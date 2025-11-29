Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
18 млрд рублей выведены из программы долгосрочных сбережений — Центробанк
Горбушу после засолки выдерживают 40 минут в масле
Лера Кудрявцева никогда не хотела помощи суррогатной матери
Лимфодренажный массаж скул уменьшает отёки — косметолог Елисавецкая
Высокобелковая диета усиливает потерю жира — American Journal of Clinical Nutrition
Животные ставят контакт с хозяином выше пищи — университет Орегона
Дымоход перед зимним сезоном необходимо очищать — GISMETEO
Седые волосы как модный тренд: окрашивание передних прядей для гармоничного образа
Одомашнивание уменьшило центр страха в мозге кроликов — исследователи

Восточная дуэль на российских дорогах: как близнецы из Минска и Калуги спорят за лидерство

Belgee X50 оказался дороже, но мощнее и комфортнее Tenet T4 — эксперт
4:19
Авто

Российский Tenet T4 и белорусский Belgee X50 стали настоящими звёздами рынка доступных кроссоверов: их продажи резко выросли сразу после выхода. Интерес покупателей объясним — обе модели предлагают современный дизайн и приемлемую цену. Но какой автомобиль выбрать?

Belgee X50
Фото: Own work by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Belgee X50

Происхождение и конструкция

Обе машины не новички на рынке, а локализованные версии популярных китайских моделей. Tenet T4 базируется на Chery Tiggo 4 и собирается в Калуге, а Belgee X50 - вариант Geely Coolray, производимый под Минском. По сути, это знакомые автомобили с новыми эмблемами, и локальная сборка никак не повлияла на качество исполнения. Об этом пишет издание "За рулём".

По габаритам различия минимальны: длина — 4,32-4,33 м, колёсная база около 2,6 м. Однако Tenet немного шире и выше конкурента, а главное — имеет больший дорожный просвет до 208 мм против 180 мм у X50. Это делает его более пригодным для российских дорог и умеренного бездорожья.

Технические особенности

В базовой версии Tenet T4 предлагает редкое для своего класса сочетание атмосферного двигателя мощностью 113 л. с. и механической коробки передач. Покупатель может выбрать и вариатор, что добавляет комфорта в городском цикле. Более дорогие комплектации оснащаются 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.) с "роботом".

Belgee X50 использует аналогичный турбодвигатель, но его мощность выше — 150 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды против 10 у Tenet. При этом бензобак у белорусской модели заметно меньше — всего 45 литров, что уменьшает запас хода.

Управляемость и комфорт

Belgee X50 выгодно выделяется точными настройками подвески и откликом на повороты руля. Подвеска сочетает упругость и комфорт, гасит неровности и не допускает излишних кренов. Турбомотор и преселективный робот работают слаженно, обеспечивая динамичное и плавное движение.

Tenet T4 выглядит спокойнее — он мягче, но не столь собран. Для повседневной эксплуатации и городского трафика это может быть плюсом, однако по части удовольствия от вождения "четвёрка" уступает конкуренту.

Оснащение и цены

Tenet T4 в версии MT Line оценивается в 2 млн рублей. Даже в базе предусмотрены LED-фары, круиз-контроль, кондиционер, обогревы руля, кресел и лобового стекла. За вариатор придётся доплатить 130 тысяч рублей, а топовая версия Prime (2,38 млн) включает камеры кругового обзора, климат-контроль и электроприводы сидений.

Belgee X50 стартует с 2,48 млн рублей за комплектацию Active, но в ней меньше опций: отсутствуют LED-фары и обогрев руля. Зато старшие версии Style и Flagship предлагают панорамную крышу, боковые подушки, спортивный декор, камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор. В дорогих исполнениях X50 выглядит технологичнее и современнее.

Итоги сравнения

Эксперты сходятся во мнении, что Belgee X50 дороже, но заметно лучше управляется и богаче оснащён, особенно в старших комплектациях. Он ориентирован на тех, кто ценит динамику и дизайн. Tenet T4, напротив, подойдёт тем, кто ищет надёжный и более доступный вариант с привычной механикой и практичным клиренсом.

Таким образом, выбор между моделями зависит от приоритетов: рациональный подход — за Tenet, а эмоциональный — за Belgee.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Последние материалы
Дымоход перед зимним сезоном необходимо очищать — GISMETEO
Седые волосы как модный тренд: окрашивание передних прядей для гармоничного образа
Одомашнивание уменьшило центр страха в мозге кроликов — исследователи
Космическая пыль запустила образование карбамата аммония — учёные
Влияние транспортировочных болтов на вибрацию стиралки выявили мастера
Отдых и снижение кофеина помогает при подёргивании века — GISMETEO
Герои застряли в аэропорту в сериале "Рождественская буря"
Стоимость квадратного метра на вторичке увеличится на 1–2% к началу декабря
Параллельный импорт сокращается из-за регуляторов — директор продаж Николай Иванов
Тыквенное пюре улучшило текстуру крем-брюле — Serious Eats
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.