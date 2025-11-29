Кроссовер, который не пытается понравиться — и от этого выигрывает: он не обещает многого, но даёт больше, чем ждёшь

KGM Korando прошёл испытания и удивил уровнем комфорта — автоэксперты

Компактный кроссовер из Южной Кореи всегда ассоциировался с практичностью и рациональностью. Кажется, что от такого автомобиля ждёшь надёжности, экономичности и сдержанного дизайна — без излишеств, но и без слабых мест. Однако новый KGM Korando (ранее SsangYong) разрушает этот стереотип. Он остаётся верен философии "разумного выбора", но добавляет в неё больше характера, технологий и комфорта, чем ожидаешь от машины своего класса.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ KGM Korando

Современный облик с корейской сдержанностью

Первое впечатление от Korando — он выглядит дороже своей цены. Дизайнеры KGM ушли от угловатых форм прежних моделей, сделав кроссовер более динамичным. Передняя часть получила фирменную решётку радиатора с узкими фарами, выполненными по технологии LED, а плавная линия крыши и короткие свесы придают кузову спортивные пропорции.

Кроссовер не стремится шокировать, как это делают китайские конкуренты, но выглядит уверенно и цельно. При взгляде сбоку чувствуется баланс между простотой и аккуратной деталировкой — типичный почерк корейского промышленного дизайна.

Задняя часть выполнена в духе европейских кроссоверов: аккуратные фонари, массивный бампер, лаконичные линии. Даже цветовая палитра у Korando взрослая — никаких вычурных оттенков, только спокойные и благородные тона: серый графит, тёмный синий, белый жемчуг.

Интерьер: минимализм, которому веришь

Салон Korando — это пример того, как можно сделать современный интерьер без излишеств. Все элементы расположены логично, а материалы — добротные. Центральную панель украшает 10-дюймовый мультимедийный экран, немного повернутый к водителю. Цифровая приборная панель легко читается, а климат-контроль вынесен на отдельный блок с физическими клавишами — удобно и безопасно.

Пластик мягкий, обивка сидений приятная на ощупь. В верхних комплектациях используется искусственная кожа с контрастной строчкой, подогрев и вентиляция передних кресел, а также электрорегулировки. Внимание к деталям видно во всём — от удобных подстаканников до двойных уплотнителей дверей.

Пространства хватает: водительское место комфортное даже для высоких, а задний ряд позволяет разместиться троим без стеснения. Объём багажника — около 550 литров, что соответствует классу, а при сложенных спинках заднего ряда образуется ровная площадка.

Техника и поведение на дороге

Основной двигатель Korando — 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л. с. и 280 Н·м крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin или механикой, в зависимости от комплектации. Привод — передний или полный, с муфтой подключения задней оси.

На дороге кроссовер ведёт себя предсказуемо и комфортно. Подвеска адаптирована для плохих дорог — энергоёмкая, не пробивает даже на крупных неровностях. Руль лёгкий на малых скоростях и наливается усилием при движении по трассе.

Двигатель проявляет себя тихо и уверенно. Турбина вступает в работу плавно, без рывков, а коробка не путается даже при активном разгоне. Средний расход топлива в смешанном цикле — около 7,5 литра на 100 км, что делает Korando экономичным компаньоном для города и путешествий.

На трассе он чувствует себя спокойно: устойчив на прямой, шумоизоляция на уровне, крены в поворотах минимальны. На бездорожье, благодаря системе полного привода и клиренсу 182 мм, кроссовер способен справляться с грунтовыми дорогами и лёгким бездорожьем.

Безопасность и оснащение

Korando получил внушительный набор систем безопасности. Уже в базовой версии установлены шесть подушек, система стабилизации, контроль давления в шинах, помощь при трогании в гору и спуске, а также камера заднего вида.

В старших комплектациях добавлены адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, распознавание дорожных знаков, датчики мёртвых зон и автоматическое торможение. Все системы работают корректно и не раздражают чрезмерной навязчивостью — редкое сочетание для этого ценового сегмента.

"Korando — это автомобиль, в котором инженерная честность оказалась важнее гонки за эффектом", — отмечают представители бренда.

Сравнение KGM Korando с конкурентами

Если сравнивать Korando с основными игроками класса, можно выделить несколько закономерностей.

С Hyundai Creta - у Korando больше места в салоне и лучше шумоизоляция, но Creta выигрывает в мультимедийных функциях.

С Kia Seltos - схожий уровень комфорта, однако KGM предлагает мягче подвеску и лучшее качество материалов.

С Chery Tiggo 7 Pro - китайский конкурент богаче оснащён, но уступает по точности рулевого управления и шумоизоляции.

Таким образом, Korando оказался компромиссным вариантом: не самым эффектным, но сбалансированным.

Плюсы и минусы KGM Korando

Плюсы:

высокий уровень комфорта и шумоизоляции;

энергоёмкая подвеска, адаптированная к российским дорогам;

качественная сборка и материалы салона;

честный полный привод и надёжный автомат Aisin;

умеренный расход топлива.

Минусы:

не самая яркая динамика;

ограниченный выбор моторов;

мультимедиа без навигации в базовых версиях.

Но даже с этими особенностями Korando оставляет впечатление автомобиля, сделанного "для людей", а не для маркетинга.

Советы при выборе версии

Для города оптимальна версия с передним приводом и автоматом — она мягче, экономичнее и удобнее в пробках. Для загородных поездок лучше выбрать полный привод, особенно если дорога часто ведёт на дачу или в поход. Для максимального комфорта стоит рассмотреть комплектацию с подогревом всех сидений и двухзонным климат-контролем.

Такой выбор позволит получить сбалансированный автомобиль, который подходит под разные сценарии эксплуатации.

Популярные вопросы о KGM Korando

Какая динамика у кроссовера?

Разгон до 100 км/ч занимает около 10,5 секунд — стандартный показатель для своего класса.

Есть ли гибридная версия?

Пока нет, но компания рассматривает возможность появления мягкого гибрида.

Каков расход топлива в реальных условиях?

В городе — 8,5-9 л/100 км, на трассе — около 6,5 л/100 км.

Насколько надёжна трансмиссия?

Автоматическая коробка Aisin проверена временем и отличается долговечностью.

Где собирается автомобиль?

Производство Korando осуществляется в Корее, часть поставок локализуется для отдельных рынков.

Что делает Korando особенным

KGM Korando не пытается быть лидером продаж или броским "технологическим чудом". Его сильная сторона — в гармонии. Это автомобиль, в котором комфорт и простота идут рука об руку с добротной инженерией.

Он подкупает тем, что не обещает невозможного, но выполняет всё, что должен, на отличном уровне. Корейцы сделали машину, способную конкурировать с популярными моделями не из-за громких лозунгов, а из-за честного сочетания цены, надёжности и комфорта.

В эпоху, когда многие автомобили становятся излишне сложными и зависимыми от софта, Korando напоминает, что проще — не значит хуже. Это тот случай, когда автомобиль создавался не ради показателя на графике, а ради удовольствия от повседневного вождения.