов. Около 40% новых продаж — локальные проекты, что говорит о зрелости рынка и способности промышленности подстроиться под новые потребности.

Госкорпорация уверена: уже к 2050 году около 70% всех новых легковых автомобилей в России будут электрическими. И это не просто прогноз — под него уже строятся технологические мощности.

Уже сейчас разрабатываются твердотельные аккумуляторы нового поколения, не уступающие зарубежным, а в ряде параметров превосходящие их. Также ведутся исследования пост-литиевых систем — на натрии и калии, которые могут значительно удешевить производство батарей. Эти направления станут основой для будущего рывка, позволяя России конкурировать на мировом уровне.

Электромобили и автомобили с ДВС

Электрокары и машины с ДВС сейчас встают в прямую конкуренцию. Разница между ними формирует будущую структуру рынка.

Электромобили выигрывают по ряду параметров. Они тише, проще в обслуживании, требуют меньше расходников и не зависят от топлива. ДВС пока обеспечивают большую автономность и привычность эксплуатации, но их слабые места — высокая стоимость обслуживания, зависимость от топлива и экология.

Для потребителя разница проявляется так:

Электрокары дешевле в ежедневной эксплуатации, ДВС — дороже в сервисе. Зарядка становится более доступной, тогда как цены на бензин растут. Электрички экологичнее и тише, ДВС — шумные и выделяют выхлоп. ДВС выигрывают по дальности на одной "заправке", но с развитием зарядной сети этот разрыв сокращается.

Плюсы и минусы: стоит ли пересаживаться на электротягу?

Если смотреть на ситуацию с позиции рядового водителя, переход на электротранспорт имеет свои сильные стороны. Технология уже доказала надёжность, а инфраструктура активно растёт. Но сравнивать надо честно — у каждой категории есть особенности.

Плюсы электромобилей:

Экономия на обслуживании за счёт отсутствия сложной механики.

Низкая стоимость зарядки по сравнению с топливом.

Тихий ход и высокая динамика.

Минимальное влияние на экологию благодаря отсутствию выхлопов.

Минусы:

Зависимость от зарядной инфраструктуры.

Меньшая дальность хода относительно ДВС.

Деградация батареи с годами.

Дорогие аккумуляторы при необходимости замены.

Советы для тех, кто думает переходить на электротранспорт

Для водителей, которые рассматривают электрокар как следующую покупку, есть несколько базовых рекомендаций.

Оцените свои ежедневные маршруты — это помогает выбрать оптимальный запас хода. Изучите карту зарядных станций в вашем регионе — сейчас сеть уже развита во многих городах. Проверьте условия гарантии на батарею — это самый дорогой компонент. Рассмотрите гибрид как промежуточный вариант, если часто ездите на дальние расстояния.

Популярные вопросы о переходе на электромобили

Что лучше: электромобиль или гибрид?

Если ежедневные поездки короткие и есть зарядка, электромобиль выигрывает. Если часто ездите далеко — гибрид гибче в эксплуатации.

Сколько стоит обслуживание электрокара?

В среднем дешевле ДВС: нет масла, фильтров, свечей, сложной трансмиссии. Основная статья затрат — батарея, но обычно она служит 8-12 лет.

Как выбрать электромобиль?

Ориентируйтесь на запас хода, мощность зарядки, надёжность батареи и наличие сервисных центров в вашем регионе.