Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто

В России сегмент подержанных пикапов продолжает расти даже на фоне общего изменения структуры авторынка. Осенью 2025 года спрос заметно увеличился, а продавцы говорят о стабильном интересе к моделям из Японии и России. Несмотря на колебания цен, пикапы остаются востребованы благодаря высокой проходимости, большому ресурсу и практичности — многие автовладельцы рассматривают их как универсальную технику для работы, отдыха и поездок по бездорожью.
По данным аналитиков, в октябре 2025 года в стране продали 3732 пикапа с пробегом — на 12% больше, чем годом ранее. За январь-октябрь продажи превысили 29 тыс. машин. Это на 4% выше результатов 2024 года. По словам руководителя аналитического агентства Сергея Целикова, автомобили возрастом до пяти лет составляют примерно 12% от общего парка проданных машин за этот период. Чаще всего покупатели выбирают модели китайских марок, но японские пикапы продолжают удерживать стабильный спрос благодаря надёжности и богатой комплектации.
Наиболее активно на "вторичке” продаются Toyota Hilux и Mitsubishi L200, а из российских моделей чаще всего выбирают УАЗ "Пикап". Цены на свежие экземпляры значительно различаются, что позволяет подобрать вариант под разные бюджеты.
|Модель
|Средняя цена (пробег <100 тыс. км)
|Сильные стороны
|Возможные минусы
|Toyota Hilux
|от 4 млн руб.
|надёжность, дизельная версия, высокий ресурс
|высокая стоимость
|Mitsubishi L200
|около 3,8-4 млн руб.
|экономичный дизель, комфорт
|ограниченный выбор комплектаций
|УАЗ "Пикап"
|1,3-1,5 млн руб.
|доступность, ремонтопригодность
|простота оснащения
|Китайские пикапы (Great Wall, Foton)
|1,6-2,5 млн руб.
|хорошая комплектация, низкий пробег
|ниже ликвидность
|VW Amarok (на вторичке)
|3,5-5 млн руб.
|динамика, комфорт
|ограниченная доступность
Пикапы часто используются на бездорожье и стройках, поэтому внимательно осматривайте раму, пороги и крепления кузова. Ржавчина — главный враг модели любого бренда.
Большинство пикапов оснащены дизельными двигателями. Убедитесь, что нет течей, посторонних шумов, а запуск холодного мотора проходит без задержек.
На Hilux и L200 нередко встречаются следы эксплуатации на тяжёлых грунтах. Протестируйте полный привод, проверьте раздаточную коробку и электронные блокировки.
Проверяйте систему подогрева, мультимедиа, кондиционер, а также состояние сидений и обивки — иногда это показывает характер эксплуатации автомобиля.
Используйте онлайн-сервисы для проверки VIN, историю собственников и данные о возможных запретах.
Ошибка: покупать пикап без проверки рамы на подъёмнике.
Последствие: можно пропустить скрытую коррозию или деформацию после ДТП.
Альтернатива: проводить технический осмотр в сервисе перед покупкой.
Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
Последствие: высокий пробег, проблемы с мотором и трансмиссией, большие вложения.
Альтернатива: смотреть машины с полной историей обслуживания.
Ошибка: недооценивать стоимость содержания пикапа.
Последствие: дорогие ТО, дорогие шины и расходники.
Альтернатива: рассчитать ежегодные траты на обслуживание, включая налог и страховку.
Вы сомневаетесь между Hilux и L200? Hilux выиграет по ресурсу и ликвидности, L200 — по комфорту и цене. Если важна надёжность — Toyota. Если ищете баланс — Mitsubishi.
Рассматриваете китайские пикапы? Они часто моложе и дешевле, но перепродать их может быть сложнее.
Нужен максимально бюджетный вариант? Российский УАЗ "Пикап" стоит значительно дешевле импортных моделей, прост в обслуживании и подходит для тяжёлых условий.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность: рабочий автомобиль и машина для путешествий
|Более дорогие шины и расходники
|Сильные дизельные моторы
|Повышенный транспортный налог
|Большой выбор на вторичке
|Повышенный износ из-за эксплуатации
|Доступность российских моделей
|Ограниченная маневренность в городе
|Высокая ликвидность у Hilux и L200
|Стоимость владения выше, чем у легковушек
Какой пикап самый надёжный?
Японские модели — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 — традиционно считаются наиболее выносливыми.
Какой вариант оптимален для ограниченного бюджета?
УАЗ "Пикап" — самый доступный среди популярных моделей.
Стоит ли брать пикап на автомате?
Да, особенно для городской эксплуатации. Но на вторичке "механика" встречается чаще.
Миф: дизельные пикапы слишком дорогие в обслуживании.
Правда: при регулярном уходе они работают долго и экономично.
Миф: китайские модели ненадёжные.
Правда: у новых поколений качество заметно выросло, но ликвидность всё ещё ниже.
Миф: пикап — это только для села.
Правда: многие владельцы используют их в городе как семейный автомобиль.
Toyota Hilux фигурирует в Книге рекордов Guinness как один из самых выносливых пикапов.
В некоторых регионах России пикапы используются как мобильные сервисные машины благодаря грузовой платформе.
На вторичном рынке спрос на дизельные пикапы стабильно выше, чем на бензиновые.
Пикапы начали активно появляться в России в конце 1990-х, когда импортные модели стали доступнее. В 2000-х рынок укрепился — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 заработали репутацию "неубиваемых", а УАЗ выпустил собственный пикап, адаптированный под российские условия. После 2015 года интерес к пикапам вырос из-за популярности загородного жилья и активного отдыха. К 2025 году сегмент стал одним из стабильных направлений вторичного рынка: автомобили востребованы у фермеров, строителей, путешественников и тех, кто ценит сочетание мощности и практичности.
