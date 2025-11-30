Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме предлагают отменить комиссии за банковские переводы между близкими
Сирень нельзя сажать ближе 5 м к плодовым деревьям
Домашний способ мытья окон с уксусом обеспечивает прозрачность стекла — Malateс
Нарвал впервые выбросился на берег в Ирландии — доктор Саймон Берроу
Антропологи объяснили рост хронического стресса у людей
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Голливудские актрисы переходят от силового фитнеса к йоге и пилатесу
Йогурт и овсянка смягчают и успокаивают комбинированную кожу
Забудьте эти 7 устаревших гаджетов: они тормозят вашу домашнюю сеть и угрожают безопа

Семь ошибок, которые зимой убьют ваш автомобиль: проверьте готовность к морозам, пока не поздно

Диагностика двигателя и подвески обязательна до морозов
Авто

Зима приближается, а вместе с ней — морозы, реагенты и испытания для каждого автомобиля. Чтобы избежать неожиданных поломок и стрессовых утренних запусков, важно заранее подготовить машину к холодам. Какие ошибки чаще всего совершают водители и как их избежать, сообщает 110 km.ru.

Автомобиль на зимней дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль на зимней дороге

Комплексная диагностика — основа зимней подготовки

Первое правило — проверить техническое состояние автомобиля до наступления морозов. Полная диагностика двигателя, ходовой части и электрооборудования поможет выявить скрытые неисправности. Даже при ограниченном бюджете стоит уделить внимание подвеске и тормозной системе — именно они страдают первыми от низких температур и реагентов.

При необходимости замените изношенные ремни, свечи и фильтры. Любая мелочь, игнорированная осенью, может стать причиной серьёзной поломки зимой.

Аккумулятор — слабое звено в мороз

При низких температурах ёмкость аккумулятора снижается почти вдвое. Это связано с замедлением химических реакций внутри батареи. Перед зимой обязательно проверьте уровень заряда — он должен быть не ниже 12,4 В. Если показатель меньше, аккумулятор стоит зарядить или заменить.

Не забудьте зачистить клеммы: слабый контакт мешает стартеру и ухудшает пуск двигателя. Также полезно иметь при себе пусковые провода — они помогут в экстренной ситуации.

Моторное масло и жидкости

С понижением температуры масло густеет, затрудняя запуск двигателя. Поэтому в холодный сезон предпочтительнее использовать масла с низкой вязкостью: 0W-30, 0W-40 или 5W-40. Цифра перед "W" указывает, насколько жидким масло остаётся на морозе. Чем меньше значение, тем легче мотору при запуске.

Кроме масла, стоит проверить и другие технические жидкости — трансмиссионное, тормозное, гидравлическое и охлаждающее. Особенно важно заменить летний антифриз, если его плотность ниже нормы. Старая жидкость теряет защитные свойства, повышая риск коррозии радиатора и помпы.

Омыватель и охлаждающая система

Нередко водители вспоминают о незамерзайке только после того, как бачок превратился в ледяную глыбу. Используйте качественные составы с температурой замерзания не выше -25 °C. Следите, чтобы жидкость не имела резкого запаха спирта — это признак низкого качества.

Антифриз также требует внимания: с помощью ареометра можно проверить его плотность. Если результат ниже нормы, жидкость необходимо заменить.

Правильный выбор шин

Зимняя резина — обязательное условие безопасности. Летние покрышки на морозе твердеют, теряя сцепление с дорогой. Проверьте, чтобы глубина протектора была не менее 4 мм, а давление — чуть выше летнего (на 0,2-0,3 бара).

Не экономьте на качестве: дешёвая резина часто имеет слабую адгезию и быстро теряет эластичность. Для регионов с сильными морозами лучше выбирать шипованные модели, для городских условий — фрикционные ("липучки").

Забота о кузове и уплотнителях

Мороз и реагенты — главные враги лакокрасочного покрытия. Осенью проведите антикоррозийную обработку днища и арок, чтобы защитить металл от соли и влаги. Резиновые уплотнители дверей и багажника обработайте силиконовой смазкой — это предотвратит примерзание и продлит срок службы резины.

Типичные ошибки и правильные решения

  • Ошибка: использование летнего масла зимой.
    Решение: перейти на зимние синтетические масла 0W-30 или 5W-40.
  • Ошибка: забытый аккумулятор без зарядки.
    Решение: контроль напряжения и профилактическая подзарядка.
  • Ошибка: езда на летней резине.
    Решение: установка зимних шин с глубиной протектора не менее 4 мм.
  • Ошибка: игнорирование охлаждающей жидкости.
    Решение: замена антифриза каждые 2-3 года.

Плюсы и минусы зимней профилактики

Плюсы

  • Повышенная надёжность в холодное время года.
  • Снижение расхода топлива и износа деталей.
  • Безопасность на заснеженных дорогах.
  • Продление срока службы авто.

Минусы

  • Требует времени и дополнительных затрат.
  • Необходимость регулярного контроля жидкостей и шин.

Советы по зимней эксплуатации автомобиля

  • Прогревайте двигатель не менее 2-3 минут, но не оставляйте авто на холостом ходу слишком долго.
  • Регулярно очищайте фары, зеркала и камеры заднего вида от наледи.
  • Проверяйте давление в шинах каждые две недели.
  • Держите в багажнике скребок, щётку и запас незамерзайки.
  • Заправляйтесь только зимним топливом на проверенных АЗС.

Популярные вопросы о подготовке автомобиля к зиме

Нужно ли менять масло перед зимой, если пробег небольшой

Да. Даже без большого пробега масло стареет и теряет вязкость, что снижает защиту двигателя.

Как часто менять антифриз

Оптимально — раз в два-три года или при падении плотности ниже нормы.

Стоит ли прогревать автомобиль при плюсовой температуре

Короткий прогрев до стабильных оборотов полезен всегда, особенно если авто ночует на улице.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Военные новости
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Последние материалы
Забудьте эти 7 устаревших гаджетов: они тормозят вашу домашнюю сеть и угрожают безопа
Астролог Василиса Володина показала своего импозантного мужа
Диагностика двигателя и подвески обязательна до морозов
Эти подарки на Новый год взорвут мозг: 7 гаджетов, о которых вы не знали
Ночные пробуждения связаны с циклами сна и стрессом — сомнолог Элли Хэр
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Пионы удобряют древесной золой для цветения
Четыре домашних упражнения помогают заменить тренажёрный зал — ортопед Лайрон Алвес
Этот человек подарил турецкой Акьяке уникальный архитектурный код — CNN
Роза Сябитова заявила, что у неё кошки и собаки становятся долгожителями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.