Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы сократили риск гниения при минимальном зимнем поливе — Mein schöner Garten
Быстрое устранение запотевания стекол обеспечит кондиционер
В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС
Брюс Уиллис стал для зрителей символом внутренней силы
Один клиент — и империя трещит: TPU крадут трон у GPU в мире ИИ на 4 триллиона
Самки гелад повышают уровень эстрогена после смены самца — GISMETEO
Световые акценты корректируют тени под глазами и у губ
Турция увеличила экспорт сладостей в Россию на 25% в октябре — турецкая статистика
Мука и пищевая сода помогают уничтожить тараканов на кухне — Malatec

Пробег есть — желающих нет: почему подержанные китайцы теряют цену быстрее, чем конкуренты

Цены на подержанные китайские авто упали на 10%
5:28
Авто

Российские автомобилисты всё чаще отворачиваются от подержанных машин китайского производства. Несмотря на активное присутствие брендов из Поднебесной на рынке, их стоимость на вторичке продолжает снижаться. Почему интерес к "китайцам" падает и какие модели всё ещё востребованы, сообщает аналитическая служба сервиса Авто.ру.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Цены на подержанные китайцы падают

По данным Авто.ру, средняя стоимость китайских автомобилей с пробегом за 2025 год снизилась с 2,11 млн рублей в январе до 1,89 млн к концу ноября. Таким образом, машины подешевели примерно на 10%. При этом аналогичные иномарки других производителей стоят почти в полтора раза дороже — около 3,3 млн рублей.

"На вторичном рынке отмечается устойчивая тенденция к снижению стоимости китайских автомобилей, несмотря на рост их числа в продаже", — уточняется в исследовании.

Аналитики связывают падение цен с переизбытком предложений и снижением доверия покупателей к моделям первых поколений, появившихся в России несколько лет назад.

Почему россияне теряют интерес к китайцам

Рост количества машин китайских марок на вторичке напрямую связан с тем, что владельцы, купившие их 4-5 лет назад, сейчас меняют транспорт на новые модели. В результате рынок переполнен предложениями от первых собственников — таких около 80% среди всех выставленных объявлений.

Снижение интереса объясняется и особенностями эксплуатации. По мнению экспертов, покупатели всё чаще обращают внимание на качество сборки, поведение электроники и доступность запчастей. Даже несмотря на привлекательную цену, многие предпочитают проверенные европейские или корейские бренды.

"Китайские автомобили перестали быть редкостью, но пока не смогли закрепить репутацию надёжных долгосрочных вложений", — отмечают аналитики рынка.

Кто остаётся в лидерах

Несмотря на общее снижение спроса, на вторичном рынке всё ещё активно продаются три бренда — Chery, Geely и Haval. Эти компании сумели предложить конкурентное соотношение цены, оснащения и дизайна.

Самые популярные модели среди подержанных "китайцев" в России в 2025 году:

  • Chery Tiggo 7 Pro - средняя цена 1,71 млн руб.
  • Geely Coolray - 1,77 млн руб.
  • Haval Jolion - 1,71 млн руб.

В среднем возраст таких машин составляет около четырёх лет. Примерно 25% предложений на рынке — автомобили с действующей заводской гарантией, что значительно выше, чем среди других иномарок, где таких предложений лишь около 6%.

Китайцы против других иномарок

Если сравнить китайские автомобили с их зарубежными конкурентами, можно выделить несколько ключевых различий.

  • Цена: китайские машины с пробегом дешевле в среднем на 40-50%.
  • Возраст: средний срок эксплуатации — около 4 лет, против 6-8 лет у европейских авто.
  • Гарантия: у 25% "китайцев" гарантия ещё действует, в то время как у иномарок — только у 6%.
  • Ликвидность: перепродать китайский автомобиль сложнее, особенно старше пяти лет.

Таким образом, покупка "китайца" может быть выгодной в краткосрочной перспективе, но при перепродаже теряется больше стоимости, чем у других марок.

Плюсы и минусы подержанных китайцев

Плюсы

  • Доступная стоимость по сравнению с конкурентами.
  • Современное оснащение и дизайн.
  • Часто меньший возраст и наличие гарантии.
  • Простота в обслуживании базовых моделей.

Минусы

  • Быстрый обесценивание на вторичном рынке.
  • Неоднородное качество сборки между партиями.
  • Ограниченный выбор оригинальных запчастей.
  • Нестабильный имидж брендов.

Советы перед покупкой

  • Проверяйте, осталась ли заводская гарантия и где обслуживался автомобиль.
  • Изучайте отзывы о конкретной модели и годе выпуска — качество сборки менялось.
  • Уточняйте наличие оригинальных деталей и сервисных центров в регионе.
  • При осмотре обращайте внимание на электронику и состояние лакокрасочного покрытия.
  • Покупайте у первого владельца — риск скрытых проблем минимален.

Популярные вопросы о китайских авто с пробегом

Стоит ли сейчас покупать подержанный китайский автомобиль

Да, если важна цена и автомобиль не старше четырёх лет. Однако перепродажа через несколько лет может быть сложной.

Почему китайские машины теряют в цене быстрее других

Главная причина — слабое доверие к брендам и опасения по поводу долговечности.

Какие модели считаются наиболее надёжными

Наиболее устойчивыми к перепродаже считаются Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion — у них стабильный спрос и проверенная репутация.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Последние материалы
В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС
Брюс Уиллис стал для зрителей символом внутренней силы
Один клиент — и империя трещит: TPU крадут трон у GPU в мире ИИ на 4 триллиона
Самки гелад повышают уровень эстрогена после смены самца — GISMETEO
Световые акценты корректируют тени под глазами и у губ
Турция увеличила экспорт сладостей в Россию на 25% в октябре — турецкая статистика
Мука и пищевая сода помогают уничтожить тараканов на кухне — Malatec
Усталость, стресс и сухость глаз названы основными причинами миокимии
Макарского перестала интересовать актёрская профессия
Медная лента отпугивает испанских слизней лёгким разрядом — эколог Рыбальченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.