Кроссовер из Азии остался без зелёного света: как запуск флагмана сдвинули из-за недоработок

Производство флагманского Tenet T9 отложили — представители предприятия

Авто

Выход нового флагманского кроссовера Tenet T9 откладывается — запуск, который изначально планировался на ближайшие месяцы, перенесли. При этом подготовка к производству уже активно идёт: на складах предприятия были обнаружены комплектующие с маркировкой T9. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом проекта.

Что известно о будущем флагмане

Tenet T9 станет крупнейшей и самой технологичной моделью марки в России. Кроссовер создаётся на базе Chery Tiggo 9, сохраняя архитектуру оригинальной платформы, но с собственной калибровкой подвески, электроники и ассистентов водителя. Это позволит машине получить индивидуальный характер и соответствовать стандартам марки Tenet, которая делает ставку на премиальный комфорт.

Длина нового T9 составит около 4,8 метра, а в салоне ожидается трёхрядная компоновка. Кроссовер должен занять верхнюю строчку в модельном ряду, конкурируя с крупными SUV других локализованных брендов.

Почему перенос неизбежен

Несмотря на активную подготовку, запуск отложен по производственным причинам. По данным отраслевых источников, на калужском заводе "АГР Холдинг" сейчас идёт перенастройка линии под более крупную модель, а также согласование поставок компонентов.

"Подготовка к выпуску Tenet T9 продолжается, но сроки серийного старта сдвинуты. Мы работаем над оптимизацией логистики и качеством локализации", — говорится в комментарии предприятия.

Кроме того, особое внимание уделяется калибровке электронных систем, включая настройки адаптивной подвески и мультимедийной платформы. Производитель стремится обеспечить стабильность поставок, чтобы избежать дефицита автомобилей после выхода модели на рынок.

Текущие модели и достижения завода

Калужский завод уже производит по полному циклу три модели: Tenet T4, T7 и T8. С начала запуска конвейера собрано более 30 тысяч автомобилей, что позволило компании закрепиться в российском сегменте среднеразмерных и компактных SUV.

Каждая из моделей проходит финальную сборку и контроль качества на месте, включая сварку, окраску и тестовые заезды. Производственные линии завода адаптированы под гибкую архитектуру, что даёт возможность быстро переходить с одной модели на другую.

Технологические особенности будущего T9

Tenet T9, основанный на платформе Tiggo 9, унаследует двухлитровый турбомотор и автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, но с переработанными прошивками и настройками адаптивной подвески. Предусмотрен полный привод и несколько режимов вождения.

Салон будет ориентирован на комфорт — улучшенная шумоизоляция, премиальные материалы отделки, большие дисплеи и расширенные возможности мультимедийной системы.

Инженеры Tenet адаптируют шасси под российские дороги, а также обновляют программное обеспечение для ассистентов: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автопарковка и система кругового обзора.

Сравнение Tenet T9 и Chery Tiggo 9

Несмотря на общую платформу, между автомобилями есть различия.

Дизайн: у Tenet — переработанные бамперы, новая решётка радиатора и изменённая оптика.

у Tenet — переработанные бамперы, новая решётка радиатора и изменённая оптика. Подвеска: перенастроенные амортизаторы для лучшей устойчивости и мягкости на неровностях.

Интерфейс: собственная мультимедийная система с локализованным ПО.

Сервис: планируется расширенная гарантия и отдельная программа обслуживания для флагманской линейки.

Таким образом, T9 не станет копией донора, а получит индивидуальные акценты и позиционирование ближе к премиальному сегменту.

Плюсы и минусы переноса старта

Отсрочка запуска модели может вызвать ожидание у покупателей, но она имеет и свои позитивные стороны.

Плюсы:

возможность провести дополнительные испытания и откалибровать системы;

снижение риска дефектов на старте продаж;

оптимизация цепочек поставок;

улучшение качества сборки и локализации.

Минусы:

потеря момента на рынке;

задержка дилерских поставок;

возможное охлаждение интереса покупателей при длительном ожидании.

Тем не менее, в компании считают, что выпуск флагманской модели должен происходить без компромиссов по качеству, даже если это требует времени.

Как развивается бренд Tenet

Tenet — молодой, но активно растущий бренд, который появился на российском рынке в начале 2020-х годов. Ставка сделана на сочетание технологий Chery и локальной адаптации. Производственные мощности в Калуге стали основой для стратегии полного цикла, включая сварку, окраску и финальную сборку.

Марка постепенно расширяет модельный ряд, охватывая сегменты от городских кроссоверов до семейных SUV. Модели T4 и T7 заняли свою нишу среди покупателей, а T8 стал первым опытом в более крупном сегменте. Теперь очередь за T9 — машиной, которая должна стать "лицом" марки.

Советы покупателям, ожидающим T9

Следите за официальными новостями бренда. Завод регулярно публикует обновления о ходе подготовки. Рассмотрите модели T8 или T7 как временное решение. Они сохраняют часть технологий будущего T9, но доступны уже сейчас. Изучите программы лизинга и предзаказа. Некоторые дилеры уже формируют предварительные списки клиентов. Уточняйте сервисные условия. Флагман, вероятно, получит расширенное гарантийное обслуживание и пакеты техподдержки. Сравнивайте комплектации. При запуске T9 ожидается несколько версий — от базовой до премиальной.

Эти шаги помогут тем, кто планирует покупку, заранее оценить, какая версия подойдёт под их потребности.

Популярные вопросы о Tenet T9

Когда начнётся производство T9?

Официальных дат пока нет, но ожидается, что серийный выпуск стартует не ранее середины 2026 года.

На какой платформе построен кроссовер?

Модель базируется на архитектуре Chery Tiggo 9, с адаптацией под российские условия.

Будет ли дизельная версия?

Нет, ставка делается на бензиновые турбомоторы и, возможно, гибридную модификацию в будущем.

Какая трансмиссия планируется?

7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением, разработанная в Китае и адаптированная инженерами Tenet.

Будет ли полный привод?

Да, для старших комплектаций предусмотрена система полного привода с электронным распределением момента.

Перспективы и значение для рынка

Появление T9 станет важным шагом для локального автопрома: проект демонстрирует, что российские предприятия способны выпускать современные автомобили по полному циклу, включая крупноузловую сварку и покраску.

Для Tenet T9 станет не просто новой моделью, а символом зрелости бренда — переходом от доступных SUV к полноценному флагману с технологической базой и премиальными решениями.

Перенос сроков в данном случае не выглядит провалом, а показывает осознанный подход: компания выбирает качество и надёжность, формируя доверие к марке в долгосрочной перспективе.