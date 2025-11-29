Отечественный автопром удивил: Lada Azimut предлагает функции, которые раньше считались недостижимыми

Lada Azimut удешевляет обслуживание за счёт переднего привода

8:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Появление Lada Azimut стало заметным поворотом для отечественного автопрома, который долгое время ассоциировался с практичностью и простотой. Новая модель демонстрирует, как технологические решения меняют привычный взгляд на возможности российских автомобилей. Внедрение современных систем и функционала выводит кроссовер в неожиданно высокий класс оснащения, формируя новый ориентир для локального производства.

Фото: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

Новые технологические решения и их роль в обновлении модели

Lada Azimut привлекает внимание прежде всего функциональными особенностями, которые раньше были доступны только в более дорогих сегментах. Одной из наиболее обсуждаемых новинок стал подогрев боковых стёкол. Эта система, встроенная в поверхность стекла, позволяет значительно упростить зимнюю эксплуатацию автомобиля. Электронные нити удаляют наледь и предотвращают запотевание, улучшая видимость и сокращая время подготовки к поездке. В условиях холодного климата такое решение становится практическим преимуществом.

Следующей важной особенностью является панорамная крыша. Стеклянная панель интегрирована в конструкцию кузова с самого начала производства, а не добавлена вторично. Благодаря этому салон наполняется светом, а визуальное ощущение пространства становится заметно шире. Подобный элемент редко встречался в отечественных автомобилях и фактически становится новым этапом в развитии дизайна Lada. Дополнительные механизмы сдвижной части делают использование крыши более гибким.

Электронный стояночный тормоз стал логичным продолжением модернизации модели. Он заменяет традиционный механический рычаг и освобождает пространство на центральной консоли. Дополнение в виде функции автоматического удержания автомобиля на уклоне повышает удобство в городских условиях. Современный подход к управлению тормозной системой выполняет сразу две задачи: улучшает эргономику и повышает безопасность эксплуатации.

Интеллектуальная мультимедиа и интеграция ИИ

Одной из ключевых инноваций Lada Azimut стала обновлённая мультимедийная система с голосовым управлением. Ассистент на базе искусственного интеллекта предоставляет расширенные возможности, позволяя пользователю запускать функции автомобиля, выбирать музыку, прокладывать маршруты и находить объекты инфраструктуры. Интеграция голосового помощника GigaChat обеспечивает более естественную коммуникацию и адаптацию под предпочтения водителя.

Поддержка сервисов, доступных в рамках подписки, расширяет функционал мультимедиа. Владельцы получают доступ к музыке, аудиокнигам и дополнительному контенту. Это делает поездки не только удобнее, но и разнообразнее. В сочетании со стандартными возможностями мультимедийной системы ассистент создаёт эффект персонализации. Такой уровень цифровой среды ранее редко встречался в автомобилях отечественного производства.

Интерфейс адаптирован под потребности современных пользователей. Управление реализовано через сенсорную панель с поддержкой голосовых команд. Уведомления, подсказки и рекомендации встроенного ИИ создают механизм непрерывной помощи. Такой подход подчёркивает переход от привычного мультимедийного центра к умной системе взаимодействия, способной подстраиваться под стиль вождения и привычки владельца.

Особенности конструкции и локализации производства

Lada Azimut производят с высоким уровнем локализации — около 95% комплектующих изготовлено на мощностях АвтоВАЗа. Эта особенность подчёркивает стремление к независимости от внешних поставок и позволяет развивать собственную производственную базу. От кузовных элементов до деталей подвески — всё создаётся на российских предприятиях. Такой подход обеспечивает стабильность поставок и возможность быстрее внедрять новые технологические решения.

Двигатели и коробки передач также разработаны внутри компании. Это делает модель более автономной в производственном плане и снижает зависимость от электронных модулей зарубежного происхождения. Высокий уровень локализации способствует повышению ремонтопригодности, что важно при эксплуатации автомобиля в разных регионах страны. Обслуживание становится удобнее, поскольку многие детали доступны на локальном рынке.

Интересной особенностью модели является её работа исключительно с передним приводом. Разработчики объясняют это тем, что статистически большинство пользователей не применяют полный привод. Клиренс более 200 мм компенсирует отсутствие полного привода, обеспечивая достаточную проходимость. При этом конструкция становится проще, дешевле в обслуживании и доступнее для широкого круга покупателей. Подобный подход ориентирован на реальные сценарии эксплуатации. Об этом сообщает 110KM.

Сравнение Lada Azimut с традиционными моделями Lada

В сравнении с предшествующими моделями бренда Azimut демонстрирует серьёзный прогресс. Если ранее автомобили Lada отличались прагматичностью и минимальным набором опций, то теперь наблюдается переход к современным решениям. Подогрев боковых стёкол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз редко встречались в предыдущих моделях. Azimut делает эти функции стандартом.

Мультимедийные возможности нового кроссовера значительно опережают прошлые разработки. Интеграция ИИ и голосовое управление дают модели преимущество в удобстве и технологичности. По сравнению с традиционными системами без сложной цифровой поддержки, Azimut воспринимается как автомобиль нового поколения. Это особенно заметно на фоне моделей, ориентированных на базовую комплектацию.

Конструкционные решения также выделяют модель. Упрощение привода делает обслуживание удобнее и снижает стоимость владения. Ранее ставка делалась на сочетание простоты и надёжности, но современный подход предполагает расширение функционала. Таким образом, Azimut показывает, как бренд переходит от минималистичных решений к технологически насыщенным моделям.

Плюсы и минусы Lada Azimut

Lada Azimut сочетает технологичность и ориентированность на повседневные условия эксплуатации. Чтобы оценить её подробнее, удобно рассмотреть ключевые особенности.

Плюсы:

современная мультимедийная система с ИИ

широкий набор инновационных опций

высокий уровень локализации

удобный электронный стояночный тормоз

панорамная крыша и подогрев боковых стёкол

доступность обслуживания

Минусы:

отсутствие полного привода

высокое насыщение электроникой увеличивает требования к качеству обслуживания

ограниченная информация о долговечности новых систем

ориентированность на передний привод

Советы при выборе автомобиля

Обратите внимание на уровень локализации, который влияет на последующее обслуживание. Учитывайте, что передний привод подходит большинству сценариев, но не заменяет полный привод на сложном бездорожье. Оценивайте дополнительные опции, такие как подогрев стёкол и панорамная крыша, с точки зрения потребностей региона. Используйте возможности голосового ассистента, чтобы расширить функционал мультимедиа. Перед покупкой изучите сервисную инфраструктуру в вашем регионе.

Популярные вопросы о Lada Azimut

1. Есть ли версия с полным приводом?

На данный момент модель предлагается только с передним приводом.

2. Поддерживает ли мультимедиа ассистента GigaChat?

Да, система интегрирована и поддерживает голосовое управление.

3. Каков уровень локализации производства?

По данным производителя, он достигает около 95%.