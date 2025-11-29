Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Найдены древние следы копчения тел в Азии — археолог Сяочунь Хун
Пользу амаранта для профилактики анемии подтвердили диетологи
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Цветовая гамма 50-х задаёт направление праздничным трендам — дизайнер Дж. Бранигану
Глициния потребовала лёгкого укрытия в холодных регионах — Mein schöner Garten
Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной
Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров
Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One
Отмечен эффект подтяжки талии от упражнения пловец — Рафаэль Годар

Мировой рынок меняет лидеров: Путин сравнил китайские электрокары с умирающей индустрией Европы

Владимир Путин заявил, что Китай делает электромобили лучше Европы
8:15
Авто

Президент России Владимир Путин в беседе с телеканалом "Номад ТВ" отметил, что китайская автомобильная промышленность вышла на уровень, который позволяет ей конкурировать с крупнейшими производителями Европы. По словам главы государства, именно в Китае сегодня создаются электромобили, которые не только дешевле, но и превосходят европейские аналоги по качеству и технологичности.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

"В Китайской Народной Республике начали появляться такие товары, которые стали более конкурентоспособными, чем европейские. Последний пример — это электромобили. Ну они ж, китайцы, делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается", — заявил президент.

Китайский автопром как новый центр силы

Высказывание Путина отражает глобальную тенденцию — перераспределение технологического лидерства в сторону Китая. За последние десять лет китайская автомобильная отрасль прошла путь от лицензионных производств до самостоятельных разработок с мировыми стандартами качества.

Крупнейшие бренды — BYD, Geely, Changan, Nio, XPeng — уже не копируют западные образцы, а создают собственные платформы и дизайн. Особенно это заметно в сегменте электромобилей и гибридов, где китайские компании занимают почти 60% мирового рынка по объёму продаж.

Главные факторы успеха китайского автопрома:

  • крупные инвестиции государства и технологических корпораций;
  • собственные производства аккумуляторов (CATL, CALB);
  • гибкие цепочки поставок и локальное производство электроники;
  • стремительное обновление модельных рядов — новые поколения появляются каждые 2-3 года.

Европейские компании, напротив, столкнулись с бюрократическими ограничениями, ростом издержек и снижением темпов внедрения инноваций.

Европейский кризис: высокие цены и медленные перемены

Проблемы европейского автопрома стали очевидны в последние годы. Ужесточение экологических стандартов и дорогие технологии сделали автомобили менее доступными для покупателей. Даже массовые бренды вроде Volkswagen, Peugeot или Renault вынуждены сокращать линейки и увеличивать стоимость базовых моделей.

Сложная логистика и зависимость от импортных аккумуляторов из Азии усиливают давление на себестоимость. При этом китайские концерны уже освоили производство батарей, двигателей и электроники внутри страны, что позволяет им держать цены ниже и быстрее реагировать на спрос.

"У европейцев вообще автопром загибается", — подчеркнул Владимир Путин, сравнивая динамику развития отрасли.

Его слова перекликаются с мнением аналитиков: многие европейские компании не успевают адаптироваться к новой реальности, где электромобиль перестал быть нишевым продуктом.

Сравнение китайских и европейских электромобилей

Разница в подходе заметна как в технологиях, так и в восприятии рынка.

Китайские электрокары:

  • производятся массово, с разными типами батарей;

  • имеют конкурентную цену — от 10 до 30 тысяч долларов;

  • оснащены современными системами управления и автономного вождения;

  • выпускаются в десятках модификаций под разные запросы покупателей.

Европейские электрокары:

  • дороже в среднем на 30-40%;

  • требуют долгой зарядки из-за устаревших платформ;

  • ограничены в количестве моделей из-за высокой себестоимости;

  • ориентированы на премиум-сегмент и корпоративные продажи.

Таким образом, китайский рынок сегодня стал источником инноваций, тогда как Европа вынуждена догонять.

Как Китай добился преимущества

Развитие китайского автопрома — результат продуманной государственной политики. Правительство стимулировало развитие электроники, химической промышленности и аккумуляторных технологий, создав внутренний цикл производства.

  1. Субсидии на электромобили. Покупатели в Китае на протяжении нескольких лет получали государственные скидки и налоговые льготы, что ускорило рост спроса.

  2. Инвестиции в аккумуляторы. Китайские компании CATL и BYD стали мировыми лидерами, контролируя более половины глобального рынка батарей.

  3. Сетевое покрытие зарядных станций. В стране уже работает более 2,5 млн точек зарядки — крупнейшая сеть в мире.

  4. Интеграция IT и автопрома. Автомобили Geely, BYD и Nio оснащаются собственными операционными системами, искусственным интеллектом и онлайн-сервисами.

Эта комбинация факторов позволила Китаю выйти вперёд не только по объёму, но и по технологической зрелости.

Плюсы и минусы китайских электромобилей

Преимущества:

  • доступная цена при высоком уровне оснащения;
  • разнообразие моделей — от миниатюрных городских до бизнес-седанов;
  • высокая энергоэффективность и запас хода;
  • быстрый прогресс технологий автономного вождения.

Недостатки:

  • разнородное качество у малых производителей;
  • зависимость от внутреннего рынка Китая;
  • ограниченное послепродажное обслуживание за рубежом.

Несмотря на эти минусы, китайские марки постепенно укрепляют позиции на мировых рынках — прежде всего в Азии, Латинской Америке и Восточной Европе.

Почему Европа теряет позиции

В отличие от Китая, европейские компании долгое время ориентировались на традиционные ДВС. Их электромобильные подразделения развивались медленно, а внутренние конфликты между инженерами и маркетологами тормозили внедрение инноваций.

Европейские автоконцерны также страдают от зависимости от внешних поставщиков батарей. Даже крупные компании — BMW, Mercedes, Volkswagen — используют аккумуляторы из Китая, что делает производство дороже и уязвимее.

При этом политика Евросоюза, направленная на жёсткое регулирование выбросов, фактически вынуждает компании переходить на электрокары, но без адекватных механизмов поддержки.

Популярные вопросы о китайских электромобилях

Почему китайские электромобили дешевле?
Китай локализовал производство почти всех компонентов — от батарей до микрочипов, исключив дорогой импорт.

Насколько надёжны китайские автомобили?
Крупные бренды, такие как BYD и Geely, уже экспортируют машины в Европу и Латинскую Америку, где проходят сертификацию по международным стандартам.

Сколько длится зарядка современных моделей?
При использовании станций мощностью 350 кВт батарея заряжается до 80% за 15-20 минут.

Почему Европа не может конкурировать по цене?
Из-за высоких налогов, дорогого труда и зависимости от поставщиков аккумуляторов.

Будет ли Европа догонять Китай в будущем?
Да, но для этого потребуется масштабная реиндустриализация и новые заводы полного цикла.

А что дальше

Высказывание Владимира Путина отражает объективный процесс: центр мирового автопрома смещается в Азию. Китайские компании, используя преимущества масштабов и инноваций, уже определяют стандарты отрасли.

Европейский рынок остаётся сильным в дизайне, безопасности и брендинге, но утрачивает технологическое лидерство. Новая эпоха автомобилестроения будет строиться вокруг экономичности, цифровизации и экологичности — сфер, где Китай уже уверенно впереди.

Российский рынок в этой ситуации постепенно становится полем для взаимодействия с китайскими брендами, которые всё активнее присутствуют в стране. Их успех подтверждает тезис: в мире автопрома лучше и дешевле теперь не обязательно синоним Европы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
