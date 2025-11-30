Семь ошибок, которые зимой убьют ваш автомобиль: проверьте готовность к морозам, пока не поздно

Зима приближается, а вместе с ней — морозы, реагенты и испытания для каждого автомобиля. Чтобы избежать неожиданных поломок и стрессовых утренних запусков, важно заранее подготовить машину к холодам. Какие ошибки чаще всего совершают водители и как их избежать, сообщает 110 km.ru.
Первое правило — проверить техническое состояние автомобиля до наступления морозов. Полная диагностика двигателя, ходовой части и электрооборудования поможет выявить скрытые неисправности. Даже при ограниченном бюджете стоит уделить внимание подвеске и тормозной системе — именно они страдают первыми от низких температур и реагентов.
При необходимости замените изношенные ремни, свечи и фильтры. Любая мелочь, игнорированная осенью, может стать причиной серьёзной поломки зимой.
При низких температурах ёмкость аккумулятора снижается почти вдвое. Это связано с замедлением химических реакций внутри батареи. Перед зимой обязательно проверьте уровень заряда — он должен быть не ниже 12,4 В. Если показатель меньше, аккумулятор стоит зарядить или заменить.
Не забудьте зачистить клеммы: слабый контакт мешает стартеру и ухудшает пуск двигателя. Также полезно иметь при себе пусковые провода — они помогут в экстренной ситуации.
С понижением температуры масло густеет, затрудняя запуск двигателя. Поэтому в холодный сезон предпочтительнее использовать масла с низкой вязкостью: 0W-30, 0W-40 или 5W-40. Цифра перед "W" указывает, насколько жидким масло остаётся на морозе. Чем меньше значение, тем легче мотору при запуске.
Кроме масла, стоит проверить и другие технические жидкости — трансмиссионное, тормозное, гидравлическое и охлаждающее. Особенно важно заменить летний антифриз, если его плотность ниже нормы. Старая жидкость теряет защитные свойства, повышая риск коррозии радиатора и помпы.
Нередко водители вспоминают о незамерзайке только после того, как бачок превратился в ледяную глыбу. Используйте качественные составы с температурой замерзания не выше -25 °C. Следите, чтобы жидкость не имела резкого запаха спирта — это признак низкого качества.
Антифриз также требует внимания: с помощью ареометра можно проверить его плотность. Если результат ниже нормы, жидкость необходимо заменить.
Зимняя резина — обязательное условие безопасности. Летние покрышки на морозе твердеют, теряя сцепление с дорогой. Проверьте, чтобы глубина протектора была не менее 4 мм, а давление — чуть выше летнего (на 0,2-0,3 бара).
Не экономьте на качестве: дешёвая резина часто имеет слабую адгезию и быстро теряет эластичность. Для регионов с сильными морозами лучше выбирать шипованные модели, для городских условий — фрикционные ("липучки").
Мороз и реагенты — главные враги лакокрасочного покрытия. Осенью проведите антикоррозийную обработку днища и арок, чтобы защитить металл от соли и влаги. Резиновые уплотнители дверей и багажника обработайте силиконовой смазкой — это предотвратит примерзание и продлит срок службы резины.
Да. Даже без большого пробега масло стареет и теряет вязкость, что снижает защиту двигателя.
Оптимально — раз в два-три года или при падении плотности ниже нормы.
Короткий прогрев до стабильных оборотов полезен всегда, особенно если авто ночует на улице.
Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.