Рабочие снова рады понедельнику: на АвтоВАЗе возвращают стабильность и кофе с утра

С 2026 года на АвтоВАЗе восстановят пятидневку и 100% зарплату — завод

Рабочие АвтоВАЗа с 2026 года вновь перейдут на привычный график — пятидневную рабочую неделю с полным окладом. Это решение символизирует переход завода от режима адаптации к устойчивому росту, подтверждая, что спрос на автомобили марки стабилизировался. О планах компании сообщили представители автоконцерна.

Возвращение к нормальному ритму

Пятидневка и 100% заработная плата станут важным шагом к восстановлению привычных условий труда. Несколько последних лет АвтоВАЗ жил в условиях ограничений — менялись цепочки поставок, сокращались смены, приостанавливались некоторые участки сборки. Однако уже к концу 2025 года ситуация изменилась: конвейеры вновь работают стабильно, а темпы производства достигли уровня, позволяющего вернуть полный график.

Речь идёт прежде всего о конвейере №3, где собирают модели Lada Granta и Lada Iskra. Здесь уже действуют две полноценные смены. В некоторых цехах, выпускающих комплектующие — пластиковые панели, проводку, элементы подвески — введён трёхсменный режим, что говорит о серьёзной загрузке предприятия.

"Решение о возвращении пятидневной рабочей недели принято в связи с ростом производственных планов и устойчивым спросом на автомобили Lada", — говорится в официальном сообщении компании.

Почему завод может себе это позволить

АвтоВАЗ постепенно восстановил объёмы производства, а обновлённая линейка моделей стала драйвером роста продаж. В 2024–2025 годах завод сумел стабилизировать поставки компонентов и наладить производство деталей внутри страны. Это позволило значительно сократить зависимость от внешних поставщиков и снизить риски остановок конвейера.

Кроме того, в компании отмечают положительные социальные эффекты: текучесть кадров снизилась, а интерес к вакансиям вырос. Пятидневка с полным окладом делает работу на заводе более привлекательной и предсказуемой.

В отличие от временных мер прошлых лет, нынешнее решение — стратегическое. Оно направлено не на сокращение затрат, а на укрепление производственного ритма.

Как изменится производственный процесс

В 2026 году АвтоВАЗ планирует увеличить объёмы выпуска, чтобы обеспечить дилерские центры по всей стране и подготовиться к запуску новых моделей. Возврат к стандартной неделе позволит более равномерно распределять нагрузку между сменами и избежать пиковых перегрузок.

Для работников это означает не только увеличение дохода, но и улучшение условий труда: стабильный график, отсутствие вынужденных простоев, гарантии выплат. На предприятии уверены, что этот шаг укрепит командный дух и повысит производительность.

Сравнение прежнего и нового режимов

Чтобы понять масштаб перемен, можно сравнить два формата работы, действовавших на заводе.

Сокращённая неделя:

3-4 рабочих дня;

частичная занятость;

уровень оплаты 70-80%;

ограниченные темпы сборки;

высокая нагрузка на смену при низкой стабильности.

Пятидневная неделя:

5 рабочих дней;

полная занятость;

100% заработной платы;

равномерная загрузка производственных линий;

возможность планировать личное время и отпуск.

Возвращение к стандартной схеме позволит синхронизировать графики всех подразделений и повысить общую эффективность.

Влияние на сотрудников и регион

Для Самарской области, где сосредоточено основное производство АвтоВАЗа, это событие имеет значение не только экономическое, но и социальное. Завод остаётся крупнейшим работодателем региона, и каждое изменение графика напрямую отражается на тысячах семей.

Более того, стабильность на АвтоВАЗе положительно влияет на смежные отрасли: поставщиков автокомпонентов, логистику, сервисное обслуживание. Рост объёмов производства создаёт дополнительный спрос на материалы, транспортные услуги и рабочие руки.

Плюсы и минусы перехода

Любое масштабное изменение несёт свои последствия. Возврат к полной неделе имеет как очевидные преимущества, так и организационные вызовы.

Плюсы:

стабильный доход для сотрудников;

увеличение производительности;

повышение привлекательности профессии;

укрепление имиджа предприятия;

рост уверенности в будущем.

Минусы:

повышение нагрузки на персонал;

необходимость адаптации после длительного периода сокращённой недели;

увеличение расходов на электроэнергию и ресурсы;

потребность в дополнительном контроле качества при росте объёмов.

Несмотря на эти нюансы, баланс явно в пользу положительных эффектов — как для работников, так и для самой компании.

Советы для сотрудников, переходящих на новый график

Чтобы адаптация к пятидневной неделе прошла максимально комфортно, специалисты по трудовой организации рекомендуют:

Соблюдать режим сна и отдыха. После перехода с трёх- или четырёхдневного графика важно восстановить привычный ритм. Следить за питанием и перерывами. Полноценные обеды и короткие паузы помогают сохранять концентрацию. Планировать дела заранее. Пятидневка позволяет чётче выстроить расписание недели и снизить стресс. Пользоваться возможностями внутреннего обучения. АвтоВАЗ развивает программы повышения квалификации — участие в них помогает карьерному росту. Заботиться о безопасности. При росте темпа важно не допускать усталости и соблюдать нормы техники безопасности.

Эти простые шаги помогут сделать переход плавным и сохранить продуктивность.

Популярные вопросы о возвращении пятидневки на АвтоВАЗе

Когда начнётся пятидневная неделя?

Переход запланирован на январь 2026 года. Все основные подразделения будут работать в стандартном режиме.

Изменится ли уровень оплаты труда?

Да, заработная плата будет выплачиваться в полном объёме — 100% оклада, с сохранением всех премий и надбавок.

Планируется ли набор персонала?

Да, компания продолжает расширять штат, особенно в цехах сборки и логистике.

Возможны ли переработки или ночные смены?

Для некоторых подразделений предусмотрен трёхсменный режим, но переработки не планируются — график рассчитан на стабильную нагрузку.

Что будет с текущими контрактами работников?

Все действующие трудовые договоры сохраняются, изменения касаются лишь режима работы и оплаты.

Сравнение с другими автозаводами

Возврат к полной неделе — тенденция не только АвтоВАЗа. Аналогичные меры рассматривают и другие российские автопроизводители. Например, предприятия в Нижнем Новгороде и Калуге уже перешли к увеличению рабочих смен. Это говорит о восстановлении отрасли и росте внутреннего спроса на автомобили.

В сравнении с конкурентами, АвтоВАЗ делает это более планомерно, без рывков и сокращений, сохраняя социальные гарантии. Такой подход повышает доверие сотрудников и партнёров.

Итоги и перспективы

Решение о возвращении пятидневной рабочей недели с полным окладом стало подтверждением: крупнейший автозавод страны выходит из периода ограничений и уверенно смотрит в будущее. Производственные линии работают в устойчивом режиме, спрос на автомобили Lada остаётся высоким, а команда предприятия демонстрирует стабильность и сплочённость.

Для работников это шаг к уверенности и предсказуемости, для региона — к развитию промышленности, а для отрасли — к восстановлению позиций отечественного автопрома.