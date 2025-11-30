Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влияние пропуска лёгких увлажняющих слоёв объяснили дерматологи
Пелевина сложно экранизировать из-за его специфичности
Регулярные тренировки стабилизируют вес перед праздниками — тренер Яблокова
Volkswagen смещает акцент на Китай в производстве электромобилей — Financial Times
Бег при пульсе в заданном диапазоне усиливает оздоровительный эффект — кардиологи
Белые носки темнеют из-за твёрдой воды и стойких загрязнений — primainspirace
Разработчики испытали биопринтер на минипигах – rg.ru
Внешняя среда влияет на появление мотивации к тренировкам
Маскировка под объекты работает лучше слияния с фоном — Royal Society B

Лень дорожает с каждым днём простоя: аккумулятор, тормоза и резина уходят в отказ

Простой ускорил деградацию аккумуляторов в машинах
7:55
Авто

Иногда кажется, что оставленная в покое машина просто ждёт следующей поездки, но на деле она медленно теряет ресурс. Стояние без движения запускает цепочку процессов, которые водитель даже не замечает. Итог — серьёзные поломки, которые вылезут в самый неудобный момент. Об этом сообщает "Российская газета".

Машины в снежный день
Фото: Desiggned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины в снежный день

Почему простой разрушает автомобиль

Оставленный на парковке или в гараже автомобиль внешне выглядит спокойным и исправным, но внутри узлы и системы постепенно деградируют. Современные машины напичканы электроникой, завязаны на постоянный обмен данными и чувствительны к перерывам в эксплуатации. Даже редкие короткие поездки не всегда спасают ситуацию: важным остаётся общий режим работы и регулярное прогревание агрегатов до реальной рабочей температуры.

Наиболее уязвимой частью становится аккумулятор. Батарея питаёт бортовые модули, которые не засыпают полностью, а находятся в режиме ожидания. Они потребляют небольшие, но стабильные токи, и чем сложнее оснащена машина, тем выше суммарный "фон". Через месяц стояния владелец рискует столкнуться с тем, что напряжение падает ниже безопасного уровня — и батарея начинает стремительно стареть.

Как только пластины аккумулятора покрываются сульфатом, восстановить их уже невозможно. Батарея теряет способность держать заряд, а запуск двигателя становится проблемой даже при тепле. Это особенно критично для городских машин, которые большую часть времени стоят во дворах. Коррозия внутри АКБ нарастает, и через сезон-другой владелец вынужденно покупает новый элемент.

Параллельно страдает мотор. Пока машина без движения, масло в поддоне остывает и перестаёт распределяться по каналам. В нём скапливается влага, а при регулярных перепадах температуры образуется конденсат. Когда влага смешивается с остатками продуктов сгорания, возникает агрессивная среда, которая разъедает уплотнения. Отсюда — подтёки на стыках, "запотевшие" сальники, проблемы с герметичностью и снижение ресурса двигателя.

Что происходит с подвеской и тормозами

Простой негативно влияет не только на аккумулятор и мотор. Подвеска и тормозная система — ещё два блока, которые быстро реагируют на вынужденную паузу. На тормозных дисках через пару недель появляется лёгкая ржавчина: атмосферная влага вступает в реакцию с металлом, и поверхность начинает темнеть. В обычном режиме налёт сходит после нескольких торможений, но при длительном простое слой становится толще и может вызвать биение педали, ухудшение торможения или необходимость замены дисков.

Резина в подвеске — сайлентблоки, втулки стабилизаторов, пыльники — постепенно высыхает. Полимеры стареют быстрее, если машина стоит в месте с перепадами температур или высокой влажностью. Это приводит к скрипам, люфтам и снижению комфорта. Сухие трещины на элементах подвески быстро перерастают в реальные поломки, особенно когда водитель внезапно возвращает машину в эксплуатацию.

В этот же список попадают тормозные суппорты. При простое направляющие могут закисать, а колодки — "прилипать" к диску. После простоя водитель ощущает вибрации, машину начинает уводить в сторону или слышны металлические звуки при первом торможении. Это сигнал, что система требовательна к регулярному движению и периодическому обслуживанию.

