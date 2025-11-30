Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт вред питьевых йогуртов с избытком сахара — Доктор Мохамед
Лошади могут определять эмоциональный настрой человека — Animal Cognition
Мухоловка ускорила рост при правильном освещении
Фильм "В погоне за счастьем" раскрывает тему настойчивости
Булгур раскрывается в тандеме с куриным филе и овощами — шеф-повара
Перлит улучшает дренаж почвы для рождественской звезды — Actualno
Вот как готовят нежный чизкейк с творожной массой и лаймом — Varecha
Начинающие спортсмены игнорируют постепенное увеличение нагрузки — тренеры
Неправильное очищение кожи головы усиливает перхоть и ломкость волос — Malatec

Китайцы уверенно закрепились в очередях на ток: мониторинг выдал профиль популярных моделей

BYD Song стал самым частым гостем быстрых станций сети
7:21
Авто

Три-четыре минуты на зарядке — и можно собрать массу наблюдений о том, какие электромобили стали почти постоянными гостями на быстрых станциях. Потоки машин меняются, но несколько моделей всё равно упираются в топ и формируют узнаваемый "флот" городских зарядок. Всё это отражает не только моду, но и реальные пользовательские предпочтения. Об этом сообщает Onlíner.

Tesla Model 3
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model 3

Самые заметные электромобили на станциях

Рейтинг, показывает, что доминирование китайских брендов в сегменте электротранспорта уже не тренд, а привычный рабочий фон. Большинство машин, которые водители регулярно ставят на зарядку, — это массовые кроссоверы и компактные городские модели, собранные в Китае и рассчитанные на повседневные поездки. Пользователи выбирают такие автомобили из-за практичности, ёмких батарей и хорошего баланса цены и возможностей. Станции отмечают, что доля китайских electromobility-моделей растёт из года в год, что подтверждается поведением на зарядках.

Судя по статистике, наиболее частые гости сети — BYD Song, Voyah Free, Dongfeng Box, BYD Yuan и Tesla Model 3. Первые четыре — прямое воплощение китайского автомобильного экспорта, который уверенно закрепился в регионе. Пятая — Model 3 — хоть и принадлежит американскому бренду, серийно производится в Шанхае. Такой расклад воспринимается как естественный: рынок логистики, доступность компонентов и плотная конкуренция делают китайские электромобили особенно привлекательными.

Ещё одна интересная деталь в статистике — BYD Yuan указан как единая категория, хотя на деле это целая линейка: Yuan Up, Yuan Plus и Yuan Pro. Водителей такие модели привлекают компактностью, низким расходом и удобством при ежедневных коротких маршрутах. Степень популярности каждой версии внутри семейства напрямую зависит от задач владельцев: кому-то важна динамика, кому-то дальность хода, кому-то — цена на вторичке.

Почему китайские модели стали основой зарядочной статистики

Доля китайских электромобилей в большинстве европейских и ближних региональных рынков формируется за счёт интенсивных поставок, адаптации к инфраструктуре и гибкости комплектаций. Сегмент активно обновляется, бренды вовремя реагируют на спрос, и это делает модельные ряды узнаваемыми на станциях. Для водителей важна предсказуемость — универсальный разъём, стабильная зарядная карта, нормальный тепловой менеджмент батареи. Китайские машины хорошо закрывают эти бытовые задачи.

У официально поставляемых моделей, таких как Voyah Free и Dongfeng Box, есть своя команда поддержки, сервисные площадки и понятная гарантийная политика. Остальные машины приходят по параллельному импорту, но и они быстро находят владельцев благодаря выгодному соотношению стоимости и уровня оснащения. Это создаёт эффект плотного "китайского" присутствия на зарядочной инфраструктуре, который стал привычной частью отраслевого ландшафта.

Факт активного присутствия Tesla Model 3 выглядит логичным: доступность зарядки, большая база владельцев и удобные характеристики автомобиля делают его частым гостем станций любой операционной сети. При этом конкурировать с китайскими моделями в плане доступности Tesla сложно, что лишь усиливает общую долю азиатских брендов.

