Скромный внешний вид, но агрессивный двигатель: ТОП автомобилей, которые вас удивят своей силой

Genesis GV70 3.5T оснащён двухтурбинным V6, 375 л.с.

Многие автомобили на первый взгляд кажутся простыми и скромными, но скрытые внутри мощные двигатели способны удивить даже самых опытных автолюбителей. В этом ТОПе разбираем машины, которые маскируют свою мощь за привычным обликом.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Genesis GV70

Jeep Grand Cherokee SRT8

Этот внедорожник выглядит как обычный кроссовер, но скрывает под капотом настоящий монстр — 6,1-литровый HEMI V8 мощностью 420 л. с. Такой же двигатель устанавливался на легендарные Dodge Challenger и Charger, добавляя Grand Cherokee спортивного характера и уникальной харизмы.

Pontiac GTO

На первый взгляд — классический американский автомобиль, но под капотом скрывается двигатель LS1/LS2 V8, развивающий от 350 до 400 л. с. Этот мотор, использовавшийся на Chevrolet Corvette, придает Pontiac GTO спортивную мощь, превращая его в настоящего претендента на роль гоночного автомобиля.

Dodge Durango SRT

Данный семейный внедорожник выглядит вполне обычным, но скрывает мощный 6,4-литровый HEMI V8, который выдает 475 л. с. Такое сочетание мощности и проходимости делает Durango SRT отличным выбором для тех, кто хочет совмещать комфорт с потрясающей динамикой.

Chevrolet SS

Внешне Chevrolet SS — это обычный седан, но под капотом скрывается мотор Corvette LS3 V8 мощностью 415 л. с. Этот двигатель позволяет автомобилю конкурировать с настоящими спорткарами, что делает SS невероятно быстрым и маневренным.

BMW M5 (E60)

С виду обычный бизнес-седан пятого поколения, но BMW M5 скрывает под капотом мощный 5-литровый V10 двигатель мощностью 500 л. с. Это позволяет автомобилю иметь потрясающую динамику и оставлять далеко позади многие спортивные автомобили.

Honda Ridgeline

Этот пикап выглядит скромно, но его 3,5-литровый V6 двигатель с 280 л. с. предлагает удивительные характеристики для такого типа транспортного средства, сочетая комфорт и отличную производительность.

Dodge Magnum SRT8

Необычный универсал, в котором скрывается массивный 6,1-литровый HEMI V8, развивающий 425 л. с. Это позволяет Magnum SRT8 легко конкурировать с другими мощными спорткарами своего времени.

Volvo V70 R

Этот семейный универсал на первый взгляд может показаться обычным, но под капотом у него скрывается турбированный рядный двигатель, выдающий почти 300 л. с. Благодаря этому Volvo V70 R стал настоящим открытием для поклонников динамичной и комфортной езды.

Pontiac G8 GXP

Американский седан, который на первый взгляд ничего особенного не представляет, но под капотом у него установлен мощный двигатель LS3 V8, развивающий 415 л. с. Это позволяет G8 GXP составить конкуренцию даже многим спортивным автомобилям.

Genesis GV70 3.5T

Этот премиум-кроссовер скрывает под капотом двухтурбинный V6 объемом 3,5 литра с мощностью 375 л. с., предлагая отличную производительность в сочетании с роскошью и комфортом.

Chrysler 300 C SRT8

Солидный внешний вид Chrysler 300 C SRT8 не выдает его реального характера. Под капотом — мощный 6,1-литровый HEMI V8, развивающий 425 л. с., что дает автомобилю отличные динамические характеристики и высокую управляемость.

Плюсы и минусы скрытых мощных моторов

Плюсы:

Внезапная динамика и ускорение;

Мощность, скрытая за обычным дизайном;

Универсальность — идеальны для разных типов водителей.

Минусы:

Большая топливная потребность;

Высокая стоимость обслуживания;

Могут быть трудными для эксплуатации в городских условиях.

Популярные вопросы о скрытых мощных моторах

1. Почему машины с мощными двигателями часто выглядят скромно?

Эти автомобили созданы для тех, кто ценит сочетание мощности и практичности, скрывая свои настоящие возможности.

2. Какие преимущества у мощных моторов в повседневной эксплуатации?

Они предлагают исключительную динамику, что помогает быстро преодолевать большие расстояния или совершать обгоны.

3. Сколько лошадиных сил может скрываться под капотом обычной машины?

Некоторые автомобили могут иметь двигатели мощностью от 280 до 500 л. с., что на удивление высоко для обычных седанов или внедорожников.