Скрытый источник проблем

Современный автомобиль — это сеть электронных блоков, каждый из которых живёт своей жизнью. Когда машина месяцами стоит, блоки управления уходят в глубокий сон. В теории это должно экономить заряд, но на практике отдельные модули теряют часть настроек и данных. При первом запуске после долгого перерыва водитель может увидеть "гирлянду" ошибок на панели приборов.

Некорректно запускаются системы стабилизации, антиблокировочные модули, климат-контроль и мультимедийные блоки. Некоторые из них требуют адаптации или повторной калибровки. В итоге даже идеально сохранённый визуально автомобиль может выдать неприятный сюрприз уже в первые минуты поездки.

Если такой возможности нет, владелец может хотя бы поддерживать заряд батареи с помощью зарядного устройства. Это снижает риск глубокого разряда и помогает избежать ускоренной деградации АКБ. Хранить машину лучше в сухом помещении, где температура не падает ниже +5 °C — тогда резиновые элементы и электроника дольше сохраняют свои свойства.

Сравнение: регулярные короткие поездки vs длительный простой

Сравним два типичных сценария эксплуатации.

  1. Машина выезжает раз в неделю на 20-30 км.

  2. Автомобиль стоит месяцами без движения.

В первом случае двигатель прогревается до рабочей температуры, масло прокачивается по каналам, влага испаряется, тормоза очищаются, а аккумулятор подзаряжается естественным образом. Машина дольше остаётся в рабочем состоянии, подвеска "разрабатывается", а электроника не теряет настройки.

Во втором scenario процессы деградации ускоряются. Ржавеют тормоза, стареет резина, АКБ разряжается, а мотор получает повышенные риски утечек. Возраст автомобиля субъективно увеличивается быстрее, и владелец сталкивается с ремонтом раньше, чем ожидал.

Плюсы и минусы редкой эксплуатации

Ниже — практическая сводка, основанная на реальных последствиях.

Плюсы редкого использования авто:

  • меньше расход топлива;
  • ниже риск ДТП;
  • медленнее изнашиваются шины.

Минусы длительного простоя:

  • ускоренная деградация аккумулятора;
  • образование коррозии на тормозах;
  • старение резиновых элементов подвески;
  • риск ошибок электроники;
  • повышенная вероятность утечек масла.

Выпадает целый пласт технических нюансов, которые водитель не замечает до момента, пока машина не откажется заводиться или не загорятся индикаторы неисправностей.

Советы по уходу за автомобилем в период простоя

Чтобы минимизировать риски, стоит соблюдать несколько базовых правил. Они помогают продлить ресурс машины и избежать ненужных трат.

  1. Раз в две недели выезжайте на полноценную поездку не короче 30 км.

  2. Проверяйте заряд аккумулятора и не допускайте падения напряжения ниже 12,4 В.

  3. Держите автомобиль в сухом помещении или под навесом.

  4. Раз в месяц осматривайте тормозные диски и резину подвески.

  5. Не забывайте о правильном давлении в шинах — простое влияет и на них.

  6. Используйте зарядное устройство, если машина простаивает дольше трёх недель.

Популярные вопросы о простое автомобиля

1. Сколько может простаивать автомобиль без вреда?
Не больше 10-14 дней. Дальше начинается ускоренное старение АКБ и появление влаги в моторе.

2. Нужно ли прогревать двигатель на месте?
Нет. Прогрев без движения малоэффективен — влага в масле испаряется только при поездке до рабочей температуры.

3. Что лучше: отключать аккумулятор или заряжать?
Оптимальный вариант — зарядное устройство. Отключение АКБ может привести к сбросу настроек электроники.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Пелевина сложно экранизировать из-за его специфичности
Регулярные тренировки стабилизируют вес перед праздниками — тренер Яблокова
Volkswagen смещает акцент на Китай в производстве электромобилей — Financial Times
Простой ускорил деградацию аккумуляторов в машинах
Бег при пульсе в заданном диапазоне усиливает оздоровительный эффект — кардиологи
Белые носки темнеют из-за твёрдой воды и стойких загрязнений — primainspirace
Разработчики испытали биопринтер на минипигах – rg.ru
Внешняя среда влияет на появление мотивации к тренировкам
Отсутствие антител у людей делает пандемию птичьего гриппа опасной — Reuters
Маскировка под объекты работает лучше слияния с фоном — Royal Society B
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.