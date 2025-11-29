Перекройка рынка на ходу: прогнозы 2026 года рисуют новую карту сил российского автосегмента

Параллельный импорт сокращается из-за регуляторов — директор продаж Николай Иванов

Российский авторынок постепенно выходит на новый виток, и 2026 год уже сейчас выглядит для него как точка серьезной перенастройки. Участники рынка пытаются оценить, насколько глубоко изменится баланс между локальным производством и импортом. Аналитики и дилеры сходятся в одном: предстоящий период будет зависеть от множества факторов, часть из которых развивается слишком быстро, чтобы давать точный прогноз. Об этом сообщает Autonews.ru.

Итоги и ожидания 2026 года

Дилерские сети, которые работают в сегменте новых автомобилей, заранее формируют прогнозы продаж, чтобы корректировать поставки, складские остатки и маркетинговые стратегии. Представители крупных компаний подчеркивают, что рынок находится в состоянии устойчивой нестабильности, и любые планы носят вероятностный характер. В таких условиях игроки стараются ориентироваться не на отдельные показатели, а на совокупность макроэкономических и отраслевых факторов.

"В России в 2026 году будет продано 1 350 000 — 1 400 000 новых машин", — отметил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов

По словам специалистов, подобные оценки делают с учетом текущих регуляторных изменений, динамики спроса и логистических особенностей. Автомобильный рынок сейчас особенно чувствителен к корректировкам налоговой политики и правил импорта, поскольку многие автобренды продолжают перестраивать свои каналы поставок. Одновременно автодилеры фиксируют изменения предпочтений покупателей, которые чаще выбирают модели с оптимальным соотношением стоимости владения и доступности сервисного обслуживания.

"Все, как и всегда, определит рынок. С самого начала года мы ожидаем достаточно сильное снижение спроса, объем может составить даже меньше, чем годом ранее", — подчеркнул Иванов

Падение потребительской активности связано с несколькими ключевыми корректировками: изменением системы расчетов утильсбора, изменением тарифов с начала года и повышением НДС. Эти факторы напрямую отражаются на конечной стоимости автомобилей, что может приводить к сдержанности покупателей.

Ключевые внешние факторы

Специалисты отрасли считают, что на расстановку сил внутри рынка существенное влияние окажет экспортная политика Китая. Китайские производители остаются главным поставщиком новых моделей для российского сегмента, и любые ограничения становятся ощутимым вызовом. Ситуация осложняется уже отмеченным дефицитом отдельных позиций, что может повлиять на общие объемы рынка.

"Существуют серьезные риски, что он может усилиться с самого начала 2026 года, что не позволит рынку выдавать большие объемы", — отметил Иванов

Помимо внешнеэкономических решений, остается неопределенность с валютным курсом и ключевой ставкой. Эти параметры регулируют стоимость кредитов и лизинга, которые занимают значительную долю в структуре продаж, особенно в сегменте новых легковых автомобилей.

Еще один игрок рынка — группа "Авилон" — дает сходный прогноз. По словам представителей компании, они также видят возможный объем продаж в пределах 1,3-1,4 млн автомобилей, опираясь на динамику 2025 года и текущего спроса.

Сценарии структурной перестройки рынка

Часть дилерских сетей предпочитает избегать точных цифр, объясняя это высокой волатильностью. Однако ключевые тенденции уже просматриваются. Среди них — рост интереса производителей к локализации, постепенное сокращение параллельного импорта и уход с рынка части брендов, которые не готовы перестраивать цепочки поставок. Эти изменения приводят к тому, что российский рынок начинает возвращаться к формату, где значимую роль играет местная сборка, а логистические затраты минимизируются.

Параллельно эксперты считают, что рынок будет сталкиваться с сокращением предложения из-за ограничений на экспорт автомобилей из Китая, которые находились на учёте менее полугода. Это решение повлияет на скорость обновления модельных рядов и поставки массовых моделей, особенно в сегменте бюджетных машин. Дополнительное давление окажет рост НДС, что увеличит итоговую стоимость владения.

По данным агентства "Автостат", за десять месяцев 2025 года было реализовано более миллиона новых легковых автомобилей, что почти на 20% меньше результатов предыдущего года — динамика наглядно подчеркивает сложность восстановления рынка.

Основные факторы формирования цен и предложения

Среди ключевых драйверов эксперты выделяют государственные корректировки, логистику, темпы локализации и меняющиеся потребительские привычки. Повышение утильсбора делает импорт менее привлекательным и подталкивает производителей к организации локального производства, что, в свою очередь, способствует появлению новых рабочих мест и расширению ассортимента моделей, собранных внутри страны.

Игроки ожидают, что уже в 2026 году крупные китайские бренды начнут активнее открывать собственные производственные площадки или усиливать сотрудничество с локальными партнерами, чтобы сохранить долю рынка и контролировать стоимость автомобилей.

Однако параллельно с этим рынок ждут и ограничения: часть производителей, которые не смогут адаптироваться, вероятно, покинут российский сегмент. Это затронет прежде всего бренды, которые делали ставку на импорт через параллельные каналы и не имели устойчивых логистических решений.

Локализованные автомобили и Импортные модели

Локализованная сборка и импортные автомобили формируют два разных подхода к развитию рынка. Локальное производство выигрывает за счет снижения логистических расходов, заметно меньшего утильсбора и более предсказуемых поставок комплектующих. Импортные машины, напротив, выгодны разнообразием модельного ряда и возможностью оперативно обновлять портфель. Но их стоимость становится более чувствительной к колебаниям валюты и налоговым изменениям.

Выбор между этими направлениями во многом определяется стратегией производителя: одни готовы инвестировать в заводы, другие предпочитают сохранять гибкость поставок. Для потребителя различия выражаются в конечной цене, доступности сервисов и широте выбора комплектаций.

Плюсы и минусы локализации

Локализация дает ощутимые преимущества. Опираясь на текущие тенденции, можно выделить несколько устойчивых факторов.

Производство в России снижает зависимость от логистики.

Уменьшение утильсбора делает модели доступнее.

Локальные заводы способны быстрее адаптировать автомобили к климату и топливу.

Наличие сервисной сети упрощает обслуживание.

Однако существуют и ограничения.

Локальная сборка требует объемных инвестиций.

Ассортимент моделей может быть ограниченным.

Некоторые бренды не готовы к глубокой локализации.

Темпы запуска новых производств зависят от политических решений.

Советы по выбору автомобиля в условиях изменяющегося рынка

Покупателям, которые планируют приобретение автомобиля в 2026 году, специалисты рекомендуют смотреть на несколько практических параметров.

Оценивать совокупную стоимость владения. Проверять наличие сервисных центров бренда в регионе. Изучать программы производителя по гарантии и трейд-ин. Следить за изменениями утильсбора и НДС при планировании покупки.

Эксперты также советуют заранее уточнять сроки поставки, особенно если речь идет о популярных комплектациях. В условиях возможного дефицита это помогает избежать задержек и неопределенности.

