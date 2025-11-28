Лада готовит ответ кроссоверам: Niva Travel выходит в шести версиях и спортивном обличье

Lada представила полное обновление модельного ряда Niva Travel - теперь кроссовер доступен сразу в шести версиях: Classic, Comfort, Life, Enjoy, Techno и KHL. Новая линейка стала логическим развитием обновления модели 2024 года и получила свежий двигатель, расширенное оснащение и лимитированную спортивную серию, созданную совместно с Континентальной хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Новая структура комплектаций призвана сделать выбор Niva Travel более прозрачным для покупателей. Теперь каждая версия имеет чёткое позиционирование — от практичной базовой до стильной и спортивной. Диапазон цен варьируется от 1 390 000 до 1 785 000 рублей, что позволяет охватить разные категории клиентов.
"Мы стремились сделать линейку Niva Travel максимально разнообразной, чтобы каждая версия имела свой характер", — отмечается в сообщении производителя.
Все модификации теперь комплектуются 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с., пришедшим на смену прежнему 1,7-литровому мотору. Этот агрегат обеспечивает лучшую эластичность на низких оборотах, улучшенную динамику и сниженный расход топлива.
Двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом, что остаётся визитной карточкой Niva Travel. Конструкция сохранена классическая — с подключаемой раздаточной коробкой, блокировкой дифференциала и высоким клиренсом 220 мм.
Такое сочетание делает автомобиль по-прежнему одним из самых доступных и проходимых кроссоверов на российском рынке.
Комплектация Life стала своеобразным "золотым стандартом" обновлённой линейки. Это самая доступная версия с светодиодной оптикой, улучшенной шумоизоляцией и системой стабилизации (ESP). В стандартное оснащение входят электрические стеклоподъёмники, мультимедиа с Bluetooth и камера заднего вида.
Таким образом, даже базовые варианты теперь соответствуют современным ожиданиям покупателей, а не выглядят "упрощённой" версией для экономии.
Самая яркая новинка — специальная серия KHL, созданная в сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой. Эта модификация отличается фирменными декоративными элементами, спортивными акцентами и эксклюзивными аксессуарами.
Особенности версии:
По сути, KHL — это имиджевая версия, рассчитанная на поклонников спорта и тех, кто хочет выделиться на дороге. Цена этой комплектации достигает 1 785 000 рублей, что делает её самой дорогой в гамме.
"Серия KHL подчеркивает связь бренда Lada с российским спортом и добавляет эмоциональный акцент в модельный ряд", — отмечается в презентации модели.
Чтобы понять, чем отличаются шесть версий, достаточно сравнить их ключевые особенности:
Classic - простая, с механическим зеркалом и стандартными стальными колёсами.
Comfort - добавлены кондиционер и аудиосистема.
Life - светодиодная оптика и улучшенная отделка.
Enjoy - мультимедийный экран и камера заднего вида.
Techno - дополнительные защитные накладки и двухцветная окраска кузова.
KHL - особое оформление и эксклюзивный спортивный декор.
Таким образом, модельный ряд выстроен логично: каждая версия добавляет функционал и визуальные акценты, позволяя покупателю выбрать автомобиль под себя.
Плюсы:
Минусы:
Тем не менее, Niva Travel остаётся автомобилем, где главные ценности — надёжность и практичность, а не количество сенсорных экранов.
Если нужен рабочий автомобиль - подойдёт Classic или Comfort: минимум лишнего, максимум проходимости.
Для семейных поездок лучше взять Enjoy или Life — в них больше комфорта и мультимедиа.
Тем, кто хочет подчеркнуть индивидуальность, стоит обратить внимание на KHL — это стильная и редкая серия.
Для частых выездов за город подходит Techno с дополнительной защитой кузова и элементов подвески.
Каждая комплектация имеет свой баланс цены и функционала, поэтому выбор стоит делать по назначению автомобиля.
Когда начнутся продажи обновлённой линейки?
Продажи уже стартовали, автомобили доступны у официальных дилеров Lada.
Какой двигатель используется во всех версиях?
Новый 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 90 л. с. с улучшенным крутящим моментом.
Есть ли автоматическая коробка передач?
Пока нет — все версии комплектуются 5-ступенчатой "механикой".
Что отличает спецверсию KHL от других?
Уникальный декор, логотипы хоккейной лиги и эксклюзивные аксессуары.
Останется ли прежняя Niva Legend в продаже?
Да, модель Legend выпускается параллельно и ориентирована на любителей классической компоновки.
Обновлённая линейка Niva Travel подтверждает, что Lada продолжает стратегию постепенного развития, сохраняя баланс между традициями и современными требованиями рынка. Появление версии KHL усиливает имидж марки и подчёркивает связь бренда с российским спортом.
Модель остаётся одной из самых узнаваемых и востребованных в своём сегменте, сохраняя ключевые достоинства — проходимость, простоту обслуживания и надёжность. Теперь же к этим качествам добавились комфорт, стиль и символический спортивный дух.
