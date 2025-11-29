Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс

Chrysler Slant-Six назван одним из самых долговечных двигателей — CarBuzz

Самые выносливые моторы не всегда самые мощные или современные. Зато именно они продолжают исправно крутиться после сотен тысяч километров, переживая смену владельцев, поколений машин и даже моды на электромобили. Автожурналисты и механики годами собирают истории о силовых агрегатах, которые почти невозможно "убить", если хотя бы минимально соблюдать регламент обслуживания. Об этом сообщает CarBuzz.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) двигатель автомобиля

Двигатели, которые не боятся пробега

Автоэксперты отдельно выделяют моторы, которые выпускались десятилетиями и ставились на десятки моделей — от седанов до пикапов и фургонов. Chrysler Slant-Six как раз из таких. Рядный шестициллиндровый двигатель наклонён под углом, отсюда и прозвище. Он трудился с конца 1950-х до начала 2000-х годов и успел поработать под капотом Chrysler, Dodge и Plymouth — от компактных моделей до полноразмерных седанов и пикапов. Благодаря чугунному или алюминиевому блоку, хорошему охлаждению и простоте конструкции Slant-Six заслужил репутацию почти вечного.

"Этот двигатель надёжен, как деревянный брусок: он способен работать в условиях, которые уничтожат большинство моторов", — отмечал журнал Popular Mechanics.

Дизельные "миллионники"

Если говорить о действительно рекордных пробегах, неизбежно приходится вспомнить старые дизели Mercedes-Benz. Пятиицилиндровый двигатель OM617 уже давно стал легендой: такси с этим мотором в Европе и на других рынках регулярно проходили по 500-600 тысяч километров и продолжали работать без вскрытия. Чугунный блок, цепной привод ГРМ, простой впрыск и продуманная система охлаждения сделали своё дело. Для многих владельцев такие автомобили стали символом неприхотливости и надёжности.

Чуть позже появился OM606 — уже рядный шестицилиндровый дизель, который многие энтузиасты называют "дизельным аналогом 2JZ". Он выпускался в 1990-х годах и отличался большим запасом прочности. При разумной эксплуатации и регулярной замене масла эти моторы легко переживали несколько владельцев. Кроме того, у OM606 есть и тюнинговый потенциал — его нередко усиливают, добиваясь серьёзного роста мощности без критического падения ресурса.

Японская и немецкая школа надёжности

Японские производители давно ассоциируются с ресурсными силовыми агрегатами, и в списке самых надёжных моторов они представлены особенно широко. Семейство Toyota UZ — яркий пример. Эти V-образные восьмицилиндровые двигатели ставили на Lexus LS 400, внедорожники Land Cruiser и Sequoia, пикапы Tundra и другие модели. Объём варьировался от 4,0 до 4,7 литра, а мощность — от комфортной для седанов до спортивной для гоночных версий. При этом основные гражданские модификации отличались умеренными нагрузками на детали, качественными материалами и продуманной системой смазки. Неудивительно, что на таких моторах легко встречаются огромные пробеги.

Следующее поколение мощных и выносливых V8 у Toyota — семейство UR. Эти двигатели объёмом от 4,6 до 5,7 литра стали логическим продолжением UZ и закрепили репутацию японского производителя как мастера надёжных атмосферных моторов. Они работали на тяжёлых внедорожниках, полноразмерных пикапах, премиальных седанах и кроссоверах, выдерживая городские пробки и длительные поездки по бездорожью. Для владельцев такие агрегаты ценны тем, что они не требуют сложного обслуживания и спокойно переваривают реальные условия эксплуатации.

Сравнение легендарных двигателей

Если сравнивать наиболее известные "долгожители" между собой, можно заметить несколько важных тенденций. Дизельные моторы вроде Mercedes OM617 и OM606 чаще всего ассоциируются с максимальными пробегами без вмешательства: они спокойно работают в режиме такси или коммерческого транспорта, где машина практически не отдыхает. Их сильная сторона — низкие обороты и высокий крутящий момент, что снижает нагрузку на детали и позволяет экономить топливо на длинных дистанциях.

Бензиновые рядные "шестёрки" и V8 — такие как Chrysler Slant-Six, Ford 300, Toyota 1JZ/2JZ, семейства UZ и UR, а также GM LS — выигрывают за счёт простоты компоновки и умеренной форсировки. В гражданских версиях производитель специально оставляет запас прочности, чтобы moteur мог спокойно жить на средних оборотах, переваривая бытовые нагрузки: пробки, прицепы, загруженные кузова. Это делает такие двигатели особенно привлекательными для пикапов, внедорожников и больших седанов.

Плюсы и минусы самых надёжных моторов

При выборе автомобиля с "легендарным" двигателем важно учитывать не только ресурс, но и практические нюансы владения. Одни моторы славятся простотой обслуживания и доступностью деталей, другие требуют более внимательного подхода и терпимости к ценам на запчасти. Это особенно заметно при сравнении машин из разных стран и эпох: старый дизель такси, мощный американский V8 и компактный японский спортивный мотор будут вести себя по-разному и в сервисе, и на дороге.

