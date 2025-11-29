Китайский премиум вышел на разгон: Voyah представил гибрид, готовый бросить вызов спорткарам

Гибридный Voyah Free Sport+ доступен для заказа на российском рынке — бренд

В России начался приём заказов на флагманский гибридный кроссовер Voyah Free Sport+ - обновлённую и более мощную версию модели, сочетающую электрическую динамику и дальнобойность. Стоимость автомобиля стартует от 6 740 000 рублей без учёта скидок. Новая модификация стала не просто спорт-версией, а технологическим апгрейдом всего семейства Voyah.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Voyah Free

Главное отличие — мощность и динамика

Главное изменение в новой версии — переработанная силовая установка. Если предыдущая модификация Sport Edition выдавала 490 л. с., то в Sport+ мощность выросла до 510 л. с., что достигнуто благодаря новому заднему электродвигателю, мощнее на 20 л. с.

Общая отдача двух электромоторов теперь позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды, что приближает его к показателям премиальных электрических SUV. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч, а система полного привода обеспечивает уверенность на любых покрытиях.

Гибридная схема с запасом 1020 км

Voyah Free Sport+ использует гибридную архитектуру с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Основной акцент сделан на увеличении запаса хода. Автомобиль получил новую тяговую батарею ёмкостью 43 кВт·ч, что на 15% больше, чем у стандартного Voyah Free.

Только на электротяге кроссовер способен проехать до 175 км, а общий запас хода достигает 1020 км благодаря подключаемому бензиновому двигателю, который выполняет роль генератора.

Быстрая зарядка постоянным током позволяет восполнить заряд с 20 до 80% всего за 33 минуты - показатель, сравнимый с топовыми электрокарами. Это делает Sport+ пригодным для дальних поездок без зависимости от инфраструктуры.

Комфорт, технологии и оснащение

Как и другие модели Voyah, Sport+ отличается высоким уровнем комфорта. В салоне — массивная панель из трёх дисплеев, цифровая приборная зона, мультимедиа с голосовым управлением и поддержкой беспроводных обновлений (OTA).

Материалы отделки премиальные: натуральная кожа, декоративные вставки под алюминий, мягкие панели и акустика высокого класса. В комплектацию входят панорамная крыша, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система управления шасси с несколькими режимами.

Voyah Free Sport+ также получил новые настройки подвески и рулевого управления, улучшенные под агрессивный стиль вождения.

Сравнение: Voyah Free, Sport Edition и Sport+

Версия Мощность, л. с. Запас хода (общий) 0-100 км/ч Ёмкость батареи Привод Free 489 870 км 5,3 с 33 кВт·ч AWD Sport Edition 490 950 км 5,0 с 39 кВт·ч AWD Sport+ 510 1020 км 4,8 с 43 кВт·ч AWD

Sport+ стал не просто улучшением, а полноценным обновлением всей платформы, приблизив автомобиль к классу люксовых гибридов вроде BMW XM и Volvo XC90 Recharge.

Плюсы и минусы Voyah Free Sport+

Преимущества:

мощность 510 л. с. и ускорение 4,8 с до 100 км/ч;

запас хода свыше 1000 км — лучший показатель в классе;

комфорт и уровень отделки на уровне премиум-сегмента;

продвинутая гибридная схема с возможностью подзарядки;

быстрый заряд 20-80% за 33 минуты.

Недостатки:

высокая цена (от 6,74 млн ₽);

ограниченная сеть сервисов Voyah в регионах;

значительный вес (более 2,5 т), влияющий на управляемость.

Тем не менее, с точки зрения сочетания мощности, дальности и оснащения, Sport+ остаётся уникальным предложением для своего сегмента.

Советы покупателям

Для повседневной езды по городу можно использовать электрорежим, заряжая автомобиль дома или на работе. Для дальних поездок гибридная схема обеспечивает независимость от зарядных станций — бензиновый генератор автоматически поддерживает заряд батареи. При регулярных поездках зимой стоит рассмотреть предустановку климат-контроля через приложение — система позволяет прогревать салон без запуска двигателя.

Популярные вопросы о Voyah Free Sport+

Когда начнутся поставки?

Первые автомобили поступят клиентам в первом квартале 2026 года.

Каков расход топлива?

В комбинированном режиме — около 1,5 л/100 км благодаря работе генератора и рекуперации.

Можно ли заряжать от бытовой розетки?

Да, в стандартную комплектацию входит кабель для зарядки от сети 220 В, но оптимальна установка настенной станции (wallbox).

Есть ли полноприводная версия?

Да, все модификации Voyah Free оснащаются системой полного привода с двумя электродвигателями.

Какой гарантийный срок?

Гарантия на автомобиль — 5 лет или 150 тыс. км, на батарею — 8 лет без ограничения пробега.

Значение модели для бренда

Выход Sport+ символизирует переход Voyah от статуса "молодого премиум-бренда" к игроку мирового уровня. Кроссовер демонстрирует возможности китайского инжиниринга: высокая мощность, рекордный запас хода и уровень оснащения, сравнимый с немецкими аналогами.

Voyah делает ставку на электрификацию без компромиссов, предлагая покупателям гибрид, способный объединить преимущества электрокара и бензинового внедорожника. Для России, где сеть зарядных станций пока ограничена, это решение выглядит особенно актуальным.

Voyah Free Sport+ стал показателем того, что электромобиль не обязательно должен быть зависимым от розетки. Это кроссовер, который сочетает динамику спорткара, практичность SUV и дальнобойность традиционного автомобиля.