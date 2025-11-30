Китайский бренд готов штурмовать премиум: дилеры озвучили реальные цифры по Lynk & Co

Дилеры назвали реальные цены на кроссовер Lynk & Co 900 в России

Российские дилеры начали продажи одного из самых ожидаемых китайских кроссоверов — Lynk & Co 900, который стал новым премиальным предложением бренда на отечественном рынке. Модель уже доступна в салонах Major и "Рольф", причём автомобили предлагаются в нескольких исполнениях с разной мощностью и техническими характеристиками. Об этом сообщили представители дилерских центров.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lynk & Co 900

Новый уровень китайского премиума

Lynk & Co 900 — это крупный гибридный кроссовер, созданный в рамках сотрудничества Geely и Volvo, ориентированный на покупателей, ищущих сочетание мощности, технологичности и комфорта. Автомобиль построен на модульной платформе, совместимой с гибридными и электрическими силовыми установками.

Внешне модель производит впечатление: массивная решётка радиатора, выразительная светотехника и широкие колёсные арки придают кузову спортивную динамику. Интерьер выполнен в фирменном стиле Lynk & Co — лаконично, но дорого. В салоне установлены большие цифровые экраны, премиальные материалы отделки и проработанная эргономика.

Кроссовер представляет собой попытку объединить скандинавский минимализм и азиатскую технологичность — с акцентом на комфорт и мощность.

Комплектации и реальные цены

В дилерских центрах представлено несколько версий Lynk & Co 900. Различия между ними касаются двигателя, конфигурации гибридной системы и уровня оснащения.

Lynk & Co 900 Ultra (1.5T + 2 электромотора)

Модель оснащена турбированным двигателем 1,5 литра и двумя электромоторами, установленными на передней и задней осях. Совокупная мощность — 720 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Цена в комплектации Ultra — 7 900 000 рублей. Lynk & Co 900 (2.0T + электромодуль)

Более мощная модификация с двухлитровым бензиновым двигателем и передним электромотором. Общая мощность достигает 734 л. с., а стоимость — около 8,9 млн рублей, то есть на миллион выше базовой версии.

Во всех вариантах используется полноприводная система, которая работает в тандеме с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машины обладают высокими динамическими показателями и демонстрируют плавность хода, характерную для автомобилей премиум-класса.

Гарантия, локализация и особенности поставок

Все автомобили ввезены в Россию по схеме параллельного импорта. Однако официальные дилеры предоставляют двухлетнюю гарантию, что делает покупку безопаснее для клиентов.

Представители Major уточняют, что все автомобили полностью русифицированы: меню и навигация переведены, интерфейс адаптирован под местные SIM-карты. Однако для работы онлайн-сервисов и мультимедийных функций потребуется специальный модем, который можно приобрести дополнительно.

"Все машины уже русифицированы, однако нужно докупить специальный модем", — пояснил менеджер дилерского центра.

В "Рольфе" также отметили, что автомобили прошли адаптацию под российские климатические условия и подготовлены к эксплуатации в зимний период.

Сравнение Lynk & Co 900 с конкурентами

Чтобы оценить позиции новинки, стоит сравнить её с другими кроссоверами схожего класса.

Lynk & Co 900 (1.5T Hybrid)

720 л. с., AWD, 0-100 км/ч за 4,8 с, цена — от 7,9 млн ₽.

Lynk & Co 900 (2.0T Hybrid)

734 л. с., AWD, 0-100 км/ч за 4,6 с, цена — около 8,9 млн ₽.

Voyah Free Sport+

510 л. с., AWD, 0-100 км/ч за 4,8 с, цена — 6,74 млн ₽.

Li Auto L9

530 л. с., AWD, 0-100 км/ч за 5,3 с, цена — 8,5 млн ₽.

Из этого сравнения видно, что Lynk & Co 900 занимает верхнюю нишу: он дороже большинства конкурентов, но и мощнее, предлагая уникальную комбинацию электротяги и производительности.

Динамика и технологии

Lynk & Co 900 демонстрирует суперкарную динамику при SUV-габаритах. Разгон до сотни менее чем за пять секунд делает его одним из самых быстрых гибридов на рынке.

Аккумуляторная батарея обеспечивает до 150 км хода на электротяге, чего достаточно для ежедневных городских поездок. Зарядка возможна как от обычной розетки, так и от станций быстрой зарядки постоянным током.

Энергия рекуперируется при торможении, а интеллектуальная система управления распределяет тягу между осями для максимальной устойчивости.

Интерьер и оснащение

Салон 900-го полностью соответствует классу люкс. Здесь установлены масштабный сенсорный дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель, панорамная крыша и премиальная акустика.

Кресла оснащены вентиляцией и подогревом, в топовых версиях доступен массажный режим. Климатическая установка с ионизацией воздуха и тонкой фильтрацией поддерживает комфортную атмосферу.

В отделке использованы мягкие материалы, алюминиевые вставки и подсветка с изменяемыми оттенками. Всё это формирует ощущение автомобиля, ориентированного на комфорт и стиль.

Плюсы и минусы Lynk & Co 900

Преимущества:

мощность до 734 л. с. и уверенный разгон;

роскошный салон с современными технологиями;

возможность езды на электротяге;

двухлетняя гарантия от дилеров;

адаптация под российские условия.

Недостатки:

высокая стоимость в сравнении с конкурентами;

необходимость докупать модем для онлайн-функций;

ограниченные объёмы поставок.

Тем не менее, Lynk & Co 900 воспринимается как реальный конкурент европейским премиум-моделям, предлагающий более выгодное соотношение цены и технологий.

Советы покупателям

Выбирайте комплектацию под задачи. Если важна экономичность — версия с 1,5-литровым мотором оптимальна. Любителям мощности подойдёт вариант с 2,0-литровым двигателем. Уточняйте наличие гарантийных условий. В разных дилерских центрах может отличаться срок и объём покрытия. Проверяйте комплектацию при покупке. В поставках по параллельному импорту возможны отличия в мелочах: от мультимедиа до оптики. Не откладывайте заказ. Модель ввозится ограниченными партиями, поэтому спрос может превысить предложение.

Популярные вопросы о Lynk & Co 900

Можно ли обслуживать автомобиль в России?

Да, техническое обслуживание доступно у официальных партнёров Geely и в сертифицированных сервисах.

Какой расход топлива у гибрида?

В комбинированном цикле — около 2 л/100 км при активной работе электромоторов.

Подходит ли машина для зимы?

Да, автомобили адаптированы к российскому климату, предусмотрен обогрев аккумулятора и защита подвески.

Как заряжается батарея?

От бытовой розетки, настенного зарядного устройства или станции быстрой зарядки.

Сколько стоит обслуживание?

В среднем на 20-30% дешевле, чем у европейских конкурентов схожего класса.

Появление Lynk & Co 900 у российских дилеров подтверждает тенденцию: китайские премиум-гибриды прочно занимают место на рынке, предлагая динамику и комфорт уровня Volvo и BMW при меньшей цене.

Модель сочетает впечатляющую мощность, проработанный дизайн и богатое оснащение. Двухлетняя гарантия делает покупку надёжнее, а адаптация под местные условия снимает опасения насчёт эксплуатации.

Lynk & Co 900 — это не просто очередной кроссовер, а показатель того, насколько далеко продвинулся китайский автопром. И, судя по интересу покупателей, этот путь только начинается.