Volkswagen собрал кроссовер для перфекционистов: тот самый, который и едет быстро, и расходует мало, но стоит дорого

Volkswagen готовится к масштабному обновлению одной из своих самых популярных моделей — T-Roc. Кроссовер нового поколения получил увеличенные габариты, обновлённый дизайн и полностью модернизированную линейку двигателей, где ставка сделана на гибридные технологии. Информацию о моторах компания раскрыла в рамках официального анонса.
Volkswagen T-Roc 2026 стал немного крупнее и технологичнее, сохранив узнаваемый силуэт, но с более динамичными линиями кузова. В интерьере акцент сместился на цифровизацию: новая приборная панель, переработанная мультимедиа с интерфейсом ID. и усовершенствованные ассистенты водителя создают атмосферу "умного автомобиля".
При этом инженеры сделали главный упор не на дизайн, а на силовые установки. В новом поколении T-Roc полностью обновлена гамма двигателей, которая теперь охватывает мягкие гибриды, классические бензиновые агрегаты и высокопроизводительные версии с электрическим усилением.
"Гибридные технологии стали частью философии Volkswagen, и T-Roc 2026 стал воплощением этого подхода", — говорится в заявлении компании.
Основу линейки составляют проверенные 1.5 eTSI двигатели с мягкой гибридной системой MHEV на 48 вольт. Они развивают 116 и 150 лошадиных сил и комплектуются 7-ступенчатой DSG с двойным сцеплением и передним приводом.
Такая комбинация обеспечивает плавное ускорение, мгновенный отклик на газ и экономию топлива — по предварительным данным, расход не превышает 5,6 л/100 км. Электромотор выполняет роль генератора и стартер-усилителя, помогая при трогании и ускорении, а также позволяя двигателю временно отключаться в режиме движения накатом.
Эти версии станут оптимальным выбором для городских поездок и повседневной эксплуатации, обеспечивая баланс между динамикой и экономичностью.
В 2026 году линейку дополнит 2.0 eTSI мощностью 204 л. с. с фирменным полным приводом 4MOTION. Эта версия рассчитана на тех, кто часто ездит по трассе или предпочитает активный стиль вождения.
Сочетание турбомотора и электрифицированной трансмиссии обеспечивает быструю реакцию на педаль газа и устойчивость на скользких покрытиях. Модель с 2.0 eTSI станет своеобразным мостом между повседневными версиями и спортивной модификацией T-Roc R.
Volkswagen делает особую ставку на гибридные версии HEV с бензиновым двигателем 1.5 TSI. Они будут доступны в двух вариантах — 136 и 170 л. с.
Эти силовые установки отличаются тем, что электромотор здесь участвует не только в старте и ускорении, но и способен приводить автомобиль в движение на короткие расстояния при низких скоростях. В результате расход топлива у гибридного T-Roc сопоставим с дизельными моделями, оставаясь на уровне 4,5-5 л/100 км.
HEV-модификации будут оснащены обновлённой автоматической коробкой передач с электронным управлением и системой рекуперации энергии при торможении.
Чтобы понять расстановку сил в новой линейке, стоит сравнить ключевые варианты.
1.5 eTSI MHEV 116 л. с. - лёгкий городской вариант с акцентом на экономию топлива и комфорт.
1.5 eTSI MHEV 150 л. с. - универсальная версия для городских и загородных поездок.
1.5 TSI HEV 136 л. с. - классический гибрид для спокойного стиля езды.
1.5 TSI HEV 170 л. с. - оптимум между динамикой и эффективностью.
2.0 eTSI 204 л. с. 4MOTION - мощный турбо-гибрид с акцентом на управляемость.
T-Roc R 333+20 л. с. - спортивный флагман с технологиями от Audi S3.
Флагман линейки — Volkswagen T-Roc R 4MOTION, получивший 2.0 eTSI мощностью более 333 л. с., а также дополнительный электромотор на 20 л. с., повышающий момент при разгоне. Эта модификация стала настоящим воплощением философии R — сочетание драйва, технологий и точности управления.
По предварительным данным, разгон до 100 км/ч занимает менее 5 секунд, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Цена такой версии ожидается в районе 60 000 евро, что ставит T-Roc R в один ряд с премиальными спортивными кроссоверами.
"Мы стремились создать кроссовер, который сочетает эффективность гибрида и характер спортивного автомобиля", — отметили в Volkswagen.
Каждая технология несёт свои преимущества и ограничения. В линейке T-Roc 2026 это особенно заметно.
Плюсы:
Минусы:
Тем не менее, Volkswagen сумел сбалансировать инновации с традиционными достоинствами — надёжностью, практичностью и предсказуемостью в управлении.
Для города подойдёт базовый 1.5 eTSI MHEV 116 л. с. — он обеспечивает минимальный расход топлива и плавный ход.
Для трассы лучше выбрать 1.5 eTSI 150 л. с. или 2.0 eTSI 204 л. с. 4MOTION — они обеспечивают запас мощности и уверенность при обгонах.
Для любителей динамики стоит рассмотреть T-Roc R — версия с 333 л. с. и спортивным шасси даёт эмоции уровня "горячего" хэтчбека.
Для тех, кто думает об экономии, гибриды HEV 136 и 170 л. с. обеспечат расход на уровне дизеля, но без сложностей с обслуживанием.
Когда стартуют продажи?
Первые поставки ожидаются в Европе во второй половине 2025 года, а в начале 2026 года модель появится на всех ключевых рынках.
Будут ли дизельные версии?
Нет, Volkswagen полностью перешёл на бензиновые и гибридные установки, сделав ставку на снижение выбросов.
Какой расход у гибридов HEV?
Около 4,5-5 литров на 100 км, в зависимости от стиля вождения и комплектации.
Есть ли подключаемый PHEV?
На данный момент — нет, но компания рассматривает вариант появления T-Roc eHybrid после 2026 года.
Какая коробка передач используется?
Все версии оснащены роботизированной трансмиссией DSG с двойным сцеплением, что обеспечивает быстрые и мягкие переключения.
Volkswagen не просто обновил T-Roc, а переосмыслил сам подход к компактным кроссоверам. Теперь это не только стильный городской автомобиль, но и технологичный гибрид с мощными возможностями. Линейка двигателей показывает, что дизельное прошлое остаётся позади, а гибридное будущее уже наступило.
T-Roc 2026 стал примером того, как можно объединить экологию, динамику и комфорт, не теряя духа Volkswagen. Это модель, которая подстраивается под водителя — будь то экономичная городская версия или мощный спортивный вариант R.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.