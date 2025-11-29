Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отмечена связь синдрома заката с заболеванием — нейропсихолог Эйприл Кроуэлл
Рождественский кактус стабильно зацвёл зимой белыми формами — Mein schöner Garten
Эксперты отметили рост рисков из-за дешёвых шин в Швеции
Собаки бегут к плачущим хозяевам втрое быстрее — учёные
Информационный шум заставляет людей прерывать общение — психологи
У застройщиков растёт интерес к рынку недвижимости Донбасса — Суханов
Ким Кардашьян рассказала о результатах сканирования мозга
Признаки атеросклероза по давлению выделили кардиологи
Учёные нашли способ худеть без подсчёта калорий

Кроссовер, который не пытается понравиться — и от этого выигрывает: он не обещает многого, но даёт больше, чем ждёшь

KGM Korando прошёл испытания и удивил уровнем комфорта — автоэксперты
2:12
Авто

Компактный кроссовер из Южной Кореи всегда ассоциировался с практичностью и рациональностью. Кажется, что от такого автомобиля ждёшь надёжности, экономичности и сдержанного дизайна — без излишеств, но и без слабых мест. Однако новый KGM Korando (ранее SsangYong) разрушает этот стереотип. Он остаётся верен философии "разумного выбора", но добавляет в неё больше характера, технологий и комфорта, чем ожидаешь от машины своего класса.

KGM Korando
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KGM Korando

Современный облик с корейской сдержанностью

Первое впечатление от Korando — он выглядит дороже своей цены. Дизайнеры KGM ушли от угловатых форм прежних моделей, сделав кроссовер более динамичным. Передняя часть получила фирменную решётку радиатора с узкими фарами, выполненными по технологии LED, а плавная линия крыши и короткие свесы придают кузову спортивные пропорции.

Кроссовер не стремится шокировать, как это делают китайские конкуренты, но выглядит уверенно и цельно. При взгляде сбоку чувствуется баланс между простотой и аккуратной деталировкой — типичный почерк корейского промышленного дизайна.

Задняя часть выполнена в духе европейских кроссоверов: аккуратные фонари, массивный бампер, лаконичные линии. Даже цветовая палитра у Korando взрослая — никаких вычурных оттенков, только спокойные и благородные тона: серый графит, тёмный синий, белый жемчуг.

Интерьер: минимализм, которому веришь

Салон Korando — это пример того, как можно сделать современный интерьер без излишеств. Все элементы расположены логично, а материалы — добротные. Центральную панель украшает 10-дюймовый мультимедийный экран, немного повернутый к водителю. Цифровая приборная панель легко читается, а климат-контроль вынесен на отдельный блок с физическими клавишами — удобно и безопасно.

Пластик мягкий, обивка сидений приятная на ощупь. В верхних комплектациях используется искусственная кожа с контрастной строчкой, подогрев и вентиляция передних кресел, а также электрорегулировки. Внимание к деталям видно во всём — от удобных подстаканников до двойных уплотнителей дверей.

Пространства хватает: водительское место комфортное даже для высоких, а задний ряд позволяет разместиться троим без стеснения. Объём багажника — около 550 литров, что соответствует классу, а при сложенных спинках заднего ряда образуется ровная площадка.

Техника и поведение на дороге

Основной двигатель Korando — 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л. с. и 280 Н·м крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin или механикой, в зависимости от комплектации. Привод — передний или полный, с муфтой подключения задней оси.

На дороге кроссовер ведёт себя предсказуемо и комфортно. Подвеска адаптирована для плохих дорог — энергоёмкая, не пробивает даже на крупных неровностях. Руль лёгкий на малых скоростях и наливается усилием при движении по трассе.

Двигатель проявляет себя тихо и уверенно. Турбина вступает в работу плавно, без рывков, а коробка не путается даже при активном разгоне. Средний расход топлива в смешанном цикле — около 7,5 литра на 100 км, что делает Korando экономичным компаньоном для города и путешествий.

На трассе он чувствует себя спокойно: устойчив на прямой, шумоизоляция на уровне, крены в поворотах минимальны. На бездорожье, благодаря системе полного привода и клиренсу 182 мм, кроссовер способен справляться с грунтовыми дорогами и лёгким бездорожьем.

