Китайский премиум вышел на разгон: Voyah представил гибрид, готовый бросить вызов спорткарам

В России начался приём заказов на флагманский гибридный кроссовер Voyah Free Sport+ - обновлённую и более мощную версию модели, сочетающую электрическую динамику и дальнобойность. Стоимость автомобиля стартует от 6 740 000 рублей без учёта скидок. Новая модификация стала не просто спорт-версией, а технологическим апгрейдом всего семейства Voyah.
Главное изменение в новой версии — переработанная силовая установка. Если предыдущая модификация Sport Edition выдавала 490 л. с., то в Sport+ мощность выросла до 510 л. с., что достигнуто благодаря новому заднему электродвигателю, мощнее на 20 л. с.
Общая отдача двух электромоторов теперь позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды, что приближает его к показателям премиальных электрических SUV. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч, а система полного привода обеспечивает уверенность на любых покрытиях.
Voyah Free Sport+ использует гибридную архитектуру с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Основной акцент сделан на увеличении запаса хода. Автомобиль получил новую тяговую батарею ёмкостью 43 кВт·ч, что на 15% больше, чем у стандартного Voyah Free.
Только на электротяге кроссовер способен проехать до 175 км, а общий запас хода достигает 1020 км благодаря подключаемому бензиновому двигателю, который выполняет роль генератора.
Быстрая зарядка постоянным током позволяет восполнить заряд с 20 до 80% всего за 33 минуты - показатель, сравнимый с топовыми электрокарами. Это делает Sport+ пригодным для дальних поездок без зависимости от инфраструктуры.
Как и другие модели Voyah, Sport+ отличается высоким уровнем комфорта. В салоне — массивная панель из трёх дисплеев, цифровая приборная зона, мультимедиа с голосовым управлением и поддержкой беспроводных обновлений (OTA).
Материалы отделки премиальные: натуральная кожа, декоративные вставки под алюминий, мягкие панели и акустика высокого класса. В комплектацию входят панорамная крыша, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система управления шасси с несколькими режимами.
Voyah Free Sport+ также получил новые настройки подвески и рулевого управления, улучшенные под агрессивный стиль вождения.
|Версия
|Мощность, л. с.
|Запас хода (общий)
|0-100 км/ч
|Ёмкость батареи
|Привод
|Free
|489
|870 км
|5,3 с
|33 кВт·ч
|AWD
|Sport Edition
|490
|950 км
|5,0 с
|39 кВт·ч
|AWD
|Sport+
|510
|1020 км
|4,8 с
|43 кВт·ч
|AWD
Sport+ стал не просто улучшением, а полноценным обновлением всей платформы, приблизив автомобиль к классу люксовых гибридов вроде BMW XM и Volvo XC90 Recharge.
Преимущества:
Недостатки:
Тем не менее, с точки зрения сочетания мощности, дальности и оснащения, Sport+ остаётся уникальным предложением для своего сегмента.
Для повседневной езды по городу можно использовать электрорежим, заряжая автомобиль дома или на работе.
Для дальних поездок гибридная схема обеспечивает независимость от зарядных станций — бензиновый генератор автоматически поддерживает заряд батареи.
При регулярных поездках зимой стоит рассмотреть предустановку климат-контроля через приложение — система позволяет прогревать салон без запуска двигателя.
Когда начнутся поставки?
Первые автомобили поступят клиентам в первом квартале 2026 года.
Каков расход топлива?
В комбинированном режиме — около 1,5 л/100 км благодаря работе генератора и рекуперации.
Можно ли заряжать от бытовой розетки?
Да, в стандартную комплектацию входит кабель для зарядки от сети 220 В, но оптимальна установка настенной станции (wallbox).
Есть ли полноприводная версия?
Да, все модификации Voyah Free оснащаются системой полного привода с двумя электродвигателями.
Какой гарантийный срок?
Гарантия на автомобиль — 5 лет или 150 тыс. км, на батарею — 8 лет без ограничения пробега.
Выход Sport+ символизирует переход Voyah от статуса "молодого премиум-бренда" к игроку мирового уровня. Кроссовер демонстрирует возможности китайского инжиниринга: высокая мощность, рекордный запас хода и уровень оснащения, сравнимый с немецкими аналогами.
Voyah делает ставку на электрификацию без компромиссов, предлагая покупателям гибрид, способный объединить преимущества электрокара и бензинового внедорожника. Для России, где сеть зарядных станций пока ограничена, это решение выглядит особенно актуальным.
Voyah Free Sport+ стал показателем того, что электромобиль не обязательно должен быть зависимым от розетки. Это кроссовер, который сочетает динамику спорткара, практичность SUV и дальнобойность традиционного автомобиля.
