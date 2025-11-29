Пикап, который не знает усталости: японцы сделали машину, уставшую только от успеха

Nissan официально запустила продажи своего нового пикапа Frontier Pro на китайском рынке. Модель позиционируется как глобальная и призвана объединить лучшие черты классического внедорожника и современного технологичного автомобиля. Цена стартует с 169 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по курсу на 29 ноября 2025 года. Об этом сообщает CarNewsChina.
Frontier Pro стал важной частью глобальной стратегии Nissan, направленной на развитие сегмента пикапов и лёгких внедорожников. По сути, новинка является техническим родственником Nissan Dongfeng Z9, созданным в рамках сотрудничества с китайским партнёром Dongfeng.
При этом модель получила собственный облик и настройку, что делает её самостоятельным продуктом в гамме бренда. Внешне Frontier Pro заметно отличается в зависимости от версии:
• Гибридная модификация получила минималистичную решётку радиатора с декоративной заглушкой и тонкой светодиодной полосой, придающей автомобилю футуристичный вид.
• Классическая бензиновая и дизельная версии оснащены массивным «грилем» и раздельной передней оптикой, подчеркивающими внедорожный характер.
Такой подход позволяет адаптировать дизайн под целевую аудиторию — от деловых пользователей до любителей активного отдыха.
Моторная линейка Frontier Pro охватывает три варианта силовых установок. Все версии получили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полноприводную систему с возможностью распределения крутящего момента между осями.
2,0-литровый бензиновый турбомотор выдаёт 258 лошадиных сил, обеспечивая уверенный разгон и устойчивую тягу на средних оборотах.
2,3-литровый дизельный агрегат развивает 190 л.с., ориентируясь на тех, кто ценит экономичность и надёжность при больших пробегах.
Гибридная версия стала флагманом линейки: её совокупная мощность достигает 435 л.с., а запас хода — 1050 км на одной заправке и полной зарядке батареи.
Такая универсальность делает Frontier Pro конкурентом не только традиционных дизельных пикапов, но и новых гибридных моделей на азиатском рынке.
"Frontier Pro создан, чтобы объединить мощь классического пикапа с инновациями, которые определяют будущее марки Nissan", — отмечается в сообщении компании.
Платформа Frontier Pro рассчитана на высокие нагрузки, сохраняя баланс между проходимостью и комфортом. В конструкции кузова используется усиленная рама с антикоррозийным покрытием и адаптированная подвеска с увеличенным ходом амортизаторов.
Для полного привода предусмотрено несколько режимов, включая стандартный, спортивный и внедорожный. Система Hill Descent Control помогает безопасно спускаться с уклонов, а электронная блокировка заднего дифференциала обеспечивает сцепление даже на рыхлых покрытиях.
В салоне — современный дизайн с акцентом на эргономику. Пикап оснащён цифровой приборной панелью, мультимедийным экраном до 12 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В старших версиях добавлены камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Чтобы выбрать оптимальную комплектацию, стоит рассмотреть ключевые отличия между модификациями:
Бензиновая (2.0, 258 л.с.)
Отличается динамикой и универсальностью.
Подходит для ежедневного использования и городских условий.
Топливный расход — около 9 л/100 км.
Дизельная (2.3, 190 л.с.)
Предназначена для долгих поездок и тяжёлых задач.
Выдаёт высокий крутящий момент и обеспечивает экономию топлива до 20%.
Считается лучшим выбором для работы и буксировки прицепов.
Гибридная (435 л.с.)
Самая технологичная и мощная версия.
Электромотор помогает при старте и ускорении, снижая расход топлива.
Суммарный пробег 1050 км делает её одной из самых автономных моделей в сегменте.
Преимущества:
Недостатки:
Тем не менее, Frontier Pro выглядит более универсальным, чем многие конкуренты, совмещая в себе функциональность рабочей техники и комфорт семейного автомобиля.
Если вы ищете практичный пикап для города и загородных поездок, выбирайте бензиновую версию — она сочетает комфорт и умеренный расход.
Для дальних маршрутов и коммерческого использования идеально подойдёт дизель — долговечность и экономичность обеспечат выгодное владение.
Тем, кто ценит технологии и мощность, стоит рассмотреть гибрид — 435 л.с. и запас хода 1050 км выводят его в лидеры класса.
Когда стартовали продажи Frontier Pro в Китае?
Официальные продажи начались в ноябре 2025 года.
Будет ли модель поставляться в другие страны?
Да, в 2026 году планируются поставки в страны Азии и на Ближний Восток.
Какой тип привода используется?
Все версии комплектуются системой полного привода.
Есть ли механическая коробка передач?
Нет, все модификации оснащены 8-ступенчатым автоматом.
Какой запас хода у гибридной версии?
Суммарный запас хода — до 1050 км, включая комбинированное использование топлива и электроэнергии.
Появление Frontier Pro в Китае отражает курс компании на глобальное развитие сегмента пикапов. Модель сочетает инженерный опыт Nissan, адаптацию под региональные рынки и экологичные технологии, которые станут стандартом для будущих автомобилей бренда.
В долгосрочной перспективе Frontier Pro может стать базовой платформой для новых электрических и гибридных утилитарных моделей. Этот пикап символизирует переход марки к следующему поколению транспорта — мощному, технологичному и ориентированному на реальные потребности водителей.
