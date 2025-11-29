Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России

Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, и всё больше покупателей обращают внимание на относительно свежие машины — в возрасте до пяти лет. За первые десять месяцев 2025 года в стране было продано около 5 миллионов автомобилей с пробегом, и примерно 12% из них (около 600 тысяч) составили автомобили возрастом не старше пяти лет. Об этом сообщил руководитель аналитического агентства Сергей Целиков.

Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota RAV4, модель 2018

Кто лидирует на рынке

По данным аналитиков, структура продаж по происхождению брендов показывает серьёзные изменения: лидерство перешло к китайским производителям, доля которых достигла 23,8%. Это значит, что почти каждый четвёртый относительно новый автомобиль на вторичке сегодня — китайский.

На втором месте находятся российские марки с долей 21,9%, а третье место занимают японские автомобили, на которые пришлось 17,5% продаж.

Далее следуют корейские бренды (15%) и немецкие (14,5%). Таким образом, рынок подержанных машин до пяти лет стал отражением актуальной структуры первичных продаж последних лет — доля китайских и отечественных моделей выросла, а доля европейских снизилась.

"На вторичном рынке постепенно проявляются изменения, произошедшие на рынке новых автомобилей. Китайские машины занимают всё больше места, а европейские — наоборот, уходят на периферию", — отметил руководитель агентства.

Почему покупатели выбирают "молодые" авто

Автомобили до пяти лет привлекают покупателей сочетанием цены и надёжности. Такие машины уже ощутимо дешевле новых, но при этом остаются современными по оснащению и состоянию. Они нередко продаются после первого владельца и ещё находятся на гарантии.

В большинстве случаев именно этот сегмент становится альтернативой покупке нового автомобиля, особенно на фоне роста цен и ограниченного выбора у официальных дилеров.

Китайские марки: новая реальность рынка

За последние два года китайские автомобили прочно закрепились в России. Марки Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda и Jetour активно осваивают рынок, а благодаря высокой доле продаж новых машин эти бренды теперь доминируют и на вторичке.

Покупатели отмечают у китайских машин:

современный дизайн и богатое оснащение;

гарантию до 7 лет, что повышает доверие;

низкий пробег и доступные запчасти;

высокий уровень комфорта и безопасности.

Рост доли китайских автомобилей в сегменте до пяти лет закономерен: новые модели активно покупались с 2022 года, и сейчас первые партии начинают поступать на рынок подержанных машин.

Российские модели: стабильность и цена

Отечественные автомобили занимают второе место по продажам. Основу сегмента составляют Lada Granta, Vesta, Largus и Niva Travel. Эти модели востребованы благодаря простоте конструкции, доступности обслуживания и предсказуемым эксплуатационным затратам.

Часто именно российские машины становятся выбором для регионов, где важна ремонтопригодность и невысокая стоимость владения.

Японские и корейские бренды: проверенные временем

Японские автомобили остаются символом надёжности. В возрасте до пяти лет на рынке лидируют Toyota Camry, RAV4, Mazda CX-5 и Nissan X-Trail. Их доля снижается по сравнению с прошлыми годами, но спрос стабильно высок благодаря репутации долговечности.

Корейские марки, такие как Hyundai и Kia, по-прежнему популярны среди семейных покупателей. Creta, Rio и Seltos чаще всего встречаются в объявлениях. Их преимущество — умеренная цена при достаточно высоком уровне оснащения и надёжности.

Европейские бренды: премиум уходит в тень

Доля немецких машин снизилась до 14,5%, но они по-прежнему удерживают позиции в премиум-сегменте. В продаже активно встречаются BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC, а также Volkswagen Tiguan и Passat.

Однако с уходом многих европейских брендов с российского рынка и ростом цен на обслуживание такие автомобили постепенно теряют долю.

Сравнение: китайские против европейских

Покупатели всё чаще сталкиваются с выбором между новыми китайскими моделями и подержанными европейскими.

Китайские авто:

преимущество в цене и гарантии;

новые технологии и богатая комплектация;

доступность деталей и официального сервиса.

Европейские авто:

премиальные материалы и привычная эргономика;

высокий уровень комфорта и управляемости;

выше стоимость обслуживания и запчастей.

Выбор зависит от приоритетов: те, кто ищет надёжность и доступность, выбирают Китай, а поклонники брендов с историей остаются верны Европе.

Плюсы и минусы автомобилей до пяти лет

Преимущества:

меньше износ, многие ещё на гарантии;

современные технологии и безопасность;

выгодная цена по сравнению с новым авто;

выше ликвидность на рынке.

Недостатки:

ограниченный выбор комплектаций;

возможен скрытый износ при малом пробеге;

небольшая экономия при покупке популярных моделей.

Тем не менее, именно машины в возрасте до пяти лет сегодня считаются оптимальными для покупки на вторичном рынке.

Советы при выборе подержанного автомобиля до пяти лет

Проверяйте историю обслуживания. Даже новая машина могла пережить серьёзный ремонт. Покупайте у официальных дилеров или сертифицированных площадок. Это снизит риск скрытых дефектов. Обратите внимание на гарантию. Многие бренды дают до 7 лет покрытия. Проверяйте электронику и мультимедиа. У современных авто сложные системы, и их диагностика важна не меньше, чем проверка двигателя. Не экономьте на предпродажной экспертизе. Лучше потратить небольшую сумму на проверку, чем ремонтировать последствия позже.

Популярные вопросы о рынке подержанных автомобилей

Какие бренды самые востребованные в возрасте до 5 лет?

Лидируют китайские, затем российские и японские автомобили.

Почему растёт доля китайских машин?

Из-за увеличения их продаж в последние годы и конкурентной цены на вторичке.

Какие модели чаще всего продаются?

Среди новых китайских — Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro; среди российских — Lada Granta и Vesta.

Стоит ли покупать европейский автомобиль?

Да, если вы готовы к высоким расходам на обслуживание и предпочитаете комфорт премиум-класса.

Сколько в среднем стоит автомобиль до пяти лет?

Средняя цена таких машин на вторичке в 2025 году составляет от 1,5 до 3,5 млн рублей, в зависимости от бренда и комплектации.

Рынок как отражение тенденций

Структура продаж автомобилей до пяти лет показывает: российский рынок быстро перестраивается. С каждым месяцем растёт доля китайских и отечественных брендов, а привычные европейские уходят на второй план.

Эта тенденция отражает и глобальные изменения — Китай становится основным поставщиком современных технологий и доступных решений, а российские автопроизводители укрепляют позиции благодаря локализации.

Покупатель получает больше выбора и возможностей — от простых городских кроссоверов до технологичных гибридов. Главное, что даже на вторичке автомобили становятся всё моложе, а качество — выше.