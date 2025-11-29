Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, и всё больше покупателей обращают внимание на относительно свежие машины — в возрасте до пяти лет. За первые десять месяцев 2025 года в стране было продано около 5 миллионов автомобилей с пробегом, и примерно 12% из них (около 600 тысяч) составили автомобили возрастом не старше пяти лет. Об этом сообщил руководитель аналитического агентства Сергей Целиков.
По данным аналитиков, структура продаж по происхождению брендов показывает серьёзные изменения: лидерство перешло к китайским производителям, доля которых достигла 23,8%. Это значит, что почти каждый четвёртый относительно новый автомобиль на вторичке сегодня — китайский.
На втором месте находятся российские марки с долей 21,9%, а третье место занимают японские автомобили, на которые пришлось 17,5% продаж.
Далее следуют корейские бренды (15%) и немецкие (14,5%). Таким образом, рынок подержанных машин до пяти лет стал отражением актуальной структуры первичных продаж последних лет — доля китайских и отечественных моделей выросла, а доля европейских снизилась.
"На вторичном рынке постепенно проявляются изменения, произошедшие на рынке новых автомобилей. Китайские машины занимают всё больше места, а европейские — наоборот, уходят на периферию", — отметил руководитель агентства.
Автомобили до пяти лет привлекают покупателей сочетанием цены и надёжности. Такие машины уже ощутимо дешевле новых, но при этом остаются современными по оснащению и состоянию. Они нередко продаются после первого владельца и ещё находятся на гарантии.
В большинстве случаев именно этот сегмент становится альтернативой покупке нового автомобиля, особенно на фоне роста цен и ограниченного выбора у официальных дилеров.
За последние два года китайские автомобили прочно закрепились в России. Марки Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda и Jetour активно осваивают рынок, а благодаря высокой доле продаж новых машин эти бренды теперь доминируют и на вторичке.
Покупатели отмечают у китайских машин:
Рост доли китайских автомобилей в сегменте до пяти лет закономерен: новые модели активно покупались с 2022 года, и сейчас первые партии начинают поступать на рынок подержанных машин.
Отечественные автомобили занимают второе место по продажам. Основу сегмента составляют Lada Granta, Vesta, Largus и Niva Travel. Эти модели востребованы благодаря простоте конструкции, доступности обслуживания и предсказуемым эксплуатационным затратам.
Часто именно российские машины становятся выбором для регионов, где важна ремонтопригодность и невысокая стоимость владения.
Японские автомобили остаются символом надёжности. В возрасте до пяти лет на рынке лидируют Toyota Camry, RAV4, Mazda CX-5 и Nissan X-Trail. Их доля снижается по сравнению с прошлыми годами, но спрос стабильно высок благодаря репутации долговечности.
Корейские марки, такие как Hyundai и Kia, по-прежнему популярны среди семейных покупателей. Creta, Rio и Seltos чаще всего встречаются в объявлениях. Их преимущество — умеренная цена при достаточно высоком уровне оснащения и надёжности.
Доля немецких машин снизилась до 14,5%, но они по-прежнему удерживают позиции в премиум-сегменте. В продаже активно встречаются BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC, а также Volkswagen Tiguan и Passat.
Однако с уходом многих европейских брендов с российского рынка и ростом цен на обслуживание такие автомобили постепенно теряют долю.
Покупатели всё чаще сталкиваются с выбором между новыми китайскими моделями и подержанными европейскими.
Китайские авто:
преимущество в цене и гарантии;
новые технологии и богатая комплектация;
доступность деталей и официального сервиса.
Европейские авто:
премиальные материалы и привычная эргономика;
высокий уровень комфорта и управляемости;
выше стоимость обслуживания и запчастей.
Выбор зависит от приоритетов: те, кто ищет надёжность и доступность, выбирают Китай, а поклонники брендов с историей остаются верны Европе.
Преимущества:
Недостатки:
Тем не менее, именно машины в возрасте до пяти лет сегодня считаются оптимальными для покупки на вторичном рынке.
Проверяйте историю обслуживания. Даже новая машина могла пережить серьёзный ремонт.
Покупайте у официальных дилеров или сертифицированных площадок. Это снизит риск скрытых дефектов.
Обратите внимание на гарантию. Многие бренды дают до 7 лет покрытия.
Проверяйте электронику и мультимедиа. У современных авто сложные системы, и их диагностика важна не меньше, чем проверка двигателя.
Не экономьте на предпродажной экспертизе. Лучше потратить небольшую сумму на проверку, чем ремонтировать последствия позже.
Какие бренды самые востребованные в возрасте до 5 лет?
Лидируют китайские, затем российские и японские автомобили.
Почему растёт доля китайских машин?
Из-за увеличения их продаж в последние годы и конкурентной цены на вторичке.
Какие модели чаще всего продаются?
Среди новых китайских — Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro; среди российских — Lada Granta и Vesta.
Стоит ли покупать европейский автомобиль?
Да, если вы готовы к высоким расходам на обслуживание и предпочитаете комфорт премиум-класса.
Сколько в среднем стоит автомобиль до пяти лет?
Средняя цена таких машин на вторичке в 2025 году составляет от 1,5 до 3,5 млн рублей, в зависимости от бренда и комплектации.
Структура продаж автомобилей до пяти лет показывает: российский рынок быстро перестраивается. С каждым месяцем растёт доля китайских и отечественных брендов, а привычные европейские уходят на второй план.
Эта тенденция отражает и глобальные изменения — Китай становится основным поставщиком современных технологий и доступных решений, а российские автопроизводители укрепляют позиции благодаря локализации.
Покупатель получает больше выбора и возможностей — от простых городских кроссоверов до технологичных гибридов. Главное, что даже на вторичке автомобили становятся всё моложе, а качество — выше.
