Volkswagen собрал кроссовер для перфекционистов: тот самый, который и едет быстро, и расходует мало, но стоит дорого

9:19
Авто

Volkswagen готовится к масштабному обновлению одной из своих самых популярных моделей — T-Roc. Кроссовер нового поколения получил увеличенные габариты, обновлённый дизайн и полностью модернизированную линейку двигателей, где ставка сделана на гибридные технологии. Информацию о моторах компания раскрыла в рамках официального анонса.

Volkswagen T-Roc
Фото: commons.wikimedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen T-Roc

Новый формат кроссовера

Volkswagen T-Roc 2026 стал немного крупнее и технологичнее, сохранив узнаваемый силуэт, но с более динамичными линиями кузова. В интерьере акцент сместился на цифровизацию: новая приборная панель, переработанная мультимедиа с интерфейсом ID. и усовершенствованные ассистенты водителя создают атмосферу "умного автомобиля".

При этом инженеры сделали главный упор не на дизайн, а на силовые установки. В новом поколении T-Roc полностью обновлена гамма двигателей, которая теперь охватывает мягкие гибриды, классические бензиновые агрегаты и высокопроизводительные версии с электрическим усилением.

"Гибридные технологии стали частью философии Volkswagen, и T-Roc 2026 стал воплощением этого подхода", — говорится в заявлении компании.

Базовые версии с мягким гибридом MHEV

Основу линейки составляют проверенные 1.5 eTSI двигатели с мягкой гибридной системой MHEV на 48 вольт. Они развивают 116 и 150 лошадиных сил и комплектуются 7-ступенчатой DSG с двойным сцеплением и передним приводом.

Такая комбинация обеспечивает плавное ускорение, мгновенный отклик на газ и экономию топлива — по предварительным данным, расход не превышает 5,6 л/100 км. Электромотор выполняет роль генератора и стартер-усилителя, помогая при трогании и ускорении, а также позволяя двигателю временно отключаться в режиме движения накатом.

Эти версии станут оптимальным выбором для городских поездок и повседневной эксплуатации, обеспечивая баланс между динамикой и экономичностью.

Новый 2.0 eTSI и система 4MOTION

В 2026 году линейку дополнит 2.0 eTSI мощностью 204 л. с. с фирменным полным приводом 4MOTION. Эта версия рассчитана на тех, кто часто ездит по трассе или предпочитает активный стиль вождения.

Сочетание турбомотора и электрифицированной трансмиссии обеспечивает быструю реакцию на педаль газа и устойчивость на скользких покрытиях. Модель с 2.0 eTSI станет своеобразным мостом между повседневными версиями и спортивной модификацией T-Roc R.

Гибриды HEV — экономия на уровне дизеля

Volkswagen делает особую ставку на гибридные версии HEV с бензиновым двигателем 1.5 TSI. Они будут доступны в двух вариантах — 136 и 170 л. с.

Эти силовые установки отличаются тем, что электромотор здесь участвует не только в старте и ускорении, но и способен приводить автомобиль в движение на короткие расстояния при низких скоростях. В результате расход топлива у гибридного T-Roc сопоставим с дизельными моделями, оставаясь на уровне 4,5-5 л/100 км.

HEV-модификации будут оснащены обновлённой автоматической коробкой передач с электронным управлением и системой рекуперации энергии при торможении.

Сравнение версий T-Roc 2026

Чтобы понять расстановку сил в новой линейке, стоит сравнить ключевые варианты.

1.5 eTSI MHEV 116 л. с. - лёгкий городской вариант с акцентом на экономию топлива и комфорт.
1.5 eTSI MHEV 150 л. с. - универсальная версия для городских и загородных поездок.
1.5 TSI HEV 136 л. с. - классический гибрид для спокойного стиля езды.
1.5 TSI HEV 170 л. с. - оптимум между динамикой и эффективностью.
2.0 eTSI 204 л. с. 4MOTION - мощный турбо-гибрид с акцентом на управляемость.
T-Roc R 333+20 л. с. - спортивный флагман с технологиями от Audi S3.

Кульминация — T-Roc R

Флагман линейки — Volkswagen T-Roc R 4MOTION, получивший 2.0 eTSI мощностью более 333 л. с., а также дополнительный электромотор на 20 л. с., повышающий момент при разгоне. Эта модификация стала настоящим воплощением философии R — сочетание драйва, технологий и точности управления.

По предварительным данным, разгон до 100 км/ч занимает менее 5 секунд, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Цена такой версии ожидается в районе 60 000 евро, что ставит T-Roc R в один ряд с премиальными спортивными кроссоверами.

"Мы стремились создать кроссовер, который сочетает эффективность гибрида и характер спортивного автомобиля", — отметили в Volkswagen.

Плюсы и минусы новой гаммы

Каждая технология несёт свои преимущества и ограничения. В линейке T-Roc 2026 это особенно заметно.

Плюсы:

  • широкий выбор моторов для разных стилей езды;
  • высокая топливная эффективность гибридов HEV;
  • улучшенная тяга и плавность разгона в MHEV;
  • спортивный характер флагмана T-Roc R;
  • адаптация под экологические стандарты Euro 7.

Минусы:

  • сложность обслуживания гибридных систем;
  • увеличение массы из-за батарей;
  • возможное удорожание по сравнению с предыдущим поколением.

Тем не менее, Volkswagen сумел сбалансировать инновации с традиционными достоинствами — надёжностью, практичностью и предсказуемостью в управлении.

Советы по выбору версии T-Roc

  1. Для города подойдёт базовый 1.5 eTSI MHEV 116 л. с. — он обеспечивает минимальный расход топлива и плавный ход.

  2. Для трассы лучше выбрать 1.5 eTSI 150 л. с. или 2.0 eTSI 204 л. с. 4MOTION — они обеспечивают запас мощности и уверенность при обгонах.

  3. Для любителей динамики стоит рассмотреть T-Roc R — версия с 333 л. с. и спортивным шасси даёт эмоции уровня "горячего" хэтчбека.

  4. Для тех, кто думает об экономии, гибриды HEV 136 и 170 л. с. обеспечат расход на уровне дизеля, но без сложностей с обслуживанием.

Популярные вопросы о новом Volkswagen T-Roc 2026

Когда стартуют продажи?
Первые поставки ожидаются в Европе во второй половине 2025 года, а в начале 2026 года модель появится на всех ключевых рынках.

Будут ли дизельные версии?
Нет, Volkswagen полностью перешёл на бензиновые и гибридные установки, сделав ставку на снижение выбросов.

Какой расход у гибридов HEV?
Около 4,5-5 литров на 100 км, в зависимости от стиля вождения и комплектации.

Есть ли подключаемый PHEV?
На данный момент — нет, но компания рассматривает вариант появления T-Roc eHybrid после 2026 года.

Какая коробка передач используется?
Все версии оснащены роботизированной трансмиссией DSG с двойным сцеплением, что обеспечивает быстрые и мягкие переключения.

T-Roc 2026 как пример эволюции

Volkswagen не просто обновил T-Roc, а переосмыслил сам подход к компактным кроссоверам. Теперь это не только стильный городской автомобиль, но и технологичный гибрид с мощными возможностями. Линейка двигателей показывает, что дизельное прошлое остаётся позади, а гибридное будущее уже наступило.

T-Roc 2026 стал примером того, как можно объединить экологию, динамику и комфорт, не теряя духа Volkswagen. Это модель, которая подстраивается под водителя — будь то экономичная городская версия или мощный спортивный вариант R.

Куратор Игорь Моржаретто
