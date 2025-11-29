Кнопки снова в моде: ужесточение превращает цифровые панели в токсичный актив для брендов

Euro NCAP оценил влияние сенсорных экранов на аварийность

Новая волна требований угрожает спокойствию автопроизводителей, привыкших к более мягким регламентам. Уже в ближайшие годы машины будут проходить через цепочку испытаний, которые заметно усложнят путь к заветным пяти звёздам. Покупателям это сулит понятные плюсы, но для индустрии начинается серьёзная перестройка. Об этом сообщает Autoblog.

Усиление правил и их влияние на рынок

Euro NCAP закручивает гайки: организация внедряет обновлённый, самый комплексный набор протоколов с 2009 года. Программа станет многоэтапной, а оценка — многослойной. Регулятор реагирует на реальность: современные автомобили напичканы сенсорными экранами и электронными ассистентами, и всё чаще именно цифровизация становится фактором риска.

Система разделена на четыре ключевых направления — от предотвращения аварий до алгоритмов действий автомобиля после столкновения. Такой подход позволяет точнее понимать, насколько транспорт защищает водителя, пассажиров и окружающих на всех этапах движения.

"Каждые три года мы пересматриваем наши критерии оценки безопасности с одной единственной целью — снизить количество смертей и серьёзных травм в результате ДТП", — заявил генеральный секретарь Euro NCAP Михиль ван Ратинген.

Организация подчёркивает, что изменения затронут не только Европу: локальные регуляторы традиционно ориентируются на европейскую модель, поэтому рынок США и ряда других стран, скорее всего, последует тем же маршрутом. Это значит, что индустрии придётся адаптировать дизайн, электрику, системы помощи водителю и элементы пассивной безопасности, чтобы соответствовать новым планкам.

Работа с физическими кнопками — тоже часть реформы. Euro NCAP отмечает, что отказ от элементарных органов управления в пользу монолитных экранов стал одной из причин увеличения числа инцидентов, связанных с отвлечением водителя. Теперь модели, предлагающие полноценные физические клавиши для критичных функций, смогут рассчитывать на бонусы в рейтинге.

Как устроена новая схема безопасности

Рассмотрим четыре этапа, которые становятся основой обновлённой системы.

1. Безопасное вождение

Этот блок предназначен для оценки технологий, повышающих внимательность водителя и уменьшающих отвлекающие факторы. Сюда относятся системы мониторинга состояния, адаптивные алгоритмы обнаружения усталости, обнаружение алкоголя и наркотических веществ, корректная индикация ограничений скорости и логика управления интерфейсами.

Регулятор подчёркивает: автомобиль должен максимально чётко и интуитивно подсказывать водителю необходимые действия, а не заставлять искать элемент управления в глубине экранного меню.

2. Предотвращение столкновений

Задача блока — проверить способности автомобиля избежать аварии. Оценивается работа радаров, камер, лидаров, корректность определения траектории и реакций на непредсказуемые перемещения других участников дорожного движения. Повышенное внимание — моторизованным двухколёсным видам транспорта и велосипедистам, которые чаще всего оказываются в зоне риска.

3. Защита от столкновений

Классический элемент программы, знакомый покупателям по краш-тестам. Здесь анализируется поведение кузова, ремней, подушек, распределение нагрузки на тело пассажиров и устойчивость конструкции при разных сценариях удара. Euro NCAP обещает расширить набор параметров для оценки, что сделает тесты ещё ближе к реальным дорожным ситуациям.

4. Безопасность после аварии

Здесь начинается самое интересное, особенно для рынка электромобилей. В центре внимания — две большие темы: доступ к дверям после удара и безопасность тяговой батареи.

Электрические дверные ручки стали источником нескольких громких инцидентов. Известны случаи, когда пассажиры не могли выбраться из машины после аварии, что привело к трагедиям. Теперь такие системы должны гарантированно открываться даже после серьёзного удара, без зависимости от электроники.