Безопасность и оснащение

Korando получил внушительный набор систем безопасности. Уже в базовой версии установлены шесть подушек, система стабилизации, контроль давления в шинах, помощь при трогании в гору и спуске, а также камера заднего вида.

В старших комплектациях добавлены адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, распознавание дорожных знаков, датчики мёртвых зон и автоматическое торможение. Все системы работают корректно и не раздражают чрезмерной навязчивостью — редкое сочетание для этого ценового сегмента.

"Korando — это автомобиль, в котором инженерная честность оказалась важнее гонки за эффектом", — отмечают представители бренда.

Сравнение KGM Korando с конкурентами

Если сравнивать Korando с основными игроками класса, можно выделить несколько закономерностей.

С Hyundai Creta - у Korando больше места в салоне и лучше шумоизоляция, но Creta выигрывает в мультимедийных функциях.
С Kia Seltos - схожий уровень комфорта, однако KGM предлагает мягче подвеску и лучшее качество материалов.
С Chery Tiggo 7 Pro - китайский конкурент богаче оснащён, но уступает по точности рулевого управления и шумоизоляции.

Таким образом, Korando оказался компромиссным вариантом: не самым эффектным, но сбалансированным.

Плюсы и минусы KGM Korando

Плюсы:

  • высокий уровень комфорта и шумоизоляции;
  • энергоёмкая подвеска, адаптированная к российским дорогам;
  • качественная сборка и материалы салона;
  • честный полный привод и надёжный автомат Aisin;
  • умеренный расход топлива.

Минусы:

  • не самая яркая динамика;
  • ограниченный выбор моторов;
  • мультимедиа без навигации в базовых версиях.

Но даже с этими особенностями Korando оставляет впечатление автомобиля, сделанного "для людей", а не для маркетинга.

Советы при выборе версии

  1. Для города оптимальна версия с передним приводом и автоматом — она мягче, экономичнее и удобнее в пробках.

  2. Для загородных поездок лучше выбрать полный привод, особенно если дорога часто ведёт на дачу или в поход.

  3. Для максимального комфорта стоит рассмотреть комплектацию с подогревом всех сидений и двухзонным климат-контролем.

Такой выбор позволит получить сбалансированный автомобиль, который подходит под разные сценарии эксплуатации.

Популярные вопросы о KGM Korando

Какая динамика у кроссовера?
Разгон до 100 км/ч занимает около 10,5 секунд — стандартный показатель для своего класса.

Есть ли гибридная версия?
Пока нет, но компания рассматривает возможность появления мягкого гибрида.

Каков расход топлива в реальных условиях?
В городе — 8,5-9 л/100 км, на трассе — около 6,5 л/100 км.

Насколько надёжна трансмиссия?
Автоматическая коробка Aisin проверена временем и отличается долговечностью.

Где собирается автомобиль?
Производство Korando осуществляется в Корее, часть поставок локализуется для отдельных рынков.

Что делает Korando особенным

KGM Korando не пытается быть лидером продаж или броским "технологическим чудом". Его сильная сторона — в гармонии. Это автомобиль, в котором комфорт и простота идут рука об руку с добротной инженерией.

Он подкупает тем, что не обещает невозможного, но выполняет всё, что должен, на отличном уровне. Корейцы сделали машину, способную конкурировать с популярными моделями не из-за громких лозунгов, а из-за честного сочетания цены, надёжности и комфорта.

В эпоху, когда многие автомобили становятся излишне сложными и зависимыми от софта, Korando напоминает, что проще — не значит хуже. Это тот случай, когда автомобиль создавался не ради показателя на графике, а ради удовольствия от повседневного вождения.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Последние материалы
Признаки атеросклероза по давлению выделили кардиологи
Учёные нашли способ худеть без подсчёта калорий
Сутулость после 30 лет усиливается из-за снижения коллагена — Бахтурина
Сливовое масло укрепляет кожу и предотвращает морщины — Malatec
Полив рождественского кактуса зимой: учитывайте свет и влажность — садовод Хэнкок
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Город в Сицилии с виду напоминает гиганта по данным туристических агентств
Бобр предупредил о границе территории ударом хвоста — зоологи
Интерес кошек к коробкам вызван эволюцией — фелинологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.