Автомобили до пяти лет идут на расхват: рынок бросился за ними так, будто новые исчезли навсегда

Продажи машин до пяти лет достигли 600 тысяч за 10 месяцев 2025 года — Autonews

На рынке подержанных автомобилей в России заметна устойчивая тенденция: машины возрастом до пяти лет продолжают уверенно удерживать спрос. Эти автомобили считаются оптимальным выбором для тех, кто хочет получить свежий, технически живой транспорт, но при этом избежать высоких цен на новые модели. Такой возраст — золотая середина: авто уже потеряли часть стоимости, но ещё не успели сильно износиться.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Что показывает статистика

По данным аналитического агентства "Автостат", за январь-октябрь 2025 года в России продали около пяти миллионов автомобилей с пробегом. Около 12% из них — примерно 600 тысяч машин — оказались в возрасте до пяти лет. Руководитель агентства Сергей Целиков отметил, что в этой категории доминируют китайские автомобили, однако российские и японские бренды тоже сохраняют высокий спрос.

Китайские машины составляют 23,8% всех продаж в сегменте "до пяти лет", российские — 21,9%, японские — 17,5%. Корейские бренды занимают 15%, немецкие — около 14,5%.

ТОП-10 самых популярных марок до пяти лет

Марка Доля продаж Lada 20,4% Toyota 8,9% Kia 8,2% Hyundai 6% BMW 5,4% Geely 4,3% Haval 4,3% Chery 4,3% Volkswagen 3,5% Mercedes-Benz 3,1%

Лидером стала отечественная Lada — она остаётся доступной по цене и простой в обслуживании. Toyota удерживает второе место благодаря репутации надёжности и ликвидности. Kia уверенно закрывает тройку, что объясняется популярностью Rio и K5.

Рейтинг моделей: что покупают чаще всего

В списке наиболее востребованных моделей 2025 года лидируют автомобили, известные сочетанием надёжности, доступности сервиса и удобством эксплуатации.

ТОП-10 самых популярных моделей

Toyota Camry — 10 960 шт. Haval Jolion — 10 131 шт. Kia Rio — 9926 шт. Hyundai Solaris — 9096 шт. Kia K5 — 8982 шт. Toyota RAV4 — 7757 шт. Geely Coolray — 7520 шт. Geely Monjaro — 7208 шт. Toyota Corolla — 5830 шт. Chery Tiggo 7 Pro Max — 5588 шт.

Наиболее яркая особенность рейтинга — мощное присутствие китайских моделей. Haval Jolion, Coolray и Monjaro уверенно конкурируют с японскими и корейскими автомобилями, а темпы роста доли китайских машин продолжают увеличиваться.

Как выбрать машину до пяти лет

Шаг 1. Проверить историю владения

Используйте сервисы проверки VIN, где можно увидеть данные о ДТП, ограничениях, пробеге и техническом обслуживании.

Шаг 2. Оценить состояние кузова

Особенно важно для японских, корейских и китайских автомобилей, так как многие из них используются в городских условиях, где легко получить мелкие повреждения.

Шаг 3. Проверить двигатель и коробку

У корейских и японских машин чаще встречаются атмосферные моторы, а у китайских — современные турбоагрегаты, требующие качественного обслуживания.

Шаг 4. Изучить стоимость владения

Учтите цену страховки, налоговую ставку и обслуживание — это особенно важно при выборе BMW, Mercedes-Benz и новых китайских моделей.

Шаг 5. Пройти диагностику перед покупкой

Вне зависимости от бренда, технический осмотр перед сделкой обязателен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать машину до пяти лет только по объявлению, без проверки сервисной истории.

Последствие: риск наткнуться на скрученный пробег, скрытые повреждения или ремонт после серьёзного ДТП.

Альтернатива: использовать проверочные сервисы и требовать документы от предыдущего владельца.

Ошибка: принимать маленький пробег как стопроцентный плюс.

Последствие: машина могла долго стоять, из-за чего страдают масло, уплотнители и топливная система.

Альтернатива: оценивайте состояние по совокупности признаков, включая диагностику.

Ошибка: искать самые дешёвые варианты среди популярных моделей.

Последствие: высокий шанс получить автомобиль в предаварийном состоянии.

Альтернатива: сосредоточиться на средней по рынку цене.

А что если…

Предпочитать китайские автомобили? Вы получите новый дизайн и богатую комплектацию, но важно следить за качеством обслуживания и доступностью запчастей.

Плюсы и минусы автомобилей до пяти лет

Плюсы Минусы Небольшой износ Более высокая цена, чем у старых авто Технологичная электроника Возможные гарантийные ограничения Низкая вероятность скрытых дефектов Цены на запчасти могут быть выше Выгодное сочетание цены и состояния Требуют диагностики перед покупкой

FAQ

Какие автомобили до пяти лет самые ликвидные?

Toyota Camry, RAV4, Kia Rio, Solaris и Geely Coolray держат цену лучше других.

Стоит ли брать китайские авто 2021-2025 годов?

Да, если учесть качество обслуживания и доступность расходников.

Какой возраст считается оптимальным для покупки?

От двух до пяти лет — лучший баланс цены и состояния.

Мифы и правда

Миф: машины до пяти лет не требуют ремонта.

Правда: даже свежим авто нужна диагностика и регулярное ТО.

Миф: японские авто всегда надёжнее китайских.

Правда: современные китайские модели существенно улучшились по качеству.

Миф: низкая цена — показатель удачной покупки.

Правда: подозрительно дешёвые варианты чаще всего скрывают проблемы.

Три интересных факта

Toyota Camry уже несколько лет подряд остаётся одной из самых дорогих моделей на вторичке. Haval Jolion стал первым китайским кроссовером, который вошёл в ТОП-2 по продажам до пяти лет. Geely Monjaro демонстрирует один из самых быстрых темпов роста популярности в сегменте SUV.

Исторический контекст

Рынок подержанных автомобилей до пяти лет стал активно развиваться в России после 2010 года, когда автопроизводители начали выводить современные модели в широком ассортименте. Позже, после 2020 года, спрос сместился в сторону более свежих машин из-за подорожания новых авто. С 2022–2025 годов китайские бренды стали занимать всё большую долю сегмента, вытесняя корейские и конкурируя с японскими производителями. Сегодня этот рынок остался одним из наиболее стабильных на фоне общей перестройки авторынка.