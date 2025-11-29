Игра на долгую дистанцию: неожиданные лидеры Kia выводят рынок из привычной колеи

Kia Seltos получил 86 баллов в оценке эксплуатационной выносливости

На рынке давно спорят, какие модели Kia действительно стоят своих денег и позволяют не зависеть от сервисов. В 2025 году эксперты подготовили свежий рейтинг, который показывает неожиданные расстановки сил внутри бренда. Некоторые автомобили подтвердили репутацию "долгожителей", а другие удивили стабильностью вопреки сложным технологиям. Об этом сообщает "Российская Газета".

Фото: Wikipedia by Tomash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA

Soul: компактный лидер, который держится на простоте

Городской кроссовер Kia Soul неожиданно занимает верхнюю строчку списка, получив 88 баллов из 100. Такую оценку объясняют сочетанием простой конструкции, экономичного двухлитрового атмосферного двигателя и общей выносливости силовой части. Автомобиль выделяется вместительным салоном при небольших размерах, что делает его удобным для ежедневных поездок и городской эксплуатации. Владельцы отмечают, что у модели почти нет "болячек", требующих частых визитов на сервис.

Важный нюанс связан с тем, что выпуск Soul уже завершён, и сейчас машину можно встретить лишь на вторичном рынке. Однако спрос на эти автомобили остаётся стабильным, поскольку многие покупатели ищут как раз такие варианты — понятные, неприхотливые и доступные по стоимости владения.

Seltos и K4: "середняки", которые стабильно радуют владельцев

Следом за лидером расположились сразу две модели, набравшие по 86 баллов: это кроссовер Kia Seltos и седан K4, пришедший на смену Forte. Seltos привлекает покупателей сочетанием оснащения и цены, а также наличием двух моторов мощностью 146 и 190 лошадиных сил. По отзывам автомобилистов, машина уверенно работает в городском режиме и не требует дорогостоящих процедур в ранние годы эксплуатации.

Седан K4 получил высокие оценки за оснащение, включая продвинутые системы помощи водителю, комфорт и сборку. Несмотря на недавний выход на рынок, модель успела сформировать положительное мнение у владельцев, которые отмечают сбалансированную управляемость, низкий уровень вибраций и практичность салона.

Среднеразмерный K5 с его 85 баллами также демонстрирует уверенный результат и входит в число автомобилей с минимальными расходами на обслуживание: среднегодовые затраты составляют около 480 долларов. Эта модель давно закрепилась как удобный семейный седан с качественной подвеской и экономичными силовыми агрегатами. Флагманский Telluride, имея такую же оценку, делает ставку на крупные размеры, высокий уровень безопасности и прочный 3,8-литровый V6.

Sportage, Sorento, Niro и электромобили Kia

Sportage получил 84 балла, показав оптимальный баланс между динамикой, оснащением и скромными тратами на плановое обслуживание. Модели Sorento и Niro, набравшие по 74 балла, выделяются широким набором силовых установок — от обычных бензиновых до гибридных и подключаемых гибридов. Для части покупателей именно гибридные версии становятся решающим аргументом, особенно в условиях растущего интереса к экономичным автомобилям.

Отдельно стоит упомянуть электрический EV9, который стал самым надёжным электромобилем бренда, набрав 67 баллов. Учитывая сложность электрических платформ, такой показатель считается достойным. Модель привлекает футуристичным дизайном, просторным трёхрядным салоном, большим запасом хода и возможностью буксировать прицеп массой до 2260 кг — редкость для электрокара.

Сравнение моделей Kia по надёжности

Сравнение показывает заметный разрыв между моделями:

Soul и Seltos делают ставку на простоту и проверенные решения, благодаря чему занимают верхние позиции. K4 и K5 более технологичны, но при этом демонстрируют стабильность и низкие расходы. Telluride выделяется сочетанием мощности, безопасности и общего качества сборки. Специализированные модели — Sorento, Niro и EV9 — предлагают гибридные и электрические решения, что повышает технологичность, но добавляет рисков по части обслуживания.

Этот разброс помогает ориентироваться покупателям, которые выбирают между бензиновыми, гибридными и электрическими вариантами, и показывает, что универсального решения не существует — каждая модель имеет свои сильные стороны.

Плюсы и минусы популярных моделей Kia

Чтобы удобнее оценить автомобили, стоит рассмотреть ключевые достоинства и особенности. Такой подход помогает понять, что именно влияет на итоговые баллы рейтинга.

Плюсы Soul и Seltos связаны с эксплуатационной простотой. Оба автомобиля экономичны и надёжны в городских условиях.

минимум сложных узлов

низкие затраты на обслуживание

удобные для повседневной езды габариты

высокая ремонтопригодность

У K4 и K5 свои сильные стороны. Они предлагают современное оснащение и комфорт, что важно для тех, кто проводит много времени за рулём.

качественная шумоизоляция

высокий уровень комфорта

системы безопасности последнего поколения

экономичные моторы

Для Telluride плюсы лежат в другой сфере:

мощный двигатель

просторный салон

высокая безопасность

хорошая геометрическая проходимость

Электрический EV9 тоже имеет свои преимущества:

вместимость до семи человек

большой запас хода

возможность буксировки

современные цифровые системы

Советы по выбору моделей Kia

При выборе стоит ориентироваться не только на рейтинг, но и на эксплуатационные сценарии.

Для города и коротких поездок подойдут Soul и Seltos: они маневренные, экономичные и неприхотливые. Тем, кто ищет комфортный седан для трассы и ежедневных поездок, стоит присмотреться к K5 или K4. Для семейных потребностей идеально подходят большой Telluride или универсальный Sorento. Если важна экономия топлива и современные технологии, можно рассматривать гибридные версии Niro и Sorento. Покупателям, которые думают о будущем и готовы перейти на электротягу, стоит обратить внимание на EV9, особенно если требуется большой автомобиль для активной эксплуатации.

Популярные вопросы о надёжности Kia

Какая модель Kia считается самой надёжной?

По итогам рейтинга 2025 года лидером стал Kia Soul с оценкой 88 баллов.

Что выбрать для семьи: Sorento или Telluride?

Telluride отличается более мощным мотором и высоким уровнем безопасности, Sorento — вариативностью силовых установок.

Какой электромобиль Kia наиболее надёжен?

Среди электромобилей лучшим результатом — 67 баллов — обладает Kia EV9.