Второй вопрос — высоковольтные батареи. От производителей требуется обеспечивать надёжную изоляцию, своевременные предупреждения о рисках возгорания и предсказуемость поведения аккумулятора после аварии.

"Цель — улучшить защиту пассажиров транспортных средств и всех участников дорожного движения за счет более эффективной помощи водителю, надежной профилактики аварий, усовершенствованной защиты при столкновениях и улучшенного управления после столкновений", — сказал Михиль ван Ратинген.

Электромобили под прицелом

Отдельного внимания заслуживают моменты, связанные с актуальными проблемами рынка. Электрические дверные ручки, используемые в премиальных и технологичных моделях, уже приводили к аварийным ситуациям. Некачественная маркировка, зависимость от питания и отсутствие чётких механических дублёров сделали тему особенно острой.

Производители, работающие с высоковольтной архитектурой, также должны учитывать новый фокус Euro NCAP на поведении батарей. Правильная сигнализация, грамотная компоновка модулей и стойкость к пробоям становятся базовыми требованиями для высоких рейтингов.

Почему изменения так важны

Euro NCAP остаётся одним из самых авторитетных институтов в сфере безопасности транспорта. На его решения смотрит весь рынок, а методики часто становятся стандартом для США, Азии и ряда развивающихся стран.

IIHS уже усилил часть собственных критериев, делая упор на борьбу с отвлекающими технологиями. Однако введение полного пакета новых тестов в США задерживается — местные регуляторы сдвинули сроки до 2027 года.

Ужесточение стандартов означает, что производителям будет сложнее получать максимальные оценки. Пятизвёздочный рейтинг станет маркером не просто хорошей инженерии, а глубокой проработки электронных ассистентов, эргономики салона, электрооборудования и материалов кузова.

Сравнение требований Euro NCAP и IIHS

В этой части — краткое сопоставление подходов двух ключевых регуляторов.

Euro NCAP ориентируется на комплексную многоэтапную оценку, охватывающую весь жизненный цикл аварийной ситуации. IIHS фокусируется на традиционных краш-тестах, добавляя усиленную проверку электронных систем по мере обновления методик. В Европе сильнее акцентируют внимание на поведении автомобиля после аварии и рисках электромобилей. Американские правила медленнее адаптируются к новым технологиям.

Такое сравнение помогает понять, в каком направлении движется глобальная индустрия и почему европейские рейтинги часто оказываются более строгими.

Плюсы и минусы новой программы тестирования

Чтобы оценить эффект реформы, рассмотрим ключевые преимущества и ограничения.

Плюсы:

повышение прозрачности рейтингов;

усиление контроля цифровых интерфейсов и эргономики;

внимание к электромобилям и связанным рискам;

более реалистичная оценка поведения автомобиля в реальных сценариях.

Минусы:

усложнение разработки новых моделей;

рост стоимости испытаний;

потенциальное увеличение цен на автомобили;

высокие требования к производителям электроники и ПО.

Советы по выбору автомобиля с учётом новых правил

Проверяйте наличие физических кнопок управления основными функциями — это повышает удобство и безопасность. Обращайте внимание на качество систем контроля состояния водителя — мониторинг усталости и внимательности становится ключевым фактором. Оценивайте, как модель работает с данными о скорости, разметке и окружающем движении. Для электромобилей изучайте решения по защите батареи и алгоритмы её изоляции при аварии. Анализируйте, как автомобиль ведёт себя в тестах на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Сравнивайте рейтинги Euro NCAP и IIHS — это даёт более широкую картину.

Популярные вопросы о новых правилах Euro NCAP

1. Что изменится для покупателей?

Потребители получат более точную и честную оценку безопасности, особенно в части цифровых интерфейсов и электромобилей.

2. Станут ли автомобили дороже?

С высокой вероятностью — да. Производителям потребуется дорабатывать конструкции и электронику, что увеличивает расходы.

3. Как теперь выбирать машину?

Ориентироваться на обновлённые рейтинги, изучать поведение ассистентов и смотреть на качество физических элементов управления.