Чаще всего владельцы сталкиваются с тем, что ресурсный мотор немного тяжелее, чем современный компактный агрегат, а расход топлива может быть выше. Зато взамен они получают впечатляющую надёжность, возможность без страха ездить по трассе с прицепом или загруженным багажником и уверенность в том, что двигатель не подведёт в дальней поездке. Для многих автомобилистов это важнее, чем экономия пары литров топлива на сотню километров.

Плюсы таких двигателей обычно выглядят так.

Огромный ресурс при правильном обслуживании, реальная вероятность пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Простая и понятная конструкция, которую хорошо знают мастера и можно обслуживать даже в небольшом сервисе.

Высокая устойчивость к тяжёлой эксплуатации: жаре, морозу, суровым дорожным условиям, частым запускам и остановкам.

Хорошая ликвидность на вторичном рынке: автомобили с известными "долгожителями" под капотом продаются легче, а иногда — дороже аналогов.

Но есть и минусы, о которых стоит помнить.

Повышенный расход топлива по сравнению с современными малолитражными турбомоторами и гибридными установками.

Возможный дефицит оригинальных запчастей для редких или старых моделей, особенно если речь идёт о спортивных версиях или моторах из ограниченных серий.

Более высокий транспортный налог и стоимость страховки для машин с крупным объёмом двигателя в некоторых регионах.

Потенциальные сложности с экологическими нормами и ограничениями въезда в центры крупных городов для старых моторов без современных систем очистки выхлопа.

Советы по выбору автомобиля с легендарным двигателем

Чтобы не разочароваться, покупая машину с известным "вечным" мотором, важно смотреть не только на название двигателя в объявлении. Гораздо критичнее реальное состояние конкретного экземпляра, история обслуживания и то, как предыдущие владельцы относились к машине. Даже самый надёжный агрегат можно быстро привести к поломке, если постоянно ездить без масла, игнорировать перегрев и использовать неподходящее топливо.

Внимательно изучите сервисную историю. Лучше всего, если у автомобиля есть отметки о регулярной замене масла, фильтров и других расходников по регламенту производителя. Отсутствие записей не всегда означает проблемы, но значительно повышает риск скрытых дефектов. Сделайте детальную диагностику. Перед покупкой имеет смысл обратиться в профильный сервис, где знакомы с конкретным двигателем: BMW, Toyota, Honda, Mercedes-Benz или американскими моторами GM и Ford. Такие специалисты чаще замечают типичные симптомы начинающихся проблем. Оцените реальные задачи. Если вам нужен семейный седан для спокойной езды, нет смысла переплачивать за экстремально ресурсный мотор, который рассчитан на серьёзные нагрузки. Напротив, для пикапа, коммерческого фургона или внедорожника, который часто будет ездить по бездорожью, лучше сразу ориентироваться на "рабочие" дизели и крупные V8.

Популярные вопросы о самых надёжных двигателях

Какой двигатель считается самым надёжным в мире

Единого ответа на этот вопрос нет, потому что разные моторы показывают лучшую надёжность в разных условиях. Для дизельных такси и коммерческого транспорта часто называют Mercedes OM617 и OM606, которые славятся огромными пробегами без капитального ремонта. Среди бензиновых моторов часто упоминают Toyota 1JZ/2JZ, семейства UZ и UR, а также рядные "шестёрки" вроде Chrysler Slant-Six, Ford 300 и Jeep 4.0. Американский V8 GM LS тоже заслужил репутацию "железного" двигателя, который спокойно переносит и тяжёлую работу, и тюнинг.

Как выбрать надёжный автомобиль с пробегом

Для начала определитесь с задачами: нужна ли вам рабочая машина, семейный седан, внедорожник или спортивное купе. Потом изучите, какие двигатели считаются удачными в выбранных моделях, и посмотрите отзывы владельцев и рекомендации мастеров. При покупке обязательно сделайте диагностику, проверьте мотор на наличие течей, посторонних шумов, ошибок по электронным системам, а также оцените состояние коробки передач и ходовой части. Даже если двигатель в целом надёжный, конкретный экземпляр мог пережить тяжёлую эксплуатацию, поэтому важны и визуальный осмотр, и тест-драйв, и компьютерная проверка.

Что лучше для надёжности: атмосферный мотор или турбо

Классические атмосферные двигатели с умерочной форсировкой — те же Toyota UZ и UR, старые рядные "шестёрки" или многие моторы Honda — исторически считаются более предсказуемыми в долгосрочной перспективе. У них меньше нагруженных элементов, проще система наддува (или её нет вовсе), а тепловые режимы легче контролировать. Турбомоторы дают больше мощности при меньшем объёме, но требуют более качественного топлива, масла и внимательного отношения к охлаждению. При этом современные турбоагрегаты с грамотной эксплуатацией тоже способны пройти большой пробег, так что ключевым фактором остаётся не только конструкция, но и стиль езды и обслуживания машины.