Семь ошибок, которые зимой убьют ваш автомобиль: проверьте готовность к морозам, пока не поздно

Диагностика двигателя и подвески обязательна до морозов

Зима приближается, а вместе с ней — морозы, реагенты и испытания для каждого автомобиля. Чтобы избежать неожиданных поломок и стрессовых утренних запусков, важно заранее подготовить машину к холодам. Какие ошибки чаще всего совершают водители и как их избежать, сообщает 110 km.ru.

Автомобиль на зимней дороге

Комплексная диагностика — основа зимней подготовки

Первое правило — проверить техническое состояние автомобиля до наступления морозов. Полная диагностика двигателя, ходовой части и электрооборудования поможет выявить скрытые неисправности. Даже при ограниченном бюджете стоит уделить внимание подвеске и тормозной системе — именно они страдают первыми от низких температур и реагентов.

При необходимости замените изношенные ремни, свечи и фильтры. Любая мелочь, игнорированная осенью, может стать причиной серьёзной поломки зимой.

Аккумулятор — слабое звено в мороз

При низких температурах ёмкость аккумулятора снижается почти вдвое. Это связано с замедлением химических реакций внутри батареи. Перед зимой обязательно проверьте уровень заряда — он должен быть не ниже 12,4 В. Если показатель меньше, аккумулятор стоит зарядить или заменить.

Не забудьте зачистить клеммы: слабый контакт мешает стартеру и ухудшает пуск двигателя. Также полезно иметь при себе пусковые провода — они помогут в экстренной ситуации.

Моторное масло и жидкости

С понижением температуры масло густеет, затрудняя запуск двигателя. Поэтому в холодный сезон предпочтительнее использовать масла с низкой вязкостью: 0W-30, 0W-40 или 5W-40. Цифра перед "W" указывает, насколько жидким масло остаётся на морозе. Чем меньше значение, тем легче мотору при запуске.

Кроме масла, стоит проверить и другие технические жидкости — трансмиссионное, тормозное, гидравлическое и охлаждающее. Особенно важно заменить летний антифриз, если его плотность ниже нормы. Старая жидкость теряет защитные свойства, повышая риск коррозии радиатора и помпы.

Омыватель и охлаждающая система

Нередко водители вспоминают о незамерзайке только после того, как бачок превратился в ледяную глыбу. Используйте качественные составы с температурой замерзания не выше -25 °C. Следите, чтобы жидкость не имела резкого запаха спирта — это признак низкого качества.

Антифриз также требует внимания: с помощью ареометра можно проверить его плотность. Если результат ниже нормы, жидкость необходимо заменить.

Правильный выбор шин

Зимняя резина — обязательное условие безопасности. Летние покрышки на морозе твердеют, теряя сцепление с дорогой. Проверьте, чтобы глубина протектора была не менее 4 мм, а давление — чуть выше летнего (на 0,2-0,3 бара).

Не экономьте на качестве: дешёвая резина часто имеет слабую адгезию и быстро теряет эластичность. Для регионов с сильными морозами лучше выбирать шипованные модели, для городских условий — фрикционные ("липучки").

Забота о кузове и уплотнителях

Мороз и реагенты — главные враги лакокрасочного покрытия. Осенью проведите антикоррозийную обработку днища и арок, чтобы защитить металл от соли и влаги. Резиновые уплотнители дверей и багажника обработайте силиконовой смазкой — это предотвратит примерзание и продлит срок службы резины.

Типичные ошибки и правильные решения

Ошибка: использование летнего масла зимой.

Решение: перейти на зимние синтетические масла 0W-30 или 5W-40.

Решение: контроль напряжения и профилактическая подзарядка.

Решение: установка зимних шин с глубиной протектора не менее 4 мм.

Решение: замена антифриза каждые 2-3 года.

Плюсы и минусы зимней профилактики

Плюсы

Повышенная надёжность в холодное время года.

Снижение расхода топлива и износа деталей.

Безопасность на заснеженных дорогах.

Продление срока службы авто.

Минусы

Требует времени и дополнительных затрат.

Необходимость регулярного контроля жидкостей и шин.

Советы по зимней эксплуатации автомобиля

Прогревайте двигатель не менее 2-3 минут, но не оставляйте авто на холостом ходу слишком долго.

Регулярно очищайте фары, зеркала и камеры заднего вида от наледи.

Проверяйте давление в шинах каждые две недели.

Держите в багажнике скребок, щётку и запас незамерзайки.

Заправляйтесь только зимним топливом на проверенных АЗС.

Популярные вопросы о подготовке автомобиля к зиме

Нужно ли менять масло перед зимой, если пробег небольшой

Да. Даже без большого пробега масло стареет и теряет вязкость, что снижает защиту двигателя.

Как часто менять антифриз

Оптимально — раз в два-три года или при падении плотности ниже нормы.

Стоит ли прогревать автомобиль при плюсовой температуре

Короткий прогрев до стабильных оборотов полезен всегда, особенно если авто ночует на улице.