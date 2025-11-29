Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пикап, который не знает усталости: японцы сделали машину, уставшую только от успеха

Nissan запустила продажи пикапа Frontier Pro в Китае — автопроизводитель
1:05
Авто

Nissan официально запустила продажи своего нового пикапа Frontier Pro на китайском рынке. Модель позиционируется как глобальная и призвана объединить лучшие черты классического внедорожника и современного технологичного автомобиля. Цена стартует с 169 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по курсу на 29 ноября 2025 года. Об этом сообщает CarNewsChina.

Nissan Frontier Pro
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Nissan Frontier Pro

Новый флагман утилитарной линейки Nissan

Frontier Pro стал важной частью глобальной стратегии Nissan, направленной на развитие сегмента пикапов и лёгких внедорожников. По сути, новинка является техническим родственником Nissan Dongfeng Z9, созданным в рамках сотрудничества с китайским партнёром Dongfeng.

При этом модель получила собственный облик и настройку, что делает её самостоятельным продуктом в гамме бренда. Внешне Frontier Pro заметно отличается в зависимости от версии:

Гибридная модификация получила минималистичную решётку радиатора с декоративной заглушкой и тонкой светодиодной полосой, придающей автомобилю футуристичный вид.
Классическая бензиновая и дизельная версии оснащены массивным «грилем» и раздельной передней оптикой, подчеркивающими внедорожный характер.

Такой подход позволяет адаптировать дизайн под целевую аудиторию — от деловых пользователей до любителей активного отдыха.

Двигатели и трансмиссия

Моторная линейка Frontier Pro охватывает три варианта силовых установок. Все версии получили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полноприводную систему с возможностью распределения крутящего момента между осями.

  • 2,0-литровый бензиновый турбомотор выдаёт 258 лошадиных сил, обеспечивая уверенный разгон и устойчивую тягу на средних оборотах.

  • 2,3-литровый дизельный агрегат развивает 190 л.с., ориентируясь на тех, кто ценит экономичность и надёжность при больших пробегах.

  • Гибридная версия стала флагманом линейки: её совокупная мощность достигает 435 л.с., а запас хода — 1050 км на одной заправке и полной зарядке батареи.

Такая универсальность делает Frontier Pro конкурентом не только традиционных дизельных пикапов, но и новых гибридных моделей на азиатском рынке.

"Frontier Pro создан, чтобы объединить мощь классического пикапа с инновациями, которые определяют будущее марки Nissan", — отмечается в сообщении компании.

Особенности конструкции и технологий

Платформа Frontier Pro рассчитана на высокие нагрузки, сохраняя баланс между проходимостью и комфортом. В конструкции кузова используется усиленная рама с антикоррозийным покрытием и адаптированная подвеска с увеличенным ходом амортизаторов.

Для полного привода предусмотрено несколько режимов, включая стандартный, спортивный и внедорожный. Система Hill Descent Control помогает безопасно спускаться с уклонов, а электронная блокировка заднего дифференциала обеспечивает сцепление даже на рыхлых покрытиях.

В салоне — современный дизайн с акцентом на эргономику. Пикап оснащён цифровой приборной панелью, мультимедийным экраном до 12 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В старших версиях добавлены камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Сравнение версий Frontier Pro

Чтобы выбрать оптимальную комплектацию, стоит рассмотреть ключевые отличия между модификациями:

Бензиновая (2.0, 258 л.с.)

  • Отличается динамикой и универсальностью.

  • Подходит для ежедневного использования и городских условий.

  • Топливный расход — около 9 л/100 км.

Дизельная (2.3, 190 л.с.)

  • Предназначена для долгих поездок и тяжёлых задач.

  • Выдаёт высокий крутящий момент и обеспечивает экономию топлива до 20%.

  • Считается лучшим выбором для работы и буксировки прицепов.

Гибридная (435 л.с.)

  • Самая технологичная и мощная версия.

  • Электромотор помогает при старте и ускорении, снижая расход топлива.

  • Суммарный пробег 1050 км делает её одной из самых автономных моделей в сегменте.

Плюсы и минусы новой модели

Преимущества:

  • широкий выбор двигателей — от дизеля до гибрида;
  • современная внешность с адаптивным дизайном;
  • высокий уровень комфорта и оснащения;
  • полный привод и внедорожные возможности;
  • большой запас хода у гибридной версии.

Недостатки:

  • пока доступен только в Китае;
  • ограниченное количество комплектаций на старте продаж;
  • гибрид дороже базовых версий.

Тем не менее, Frontier Pro выглядит более универсальным, чем многие конкуренты, совмещая в себе функциональность рабочей техники и комфорт семейного автомобиля.

Советы по выбору модификации Frontier Pro

  1. Если вы ищете практичный пикап для города и загородных поездок, выбирайте бензиновую версию — она сочетает комфорт и умеренный расход.

  2. Для дальних маршрутов и коммерческого использования идеально подойдёт дизель — долговечность и экономичность обеспечат выгодное владение.

  3. Тем, кто ценит технологии и мощность, стоит рассмотреть гибрид — 435 л.с. и запас хода 1050 км выводят его в лидеры класса.

Популярные вопросы о Nissan Frontier Pro

Когда стартовали продажи Frontier Pro в Китае?
Официальные продажи начались в ноябре 2025 года.

Будет ли модель поставляться в другие страны?
Да, в 2026 году планируются поставки в страны Азии и на Ближний Восток.

Какой тип привода используется?
Все версии комплектуются системой полного привода.

Есть ли механическая коробка передач?
Нет, все модификации оснащены 8-ступенчатым автоматом.

Какой запас хода у гибридной версии?
Суммарный запас хода — до 1050 км, включая комбинированное использование топлива и электроэнергии.

Значение Frontier Pro для стратегии Nissan

Появление Frontier Pro в Китае отражает курс компании на глобальное развитие сегмента пикапов. Модель сочетает инженерный опыт Nissan, адаптацию под региональные рынки и экологичные технологии, которые станут стандартом для будущих автомобилей бренда.

В долгосрочной перспективе Frontier Pro может стать базовой платформой для новых электрических и гибридных утилитарных моделей. Этот пикап символизирует переход марки к следующему поколению транспорта — мощному, технологичному и ориентированному на реальные потребности водителей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
