Восточная дуэль на российских дорогах: как близнецы из Минска и Калуги спорят за лидерство

Belgee X50 оказался дороже, но мощнее и комфортнее Tenet T4 — эксперт

Российский Tenet T4 и белорусский Belgee X50 стали настоящими звёздами рынка доступных кроссоверов: их продажи резко выросли сразу после выхода. Интерес покупателей объясним — обе модели предлагают современный дизайн и приемлемую цену. Но какой автомобиль выбрать?

Происхождение и конструкция

Обе машины не новички на рынке, а локализованные версии популярных китайских моделей. Tenet T4 базируется на Chery Tiggo 4 и собирается в Калуге, а Belgee X50 - вариант Geely Coolray, производимый под Минском. По сути, это знакомые автомобили с новыми эмблемами, и локальная сборка никак не повлияла на качество исполнения. Об этом пишет издание "За рулём".

По габаритам различия минимальны: длина — 4,32-4,33 м, колёсная база около 2,6 м. Однако Tenet немного шире и выше конкурента, а главное — имеет больший дорожный просвет до 208 мм против 180 мм у X50. Это делает его более пригодным для российских дорог и умеренного бездорожья.

Технические особенности

В базовой версии Tenet T4 предлагает редкое для своего класса сочетание атмосферного двигателя мощностью 113 л. с. и механической коробки передач. Покупатель может выбрать и вариатор, что добавляет комфорта в городском цикле. Более дорогие комплектации оснащаются 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.) с "роботом".

Belgee X50 использует аналогичный турбодвигатель, но его мощность выше — 150 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды против 10 у Tenet. При этом бензобак у белорусской модели заметно меньше — всего 45 литров, что уменьшает запас хода.

Управляемость и комфорт

Belgee X50 выгодно выделяется точными настройками подвески и откликом на повороты руля. Подвеска сочетает упругость и комфорт, гасит неровности и не допускает излишних кренов. Турбомотор и преселективный робот работают слаженно, обеспечивая динамичное и плавное движение.

Tenet T4 выглядит спокойнее — он мягче, но не столь собран. Для повседневной эксплуатации и городского трафика это может быть плюсом, однако по части удовольствия от вождения "четвёрка" уступает конкуренту.

Оснащение и цены

Tenet T4 в версии MT Line оценивается в 2 млн рублей. Даже в базе предусмотрены LED-фары, круиз-контроль, кондиционер, обогревы руля, кресел и лобового стекла. За вариатор придётся доплатить 130 тысяч рублей, а топовая версия Prime (2,38 млн) включает камеры кругового обзора, климат-контроль и электроприводы сидений.

Belgee X50 стартует с 2,48 млн рублей за комплектацию Active, но в ней меньше опций: отсутствуют LED-фары и обогрев руля. Зато старшие версии Style и Flagship предлагают панорамную крышу, боковые подушки, спортивный декор, камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор. В дорогих исполнениях X50 выглядит технологичнее и современнее.

Итоги сравнения

Эксперты сходятся во мнении, что Belgee X50 дороже, но заметно лучше управляется и богаче оснащён, особенно в старших комплектациях. Он ориентирован на тех, кто ценит динамику и дизайн. Tenet T4, напротив, подойдёт тем, кто ищет надёжный и более доступный вариант с привычной механикой и практичным клиренсом.

Таким образом, выбор между моделями зависит от приоритетов: рациональный подход — за Tenet, а эмоциональный — за Belgee.