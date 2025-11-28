Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джонни Депп назвал прожитые с Ванессой Паради годы "счастьем"
Выпадение волос у женщин связывают с гормонами, стрессом и заболеваниями — ARD
Бесплатные лекарства выдают федеральным льготникам по ОМС — врач Елена Павлова
Владельцы котов реже страдают от инсультов — шотландские ученые
Бородин назвал рэпера Macan настоящим мужчиной за службу
Для гололёда нужно выбирать обувь с рельефной подошвой — ортопед Терновой
Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Низкий огонь предотвратил жёсткость говядины в гуляше

Кроссовер из Азии остался без зелёного света: как запуск флагмана сдвинули из-за недоработок

Производство флагманского Tenet T9 отложили — представители предприятия
7:55
Авто

Выход нового флагманского кроссовера Tenet T9 откладывается — запуск, который изначально планировался на ближайшие месяцы, перенесли. При этом подготовка к производству уже активно идёт: на складах предприятия были обнаружены комплектующие с маркировкой T9. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом проекта.

Chery Tiggo 9
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chery Tiggo 9

Что известно о будущем флагмане

Tenet T9 станет крупнейшей и самой технологичной моделью марки в России. Кроссовер создаётся на базе Chery Tiggo 9, сохраняя архитектуру оригинальной платформы, но с собственной калибровкой подвески, электроники и ассистентов водителя. Это позволит машине получить индивидуальный характер и соответствовать стандартам марки Tenet, которая делает ставку на премиальный комфорт.

Длина нового T9 составит около 4,8 метра, а в салоне ожидается трёхрядная компоновка. Кроссовер должен занять верхнюю строчку в модельном ряду, конкурируя с крупными SUV других локализованных брендов.

Почему перенос неизбежен

Несмотря на активную подготовку, запуск отложен по производственным причинам. По данным отраслевых источников, на калужском заводе "АГР Холдинг" сейчас идёт перенастройка линии под более крупную модель, а также согласование поставок компонентов.

"Подготовка к выпуску Tenet T9 продолжается, но сроки серийного старта сдвинуты. Мы работаем над оптимизацией логистики и качеством локализации", — говорится в комментарии предприятия.

Кроме того, особое внимание уделяется калибровке электронных систем, включая настройки адаптивной подвески и мультимедийной платформы. Производитель стремится обеспечить стабильность поставок, чтобы избежать дефицита автомобилей после выхода модели на рынок.

Текущие модели и достижения завода

Калужский завод уже производит по полному циклу три модели: Tenet T4, T7 и T8. С начала запуска конвейера собрано более 30 тысяч автомобилей, что позволило компании закрепиться в российском сегменте среднеразмерных и компактных SUV.

Каждая из моделей проходит финальную сборку и контроль качества на месте, включая сварку, окраску и тестовые заезды. Производственные линии завода адаптированы под гибкую архитектуру, что даёт возможность быстро переходить с одной модели на другую.

Технологические особенности будущего T9

Tenet T9, основанный на платформе Tiggo 9, унаследует двухлитровый турбомотор и автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, но с переработанными прошивками и настройками адаптивной подвески. Предусмотрен полный привод и несколько режимов вождения.

Салон будет ориентирован на комфорт — улучшенная шумоизоляция, премиальные материалы отделки, большие дисплеи и расширенные возможности мультимедийной системы.

Инженеры Tenet адаптируют шасси под российские дороги, а также обновляют программное обеспечение для ассистентов: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автопарковка и система кругового обзора.

Сравнение Tenet T9 и Chery Tiggo 9

Несмотря на общую платформу, между автомобилями есть различия.

  • Дизайн: у Tenet — переработанные бамперы, новая решётка радиатора и изменённая оптика.

  • Подвеска: перенастроенные амортизаторы для лучшей устойчивости и мягкости на неровностях.

  • Интерфейс: собственная мультимедийная система с локализованным ПО.

