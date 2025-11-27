Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:31
Авто

В России сегмент подержанных пикапов продолжает расти даже на фоне общего изменения структуры авторынка. Осенью 2025 года спрос заметно увеличился, а продавцы говорят о стабильном интересе к моделям из Японии и России. Несмотря на колебания цен, пикапы остаются востребованы благодаря высокой проходимости, большому ресурсу и практичности — многие автовладельцы рассматривают их как универсальную технику для работы, отдыха и поездок по бездорожью.

Toyota Hilux
Фото: commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Hilux

Основные тенденции рынка подержанных пикапов

По данным аналитиков, в октябре 2025 года в стране продали 3732 пикапа с пробегом — на 12% больше, чем годом ранее. За январь-октябрь продажи превысили 29 тыс. машин. Это на 4% выше результатов 2024 года. По словам руководителя аналитического агентства Сергея Целикова, автомобили возрастом до пяти лет составляют примерно 12% от общего парка проданных машин за этот период. Чаще всего покупатели выбирают модели китайских марок, но японские пикапы продолжают удерживать стабильный спрос благодаря надёжности и богатой комплектации.

Наиболее активно на "вторичке” продаются Toyota Hilux и Mitsubishi L200, а из российских моделей чаще всего выбирают УАЗ "Пикап". Цены на свежие экземпляры значительно различаются, что позволяет подобрать вариант под разные бюджеты.

Сравнение популярных пикапов

Модель Средняя цена (пробег <100 тыс. км) Сильные стороны Возможные минусы
Toyota Hilux от 4 млн руб. надёжность, дизельная версия, высокий ресурс высокая стоимость
Mitsubishi L200 около 3,8-4 млн руб. экономичный дизель, комфорт ограниченный выбор комплектаций
УАЗ "Пикап" 1,3-1,5 млн руб. доступность, ремонтопригодность простота оснащения
Китайские пикапы (Great Wall, Foton) 1,6-2,5 млн руб. хорошая комплектация, низкий пробег ниже ликвидность
VW Amarok (на вторичке) 3,5-5 млн руб. динамика, комфорт ограниченная доступность

Как выбирать пикап с пробегом

Шаг 1. Оценка кузова и рамы

Пикапы часто используются на бездорожье и стройках, поэтому внимательно осматривайте раму, пороги и крепления кузова. Ржавчина — главный враг модели любого бренда.

Шаг 2. Проверка двигателя

Большинство пикапов оснащены дизельными двигателями. Убедитесь, что нет течей, посторонних шумов, а запуск холодного мотора проходит без задержек.

Шаг 3. Осмотр подвески и трансмиссии

На Hilux и L200 нередко встречаются следы эксплуатации на тяжёлых грунтах. Протестируйте полный привод, проверьте раздаточную коробку и электронные блокировки.

Шаг 4. Электрика и салон

Проверяйте систему подогрева, мультимедиа, кондиционер, а также состояние сидений и обивки — иногда это показывает характер эксплуатации автомобиля.

Шаг 5. Юридическая проверка

Используйте онлайн-сервисы для проверки VIN, историю собственников и данные о возможных запретах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать пикап без проверки рамы на подъёмнике.
Последствие: можно пропустить скрытую коррозию или деформацию после ДТП.
Альтернатива: проводить технический осмотр в сервисе перед покупкой.

Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
Последствие: высокий пробег, проблемы с мотором и трансмиссией, большие вложения.
Альтернатива: смотреть машины с полной историей обслуживания.

Ошибка: недооценивать стоимость содержания пикапа.
Последствие: дорогие ТО, дорогие шины и расходники.
Альтернатива: рассчитать ежегодные траты на обслуживание, включая налог и страховку.

А что если…

Вы сомневаетесь между Hilux и L200? Hilux выиграет по ресурсу и ликвидности, L200 — по комфорту и цене. Если важна надёжность — Toyota. Если ищете баланс — Mitsubishi.

Рассматриваете китайские пикапы? Они часто моложе и дешевле, но перепродать их может быть сложнее.

Нужен максимально бюджетный вариант? Российский УАЗ "Пикап" стоит значительно дешевле импортных моделей, прост в обслуживании и подходит для тяжёлых условий.

Плюсы и минусы покупки пикапа с пробегом

Плюсы Минусы
Универсальность: рабочий автомобиль и машина для путешествий Более дорогие шины и расходники
Сильные дизельные моторы Повышенный транспортный налог
Большой выбор на вторичке Повышенный износ из-за эксплуатации
Доступность российских моделей Ограниченная маневренность в городе
Высокая ликвидность у Hilux и L200 Стоимость владения выше, чем у легковушек

FAQ

Какой пикап самый надёжный?
Японские модели — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 — традиционно считаются наиболее выносливыми.

Какой вариант оптимален для ограниченного бюджета?
УАЗ "Пикап" — самый доступный среди популярных моделей.

Стоит ли брать пикап на автомате?
Да, особенно для городской эксплуатации. Но на вторичке "механика" встречается чаще.

Мифы и правда

Миф: дизельные пикапы слишком дорогие в обслуживании.
Правда: при регулярном уходе они работают долго и экономично.

Миф: китайские модели ненадёжные.
Правда: у новых поколений качество заметно выросло, но ликвидность всё ещё ниже.

Миф: пикап — это только для села.
Правда: многие владельцы используют их в городе как семейный автомобиль.

Три интересных факта

  1. Toyota Hilux фигурирует в Книге рекордов Guinness как один из самых выносливых пикапов.

  2. В некоторых регионах России пикапы используются как мобильные сервисные машины благодаря грузовой платформе.

  3. На вторичном рынке спрос на дизельные пикапы стабильно выше, чем на бензиновые.

Исторический контекст

Пикапы начали активно появляться в России в конце 1990-х, когда импортные модели стали доступнее. В 2000-х рынок укрепился — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 заработали репутацию "неубиваемых", а УАЗ выпустил собственный пикап, адаптированный под российские условия. После 2015 года интерес к пикапам вырос из-за популярности загородного жилья и активного отдыха. К 2025 году сегмент стал одним из стабильных направлений вторичного рынка: автомобили востребованы у фермеров, строителей, путешественников и тех, кто ценит сочетание мощности и практичности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
