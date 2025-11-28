Лада готовит ответ кроссоверам: Niva Travel выходит в шести версиях и спортивном обличье

Lada Niva Travel получила шесть версий и спецмодификацию KHL — автозавод

Lada представила полное обновление модельного ряда Niva Travel - теперь кроссовер доступен сразу в шести версиях: Classic, Comfort, Life, Enjoy, Techno и KHL. Новая линейка стала логическим развитием обновления модели 2024 года и получила свежий двигатель, расширенное оснащение и лимитированную спортивную серию, созданную совместно с Континентальной хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

Линейка стала шире и понятнее

Новая структура комплектаций призвана сделать выбор Niva Travel более прозрачным для покупателей. Теперь каждая версия имеет чёткое позиционирование — от практичной базовой до стильной и спортивной. Диапазон цен варьируется от 1 390 000 до 1 785 000 рублей, что позволяет охватить разные категории клиентов.

Classic - базовое исполнение с акцентом на надёжность и простоту.

- базовое исполнение с акцентом на надёжность и простоту. Comfort - оптимальный вариант для повседневного использования.

- оптимальный вариант для повседневного использования. Life - новое стартовое предложение с улучшенной оптикой и расширенным оснащением.

- новое стартовое предложение с улучшенной оптикой и расширенным оснащением. Enjoy - сбалансированная комплектация с мультимедией и кондиционером.

- сбалансированная комплектация с мультимедией и кондиционером. Techno - продвинутый вариант с дополнительной защитой кузова.

- продвинутый вариант с дополнительной защитой кузова. KHL - лимитированная версия с уникальным оформлением, созданная в партнёрстве с хоккейной лигой.

"Мы стремились сделать линейку Niva Travel максимально разнообразной, чтобы каждая версия имела свой характер", — отмечается в сообщении производителя.

Новый двигатель и технические изменения

Все модификации теперь комплектуются 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с., пришедшим на смену прежнему 1,7-литровому мотору. Этот агрегат обеспечивает лучшую эластичность на низких оборотах, улучшенную динамику и сниженный расход топлива.

Двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом, что остаётся визитной карточкой Niva Travel. Конструкция сохранена классическая — с подключаемой раздаточной коробкой, блокировкой дифференциала и высоким клиренсом 220 мм.

Такое сочетание делает автомобиль по-прежнему одним из самых доступных и проходимых кроссоверов на российском рынке.

Версия Life: новая база с современными деталями

Комплектация Life стала своеобразным "золотым стандартом" обновлённой линейки. Это самая доступная версия с светодиодной оптикой, улучшенной шумоизоляцией и системой стабилизации (ESP). В стандартное оснащение входят электрические стеклоподъёмники, мультимедиа с Bluetooth и камера заднего вида.

Таким образом, даже базовые варианты теперь соответствуют современным ожиданиям покупателей, а не выглядят "упрощённой" версией для экономии.

Спецверсия KHL: дух соревнования в дизайне

Самая яркая новинка — специальная серия KHL, созданная в сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой. Эта модификация отличается фирменными декоративными элементами, спортивными акцентами и эксклюзивными аксессуарами.

Особенности версии:

шильдики и эмблемы KHL на кузове;

на кузове; уникальные 16-дюймовые диски с тёмным покрытием;

фирменные коврики и накладки в салоне;

контрастные вставки в интерьере;

особая цветовая палитра кузова, включая серебристо-серый и графитовый оттенки.

По сути, KHL — это имиджевая версия, рассчитанная на поклонников спорта и тех, кто хочет выделиться на дороге. Цена этой комплектации достигает 1 785 000 рублей, что делает её самой дорогой в гамме.

"Серия KHL подчеркивает связь бренда Lada с российским спортом и добавляет эмоциональный акцент в модельный ряд", — отмечается в презентации модели.

Сравнение комплектаций Niva Travel

Чтобы понять, чем отличаются шесть версий, достаточно сравнить их ключевые особенности:

Classic - простая, с механическим зеркалом и стандартными стальными колёсами.

Comfort - добавлены кондиционер и аудиосистема.

Life - светодиодная оптика и улучшенная отделка.

Enjoy - мультимедийный экран и камера заднего вида.

Techno - дополнительные защитные накладки и двухцветная окраска кузова.

KHL - особое оформление и эксклюзивный спортивный декор.

Таким образом, модельный ряд выстроен логично: каждая версия добавляет функционал и визуальные акценты, позволяя покупателю выбрать автомобиль под себя.

Плюсы и минусы обновлённой линейки

Плюсы:

разнообразие комплектаций — от утилитарной до имиджевой;

улучшенный двигатель с повышенной эластичностью;

расширенные опции даже в базовых версиях;

сохранение классического полного привода;

доступная цена для сегмента SUV.

Минусы:

механическая коробка без альтернативы;

мощность 90 л. с. может показаться скромной для трассы;

ограниченная мультимедиа-функциональность в младших версиях.

Тем не менее, Niva Travel остаётся автомобилем, где главные ценности — надёжность и практичность, а не количество сенсорных экранов.

Советы при выборе комплектации

Если нужен рабочий автомобиль - подойдёт Classic или Comfort: минимум лишнего, максимум проходимости. Для семейных поездок лучше взять Enjoy или Life — в них больше комфорта и мультимедиа. Тем, кто хочет подчеркнуть индивидуальность, стоит обратить внимание на KHL — это стильная и редкая серия. Для частых выездов за город подходит Techno с дополнительной защитой кузова и элементов подвески.

Каждая комплектация имеет свой баланс цены и функционала, поэтому выбор стоит делать по назначению автомобиля.

Популярные вопросы о Lada Niva Travel 2024

Когда начнутся продажи обновлённой линейки?

Продажи уже стартовали, автомобили доступны у официальных дилеров Lada.

Какой двигатель используется во всех версиях?

Новый 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 90 л. с. с улучшенным крутящим моментом.

Есть ли автоматическая коробка передач?

Пока нет — все версии комплектуются 5-ступенчатой "механикой".

Что отличает спецверсию KHL от других?

Уникальный декор, логотипы хоккейной лиги и эксклюзивные аксессуары.

Останется ли прежняя Niva Legend в продаже?

Да, модель Legend выпускается параллельно и ориентирована на любителей классической компоновки.

Значение обновления для бренда Lada

Обновлённая линейка Niva Travel подтверждает, что Lada продолжает стратегию постепенного развития, сохраняя баланс между традициями и современными требованиями рынка. Появление версии KHL усиливает имидж марки и подчёркивает связь бренда с российским спортом.

Модель остаётся одной из самых узнаваемых и востребованных в своём сегменте, сохраняя ключевые достоинства — проходимость, простоту обслуживания и надёжность. Теперь же к этим качествам добавились комфорт, стиль и символический спортивный дух.