  • Сервис: планируется расширенная гарантия и отдельная программа обслуживания для флагманской линейки.

Таким образом, T9 не станет копией донора, а получит индивидуальные акценты и позиционирование ближе к премиальному сегменту.

Плюсы и минусы переноса старта

Отсрочка запуска модели может вызвать ожидание у покупателей, но она имеет и свои позитивные стороны.

Плюсы:

  • возможность провести дополнительные испытания и откалибровать системы;
  • снижение риска дефектов на старте продаж;
  • оптимизация цепочек поставок;
  • улучшение качества сборки и локализации.

Минусы:

  • потеря момента на рынке;
  • задержка дилерских поставок;
  • возможное охлаждение интереса покупателей при длительном ожидании.

Тем не менее, в компании считают, что выпуск флагманской модели должен происходить без компромиссов по качеству, даже если это требует времени.

Как развивается бренд Tenet

Tenet — молодой, но активно растущий бренд, который появился на российском рынке в начале 2020-х годов. Ставка сделана на сочетание технологий Chery и локальной адаптации. Производственные мощности в Калуге стали основой для стратегии полного цикла, включая сварку, окраску и финальную сборку.

Марка постепенно расширяет модельный ряд, охватывая сегменты от городских кроссоверов до семейных SUV. Модели T4 и T7 заняли свою нишу среди покупателей, а T8 стал первым опытом в более крупном сегменте. Теперь очередь за T9 — машиной, которая должна стать "лицом" марки.

Советы покупателям, ожидающим T9

  1. Следите за официальными новостями бренда. Завод регулярно публикует обновления о ходе подготовки.

  2. Рассмотрите модели T8 или T7 как временное решение. Они сохраняют часть технологий будущего T9, но доступны уже сейчас.

  3. Изучите программы лизинга и предзаказа. Некоторые дилеры уже формируют предварительные списки клиентов.

  4. Уточняйте сервисные условия. Флагман, вероятно, получит расширенное гарантийное обслуживание и пакеты техподдержки.

  5. Сравнивайте комплектации. При запуске T9 ожидается несколько версий — от базовой до премиальной.

Эти шаги помогут тем, кто планирует покупку, заранее оценить, какая версия подойдёт под их потребности.

Популярные вопросы о Tenet T9

Когда начнётся производство T9?
Официальных дат пока нет, но ожидается, что серийный выпуск стартует не ранее середины 2026 года.

На какой платформе построен кроссовер?
Модель базируется на архитектуре Chery Tiggo 9, с адаптацией под российские условия.

Будет ли дизельная версия?
Нет, ставка делается на бензиновые турбомоторы и, возможно, гибридную модификацию в будущем.

Какая трансмиссия планируется?
7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением, разработанная в Китае и адаптированная инженерами Tenet.

Будет ли полный привод?
Да, для старших комплектаций предусмотрена система полного привода с электронным распределением момента.

Перспективы и значение для рынка

Появление T9 станет важным шагом для локального автопрома: проект демонстрирует, что российские предприятия способны выпускать современные автомобили по полному циклу, включая крупноузловую сварку и покраску.

Для Tenet T9 станет не просто новой моделью, а символом зрелости бренда — переходом от доступных SUV к полноценному флагману с технологической базой и премиальными решениями.

Перенос сроков в данном случае не выглядит провалом, а показывает осознанный подход: компания выбирает качество и надёжность, формируя доверие к марке в долгосрочной перспективе.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Владельцы котов реже страдают от инсультов — шотландские ученые
Бородин назвал рэпера Macan настоящим мужчиной за службу
Для гололёда нужно выбирать обувь с рельефной подошвой — ортопед Терновой
США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии
Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Низкий огонь предотвратил жёсткость говядины в гуляше
Валерия призналась, что боится стать обузой для своих детей
Плотный грунт и отсутствие рыхления усиливают появление мха
В Госдуме предложили новые законы для защиты покупателей недвижимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.