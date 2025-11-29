Машину к зиме готовят все одинаково: но есть нюансы, из-за которых ломается даже новая техника

Специалисты подтвердили снижение ёмкости АКБ при отрицательных температурах

Первые морозы — испытание даже для исправного автомобиля. Подготовка к зиме не сводится к "переобувке": важно проверить аккумулятор, жидкости, освещение и даже мелочи вроде резиновых уплотнителей. Всё это напрямую влияет на безопасность и комфорт в холодный сезон.

Шины: фундамент зимней безопасности

Переход на зимнюю резину — обязательное условие. Летние покрышки при температуре ниже +7 °C теряют эластичность, ухудшая сцепление с дорогой. Закон требует использования зимних шин в декабре-феврале, но специалисты советуют ориентироваться на погоду, а не на календарь. Об этом сообщает портал "За рулём".

Фрикционные шины (так называемые "липучки") лучше показывают себя на мокром и холодном асфальте, обеспечивая тихий и комфортный ход. Шипованные покрышки выигрывают на льду и утрамбованном снегу, но уступают по уровню шума и сцеплению на асфальте. Осенью давление в шинах часто падает на 0,3-0,5 бара из-за охлаждения воздуха — стоит регулярно проверять его и не снижать без необходимости.

Аккумулятор и электрика

Зимой нагрузка на аккумулятор резко возрастает. Емкость батареи при морозах падает, и двигатель запускается тяжелее. Перед наступлением холодов нужно измерить напряжение — оно должно быть не ниже 12,6 В, а при заведённом двигателе находиться в диапазоне 13,5-14 В.

Если аккумулятор старше трёх лет, его стоит подзарядить или даже заменить. Очистите клеммы от окислов - плохой контакт снижает эффективность зарядки. Проверка генератора также обязательна: именно он отвечает за поддержание стабильного напряжения.

Двигатель и жидкости

Перед зимой полезно пройти базовую диагностику мотора: проверить свечи зажигания, датчики, уровень масла и антифриза. Для дизельных автомобилей пригодится присадка "Суперантигель LAVR", предотвращающая кристаллизацию парафинов в топливе и облегчающая запуск в мороз.

Антифриз нужно проверить ареометром: разбавленная жидкость может замёрзнуть и повредить радиатор. Для системы омывания важно использовать зимнюю незамерзающую жидкость, например концентрат Anti Ice -80 °C, который можно развести под нужную температуру.

Видимость и защита кузова

Хороший обзор зимой — вопрос безопасности. Изношенные дворники стоит заменить на зимние модели в чехлах. Для быстрой очистки стёкол от наледи поможет аэрозоль "Антилед LAVR", создающий защитную плёнку от повторного обледенения.

Реагенты на дорогах агрессивно воздействуют на кузов. Регулярная мойка, особенно днища и арок, обязательна. После неё нужно обработать уплотнители силиконовой смазкой, чтобы двери не примерзали, а резина не трескалась. Текстильные коврики лучше заменить резиновыми поддонами, защищающими салон от влаги и соли.

Оснащение багажника

Зимой в багажнике всегда должны быть щётка-скребок, трос, "прикуриватели", лопата, фонарик и тёплое одеяло. Эти простые вещи помогут справиться с любой ситуацией — от сугроба на обочине до внезапной разрядки аккумулятора.

Комплексная подготовка займёт всего несколько часов, но сэкономит вам нервы и деньги в течение всей зимы. Проверив шины, аккумулятор, жидкости и свет, можно встретить холодный сезон спокойно и уверенно.