Как развивается рынок зарядок вместе с автопарком

Рост числа электромобилей неизбежно ведёт к развитию инфраструктуры. Операторы расширяют сеть станций, оптимизируют расположение точек, следят за тем, чтобы оборудование выдерживало нагрузки в пиковые периоды. Потоки машин дают полезную аналитику: какие районы требуют усиления, какие мощности востребованы, и нужно ли менять конфигурацию стоек.

В ситуации, когда массовый сегмент удерживают китайские бренды, операторы адаптируются под наиболее используемые стандарты зарядки. На станциях учитывают разницу между потребностями кроссоверов, компактных городских моделей и более требовательных в плане мощности седанов. Это позволяет выстраивать инженерную политику без перебоев и снижать нагрузки на оборудование.

Сравнение популярных моделей друг с другом

BYD Song и Tesla Model 3 регулярно стоят рядом на стойках, и такое соседство даёт простой ориентир. Song ориентирован на практичные поездки: высокие посадочные места, большой салон, универсальность для семьи и частых перемещений. Model 3 — про динамику, энергоэффективность и узнаваемость бренда.

Преимущество Song — удобство в повседневной эксплуатации. Преимущество Model 3 — стабильные показатели заряда и длительной поездки. Разница между ними показывает, что аудитория зарядок неоднородна: одни оптимизируют бюджет, другие — комфорт или дальность.

Плюсы и минусы китайских электромобилей

Китайские модели чаще всего выбирают за сочетание цены и функциональности. Это отражается в нескольких ключевых аспектах.

Сильные стороны:

  • доступная стоимость оборудования и обслуживания;
  • широкий выбор модификаций внутри одного модельного ряда;
  • хорошая энергоэффективность батарей, адаптированная к городским сценариям;
  • гибкие комплектации.

Потенциальные ограничения:

  • сервисная поддержка у параллельно ввезённых моделей может быть ограниченной;
  • иногда сложно найти оригинальные запчасти;
  • разные версии одной модели могут отличаться по качеству сборки;
  • при перепродаже цена держится не так стабильно, как у глобальных брендов.

Советы для тех, кто выбирает электромобиль

Советы по выбору электромобиля

  1. Определите сценарий использования: короткие поездки, дальние маршруты, частые поездки по трассе.

  2. Сравните тип батареи и её ёмкость — это напрямую влияет на частоту зарядок.

  3. Убедитесь, что автомобиль поддерживает удобный для вашей инфраструктуры тип разъёма.

  4. Изучите условия гарантии, особенно если рассматривается параллельный импорт.

Популярные вопросы о выборе электромобиля

  1. Как выбрать электромобиль для города?
    Оцените ёмкость батареи, компактность кузова и доступность зарядных станций в районе. Для городских условий подойдут кроссоверы и компактные модели.

  2. Что лучше — модель официальной поставки или параллельный импорт?
    Официальные поставки дают стабильную поддержку, параллельный импорт — более доступную стоимость. Выбор зависит от приоритетов владельца.

  3. Сколько стоит обслуживание электромобиля?
    Стоимость зависит от модели, состояния батареи и условий обслуживания. В среднем эксплуатационные расходы ниже, чем у ДВС, но сервис батареи и электроники нужно учитывать заранее.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Перлит улучшает дренаж почвы для рождественской звезды — Actualno
Вот как готовят нежный чизкейк с творожной массой и лаймом — Varecha
Начинающие спортсмены игнорируют постепенное увеличение нагрузки — тренеры
Неправильное очищение кожи головы усиливает перхоть и ломкость волос — Malatec
Механизм развития рефлюкса объяснил гастроэнтеролог Бертолетто
Инспекторы ДПС реже останавливают семейные универсалы — автоэксперты
Прохор Шаляпин пережил тяжёлое детство с пьющим отцом
Центры расширили зимние программы на Белом море турэксперты
Ученые выявили древность линии утконосов – палеогенетики
Российские учёные представили новые сорта арахиса — ВИР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.