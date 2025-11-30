Пробег есть — желающих нет: почему подержанные китайцы теряют цену быстрее, чем конкуренты

Российские автомобилисты всё чаще отворачиваются от подержанных машин китайского производства. Несмотря на активное присутствие брендов из Поднебесной на рынке, их стоимость на вторичке продолжает снижаться. Почему интерес к "китайцам" падает и какие модели всё ещё востребованы, сообщает аналитическая служба сервиса Авто.ру.
По данным Авто.ру, средняя стоимость китайских автомобилей с пробегом за 2025 год снизилась с 2,11 млн рублей в январе до 1,89 млн к концу ноября. Таким образом, машины подешевели примерно на 10%. При этом аналогичные иномарки других производителей стоят почти в полтора раза дороже — около 3,3 млн рублей.
"На вторичном рынке отмечается устойчивая тенденция к снижению стоимости китайских автомобилей, несмотря на рост их числа в продаже", — уточняется в исследовании.
Аналитики связывают падение цен с переизбытком предложений и снижением доверия покупателей к моделям первых поколений, появившихся в России несколько лет назад.
Рост количества машин китайских марок на вторичке напрямую связан с тем, что владельцы, купившие их 4-5 лет назад, сейчас меняют транспорт на новые модели. В результате рынок переполнен предложениями от первых собственников — таких около 80% среди всех выставленных объявлений.
Снижение интереса объясняется и особенностями эксплуатации. По мнению экспертов, покупатели всё чаще обращают внимание на качество сборки, поведение электроники и доступность запчастей. Даже несмотря на привлекательную цену, многие предпочитают проверенные европейские или корейские бренды.
"Китайские автомобили перестали быть редкостью, но пока не смогли закрепить репутацию надёжных долгосрочных вложений", — отмечают аналитики рынка.
Несмотря на общее снижение спроса, на вторичном рынке всё ещё активно продаются три бренда — Chery, Geely и Haval. Эти компании сумели предложить конкурентное соотношение цены, оснащения и дизайна.
Самые популярные модели среди подержанных "китайцев" в России в 2025 году:
В среднем возраст таких машин составляет около четырёх лет. Примерно 25% предложений на рынке — автомобили с действующей заводской гарантией, что значительно выше, чем среди других иномарок, где таких предложений лишь около 6%.
Если сравнить китайские автомобили с их зарубежными конкурентами, можно выделить несколько ключевых различий.
Таким образом, покупка "китайца" может быть выгодной в краткосрочной перспективе, но при перепродаже теряется больше стоимости, чем у других марок.
Да, если важна цена и автомобиль не старше четырёх лет. Однако перепродажа через несколько лет может быть сложной.
Главная причина — слабое доверие к брендам и опасения по поводу долговечности.
Наиболее устойчивыми к перепродаже считаются Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion — у них стабильный спрос и проверенная репутация.
