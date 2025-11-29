Китайский гигант расширяет линейку: Geely представила семейный кроссовер с новым мотором и дизайном

Geely начала продажи обновлённого кроссовера Haoyue L в Китае — компания

Кроссовер Geely Haoyue L официально вышел на рынок Китая после комплексного обновления. Модель сохранила узнаваемый облик, но получила новые пропорции, улучшенный интерьер и свежие силовые установки. Благодаря расширению линейки двигателей и появлению пятиместной версии, стоимость теперь варьируется от 99 900 до 129 900 юаней — эквивалент 1,1-1,4 млн рублей по курсу конца ноября 2025 года. Для сравнения, в России аналог этой модели, известный как Geely Okavango, стоит минимум 3,9 млн рублей.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Haoyue L

Обновление без потери характера

Новый Haoyue L стал примером того, как китайский автопром переходит на более рациональный подход: меньше хрома, больше функциональности и технологий. Внешне кроссовер выглядит современно и сбалансированно — дизайнеры отказались от блестящих декоративных элементов, сделав акцент на строгих линиях и пропорциях.

Передняя часть полностью переработана: новая решётка радиатора стала компактнее, без хромовой рамки, а бампер получил крупный воздухозаборник с горизонтальными вставками. Благодаря этому автомобиль кажется ниже и шире, а визуальный акцент смещён на устойчивость и уверенность на дороге.

Задняя часть тоже изменилась — появились новые фонари с тонкими LED-полосами, соединённые декоративной панелью, что визуально увеличивает ширину кузова. Модель стала немного длиннее предшественника, что положительно сказалось на внутреннем пространстве.

Габариты и компоновка

Haoyue L остаётся крупным кроссовером среднего класса. Длина автомобиля теперь превышает 4,8 метра, ширина достигает почти 1,9 метра, а колёсная база — более 2800 мм. Это обеспечивает простор не только для пассажиров первого и второго ряда, но и для тех, кто сидит на третьем.

Главное отличие новой генерации — появление трёх вариантов компоновки салона: пятиместного, шестиместного и семиместного. Это решение делает модель более гибкой и позволяет покупателю выбрать подходящий формат под свои нужды.

Новый двигатель: акцент на эффективность

До рестайлинга Haoyue предлагался только с 2,0-литровым турбомотором, но теперь в гамме появился новый 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботизированным "двойным сцеплением".

Такой двигатель стал базовым и предложил оптимальный баланс между динамикой и экономичностью. Расход топлива снизился примерно на 10%, а уровень шума — благодаря обновлённой шумоизоляции моторного отсека. Привод остался передним, что сделало автомобиль легче и позволило снизить стоимость владения.

Для китайского рынка такая конфигурация считается универсальной: кроссовер уверенно чувствует себя в городском режиме, но способен преодолевать и лёгкое бездорожье.

Интерьер и технологии

Внутреннее пространство Haoyue L претерпело заметные изменения. Кабина стала более премиальной и технологичной, но сохранила простоту компоновки. Центральное место занимает новый мультимедийный экран с диагональю до 12 дюймов, работающий на обновлённой операционной системе. Приборная панель полностью цифровая и адаптируется под стиль водителя.

Отделка улучшилась: в отделке применяются мягкие материалы, искусственная кожа, декоративные вставки под алюминий и дерево. В верхних комплектациях добавлены панорамная крыша, электропривод багажника и многоцветная подсветка салона.

Для семейных версий предусмотрена тройная зона климат-контроля и система очистки воздуха с ионизацией, что особенно актуально для крупных мегаполисов Китая.

Комфорт и функциональность

Geely сделала ставку на практичность: задние сиденья складываются в соотношении 40:20:40, образуя ровный пол, а объём багажника в пятиместной версии достигает 630 литров. В семиместной конфигурации, при сложенном третьем ряде, доступно около 550 литров.

Во всех версиях установлены портативные USB-разъёмы, розетка на 220 В, система бесключевого доступа, а также камера заднего вида и ассистент при парковке.

Сравнение: Geely Haoyue L против предшественника

Разница между старым и новым поколением ощущается в каждой детали:

Моторы: теперь добавлен 1,5T, экономичнее на 10-12%.

Трансмиссия: новая 7DCT вместо 6АКПП.

Оснащение: цифровая панель, улучшенная мультимедиа, расширенные ассистенты.

Дизайн: менее хромированный, более современный.

Комфорт: новая шумоизоляция, вентиляция сидений, модернизированные кресла.

Такая модернизация делает Haoyue L ближе к стандартам премиальных SUV, сохраняя при этом доступную цену.

Плюсы и минусы обновлённого Haoyue L

Преимущества:

современный дизайн с улучшенной аэродинамикой;

просторный салон и выбор между 5, 6 и 7 местами;

экономичный и тихий 1,5-литровый двигатель;

богатое оснащение даже в базовой версии;

привлекательная цена в Китае.

Недостатки:

отсутствие полного привода;

мощность мотора может быть ограничением для тяжёлых нагрузок;

не все комплектации доступны за пределами Китая.

Тем не менее, Haoyue L выглядит сбалансированным предложением в сегменте, где покупатель ценит практичность и комфорт.

Советы при выборе версии

Для города подойдёт базовая пятиместная версия с 1.5T — она легче, дешевле и экономичнее. Для частых поездок на дальние расстояния лучше выбрать шестиместный вариант с раздельными креслами второго ряда. Для семьи с детьми или активного отдыха оптимален семиместный кроссовер — он предлагает простор и универсальность. Для тех, кто ценит комфорт, стоит рассмотреть комплектацию с панорамной крышей и трёхзонным климат-контролем.

Популярные вопросы о Geely Haoyue L

Когда стартовали продажи обновлённого Haoyue L?

Продажи начались в конце ноября 2025 года на рынке Китая.

Какие варианты привода доступны?

Все версии оснащаются передним приводом, но конструкция платформы допускает возможность появления AWD в будущем.

Есть ли различия с моделью Okavango?

Да, Okavango — это экспортная версия Haoyue, адаптированная под другие рынки. Она имеет расширенное оснащение, но стоит дороже из-за импортных пошлин.

Будет ли Haoyue L продаваться в России?

Официально планы по выводу модели пока не подтверждены. Однако, с учётом спроса на большие кроссоверы, вероятность появления высока.

Какая трансмиссия используется?

Во всех модификациях установлена 7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением.

Каков расход топлива у 1.5T?

В среднем — от 6,8 до 7,5 литров на 100 км в зависимости от комплектации и загрузки.

Значение модели для Geely

Haoyue L стал отражением новой стратегии Geely — делать акцент на локальные рынки, адаптируя автомобили под потребности покупателей. Компания стремится удерживать конкурентное преимущество за счёт оптимального сочетания цены, технологий и качества.

Этот кроссовер показывает, как китайские бренды перестают быть догоняющими и начинают диктовать стандарты в сегменте. Просторный салон, гибкие компоновки, современные системы и доступная цена делают Haoyue L привлекательным выбором для семей и активных водителей.

Модель символизирует переход Geely на новый уровень — от массового производителя к технологическому бренду, способному конкурировать с международными игроками не только по цене, но и по качеству.