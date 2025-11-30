Пробег есть — желающих нет: почему подержанные китайцы теряют цену быстрее, чем конкуренты

Цены на подержанные китайские авто упали на 10%

5:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские автомобилисты всё чаще отворачиваются от подержанных машин китайского производства. Несмотря на активное присутствие брендов из Поднебесной на рынке, их стоимость на вторичке продолжает снижаться. Почему интерес к "китайцам" падает и какие модели всё ещё востребованы, сообщает аналитическая служба сервиса Авто.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

Цены на подержанные китайцы падают

По данным Авто.ру, средняя стоимость китайских автомобилей с пробегом за 2025 год снизилась с 2,11 млн рублей в январе до 1,89 млн к концу ноября. Таким образом, машины подешевели примерно на 10%. При этом аналогичные иномарки других производителей стоят почти в полтора раза дороже — около 3,3 млн рублей.

"На вторичном рынке отмечается устойчивая тенденция к снижению стоимости китайских автомобилей, несмотря на рост их числа в продаже", — уточняется в исследовании.

Аналитики связывают падение цен с переизбытком предложений и снижением доверия покупателей к моделям первых поколений, появившихся в России несколько лет назад.

Почему россияне теряют интерес к китайцам

Рост количества машин китайских марок на вторичке напрямую связан с тем, что владельцы, купившие их 4-5 лет назад, сейчас меняют транспорт на новые модели. В результате рынок переполнен предложениями от первых собственников — таких около 80% среди всех выставленных объявлений.

Снижение интереса объясняется и особенностями эксплуатации. По мнению экспертов, покупатели всё чаще обращают внимание на качество сборки, поведение электроники и доступность запчастей. Даже несмотря на привлекательную цену, многие предпочитают проверенные европейские или корейские бренды.

"Китайские автомобили перестали быть редкостью, но пока не смогли закрепить репутацию надёжных долгосрочных вложений", — отмечают аналитики рынка.

Кто остаётся в лидерах

Несмотря на общее снижение спроса, на вторичном рынке всё ещё активно продаются три бренда — Chery, Geely и Haval. Эти компании сумели предложить конкурентное соотношение цены, оснащения и дизайна.

Самые популярные модели среди подержанных "китайцев" в России в 2025 году:

• Chery Tiggo 7 Pro - средняя цена 1,71 млн руб.

- средняя цена 1,71 млн руб. • Geely Coolray - 1,77 млн руб.

- 1,77 млн руб. • Haval Jolion - 1,71 млн руб.

В среднем возраст таких машин составляет около четырёх лет. Примерно 25% предложений на рынке — автомобили с действующей заводской гарантией, что значительно выше, чем среди других иномарок, где таких предложений лишь около 6%.

Китайцы против других иномарок

Если сравнить китайские автомобили с их зарубежными конкурентами, можно выделить несколько ключевых различий.

Цена: китайские машины с пробегом дешевле в среднем на 40-50%.

китайские машины с пробегом дешевле в среднем на 40-50%. Возраст: средний срок эксплуатации — около 4 лет, против 6-8 лет у европейских авто.

средний срок эксплуатации — около 4 лет, против 6-8 лет у европейских авто. Гарантия: у 25% "китайцев" гарантия ещё действует, в то время как у иномарок — только у 6%.

у 25% "китайцев" гарантия ещё действует, в то время как у иномарок — только у 6%. Ликвидность: перепродать китайский автомобиль сложнее, особенно старше пяти лет.

Таким образом, покупка "китайца" может быть выгодной в краткосрочной перспективе, но при перепродаже теряется больше стоимости, чем у других марок.

Плюсы и минусы подержанных китайцев

Плюсы

Доступная стоимость по сравнению с конкурентами.

Современное оснащение и дизайн.

Часто меньший возраст и наличие гарантии.

Простота в обслуживании базовых моделей.

Минусы

Быстрый обесценивание на вторичном рынке.

Неоднородное качество сборки между партиями.

Ограниченный выбор оригинальных запчастей.

Нестабильный имидж брендов.

Советы перед покупкой

Проверяйте, осталась ли заводская гарантия и где обслуживался автомобиль.

Изучайте отзывы о конкретной модели и годе выпуска — качество сборки менялось.

Уточняйте наличие оригинальных деталей и сервисных центров в регионе.

При осмотре обращайте внимание на электронику и состояние лакокрасочного покрытия.

Покупайте у первого владельца — риск скрытых проблем минимален.

Популярные вопросы о китайских авто с пробегом

Стоит ли сейчас покупать подержанный китайский автомобиль

Да, если важна цена и автомобиль не старше четырёх лет. Однако перепродажа через несколько лет может быть сложной.

Почему китайские машины теряют в цене быстрее других

Главная причина — слабое доверие к брендам и опасения по поводу долговечности.

Какие модели считаются наиболее надёжными

Наиболее устойчивыми к перепродаже считаются Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion — у них стабильный спрос и проверенная репутация.